Ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Ολιβιέ Κριστάν, δεν θα αναλάβει τελικά τη διερεύνηση της υπόθεσης του πρώην αστυνομικού Σεντρίκ Πριζόν, που κατηγορείται για διπλή γυναικοκτονία, παρά το σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το Ανώτατο Συμβούλιο Ισότητας (HCE) της Γαλλίας.

Ο 42χρονος Πριζόν, που φέρεται ότι σκότωσε την πρώην σύζυγό του και τη σύντροφό της, συνελήφθη στις 25 Μαρτίου στην Πορτογαλία, όπου βρισκόταν μαζί με τα δύο παιδιά του, τα οποία πλέον έχουν επαναπατριστεί στη Γαλλία.

Ο Πριζόν είχε διαδηλώσει πολλές φορές μαζί τα τελευταία χρόνια με άλλους πατέρες που είχαν χάσει την επιμέλεια των παιδιών τους.

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη η Μπερανζέρ Κουγιάρ, η πρόεδρος του HCE, κατήγγειλε «μια ιδεολογία μίσους εναντίον των γυναικών» και «ένα οργανωμένο, αρρενοκεντρικό κίνημα», ζητώντας να αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (Pnat) την υπόθεση.

«Τα γεγονότα είναι απολύτως φρικτά και δραματικά και εντάσσονται (…) σε μια αρρενοκεντρική προσέγγιση αντικειμενοποίησης των γυναικών» από βίαιους άνδρες, σχολίασε ο Κριστάν σε συνέντευξή του στο France Info. Διευκρίνισε όμως ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει την υπόθεση επειδή θεωρεί ότι «η εισαγγελία του Μονπελιέ (…) είναι απολύτως ικανή να χειριστεί τις διαστάσεις των γεγονότων».

Στο Μονπελιέ διεξάγεται έρευνα σε βάρος του πρώην αστυνομικού για «δολοφονία από σύντροφο». Ο Κριστάν σημείωσε ότι το αν θα θεωρηθεί απλή ανθρωποκτονία ή αν θα δοθεί στην κατηγορία ο χαρακτηρισμός της τρομοκρατίας επαφίεται στους τοπικούς εισαγγελείς που «πρέπει να μπορούν να ενεργήσουν με πλήρη ανεξαρτησία».

Τον Ιούλιο του 2025 η Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τρομοκρατία σε βάρος ενός 18χρονου που φέρεται ότι ήθελε να επιτεθεί σε γυναίκες με μαχαίρι. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένας κατά δήλωσή του «ακούσια άγαμος» (Incel, ακραία μισογυνιστική ιδεολογία) κατηγορείται για τρομοκρατία.