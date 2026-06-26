Τη συναυλία του σταμάτησε ο ποπ σταρ, Χάρι Στάιλς, όταν διάβασε το μήνυμα μίας Ελληνίδας, το οποίο έγραφε πως χρειάστηκε να πουλήσει φωτογραφίες με τις πατούσες της για να παρευρεθεί στο live του τραγουδιστή, στο Wembley.

Την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ και έγιναν viral, παρατήρησε ένα πανό από χαρτόνι, πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία, ανάμεσα στους θεατές και ξαφνικά είπε στους θαυμαστές του: «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή».

Αμέσως, κοιτάζοντας τη θαυμάστριά του που το κρατούσε, πρόσθεσε αφού διάβασε τι έγραφε: «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;».

Στη συνέχεια ρώτησε το όνομα της κοπέλας, η οποία του απάντησε πως ονομάζεται Φένια.