Η ακραία ζέστη στη Γαλλία σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά, δυσκολεύοντας το έργο των υπηρεσιών περισυλλογής των νεκρών ζώων, τόσο που οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να τα ενταφιάσουν εντός των πτηνοτροφικών μονάδων, σε δύο από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές περιοχές της χώρας.

Η Δυτική Ευρώπη βιώνει τις τελευταίες ημέρες έναν ακραίο καύσωνα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Σχολεία έκλεισαν, το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπερφορτώνεται και πολλοί αγρότες αναγκάζονται να δουλεύουν νύχτα στα χωράφια τους.

Ο Κλεμάν Μπλανσάρ, ένας 32χρονος πτηνοτρόφος από την Περιφέρεια του Λίγηρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πτηνοτροφική περιοχή της Γαλλίας, είπε ότι έχασε 700 κοτόπουλα μέσα σε λίγες ημέρες. Συνήθως οι απώλειες δεν ξεπερνούν το ένα με δύο ημερησίως.

«Τα ζώα μας βιώνουν το ίδιο πράγμα με εμάς: υποφέρουν φρικτά από τη ζέστη, για αυτό κατά καιρούς καταγράφονται ανώμαλα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας», είπε ο Μπλανσάρ από το αγρόκτημά του στο Σεντ-Αντρέ-Γκουλ-ντ’Ουά.

Ο Γιαν Νεντελέκ, ο επικεφαλής της πτηνοτροφικής βιομηχανίας ANVOL, υπολογίζει ότι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά έχουν πεθάνει, σε φάρμες, τόσο αυτά που εκτρέφονται στο ύπαιθρο όσο και σε κλειστούς χώρους. Όμως δεν ήταν σε θέση να δώσει έναν ακριβή αριθμό.

Τα Αγροτικά Επιμελητήρια της Βρετάνης και της Περιοχής του Λίγηρα έκαναν λόγο για «μαζικούς» θανάτους πουλερικών. Στις δύο αυτές περιοχές εκτρέφεται σχεδόν το 60% των πουλερικών της Γαλλίας. Η χώρα είναι εξάλλου ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από την Πολωνία και την Ισπανία.

Τα νεκρά ζώα συνήθως περισυλλέγονται και αποστέλλονται για επεξεργασία αλλά ο όγκος είναι υπερβολικά μεγάλος ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς το σύστημα, ανέφεραν τα επιμελητήρια. Ο Μπλανσάρ είπε ότι ακόμη περιμένει τα ειδικά συνεργεία να μαζέψουν τις κότες του. Οι αγρότες έλαβαν την οδηγία να ρίξουν πριονίδι ή ροκανίδια πάνω από τα νεκρά ζώα. Οι ταφές εντός των αγροκτημάτων ενδέχεται να επιτραπούν, αφού προηγηθούν τεχνικοί και περιβαλλοντικοί έλεγχοι.

Η ζέστη πλήττει επίσης και τους εκτροφείς βοοειδών. Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την πρόσληψη τροφής, αυξάνουν τη ζήτηση για νερό και μειώνουν την παραγωγή γάλακτος.

Ο Φρεντερίκ Βενσάν, ο οποίος εκτρέφει περίπου 70 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής κοντά στην Ανζέ στη δυτική Γαλλία, είπε ότι το κοπάδι του συγκεντρώνεται κάτω από τα ανοίγματα του εξαερισμού του στάβλου εδώ και ημέρες, ενώ οι ανεμιστήρες λειτουργούν στη μέγιστη ταχύτητα. Η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 15% με 20%.

«Στέκονται εκεί με το στόμα ορθάνοιχτο, προσπαθώντας απλώς να ανασάνουν. Είναι πολύ δύσκολο, σωματικά, τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα ζώα», είπε.