BEAST

Παγιώνεται το νέο δίπολο

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από τα όσα βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και το κλίμα που διαμορφώνεται ενόψει του Σεπτεμβρίου. Αυτό που λένε στη στήλη κεντρικά πολιτικά στελέχη είναι ότι πλέον διαμορφώνεται, καλύτερα παγιώνεται, όπως μου ειπώθηκε, ένα νέο δίπολο. Αυτό το είπε ευθέως και ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) το περασμένο Σάββατο.

ΝΔ VS ΕΛΑΣ

Το δίπολο είναι ΝΔ και ΕΛΑΣ, ενώ φαίνεται πως το ΠΑΣΟΚ έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση. Με αυτά τα δεδομένα θα μπούνε τα πολιτικά κόμματα, στη νέα φάση του Σεπτεμβρίου, αν και όπως μου ειπώθηκε θα δούμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Ιουλίου πριν τη θερινή ραστώνη ώστε να υπάρξει μια πολύ πιο σαφής εικόνα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πλέον η ΕΛΑΣ ανεβαίνει σταδιακά είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ που και αυτή έχει μικρή άνοδο, ενώ προβληματισμός επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο και εμφανίζεται στις μετρήσεις είναι η μείωση της δύναμης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

«Κιμπάρης με τα λεφτά των άλλων»

Τι σχέση έχει η αξέχαστη ταινία «Ο τρελοπενηντάρης» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που κερνούσε ή μοίραζε φιλοδωρήματα χωρίς να έχει μια και στο τέλος τα πλήρωναν οι άλλοι με τους οποίους έκανε παρέα με τον Αλέξη Τσίπρα; Μεγάλη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρομοίασε την περίπτωση του τρελοπενηντάρη με τον Αλέξη Τσίπρα που ως άλλος Ανδρέας Τεπενδρής μοιράζει χρήμα που ανήκει στους πολίτες και κάνει, όπως είπε χαρακτηριστικά «τον κιμπάρη με τα λεφτά των άλλων». Βέβαια το έχει ξανακάνει ο Αλέξης Τσίπρας αλλά ημέρες -σαν σήμερα έκλειναν οι τράπεζες και επιβάλλονταν τα capital controls- καλό θα ήταν να μη τα πολυσκαλίζει αυτά γιατί όσο rebranding κι αν κάνει το παρελθόν δεν αλλάζει.

Η μάχη του καλαθιού και η συνάντηση στο Μαξίμου

Καθώς παρακολουθώ το ρεπορτάζ και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ελέγξει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνομαι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά πως οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα γενικό πολιτικό κλίμα. Η ακρίβεια όμως είναι εκείνη που το διαμορφώνει στην καθημερινότητα. Κάτι που εξηγεί γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει προσωπικά πάνω του την υπόθεση, καλώντας στο Μαξίμου τους επικεφαλής του ΣΕΒ, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Το επιδιωκόμενο από πλευράς κυβέρνησης είναι να γίνουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα, οι οποίες θα φανούν στο ράφι και θα έχουν αντίκρισμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επί της ουσίας η κυβέρνηση ζητά να βάλουν πλάτη, έστω και προσωρινά, περιορίζοντας μέρος των περιθωρίων τους. Η αγορά γνωρίζει ότι βρίσκεται απέναντι σε πολιτική πίεση που δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει, ιδίως σε μία περίοδο όπου η ακρίβεια παραμένει το πιο ευαίσθητο κοινωνικό μέτωπο. Το ερώτημα είναι εάν η γνωστή «συνταγή» της συμφωνίας κυρίων μπορεί αυτή τη φορά να φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί οι καταναλωτές δεν θα κρίνουν τις προθέσεις, αλλά τις τιμές που θα δουν στο καλάθι τους. Και εκτός των άλλων θα σας θυμίζω ότι πρόσφατα τα σούπερ μάρκετ ανέφεραν ότι για να γίνουν μειώσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν πρωτίστως από τους προμηθευτές για να τις περάσουν με τη σειρά τους στα ράφια, μετατοπίζοντας ουσιαστικά την ευθύνη για τη διαμόρφωση των τιμών στη βιομηχανία.

Ποιους θα δει ο πρωθυπουργός

Έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου εξελίσσεται μεγάλη συζήτηση για το πως η κυβέρνηση θα αλλάξει το κλίμα και θα δώσει ένα μεγαλύτερο μήνυμα εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει μεγάλη σημασία. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου μια μεγάλη σύσκεψη στην προσπάθεια τη συγκράτηση των τιμών στα βασικά αγαθά με στόχο ακόμα και τη μείωση σε είδη πρώτης ανάγκης. Ο Κ. Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη και τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ Ιωάννη Γιώτη, με την ακρίβεια να είναι στην κορυφή της ατζέντας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης οι εκπρόσωποι της αγοράς θα θέσουν το θέμα του πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους το οποίο η αγορά εκτιμά ότι θα πρέπει να αποσυρθεί.

Οι αυτοδιοικητικοί και τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Και να πάμε τώρα στο κόμμα της ΝΔ όπου γίνεται, με εντολή του Κυριάκου Μητοστάκη, μεγάλη προεργασία για τις εκλογές, ανεξάρτητα από το χρόνο διεξαγωγής τους, ο οποίος όπως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν είναι το 2027. Ο νέος γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει προχωρήσει σε συζητήσεις με αυτοδιοικητικούς, νυν αντιδημάρχους, νυν δημάρχους, ακόμα και νυν αντιπεριφερειάρχες για να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ορισμένοι εξ αυτών έχουν συμφωνήσει να είναι υποψήφιοι και γι’ αυτό λίαν συντόμως σκοπεύουν να παραιτηθούν από τα αξιώματά τους. Όμως υπάρχουν βουλευτές της ΝΔ που αντιδρούν σε ορισμένες υποψηφιότητες, αλλά ο Κ. Κυρανάκης δεν ακούει κάτι άλλο πέραν της συστράτευσης όλων των δυνάμεων.

Μούδιασμα για Αβραμόπουλο

Στο άλλο θέμα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και το ένταλμα σύλληψης από τις Βρυξέλλες στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μούδιασμα και δεν είναι σαφές εάν ο νυν βουλευτής και πρώην κοινοτικός επίτροπος θα είναι υποψήφιος εκ νέου στις εκλογές, εάν δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Όπως είναι σήμερα η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα προβληματική από πολλές πλευρές και δεν αρέσει και ο τρόπος που κινείται ο Δ. Αβραμόπουλος όπως οι προ ημερών αναφορές του για «μπούρδες» και για «κερατάδες».

Έφοδος στα μέρη του Σαμαρά

Και να πάμε στην Πελοπόννησο και στις περιοδείες που είχαν τις τελευταίες ημέρες τα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια με μπροστάρηδες υπουργούς, όπως η Νίκη Κεραμέως, ο Χρίστος Δήμας με τον Κ. Κυρανάκη και τους τοπικούς βουλευτές, αλλά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Οι επισκέψεις έγιναν στοχευμένα λόγω και της κινητικότητας που καταγράφει ο Αντώνης Σαμαράς και μου είπαν όσοι έχουν γνώση τι έγινε, πως πήγαν καλά. Όχι όσο θα περίμεναν, αλλά δεν είναι και να βάλουμε μαύρα πανιά, όπως είπε στη στήλη, κομματικός παράγοντας. Εκεί που δεν ήταν και πολύ καλό το κλίμα και ήταν αναμενόμενο, ήταν στη Μεσσηνία, περιοχή που έκλεισε χθες ο κύκλος των περιοδειών της ΝΔ καθώς ο Αντώνης Σαμαράς έχει σημαντική επιρροή.

Ο Σαμαράς και η Γκιλφόιλ

Και αφού είπα για τον Αντώνη Σαμαρά να σας πω και για την πρόσφατη συνάντηση που είχε με εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε την επαφή στο πλαίσιο των συναντήσεων ενόψει και της επόμενης μέρας για τον ίδιο. Ρώτησα καλή πηγή τι γίνεται και δεν ήταν σαφής εάν και πότε θα γίνει το κόμμα και άκουσα πάλι το γενικόλογο, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και ο ναύαρχος Αποστολάκης

Πάμε και στα του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί έχουν ανάψει για τα καλά οι μηχανές για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Το ενδεχόμενο εκλογών το Φθινόπωρο έχει αναγκάζει την Χαριλάου Τρικούπη να κάνει απανωτές συσκέψεις για τις υποψηφιότητες και πολλές φορές χωρίς κινητά τηλέφωνα. Το παζλ της εκλογικής ετοιμότητας συμπληρώνεται κομμάτι κομμάτι, με δυνατά ονόματα, να βρίσκονται στο τραπέζι. Στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται για ακόμα μια φορά η περιφέρεια της Πειραιώς. Όπως έχω επισημάνει επανειλημμένα, η υποψηφιότητα της Νίνας Κασιμάτη στη Β’ Πειραιά θεωρείται κλειδωμένη, παρά το γεγονός ότι η επίσημη ανακοίνωσή της παίρνει παράταση για στρατηγικούς λόγους. Την ίδια ώρα, έντονη παραφιλολογία αναπτύσσεται γύρω από το όνομα του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη. Οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην υπουργό να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή μέσω της Α’ Πειραιά, αν και η συγκεκριμένη υποψηφιότητα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, κρατώντας σε αναμονή τα τοπικά στελέχη.

