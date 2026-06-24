Μια άγνωστη πτυχή για το τέλος μιας προσωπικής της σχέσης λόγω μιας ιδιαίτερης ευαισθησίας της μοιράστηκε η Κατερίνα Τσάβαλου, αποδομώντας παράλληλα τις φήμες γύρω από τον τρόπο ζωής της. Φιλοξενούμενη στην πρωινή εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη την Τετάρτη 24 Ιουνίου, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του ζωδίου της και στις προσωπικές της σταθερές.

«Είμαι πεισματάρα και έχω καλή σχέση με το φαγητό, που είναι και τα δυο χαρακτηριστικά του Ταύρου. Με την ψυχοθεραπεία, όμως, έχουν ηρεμήσει αυτά. Είμαστε, επίσης, τρυφεροί άνθρωποι οι Ταύροι και συνδέω στιγμές με το φαγητό και τις μυρωδιές», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Τσάβαλου, εισάγοντας τους παρουσιαστές σε μια πιο προσωπική συζήτηση.

Στη συνέχεια, η ίδια περιέγραψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από το παρελθόν της, εξηγώντας πώς μια αίσθηση στάθηκε αφορμή για να απομακρυνθεί από ένα κοντινό της πρόσωπο:

«Θυμάμαι, για παράδειγμα, πως είχα μια φίλη που κάναμε για χρόνια παρέα αλλά η μυρωδιά της… κάπως… ήταν αυτό που δεν μπορούσα και τελικά χάλασε η φιλία μας. Έχω μεγάλο κόλλημα με τις μυρωδιές».

Η πραγματικότητα για το «party animal» και το πρόγραμμα με το παιδί

Πέρα από τις ιδιαίτερες ευαισθησίες της, η συζήτηση στράφηκε και στην παρεξηγημένη εικόνα που είχε σχηματίσει η κοινή γνώμη για τις συνήθειές της, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.

«Νόμιζε πολύς κόσμος γενικά ότι είμαι party animal, ότι ξενυχτάω δηλαδή και όλα αυτά. Όμως εγώ, κανονικά, δεν είμαι έτσι. Δεν λέω, έχω βγει και αυτά, αλλά δεν είμαι αυτό. Δηλαδή αν μπορώ να κοιμηθώ στις 10, κοιμάμαι στις 10. Επίσης, δεν μ’ αρέσει το έξω, μ’ αρέσει περισσότερο το μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Κατερίνα Τσάβαλου εξήγησε ότι η γέννηση της κόρης της δεν ανάγκασε την ίδια να πιεστεί ή να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε, καθώς οι νυχτερινοί της ρυθμοί ήταν πάντα περιορισμένοι.

«Με το παιδί δεν άλλαξε η ζωή μου ώστε να πω “έκανα το παιδί και τώρα δεν μπορώ να βγω, όπως έβγαινα”. Όχι. Μπορώ ακόμα και στις 21:30 να κοιμηθώ, όταν δηλαδή βάζω το παιδί για ύπνο. Μ’ αρέσει πάρα πολύ να κοιμάμαι νωρίς και πάντα κοιμόμουν νωρίς», κατέληξε η ηθοποιός.