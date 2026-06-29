Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι επιδρομές της Ρωσίας σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους χθες Κυριακή 28/6 σε νοτιοανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της επικράτειας της Ουκρανίας.

Πλήγματα στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δεκαέξι, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram χθες το απόγευμα, δημοσιοποιώντας κατόπιν φωτογραφίες που εικονίζουν κτίριο να φλέγεται και μέρη συνοικιών να έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια Χάρκοβο, συχνό στόχο ρωσικών πληγμάτων, πύραυλος στοχοποίησε την κοινότητα Ζμίιφ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους οκτώ, ανάμεσά τους δύο παιδιά, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ χθες το βράδυ.

Η αστυνομία στο Χάρκοβο ανακοίνωσε παράλληλα ότι μέλος της σκοτώθηκε καθώς προσπαθούσε να οργανώσει εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων κοινότητας βορειότερα.

Στην περιφέρεια Σούμι, ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ενημέρωσε ότι ηλικιωμένη σκοτώθηκε χθες σε επιδρομή σε παραμεθόρια κοινότητα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις των αρχών των δύο κρατών, σε πόλεμο για πάνω από τέσσερα χρόνια. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους.