Διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε τη μικρόσωμη σκυλίτσα Σίσσυ στη Γαστούνη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και στους φιλόζωους.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης της 60χρονης, η ίδια αμφισβητεί τη διοικητική κύρωση και προτίθεται να ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Όπως έγινε γνωστό, θα κατατεθούν αρχικά έγγραφες αντιρρήσεις και, εφόσον αυτές απορριφθούν, η υπόθεση θα οδηγηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, όταν η 60χρονη οδηγός φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό της τη σκυλίτσα Σίσσυ σε δρόμο της Γαστούνης. Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά την παράσυρση η οδηγός αποχώρησε από το σημείο, αφήνοντας το τραυματισμένο ζώο χωρίς βοήθεια.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τη στιγμή του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 60χρονη, η οποία κατάγεται από τα Λεχαινά Ηλείας, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε αντιληφθεί την παρουσία του σκύλου στον δρόμο και αρχικά σταμάτησε, προκειμένου να αποφύγει την παράσυρσή του. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, περίμενε για λίγα δευτερόλεπτα θεωρώντας ότι το ζώο είχε απομακρυνθεί και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά την πορεία της.

Κατά την κατάθεσή της φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε πως το αυτοκίνητό της πέρασε πάνω από το ζώο, ωστόσο δεν παρέμεινε στο σημείο μετά το περιστατικό. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται οι επόμενες νομικές κινήσεις της υπεράσπισης σχετικά με το διοικητικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε.