Το σχόλιο για τη Φαίη Σκορδά από τη Ζήνα Κουτσελίνη έγινε κατά την έναρξη της μεσημεριανής εκπομπής της στο Star την Πέμπτη (25/6), με αφορμή το τέλος του Buongiorno στο MEGA. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της πορείας της δικής της εκπομπής, «Αλήθειες με τη Ζήνα», έπειτα από έντεκα χρόνια, ενώ παράλληλα άνοιξε τα χαρτιά της για το γενικότερο τοπίο στα media.

Απευθυνόμενη προς την ομάδα της στο πλατό, η Ζήνα Κουτσελίνη περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρια τηλεόραση αναφέροντας:

«Η τηλεόραση διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο και αυτό είναι αλήθεια, η αίγλη της δεν χάνεται, αλλά φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες αλλαγές και αυτές οι αλλαγές ενδεχομένως φέρνουν μεγάλες αναστατώσεις»

Η λέξη-κλειδί στο νέο project και το μήνυμα με νόημα

Η παρουσιάστρια γνωστοποίησε ότι η λέξη «Αλήθεια» πρόκειται να συμπεριληφθεί στον τίτλο της μελλοντικής της τηλεοπτικής προσπάθειας. Αμέσως μετά, θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα υποστήριξης με αφορμή την ολοκλήρωση της συνεργασίας της Φαίης Σκορδά με το Μεγάλο Κανάλι, εστιάζοντας στην αξιοπρέπεια που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα τηλεοπτικό πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, η οικοδέσποινα της μεσημεριανής ζώνης του Star δήλωσε:

«Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας για όλους, για όλους και το εννοώ απόλυτα και, όταν μάλιστα είσαι ένα πρόσωπο φωτεινό, ειλικρινές με το τηλεοπτικό κοινό και είσαι ένα πρόσωπο με αξιοπρέπεια πάντα, πάντα προχωράς και ο νοών νοείτω για ό,τι είπα»

Η κρυφή συμβουλή που ακολουθεί πιστά

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Ζήνα Κουτσελίνη εξήγησε τον λόγο για τον οποίο επιλέγει να διαχειρίζεται ψύχραιμα και χωρίς εντάσεις τις δημόσιες τοποθετήσεις της, επικαλούμενη μια κουβέντα που της είχε εμπιστευτεί στο παρελθόν έτερο στέλεχος της ελληνικής τηλεόρασης.

Η παρουσιάστρια κατέληξε επισημαίνοντας:

«Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω περισσότερο, γιατί θέλω πάντα να είμαι ήρεμη όταν μιλάω για να μη χάνω το δίκιο μου και αυτό πια μου το ‘πε μια σπουδαία Ελληνίδα παρουσιάστρια, δεν θα πω το όνομά της, και όταν στην πορεία το βρήκα μπροστά μου, είπα “να πού μου ‘βαλε τα γυαλιά η…” και δεν θα πω ποια είναι η… Αλλά όταν μιλάμε με νεύρα, χάνουμε το δίκιο μας, γιατί έχουμε μιλήσει και με νεύρα»