Την τεράστια ισχύ των δύο σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026 εξήγησε ο καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, περιγράφοντας το μέγεθος της ενέργειας που απελευθερώθηκε από τις σεισμικές δονήσεις.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές, με δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες ανθρώπους να αγνοούνται, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ευθύμιος Λέκκας ανέλυσε τι σημαίνει πρακτικά ένας σεισμός άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

«Τα 7,5 Ρίχτερ, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχούν σε περίπου 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναμένονται μετασεισμοί μετά το διπλό χτύπημα

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα ισχυρών μετασεισμών μετά το «σεισμικό ντουέτο» της Βενεζουέλας.

Όπως σημείωσε, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, οι επιστήμονες αναμένουν έναν σεισμό μεγέθους περίπου 6,5 Ρίχτερ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάθε σεισμική περιοχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και η εκτίμηση αυτή αποτελεί μια γενική προσέγγιση.

«Η κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς μιλάμε για ένα μέσο μέγεθος που περιμένουμε», εξήγησε.

Ο Ευθύμιος Λέκκας τόνισε ότι οι δύο σεισμικές δονήσεις είχαν διαφορετική επίδραση στις κατασκευές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος καταστροφών.

«Οι δύο αυτοί τεράστιοι σεισμοί συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον ως προς την καταστροφή των κτιρίων. Ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρότερου όγκου κτίρια, ενώ ο δεύτερος επηρέασε μεγαλύτερα και ψηλότερα κτίρια», ανέφερε.

Έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνέπειες έγιναν αισθητές σε διαφορετικού τύπου κατασκευές και σε μεγαλύτερη έκταση.