Σοκαρισμένος είναι ο σύντροφος της 23χρονης που πέθανε ξαφνικά στα Κουφονήσια, καθώς είδε την κοπέλα του να φεύγει από τη ζωή αιφνιδίως.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι γιατροί ακόμη δεν έχουν εξήγηση για το τραγικό γεγονός, ωστόσο εξετάζουν κάποια σενάρια, με τη νεκροψία να αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Άτομα που γνώριζαν το ζευγάρι, μίλησαν σχετικά στο Live News.

«Πενθούμε για το κορίτσι που έφυγε. Μιλάμε για παιδάκια 22 χρονών που πέρασαν τον χειρότερο εφιάλτη. Κανένας μας δεν ξέρει τι έγινε, αν δεν βγει η νεκροψία. Κανείς μας δεν είναι καλά. Περιμένουμε με αγωνία τη νεκροψία, μήπως και πάρουμε μια λογική απάντηση. Και για να παρηγορηθεί το αγόρι για τον λόγο που έφυγε η κοπέλα του. Ακόμα και οι καρδιολόγοι που πήγαν να βοηθήσουν, δεν έχουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε. Όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών, είναι γελοία! Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν στο σπίτι τους. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσιρικαρία να πίνει, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν», αναφέρει μαρτυρία.

«Εκείνο το βράδυ, το κορίτσι δεν έφαγε σχεδόν τίποτα. Ήταν σχεδόν νηστική. Δεν έφαγε τίποτα που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Από όσο ξέρουμε δεν είχε κάποια αλλεργία. Όλα έγιναν μέσα σε δύο, τρία λεπτά. Δηλαδή, από την ώρα που το κορίτσι είπε: “Δεν είμαι καλά”, σε δύο λεπτά έφυγε», πρόσθεσε άτομο που γνώριζε τα δύο παιδιά.

«Η ΚΑΡΠΑ ήταν σίγουρα μιάμιση ώρα»

Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος είπε σχετικά στην εκπομπή του Mega: «Πήγανε λέει σε ένα μαγαζί, φάγανε. Και γυρίσανε και κάτι σαν δύσπνοια την έπιασε απ’ ότι έλεγε το παιδί. Και έπεσε μες στο μπάνιο. Και την τράβηξε. Έβαλε το παιδί τις φωνές εκεί πέρα και μαζευτήκανε. Έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες».

Το πολυιατρείο του νησιού δεν απέχει ούτε 50 μέτρα από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου κατέρρευσε το 23χρονο κορίτσι. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά γιατρός και νοσηλευτικό προσωπικό έφτασαν στο σημείο ωστόσο η 23χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είχε καν σφυγμό.

«Ενημερώθηκαν και ήρθαν όλοι εδώ. Η ΚΑΡΠΑ ήταν σίγουρα μιάμιση ώρα.-Περιμένουν τα αποτελέσματα. Έχουν στο μυαλό τους κάποια σενάρια αλλά ειλικρινά περιμένουν τα αποτελέσματα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Η σορός μεταφέρθηκε σήμερα στον Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να ριχτεί άπλετο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο θείος της 23χρονης μίλησε αποκλειστικά στο Live News λίγες ώρες μετά τον τραγικό χαμό της.

«Ήταν εντελώς ξαφνικό. Πήγανε με το παλικάρι. Φάγανε, πήγανε μετά να πιούνε ποτό. Αυτά σας τα λέω κι εγώ γιατί μου τα ‘πε κι ο διοικητής της αστυνομίας. Εκεί της ήρθε ζαλάδα σαν λιποθυμία», είπε ο θείος της 23χρονης.

«Την είχα δει. Δηλαδή όταν ανέβηκε στο δωμάτιο, πριν το περιστατικό, την είδα να ανεβαίνει. Και δεν ήταν κάπως, δεν φαινόταν κάπως περίεργα. Δεν ήταν υποβασταζόμενη, αν ρωτάς κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να ξέρω αν είχε κάποια ενόχληση προφανέστατα. Δεν την κουβαλούσε κάποιος ή οτιδήποτε. Περπάταγε, ανέβηκε κανονικά», ανέφερε μαρτυρία.