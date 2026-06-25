Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μητέρα της Μυρτώς Παπαδομιχελάκη, Μαρία Κοτρότσου, στέλνοντας ακόμη ένα μήνυμα αγάπης προς την κόρη της.

Η Μαρία Κοτρότσου δημοσίευσε στο Facebook μία φωτογραφία της Μυρτώς και τη συνόδευσε με λίγες, αλλά πολύ δυνατές λέξεις:

«Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μηνύματα αγάπης, συγκίνησης και συμπαράστασης, με φίλους και χρήστες των social media να εκφράζουν τη στήριξή τους προς τη Μυρτώ και την οικογένειά της.

Η μάχη της Μυρτώς και η στήριξη της μητέρας της

Η Μυρτώ Παπαδομιχελάκη κακοποιήθηκε βάναυσα το 2012 στην Πάρο, κατά τη διάρκεια των διακοπών της με την οικογένειά της.

Από τότε δίνει καθημερινά μια μεγάλη μάχη αποκατάστασης, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, η οποία όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται δίπλα της με αφοσίωση, δύναμη και αγάπη.

Η Μαρία Κοτρότσου έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τον αγώνα της κόρης της, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια στην προσπάθεια να εξασφαλίσει τη φροντίδα και την υποστήριξη που χρειάζεται η Μυρτώ.

Η νέα της ανάρτηση, με αφορμή ένα χαμόγελο της κόρης της, αποτυπώνει με τον πιο λιτό τρόπο τη δύναμη μιας μητέρας που συνεχίζει να στέκεται δίπλα στο παιδί της, σε έναν αγώνα ζωής που δεν σταμάτησε ποτέ.