Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος της εξόδου της Λεωφόρου Κύμης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/Te8EGImdvP — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 25, 2026

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.