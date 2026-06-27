Αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος», το οποίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του λιμένα, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα και επέβαιναν σε αυτό 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτούνταν.

Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακόλουθη προσάραξη, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους στο πλοίο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.

Η ανακοίνωση της ΑΝΕΚ

«Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ANEK Lines, μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, στις 03:10 τα ξημερώματα, λίγο μετά τον απόπλου του πλοίου από τη Μήλο, κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τον Πειραιά προς τα Χανιά.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου, ενώ το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι του Αδάμαντα, όπου παραμένει ασφαλώς δεμένο εν αναμονή της επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος.