Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και ιδιαίτερα ζεστός το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα εντοπίζεται κυρίως στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, σε όλη τη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά. Στα βόρεια ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς ωστόσο να επηρεαστούν εκτεταμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 34-36 βαθμούς και κατά τόπους έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 35-37 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στα Επτάνησα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 21 έως 33-35 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου από 21 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η νότια Κρήτη, όπου οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τοπικά τους 36-37 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν τα σχεδόν θυελλώδη 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν αρχικά βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα στραφούν σε ανατολικούς – βορειοανατολικούς, με ένταση έως 5 μποφόρ. Παράλληλα, στα ανατολικά ηπειρωτικά θα επικρατήσουν κατά τόπους ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Για την Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με τους βορειοανατολικούς ανέμους να πνέουν με ένταση 5-6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα να ενισχύονται πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν προσωρινά, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητών διευθύνσεων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.