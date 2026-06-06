Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην Άγκυρα, όταν ένας πατέρας κράτησε όμηρο το μόλις τριών ετών παιδί του και απείλησε να του αφαιρέσει τη ζωή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των τουρκικών αρχών και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε έναν άνδρα, γνωστό με τα αρχικά M.D., και τη σύζυγό του.

Μετά τον καβγά, και κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο άνδρας πήρε στα χέρια την τρίχρονη κόρη του και την κράτησε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας.

Κρέμασε το παιδί από το παράθυρο

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά όταν ο πατέρας εμφανίστηκε στο παράθυρο του σπιτιού κρατώντας το παιδί και το κρέμασε στο κενό, ενώ ταυτόχρονα φέρεται να απειλούσε ότι θα το μαχαιρώσει.

Οι εικόνες προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές ζητώντας επείγουσα παρέμβαση.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις προκειμένου να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερο το παιδί.

Η επέμβαση της αστυνομίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι αστυνομικοί προσπάθησαν επί αρκετή ώρα να εκτονώσουν την κατάσταση χωρίς τη χρήση βίας. Ωστόσο, ο άνδρας αρνούνταν να συμμορφωθεί με τις εντολές τους και συνέχιζε να απειλεί τη ζωή της κόρης του.

Όταν διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος για το παιδί ήταν άμεσος, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ένοπλη επέμβαση, πυροβολώντας τον δράστη και τραυματίζοντάς τον, προκειμένου να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς το τρίχρονο κορίτσι απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο.

Υπό κράτηση ο πατέρας

Το παιδί, που βρέθηκε στο επίκεντρο της δραματικής υπόθεσης, παραδόθηκε σε διασώστες και υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα τέθηκε υπό προστασία.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας λόγω του τραυματισμού του και στη συνέχεια συνελήφθη.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, αλλά και τα κίνητρα που οδήγησαν τον άνδρα στις συγκεκριμένες ενέργειες.

Τραυματίστηκε και αστυνομικός σκύλος

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε επίσης ένας αστυνομικός σκύλος, ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες των αρχών για τον έλεγχο της κατάστασης.

Όπως έγινε γνωστό, το ζώο δέχθηκε τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Η ανακοίνωση των αρχών

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η αστυνομία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Η παρέμβαση ήταν απαραίτητη επειδή το άτομο αρνήθηκε να παραδοθεί παρά τις προσπάθειες και συνέχισε να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.

Ως αποτέλεσμα της παρέμβασης, το παιδί διασώθηκε και το άτομο συνελήφθη με τραύματα.

Ο αστυνομικός σκύλος που βοήθησε στην επιχείρηση τραυματίστηκε και λαμβάνει αυτή τη στιγμή θεραπεία. Η νομική διαδικασία σχετικά με το περιστατικό διεξάγεται σχολαστικά».