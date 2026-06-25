Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγκέλ Μερέντιελ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Μπόκα Τζούνιορς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027, κάνουν λόγο στην Αργεντινή.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Ουριέλ Λουγκτ υποστηρίζει, με ανάρτησή του στα social media, ότι το όνομα του Μερέντιελ είναι στη λίστα του «δικεφάλου του βορρά» και δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να γίνει επίσημη πρόταση στη Μπόκα Τζούνιορς.

Με την ομάδα του Μπουένος Άιρες ο 30χρονος Μερέντιελ μετράει 164 συμμετοχές με 56 γκολ και 18 ασίστ ενώ έχει αγωνιστεί και σε Ελ Τάνκε Σίσλεϊ, Λόρκα, Βαλένθια Β’, Γοδόι Κρουζ, Ντεφένσα και Παλμέιρας.

Στην Παλμέιρας είχε προπονητή τον Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος είχε περάσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, ενώ με τη ΜΠόκα Τζούνιορς ο Ντερέντιελ έφτασε στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες το 2023.