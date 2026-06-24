Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στα Κουφονήσια ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της στο νησί.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στα Κουφονήσια για τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον σύντροφό της, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα υγείας πριν από το τραγικό περιστατικό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από την κατάρρευσή της είχε δειπνήσει σε γνωστό κατάστημα του νησιού και στη συνέχεια είχε βγει για ποτό.

Κατά τη διάρκεια της βραδινής εξόδου της αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και το ιατρικό προσωπικό του νησιού, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Μάχη για περισσότερο από μία ώρα

Οι γιατροί και οι υγειονομικοί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίων έδωσαν μάχη για περίπου μιάμιση ώρα προκειμένου να την επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες και τις ενέργειες ανάνηψης που πραγματοποιήθηκαν, η 23χρονη δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η είδηση βύθισε στο πένθος τους οικείους της, ενώ προκάλεσε έντονη συγκίνηση και στην τοπική κοινωνία του νησιού. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο σύντροφός της κλήθηκε να καταθέσει για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας, προκειμένου να βοηθήσει στην πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 23χρονης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που θα ακολουθήσουν.