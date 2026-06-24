Η Τατιάνα Στεφανίδου άνοιξε τα χαρτιά της στις κάμερες των πρωινών εκπομπών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, περιγράφοντας τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια αλλά και την πρόταση που δέχτηκε για το μέλλον της στα μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε τη θέση της απέναντι σε διοικητικά τηλεοπτικά πόστα, ενώ μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη γυμναστική και τη σχέση της με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Η πρόταση για τον νέο ρόλο και το ψηφιακό μέλλον

Η συζήτηση ξεκίνησε από τη δραστηριότητά της στον χώρο των ψηφιακών μέσων, με την ίδια να εξηγεί τη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των ιστότοπων και της παραδοσιακής οθόνης, αποκαλύπτοντας τις συζητήσεις που κάνει για μια νέα μορφή τηλεοπτικής σύμπραξης.

Συγκεκριμένα, η Τατιάνα Στεφανίδου δήλωσε:

«Μέχρι τώρα, για 33 χρόνια, έτρεχα μαραθώνιο. Αυτή τη στιγμή, η θέση του coach με κάνει πάρα πολύ ευτυχή. Τα websites και η τηλεόραση τέμνονται, η ύλη τους. Ενδέχεται να έρθω ακόμη πιο κοντά σε αυτό. Έχω συζητήσει κάτι για να κάνω από τη θέση του coach σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε».

Η άρνηση σε διοικητικές θέσεις

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν οι προτάσεις που δέχεται αφορούν επιτελικούς ρόλους σε κάποιο κανάλι, απέκλεισε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως προτιμά να εστιάζει σε αντικείμενα που γνωρίζει σε βάθος.

Η παρουσιάστρια ήταν σαφής ως προς τις προθέσεις της:

«Δε με ενδιαφέρει να γίνω διευθύντρια ψυχαγωγίας ή ενημέρωσης. Καθόλου. Εγώ αυτή τη δουλειά δεν την ξέρω. Κάτι άλλο μου έχει προταθεί και σίγουρα δε με ενδιαφέρει, στην ηλικία που είμαι, να ξεκινήσω να κάνω καριέρα ως διευθύντρια σε κάποιο τηλεοπτικό πόστο».

Η καθημερινότητα, η γυμναστική και ο Νίκος Ευαγγελάτος

Σε ό,τι αφορά τη φυσική της κατάσταση και τη φροντίδα της εμφάνισής της, παραδέχτηκε πως απαιτείται συνεχής προσπάθεια και πειθαρχία, απορρίπτοντας τις εύκολες λύσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Προσπαθώ πάρα πολύ με τη γυμναστική. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να σου πω την αλήθεια μου. Ό,τι και να κάνεις, αν δε γυμναστείς, δεν μπορείς να συντηρηθείς. Το έχω πάρει απόφαση».

Η κουβέντα έκλεισε με αναφορά στον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο. Όταν ρωτήθηκε για το αν παρεμβαίνει με σχόλια ή κριτική στην εκπομπή του, απάντησε με χιούμορ: «Βεβαίως. Αυστηρή; Τα καλύτερα του λέω».