Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι προσέθεσε 20 ιαπωνικές οντότητες στη «μαύρη λίστα» ελέγχου εξαγωγών, απαγορεύοντας στα νομικά πρόσωπα αυτά την πρόσβαση σε αγαθά από την Κίνα που θα μπορούσαν να έχουν διπλή χρήση — για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς — εξαιτίας αυτού που η κινεζική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «επαναστρατιωτικοποίηση» που έχει αποφασιστεί στο Τόκιο.

«Εδώ και κάποιο καιρό, η ιαπωνική πλευρά (…) έχει πάρει λάθος δρόμο, εντείνοντας την ώθησή της προς “νέα μορφή μιλιταρισμού”, επιταχύνοντας την ‘επαναστρατιωτικοποίηση’, αναπτύσσοντας επιθετικά όπλα και εκτοξεύοντας επιθετικούς πυραύλους πέρα από τα σύνορά της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.