Στη νοτιοανατολική άκρη της Μαγιόρκα, εκεί όπου η θάλασσα μοιάζει να εισχωρεί αργά στη στεριά σαν φιόρδ της Μεσογείου, το Cala Figuera παραμένει ένα από τα τελευταία αυθεντικά ψαροχώρια του νησιού.

Δεν πρόκειται για ακόμην έναν προορισμό για ατελείωτο beach clubbing ούτε για τις υπερβολές του instagram. Είναι ένας τόπος που μυρίζει αλάτι, πεύκο και φρεσκοβαμμένο ξύλο από τα llaüts -τα παραδοσιακά ψαροκάικα των Βαλεαρίδων.

Αυτό που καταλαβαίνει κανείς μόλις φτάσει εδώ είναι η ησυχία. Η Cala Figuera δεν είναι εντυπωσιακή όπως άλλα μέρη της Μαγιόρκα, αλλά έχει κάτι πιο ιδιαίτερο: φαίνεται να έχει μείνει ίδια στο χρόνο. Το λιμάνι λειτουργεί ακόμα κανονικά για ψάρεμα, με ψαράδες που φτιάχνουν τα δίχτυα τους το πρωί και μικρά πέτρινα υπόστεγα δίπλα στη θάλασσα που ανοίγουν κατευθείαν στο νερό.

Η γεωγραφία της περιοχής είναι σχεδόν κινηματογραφική

Δύο στενοί θαλάσσιοι βραχίονες, οι Caló d’en Boira και Caló d’en Busques, σχηματίζουν ένα φυσικό Υ που προστατεύει το λιμάνι από τους ανέμους της ανοιχτής Μεσογείου. Τα λευκά σπίτια με τα πράσινα παντζούρια καθρεφτίζονται στα ήρεμα νερά, ενώ μικρές ξύλινες προβλήτες οδηγούν κατευθείαν από τις αυλές στη θάλασσα.

Σε αντίθεση με πολλά παραθαλάσσια χωριά της Μαγιόρκα που μετατράπηκαν πλήρως σε resorts ήδη από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, η Cala Figuera διατήρησε την ταυτότητά της ακριβώς επειδή δεν διαθέτει μεγάλη αμμώδη παραλία. Αυτή η «έλλειψη» λειτούργησε τελικά σαν ευλογία: το χωριό γλίτωσε τη μαζική τουριστική ανάπτυξη και κράτησε τον αργό ρυθμό ενός τόπου που εξακολουθεί να ζει δίπλα στη θάλασσα και όχι αποκλειστικά από αυτήν.

Το ιδανικό εδώ δεν είναι να κάνεις πολλά, αλλά να παρατηρείς. Να περπατήσεις κατά μήκος του λιμανιού αργά το απόγευμα, όταν το φως γίνεται χρυσαφί και οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω στο νερό. Να σταματήσεις για ένα ποτήρι λευκό mallorquín κρασί και φρέσκο ψάρι σε μια ταβέρνα δίπλα στην προκυμαία. Να ακολουθήσεις το μονοπάτι προς τον φάρο Torre d’en Beu, εκεί όπου οι βράχοι κοιτούν ανοιχτά τη Μεσόγειο.

Οι ντόπιοι συχνά λένε ότι η Cala Figuera είναι η «άλλη Μαγιόρκα», αυτή που υπήρχε πριν τα resorts και τις ξαπλώστρες πρώτης σειράς.

Από εδώ μπορεί κανείς εύκολα να εξερευνήσει και μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς όρμους της νοτιοανατολικής Μαγιόρκα, όπως οι Cala Santanyí, Cala Llombards ή το φυσικό πάρκο Mondragó. Όμως όσοι μένουν λίγο περισσότερο στην Cala Figuera συνήθως ανακαλύπτουν ότι δεν χρειάζεται να πάνε πουθενά αλλού. Το ίδιο το λιμάνι είναι ο προορισμός.