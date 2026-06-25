Η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού δεν ενημερώθηκε για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο, καθώς οι οικείοι της και το ιατρικό προσωπικό επέλεξαν να μην της μεταφέρουν καμία πληροφορία, προκειμένου να μην αναστατωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 92χρονη ηθοποιός δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό από όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένας 93χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιό της κρατώντας μαχαίρι. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την ίδια, ενώ η ηθοποιός συνέχισε κανονικά τη νοσηλεία της χωρίς να γνωρίζει τι είχε προηγηθεί.

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη λόγω πτώσης στο σπίτι της. Παρά την ταλαιπωρία των τελευταίων ημερών, η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς και εξελίσσεται ομαλά.

Μάλιστα, η σπουδαία πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου γιόρτασε την περασμένη Κυριακή τα 92α γενέθλιά της μέσα στο νοσοκομείο, έχοντας δίπλα της αγαπημένα πρόσωπα και τις ευχές του κόσμου που συνεχίζει να δείχνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του.