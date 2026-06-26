Σε λίγη ώρα στο Gillette Stadium θα αναμετρηθούν η Νορβηγία και η Γαλλία για την 3η αγωνιστική του 9ο ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομάδες έχουν από έξι βαθμούς και έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση και στην μεταξύ τους αναμέτρηση θα ξεκαθαρίσει ποια θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου και ποια στην δεύτερη.

Η Γαλλία θα παρουσιαστεί «πάνοπλη» και χωρίς αλλαγές στην ενδεκάδα της, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για την Νορβηγία, η οποία θα έχει συνολικά 10 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να είναι στον πάγκο.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Νορβηγία: Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπγιόρκαν, Φάλτσενερ, Μπεργκ, Άουρσνες, Θορστβεντ, Άσγκαρντ, Σγιέλντρουπ, Μποπ, Λάρσεν.

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Ερνάντεζ, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ.