Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Αίγυπτος απέσπασε την ισοπαλία 1-1 απέναντι στο Ιράν και πανηγύρισε την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Οι Ιρανοί πίστεψαν ότι είχαν πετύχει το γκολ που θα τους χάριζε τη νίκη στις καθυστερήσεις, όμως η παρέμβαση του VAR άλλαξε τα δεδομένα, αφήνοντας τους «Φαραώ» να πανηγυρίζουν και την ομάδα του Μεχντί Ταρέμι να περιμένει πλέον την εξέλιξη των υπόλοιπων ομίλων για πιθανή πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες (έχει 3 βαθμούς). Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρέθηκε στο επίκεντρο της αναμέτρησης, καθώς εκτός από το ακυρωθέν γκολ της ομάδας του, νωρίτερα είχε αστοχήσει και σε πέναλτι που ο ίδιος κέρδισε.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Αίγυπτο, η οποία άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Σαλάχ δημιούργησε τις προϋποθέσεις από τα δεξιά, η άμυνα του Ιράν δεν απομάκρυνε αποτελεσματικά και ο Σάμπερ με όμορφο τελείωμα έγραψε το 1-0.

Το Ιράν είχε την ευκαιρία να απαντήσει άμεσα. Στο 8′, ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι ύστερα από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, όμως ο Σουμπίρ έπεσε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η ισοφάριση δεν άργησε, πάντως, να έρθει. Στο 13′, ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας απέκρουσε αρχικά το δυνατό σουτ του Μοχαμάντι, όμως στην επαναφορά ο Ρασίν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια.

Ο ξέφρενος ρυθμός του πρώτου δεκαπενταλέπτου δεν είχε συνέχεια. Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην τακτική και στις μονομαχίες του κέντρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και μετά την ανάπαυλα. Η ένταση δεν έλειψε, τα δυνατά μαρκαρίσματα και τα φάουλ ήταν πολλά, όμως οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες παρέμειναν περιορισμένες, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της.

Το μεγάλο δράμα εκτυλίχθηκε στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου ο Χάλιζαν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σκορπώντας ενθουσιασμό στους Ιρανούς, όμως μετά από έλεγχο της φάσης το VAR υπέδειξε οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.

Έτσι το 1-1 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος, με την Αίγυπτο να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τους «32» και το Ιράν να περιμένει πλέον αν θα συνεχίσει στη διοργάνωση μέσω της κατάταξης των τρίτων.

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χάνι, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ, Ελ Φοτούχ, Τρεζεγκέ, Ασούρ, Λασίν, Σάμπερ, Σαλάχ, Ζίκο.

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπειρανβάντ, Χαλιλζαντέ, Μιλάντ, Καναανί, Νεμάτι, Ρεζαεϊάν, Εζατολάχι, Μοχέμπι, Γκορμπανί, Ταρέμι, Σάμαν.

Πρώτο το Βέλγιο, διέλυσε 5-1 τη Νέα Ζηλανδία

Στο άλλο ματς του 7oυ ομίλου, το Βέλγιο άφησε πίσω του τις μέτριες εμφανίσεις των δύο πρώτων αγωνιστικών και παρουσίασε το πραγματικό του πρόσωπο, διαλύοντας με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία. Με τους μεγάλους αστέρες του σε εξαιρετική βραδιά, πήρε άνετα τη νίκη και προκρίθηκε ως πρώτο από τον 7ο όμιλο στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επέβαλαν από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό τους και απείλησαν με τον Τίλεμανς στο 4′, ενώ λίγο αργότερα ο Τροσάρ σημάδεψε το δοκάρι, με τους αμυντικούς της Νέας Ζηλανδίας να απομακρύνουν πάνω στη γραμμή.

Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 28′, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντε Μπρόινε και αδυναμία των αντιπάλων να απομακρύνουν, ο Τροσάρ βρέθηκε στο σωστό σημείο και άνοιξε το σκορ. Πριν από την ανάπαυλα, ο Ντοκού έχασε ακόμη μία καλή ευκαιρία, ενώ Ντε Μπρόινε και Τροσάρ συνεργάστηκαν άψογα, χωρίς όμως να βρουν στόχο.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Τροσάρ πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ (50′), δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 66′ ο Ντε Μπρόινε με δυνατό συρτό αριστερό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η Νέα Ζηλανδία κατάφερε να μειώσει με όμορφο σουτ του Τζαστ, όμως ο Λουκάκου, λίγο μετά την είσοδό του ως αλλαγή, σκόραρε με κεφαλιά, ενώ το τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στα τελευταία λεπτά, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή βελγική παράσταση.

Νέα Ζηλανδία: Κρόκομπ, Πέιν, Μπίντον, Σούρμαν, Κασάς, Στάμενιτς, Μπελ, Τζαστ, Σινγκχ, Τόμας, Γουντ.

Βέλγιο: Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάνιε, Τεάτ, Βανάκεν, Τίλεμανς, Σαλεμάκερς, Ντε Μπρόινε, Ντε Κέτελαρ, Τροσάρ.