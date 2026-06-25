Νέες διαστάσεις παίρνει το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/6) στο νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε να κινείται κοντά στον θάλαμο όπου νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι.

Ο άνδρας, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του Mega, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει την ηθοποιό και αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση του μαχαιριού με τη νοσηλεία της.

«Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα και το έχω μαζί μου όταν μετακινούμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να εξηγήσει την παρουσία του στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο ηλικιωμένος μίλησε και για την προσωπική του ζωή, λέγοντας πως μεγάλωσε ορφανός και ότι ο πατέρας του καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη.

Η παρέμβαση της ασφάλειας του νοσοκομείου

Για το συμβάν τοποθετήθηκε και ο υπεύθυνος φύλαξης που διαχειρίστηκε το περιστατικό, περιγράφοντας τις κινήσεις του ηλικιωμένου μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στo Live News, ο άνδρας εμφανίστηκε περίπου στις 10 το βράδυ και περιφερόταν στους διαδρόμους του νοσοκομείου, προκαλώντας την προσοχή του προσωπικού ασφαλείας.

Όπως εξήγησε, οι φύλακες τον σταμάτησαν για έλεγχο και ο ίδιος κλήθηκε στο σημείο ως υπεύθυνος βάρδιας. Ο ηλικιωμένος είχε ήδη φτάσει κοντά στον διάδρομο όπου βρίσκεται ο θάλαμος νοσηλείας της Μάρως Κοντού, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι είχε συγγενική σχέση με την ηθοποιό.

«Έλεγε ότι ήθελε να πάει εκεί και ότι είναι ξάδερφός της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο φύλακας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου οδήγησαν τον ηλικιωμένο σε χώρο του προαυλίου, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία για την εξακρίβωση των στοιχείων του.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε μέσα σε τσαντάκι που φορούσε.

«Τον κατεβάσαμε στο προαύλιο και καλέσαμε την αστυνομία. Όταν του αφαιρέθηκε το μαχαίρι, αντέδρασε έντονα και φώναζε», ανέφερε ο υπεύθυνος ασφαλείας, προσθέτοντας ότι ο ηλικιωμένος έδειχνε να βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης.