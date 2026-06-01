Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, όπου μια 39χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με το tharrosnews, όλα έγιναν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Ο σύζυγος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την πόρτα άνοιξε ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να ήταν γεμάτος αίματα.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 39χρονη νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ φέρεται να κρατούσε μαχαίρι στο χέρι της.

Στο σημείο ιατροδικαστής

Στο διαμέρισμα έφτασε και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό της 39χρονης και να συμβάλει στη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου της.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και οι επίσημες ανακοινώσεις για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, με την έρευνα της Αστυνομίας να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.