Από την Ερμιόνη έως την Κέρκυρα, οι επενδύσεις σε μαρίνες επιταχύνονται, αναβαθμίζοντας τις υποδομές του θαλάσσιου τουρισμού και ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη του yachting.

Νέα έργα, σύγχρονες υπηρεσίες, ψηφιακές εφαρμογές και βιώσιμες πρακτικές διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για έναν κλάδο με σημαντικές προοπτικές για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Η ελληνική αγορά μαρινών εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, καθώς σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ανάγκες του σύγχρονου yachting, η αυξανόμενη ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού και η προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος οδηγούν επενδυτές και διαχειριστές εγκαταστάσεων σε νέες κινήσεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού.

Η Μαρίνα Ερμιόνης αλλάζει τα δεδομένα στην Αργολίδα

Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της Μαρίνας Ερμιόνης πραγματοποιείται μέσω της νέας περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά την τροποποίηση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Η επένδυση, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ, αναπτύσσεται από την Ερμιονίδα Α.Ε., εταιρεία στην οποία την πλειοψηφία διαθέτει το family office Tethys του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη, ενώ μερίδιο κατέχει η EMMA Capital.

Η νέα μαρίνα προβλέπεται να διαθέτει 256 θέσεις ελλιμενισμού, εκ των οποίων 231 μόνιμες και 25 εποχικές, για σκάφη αναψυχής μήκους έως 60 μέτρων. Παράλληλα, στη χερσαία ζώνη των περίπου 20 στρεμμάτων θα αναπτυχθούν κτιριακές υποδομές διοίκησης, εμπορικές χρήσεις, χώροι εστίασης, τουριστικά καταλύματα και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργική οργάνωση της μαρίνας, στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 τ.μ. χώρων πρασίνου και στην πλήρη προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων.

Το έργο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει σημαντικά την ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας, η οποία ήδη προσελκύει σημαντικό αριθμό σκαφών αναψυχής κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Η Κέρκυρα αποκτά μία από τις πιο σύγχρονες μαρίνες της χώρας

Την ίδια ώρα, η D-Marin ολοκλήρωσε μια εκτεταμένη επένδυση ύψους 8,5 εκατ. ευρώ στη Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα, μεταμορφώνοντάς την σε έναν σύγχρονο προορισμό για το διεθνές yachting.

Η αναβάθμιση περιλάμβανε τη δημιουργία 104 νέων θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη έως 50 μέτρων, νέους χώρους στάθμευσης, επιπλέον 6.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίων εγκαταστάσεων ξηράς αποθήκευσης, καθώς και πλήρη αναβάθμιση των κοινόχρηστων υποδομών.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, αναβαθμίστηκαν οι ψηφιακές υποδομές και ενισχύθηκε η κάλυψη Wi-Fi σε όλους τους χώρους της μαρίνας.

Ξεχωριστή θέση στο επενδυτικό πρόγραμμα κατέχει η βιωσιμότητα. Η μαρίνα απέκτησε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 100 kWp, το οποίο αναμένεται να καλύπτει περίπου το 20% των ενεργειακών της αναγκών, ενώ εγκαταστάθηκαν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέοι κοινόχρηστοι χώροι, αμφιθέατρο και παιδική χαρά, ενισχύοντας τον ρόλο της μαρίνας ως χώρου συνάντησης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την τοπική κοινωνία.

Οι επενδύσεις ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον κλάδο, ο κ. Ζαχαρίας Κιάφφας, γενικός διευθυντής της Μαρίνας Πόρτο Χέλι, επισημαίνει στο newsbeast ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στις διεθνείς εξελίξεις του θαλάσσιου τουρισμού.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Study on Specific Challenges for a Sustainable Development of Coastal and Maritime Tourism in Europe» (2016), ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη, ενώ η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των μαρινών αναγνωρίζονται ως στρατηγικός πυλώνας για τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές ελλιμενισμού μεγάλων σκαφών είναι πλέον εμφανής, γεγονός που δικαιολογεί τις επενδύσεις που προχωρούν σε περιοχές όπως η Βουλιαγμένη, το Ελληνικό, η Κέρκυρα και η Ερμιόνη. Παράλληλα, τονίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ανάγκη για οργανωμένες εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν μικρότερα σκάφη αναψυχής και επαγγελματικά σκάφη charter.

Από τον ελλιμενισμό στα ολοκληρωμένα τουριστικά οικοσυστήματα

Σύμφωνα με τον κ. Κιάφφα, οι μαρίνες δεν αποτελούν πλέον απλώς χώρους ελλιμενισμού.

Η τάση αυτή καταγράφεται και στη διεθνή μελέτη «Development of Marina Services in the Context of Sustainable Water and Coastal Tourism» (2022), σύμφωνα με την οποία οι σύγχρονες μαρίνες εξελίσσονται σε ολοκληρωμένα τουριστικά οικοσυστήματα που συνδυάζουν φιλοξενία, λιανικό εμπόριο, τεχνικές υπηρεσίες, ψυχαγωγία, ψηφιακές εφαρμογές και δράσεις βιωσιμότητας.

Η τεχνολογία αποκτά πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία τους. Ψηφιακές κρατήσεις θέσεων, εφαρμογές διαχείρισης κατανάλωσης, εξειδικευμένα λογισμικά λειτουργίας, δίκτυα ενημέρωσης πελατών, drones για εναέρια επιτήρηση και υποβρύχια συστήματα ελέγχου εγκαταστάσεων αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινότητας σε πολλές σύγχρονες μαρίνες.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Ο κ. Κιάφφας υπογραμμίζει επίσης ότι ένας από τους τομείς που χρειάζονται άμεση ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι οι εγκαταστάσεις χερσαίας εναπόθεσης, διαχείμασης και επισκευών σκαφών, καθώς η ζήτηση αυξάνεται διαρκώς.

Παράλληλα, οι σύγχρονες μαρίνες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού, υποστηρίζοντας δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως συντηρήσεις σκαφών, χειμερινό ελλιμενισμό, ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τις τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο τουρισμό.

«Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας είναι αδιαμφισβήτητα πλεονεκτική στον διεθνή χάρτη του yachting», τονίζει ο κ. Κιάφφας, προσθέτοντας ότι πέρα από τις νέες επενδύσεις σε υποδομές, εξίσου σημαντική είναι η συστηματική εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων σε όλο το φάσμα του θαλάσσιου τουρισμού.

Οι επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη δείχνουν ότι οι ελληνικές μαρίνες διεκδικούν έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο στον διεθνή χάρτη του yachting, με στόχο όχι μόνο την προσέλκυση περισσότερων σκαφών, αλλά και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.