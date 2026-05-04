Σοκ έχει προκαλέσει στην Ελβετία η υπόθεση της άγριας δολοφονίας πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία, η οποία βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με κατηγορούμενο τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 41χρονος, Μαρτ Ρίμπεν, κατηγορείται ότι σκότωσε την 38χρονη σύζυγό του, Κριστίνα Γιοκσίμοβα, μοντέλο και μητέρα δύο παιδιών, τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από έντονο καβγά στο σπίτι τους, όταν εκείνη του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε διαζύγιο. Η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται με διαφωνίες για την επιμέλεια των παιδιών και οικονομικά ζητήματα.

Όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές αρχές, ο καβγάς ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα τον θάνατο της γυναίκας μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στην περιοχή Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία. Η σορός της εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα από τον πατέρα της μέσα σε μια μαύρη σακούλα στο δωμάτιο του πλυντηρίου του σπιτιού.

Ο Ρίμπεν φέρεται να άρπαξε την Κριστίνα από το λαιμό και να την έσπρωξε με δύναμη στον τοίχο κατά τη διάρκεια της βίαιης διαμάχης. Στη συνέχεια, τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου με ένα «αντικείμενο που έμοιαζε με κορδέλα», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Αμέσως μετά, ο σύζυγός της τεμάχισε το σώμα της με ένα μαχαίρι και ένα μεγάλο ψαλίδι κήπου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Παρακάτω αναφέρεται η περιγραφή που παρουσιάζεται στα δικαστικά έγγραφα προκαλώντας έντονο αποτροπιασμό, καθώς αποδίδει μια ιδιαίτερα ακραία προσπάθεια του δράστη να εξευτελίσει το θύμα, λόγω της επιθυμίας της να τον χωρίσει.

«Όταν ο πατέρας της άνοιξε τη μαύρη σακούλα σκουπιδιών, είδε το κομμένο κεφάλι της με τα μαλλιά ακόμα στη θέση τους. Οι ερευνητές βρήκαν ένα βιομηχανικό μπλέντερ και τα υπολείμματα του μοντέλου μέσα σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων κομματιών δέρματος, καθώς και κομμάτια οστών. Ο Ρίμπεν φέρεται να έβγαλε τις αρθρώσεις των ισχίων της και να προχώρησε στην αφαίρεση του άνω αριστερού βραχίονα, των αντιβραχίων και του δεξιού κάτω μέρους του ποδιού της. Στη συνέχεια, έκοψε τη σπονδυλική της στήλη για να αποκόψει το κεφάλι της», αναφέρεται στη φρικιαστική έκθεση της αυτοψίας.

Το σημείο της περιγραφής που σόκαρε περισσότερο τους δικαστές ήταν ότι «ο δράστης δεν δίστασε να αφαιρέσει ακόμη και τη μήτρα της», μια πράξη που οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν ως «σκόπιμο ακρωτηριασμό ή τελετουργικό εξευτελισμό του σώματος».

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο δράστης παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube από το κινητό του, ενώ διαμέλιζε το μοντέλο και «πολτοποιούσε» τα άκρα της στο βιομηχανικό μπλέντερ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, όπως μεταδίδει η New York Post.

«Ο Ρίμπεν επέμενε ότι δεν ήξερε πού βρισκόταν η Κριστίνα και ισχυριζόταν ότι απλώς έφευγε από το σπίτι μερικές φορές», δήλωσε ένας στενός οικογενειακός φίλος του ζευγαριού. «Ήταν πραγματικά ερωτευμένη στην αρχή, αλλά ξαφνιάστηκα λίγο όταν άρχισε να έχει σχέση μαζί του, καθώς δεν της ταίριαζε καθόλου. Φαινόταν πολύ εσωστρεφής, πολύ επικριτικός και μερικές φορές αρκετά αλαζονικός. Ήταν πραγματικά υποτιμητικός απέναντί της, με χειρονομίες, λόγια, ακόμα και με τον τόνο της φωνής του. Ήθελε η Κριστίνα να εξαφανιστεί».

Ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 για φόνο, υποστηρίζει ωστόσο ότι η πράξη του ήταν «αυτοάμυνα». Ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι και σήμερα την ενοχή του και επιμένει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, με την υπόθεση να παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ελβετικών ΜΜΕ.