Η αγορά ακινήτων εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αλλαγών με τις παρεμβάσεις που ξεκλειδώνουν από τον Ιούλιο να επηρεάζουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές.

Τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη δημιουργία κινήτρων για την αξιοποίηση κλειστών ακινήτων και την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν ανοικτά δύο από τα σημαντικότερα μέτωπα της αγοράς. Αυτά αφορούν το καθεστώς του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές μετά το τέλος του 2026 και η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, η οποία αναμένεται να απασχολήσει το υπουργείο Οικονομικών εντός του 2027.

Για τον ΦΠΑ, η αναστολή επιβολής του συντελεστή 24% στις νέες οικοδομές ισχύει έως το τέλος του 2026 με την αγορά να ζητά τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος ώστε να μη αυξηθεί περαιτέρω το κόστος απόκτησης νεόδμητων κατοικιών και να μη φρενάρουν οι επενδύσεις στην οικοδομή.

Παράλληλα, μέσα στο επόμενο έτος θα βρεθεί στο τραπέζι ο φάκελος των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες από τον Ιούνιο του 2021, παρά τη μεγάλη άνοδο των εμπορικών τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 65% σε πανελλαδικό επίπεδο από τότε, γεγονός που διευρύνει το χάσμα μεταξύ αντικειμενικών και πραγματικών αξιών, κυρίως στις περιοχές υψηλής ζήτησης. Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες αναμένονται το 2028 και για να περιοριστούν οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, εξετάζονται παράλληλες παρεμβάσεις, όπως αύξηση των αφορολόγητων ορίων για την πρώτη κατοικία ή νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Νέοι περιορισμοί στα Airbnb

Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 επεκτείνεται και στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης η απαγόρευση νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής, στα πρότυπα όσων ισχύουν ήδη στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές καθώς το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% των εισοδημάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου φορολογικού έτους το ελάχιστο πρόστιμο διπλασιάζεται στις 40.000 ευρώ.

Παράλληλα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει απαγόρευση νέων εγγραφών και μεταβιβάζονται για οποιονδήποτε λόγο διαγράφονται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν μπορούν να επανεγγραφούν όσο διαρκεί ο περιορισμός.

Υποχρεωτικές τραπεζικές πληρωμές ενοικίων

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 όλα τα ενοίκια θα πρέπει να εξοφλούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι ενοικιαστές που συνεχίζουν να πληρώνουν με μετρητά θα χάνουν την επιστροφή ενοικίου, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν εκτός τραπεζών δεν θα δικαιούνται την έκπτωση φόρου 5% για τα εισοδήματα από μισθώματα.

Τίτλοι τέλους για τον ΤΑΠ

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων καταργούνται και αντικαθίστανται από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Ο συντελεστής θα κυμαίνεται από 0,3‰ έως 0,7‰, ανάλογα με την απόφαση κάθε δήμου.