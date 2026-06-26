Το ποσό των 300 ευρώ από την πώληση φωτογραφιών με τις πατούσες της αποκάλυψε ότι έβγαλε η Ελληνίδα που έγινε viral στη συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Γουέμπλεϊ, όταν το πανό της με το μήνυμα «πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ» έκανε τον τραγουδιστή να διακόψει τη συναυλία του.

Η Φένια, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, εξήγησε πώς ένιωσε όταν τράβηξε την προσοχή του Στάιλς.

«Ακόμα κλαίω, δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, σε λίγες ώρες θα πάω ξανά στη συναυλία, οπότε ελπίζω να με ξαναδεί. Έχω κλείσει για δύο ημέρες εισιτήριο. Αυτό με τις πατούσες ήταν περίπου αλήθεια, περίπου ψέμα. Υπάρχει κόσμος που στέλνει για να αγοράσει. Καταφέραμε να βγάλουμε ένα εισιτήριο. Έχω κλείσει να δω τρεις συναυλίες του Χάρι Στάιλς. Το εισιτήριο για τη συναυλία που ήμουν με το πανό κόστιζε περίπου 180 ευρώ. Έβγαλα περίπου 300 ευρώ με τις φωτογραφίες».

Αναφερόμενη στο νέο πανό που ετοίμασε για την επόμενη συναυλία του καλλιτέχνη, το έδειξε στην κάμερα, αποκαλύπτοντας ότι αυτό γράφει: «Οδηγίες με φωτογραφίες ποδιών», ενώ σε άλλο σημείο, σχολίασε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αποτελεί τη βασική επαγγελματική της ενασχόληση.

«Δουλεύω παράλληλα, δεν κάνω μόνο τις πατούσες», τόνισε, στον Γιώργο Λιάγκα.