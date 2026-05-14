Κατά τη σύνοδο κορυφής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, ανάμεσα στους προέδρους, τους υπουργούς και τους CEO δισεκατομμυρίων, ξεχώρισε μια παιδική φιγούρα: ο 6χρονος X Æ A‑Xii, γιος του Έλον Μασκ. Ο μικρός εθεάθη να τρέχει μέσα στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, να κρατάει το χέρι του πατέρα του και να τον ακολουθεί καθώς ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX πήγαινε σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου, μαζί με τον Τιμ Κουκ της Apple και τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, ο X, τον οποίο ο Μασκ έχει αποκτήσει με την Καναδή τραγουδίστρια Grimes, έγινε viral στα social media, με βίντεο να τον δείχνουν να σέρνει μια μικρή τσάντα και να στέκεται δίπλα στον πατέρα του σε επιχειρηματική συνάντηση με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ και στο προεδρικό μέγαρο του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Έλον Μασκ έχει πλέον 14 παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες, σύμφωνα με πρόσφατες αναλυτικές παρουσιάσεις διεθνών μέσων. Ο πρώτος του γάμος ήταν με τη συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, με την οποία παντρεύτηκε το 2000· το ζευγάρι απέκτησε έξι παιδιά (συμπεριλαμβανομένων διδύμων και τριδύμων), προτού χωρίσει το 2008.

Με τη Grimes απέκτησε τρία παιδιά: τον X Æ A‑Xii (X), την Exa Dark Sideræl (Y) και τον Techno Mechanicus (γνωστό ως Tau), σε μια σχέση on‑off από το 2018 και μετά. Με τη Σιβόν Ζίλις, στέλεχος της Neuralink, απέκτησε δίδυμα (Strider και Azure) το 2021 και στη συνέχεια την κόρη Arcadia το 2024, ενώ αργότερα εκείνη επιβεβαίωσε και τέταρτο παιδί, τον Seldon Lycurgus. Τέλος, το 2025 έγινε γνωστό ότι απέκτησε παιδί, τον Romulus, με την συγγραφέα/δημόσια φιγούρα Ashley St. Clair, ολοκληρώνοντας – μέχρι στιγμής – το σύνολο των 14 παιδιών που αποδίδονται στον Μασκ.