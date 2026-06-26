Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν άφησαν ανεπηρέαστο ούτε τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος χρειάστηκε… βοήθεια για να αντιμετωπίσει τη ζέστη κατά τη διάρκεια περιβαλλοντικής εκδήλωσης που φιλοξενήθηκε στο παλάτι St James’s.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι συνθήκες στο ιστορικό κτίριο ήταν αποπνικτικές, καθώς δεν διαθέτει σύστημα κλιματισμού. Παράλληλα, τα παράθυρα παρέμειναν κλειστά και οι κουρτίνες ήταν τραβηγμένες, γεγονός που περιόριζε σημαντικά την ανανέωση του αέρα στους χώρους της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία η θερμοκρασία στη Βρετανία έφτασε έως και τους 35,8 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας τότε ιστορικό υψηλό.

Επρόκειτο για την πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχικά η θερμοκρασία άγγιξε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 1976, πριν ανέβει ακόμη περισσότερο και φτάσει τους 35,8 βαθμούς Κελσίου.

Για να ανακουφιστεί ο βασιλιάς Κάρολος από την έντονη ζέστη, ο Επικεφαλής Υπηρεσιών του Παλατιού, ο απόστρατος Αντιναύαρχος Τόνι Τζόνστον-Μπερτ, στεκόταν δίπλα του κρατώντας έναν μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα, ενώ ο μονάρχης συνομιλούσε με τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης.