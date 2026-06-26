Προειδοποίηση προς τους πολίτες απευθύνει η Ελληνική Αστυνομία, καθώς επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει παραπλανητική ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ιστοσελίδα εμφανίζεται με διεύθυνση astynomiiia[.]cc και προσομοιάζει οπτικά με την επίσημη σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, επιχειρώντας να εξαπατήσει τους χρήστες.

Οι δράστες προτρέπουν τους πολίτες να καταχωρίσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, δήθεν για την εξόφληση προστίμου κυκλοφορίας.

Η ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία

Η ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τραπεζικών καρτών ή λογαριασμών.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα της είναι η www.astynomia.gr.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες:

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στην παραπλανητική ιστοσελίδα,

να μην πραγματοποιούν οποιαδήποτε πληρωμή μέσω αυτής,

να ελέγχουν πάντα ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας,

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνδέσμους που λαμβάνουν μέσω SMS, email ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι πολίτες θα πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε στοιχείο, ειδικά όταν πρόκειται για πληρωμές, πρόστιμα ή τραπεζικές συναλλαγές.

Τι να κάνει όποιος έβαλε ήδη στοιχεία

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του.

Η επικοινωνία με την τράπεζα είναι απαραίτητη ώστε να ληφθούν μέτρα προστασίας για λογαριασμούς και κάρτες, όπως πάγωμα συναλλαγών, ακύρωση κάρτας ή άλλες ενέργειες ασφαλείας.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν την Ελληνική Αστυνομία για το περιστατικό.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι είναι γνωστή ως phishing. Οι δράστες δημιουργούν σελίδες που μοιάζουν με επίσημες ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών, τραπεζών ή οργανισμών, ώστε να πείσουν τους χρήστες να καταχωρίσουν ευαίσθητα δεδομένα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την πληρωμή δήθεν προστίμου κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι καχύποπτοι απέναντι σε συνδέσμους που λαμβάνουν αιφνιδιαστικά και να μην προχωρούν σε πληρωμές χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκονται σε επίσημη και ασφαλή ιστοσελίδα.