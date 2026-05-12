Οι Κυκλάδες εξακολουθούν να κρατούν τα σκήπτρα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καταγράφοντας τα υψηλότερα έσοδα ανά κατάλυμα σε ολόκληρη τη χώρα, με το Ιόνιο να ακολουθεί σε πολύ κοντινή απόσταση και να ενισχύει σταθερά τη θέση του στην premium τουριστική αγορά. Την ίδια ώρα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα αναδεικνύεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου και μεγαλύτερης διάρκειας διαμονής.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από επεξεργασία δεδομένων της Hosthub, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες καταλύματα σε όλη τη χώρα, δείχνουν ότι το 2026 διαμορφώνεται ως μία ακόμη χρονιά ισχυρής ανόδου για την αγορά του Airbnb και των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνολικά.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα για το 2025 διαμορφώθηκε στις 15.200 ευρώ, με πληρότητα 40,9% και μέση τιμή διανυκτέρευσης 121,1 ευρώ. Για το 2026 οι προοπτικές εμφανίζονται ακόμη καλύτερες, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση 16,7% στο μέσο έσοδο ανά κατάλυμα και άνοδο 9,07% στην πληρότητα.

Οι Κυκλάδες παραμένουν η πιο «χρυσή» αγορά της χώρας για τους ιδιοκτήτες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα αγγίζει τα 19.800 ευρώ, με τη μέση τιμή ανά βραδιά να φτάνει τα 259,7 ευρώ – την υψηλότερη στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η πληρότητα κινείται χαμηλότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, στο 22,3%, τα υψηλά ημερήσια έσοδα διατηρούν τις Κυκλάδες στην κορυφή.

Η εικόνα για το 2026 δείχνει ακόμη ισχυρότερη ανάκαμψη. Το έσοδο ανά κατάλυμα αναμένεται να αυξηθεί κατά 41,3%, ενώ η πληρότητα εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 32,96%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην επιστροφή της ζήτησης μετά από μια περίοδο έντονων πιέσεων σε νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Τα προηγούμενα χρόνια, η αγορά στις Κυκλάδες κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών, κάτι που οδήγησε αρκετούς ταξιδιώτες σε εναλλακτικούς προορισμούς. Πλέον, η αγορά φαίνεται να επιστρέφει σε πιο ισορροπημένα επίπεδα, με πιο ρεαλιστικές χρεώσεις και καλύτερη αξιοποίηση της ζήτησης.

Το Ιόνιο καταγράφει επίσης πολύ ισχυρές επιδόσεις. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα φτάνει τα 18.900 ευρώ, ενώ η μέση τιμή διανυκτέρευσης διαμορφώνεται στα 193,1 ευρώ. Για το 2026 προβλέπεται σημαντική άνοδος τόσο στην πληρότητα όσο και στα συνολικά έσοδα, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή εξελίσσεται σταθερά σε premium τουριστικό προορισμό.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η ζήτηση στα νησιά του Ιονίου γίνεται ολοένα πιο «ποιοτική», με μεγαλύτερες διάρκειες διαμονής και ταξιδιώτες υψηλότερου budget. Ωστόσο, αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια πίεσης στις υποδομές, κυρίως σε νερό, οδικό δίκτυο και διαχείριση απορριμμάτων, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει μελλοντικά την εμπειρία των επισκεπτών.

Στην Αθήνα, το κέντρο της πόλης εξακολουθεί να αποτελεί σταθερή δύναμη της αγοράς. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα διαμορφώθηκε το 2025 στις 17.900 ευρώ, με πληρότητα 55,6% και μέση τιμή ανά βραδιά 108,7 ευρώ.

Η εικόνα για το 2026 παραμένει θετική, αλλά πιο ήπια σε σχέση με άλλες περιοχές. Οι τιμές εμφανίζονται σχεδόν αμετάβλητες, ενώ η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από καλύτερη απορρόφηση της ζήτησης και όχι από νέες αυξήσεις στις χρεώσεις.

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στα νότια προάστια της Αθήνας, όπου η Αθηναϊκή Ριβιέρα εξελίσσεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς της χώρας. Το 2026 το έσοδο ανά κατάλυμα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 34,5%, ενώ η πληρότητα αναμένεται να ενισχυθεί σχεδόν κατά 12%.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η επένδυση του Ελληνικού, η οποία ήδη αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή. Οι νέες κατοικίες, τα ξενοδοχεία, η μαρίνα και οι μεγάλες τουριστικές υποδομές ανεβάζουν τις αξίες και προσελκύουν ταξιδιώτες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου.

Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει επίσης ισχυρή δυναμική, ενισχύοντας σταθερά τη θέση της ως city-break προορισμός. Το 2025 το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα ανήλθε στις 12.700 ευρώ, ενώ η πληρότητα έφτασε το 61%, από τις υψηλότερες επιδόσεις στη χώρα.

Για το 2026 καταγράφεται περαιτέρω άνοδος σε πληρότητα, έσοδα και τιμές, με την αγορά να ενισχύεται από τη λειτουργία του μετρό, τις αστικές αναπλάσεις και τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας της πόλης.

Σταθερά ανοδική πορεία ακολουθεί και η Κρήτη, όπου η τουριστική περίοδος επεκτείνεται πλέον σε μεγαλύτερο μέρος του έτους. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα διαμορφώθηκε στις 16.300 ευρώ το 2025, με μέση τιμή διανυκτέρευσης 140,5 ευρώ.

Η ανάπτυξη στην Κρήτη δεν βασίζεται τόσο στις αυξήσεις τιμών, όσο στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν και στην καλύτερη αξιοποίηση των καταλυμάτων. Οι κρατήσεις κατανέμονται πλέον πιο ομοιόμορφα μέσα στη χρονιά, ενισχύοντας τη συνολική αποδοτικότητα της αγοράς.

Το βασικό συμπέρασμα από την εικόνα της αγοράς είναι ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα περνούν πλέον σε μια πιο ώριμη φάση. Οι υπερβολικές αυξήσεις τιμών φαίνεται να περιορίζονται, ενώ η ανάπτυξη προέρχεται περισσότερο από την ποιότητα της ζήτησης, την πληρότητα και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν οι προορισμοί στους επισκέπτες.