Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, τόνισε σήμερα, Δευτέρα 29/6 πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να «υπερασπιστεί την πατρίδα», μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή με σκοπό να αποκατασταθεί «διαρκής ειρήνη» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε ανακοίνωσή του, το κίνημα όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP επαναβεβαιώνει ότι αυτό που έκανε ο εχθρός αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που το ίδιο «τηρεί ως τώρα» και ότι «καταγράφει τις παραβιάσεις» ενώ «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα και τον λαό της».