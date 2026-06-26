Πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026 η FIFA πήρε την απόφαση να καθιερώσει υποχρεωτικά «hydration break» στους αγώνες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες και η θερμοκρασία την ώρα του κάθε αγώνα.

Αυτή η απόφαση δεν έχει αρέσει καθόλου τόσο στους φιλάθλους, όσο και στους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές, καθώς υπάρχει μια διακοπή σε κάθε ημίχρονο που σταματάει την ροή του παιχνιδιού. Ωστόσο τα λεφτά είναι πολλά από τα διαφημιστικά!

Όπως αναφέρει η «Wall Street Journal», το Fox χρεώνει 200.000 δολάρια τα 30 δευτερόλεπτα προβολής για κάθε επιχείρηση κατά τη διάρκεια των «hydration break» τα οποία κρατάνε από 3 λεπτά, ενώ στα ματς των ΗΠΑ το ποσό αυξάνεται στα 750.000 δολάρια.

Έτσι τα μεικτά έσοδα του Fox υπολογίζονται να ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια δολάρια από τα «hydration break».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει χαρακτηρίσει τα «hydration break» ως προληπτικά μέτρα αγωνιστικού χαρακτήρα τονίζοντας πως δεν συνδέονται με εμπορικά οφέλη.