Η περίπτωση Σαλμά

Η πιο περίπλοκη εξίσωση, ωστόσο, αφορά τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, Μάριο Σαλμά. Η στήλη σας είχε ενημερώσει ότι ο ίδιος δεν θέλει να είναι υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία και έχει διαμηνύσει την Χαριλάου Τρικούπη ότι έχει καρφιτσώσει την περιφέρεια Αθηνών. Η πιθανή ένταξή του στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ αποτελεί ένα σύνθετο σταυρόλεξο, καθώς οι τελικές του αποφάσεις φαίνεται να συνδέονται άμεσα με τις επόμενες κινήσεις του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Στην περίπτωση που το φλερτ με τη Χαριλάου Τρικούπη καταλήξει σε γάμο, ο Μ. Σαλμάς θα μετακομίσει σε περιφέρεια των Αθηνών, με τον ίδιο να δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση για τον απαιτητικό Βόρειο Τομέα. Μέχρι να πέσουν οι τελικές υπογραφές, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Βέβαια ο δρόμος προς τις κάλπες είναι μακρύς και σίγουρα το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εμφανιστεί με ανανεωμένη και πολυσυλλεκτική δυναμική, έτοιμο για τη μεγάλη εκλογική μάχη όποτε κι αν αυτή προκύψει.

Ο πίνακας στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία

Θα σας απασχολήσω λίγο με την εξ απορρήτων της Μαρίας Καρυστιανού, την γνωστή δικηγόρο Μαρία Γρατσία. Όπως όλοι γνωρίζουμε είναι το πρόσωπο – κλειδί του εγχειρήματος που ακούει στο όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εκτός της νομικής της και πολιτικής της δραστηριότητα, υπάρχει μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια που συνοδεύει τη φήμη της και συζητιέται έντονα απ’ εκείνους που περνούν το κατώφλι του γραφείου της. Ο κοινός παρονομαστής με όσους είχα την τύχη να μιλήσω είναι ότι ο χώρος της είναι γεμάτος από θρησκευτικές εικόνες κάτι που τραβάει αμέσως το βλέμμα ενώ υπάρχει και ένας πίνακας ζωγραφικής. Άνθρωπος που αποχώρησε εγκαίρως από το κίνημα της Μ. Καρυστιανού ρώτησε την Μ. Γρατσία αν γνωρίζει ποια είναι η αινιγματική φιγούρα που έχει ο καμβάς. Συγκεκριμένα της είπε ευθέως, ««Μαρία, γνωρίζεις ποιος είναι ο άνθρωπος που απεικονίζεται σε αυτόν τον πίνακα;». Η απάντηση που πήρε ήταν «όχι», λέγοντας του ότι πρώτη φορά άνθρωπος που έχει περάσει το γραφείο της έχει ενδιαφερθεί αυτόν τον πίνακα. Ο άνθρωπος που απεικονίζεται λοιπόν στον πίνακα είναι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστορίας των ΗΠΑ ο Τζορτζ Ουάσιγκτον.

Ο Τσίπρας αρχηγός

Και να πάω τώρα στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ το περασμένο Σάββατο. Εκεί μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας που έδωσε και στίγμα των επόμενων κινήσεών του, ο γραμματέας του Συμβουλίου, ο πρώην βουλευτής Μιχάλης Χατζηγιαννάκης και μέλη του οργάνου. Πού θα σταθώ; Όλα τα όργανα είναι διορισμένα με εντολή προέδρου ή αρχηγού εάν θέλετε. Αυτό που ήθελε και στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας και δεν μπορούσε να κάνει, τώρα γίνεται χωρίς γκρίνιες και μουρμούρες. Και όπως είχε πει και η Ντόρα Μπακογιάννη προ πολλών μηνών, θα είναι το πιο αρχηγοκεντρικό κόμμα και δεν έχει και άδικο. Και τα ενδιάμεσα όργανα που θα δούμε εντός των ημερών, διορισμένα θα είναι και αυτά.

Ο Βασίλης Αϊβαλής περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της ΕΛΑΣ

Η σεναριολογία της μεγάλης «προοδευτικής συγκυβέρνησης» έχει λάβει τέλος με τον πιο επίσημο τρόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας, με τις πρόσφατες κινήσεις του, έβαλε οριστικό στοπ μετά και τη δήλωση του για δεύτερες εκλογές. Ο αντικειμενικός σκοπός του είναι πλέον ηλίου φαεινότερος: Να εδραιωθεί εκ νέου στο πολιτικό κάδρο ως η μοναδική πρόταση εξουσίας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και για να πετύχει αυτό το πλάνο περνά αναγκαστικά μέσα από τη Χαριλάου Τρικούπη, με μια διαρκή επιχείρηση πολιτικού διεμβολισμού και «αφαίμαξης» στελεχών. Βέβαια το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η Χαριλάου Τρικούπη παίρνοντας αρκετά στελέχη τα οποία είχαν κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε βέβαια ποιος θα κερδίσει σε αυτό το ιδιότυπο μπρα ντε φερ στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Και έκανα όλη αυτή την εισαγωγή γιατί για την θέση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στην ΕΛΑΣ προορίζεται ο Βασίλης Αϊβαλής πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για χρόνια, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ και υποψήφιος δήμαρχος Πάτρας.

Ο εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ

Και την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας οργανώνει το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη διαδικασία αυτοεξευτελισμού καθώς επιμένουν πολλοί για συνεργασία με την ΕΛΑΣ, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει. Δεν είχε και άδικο ο Δημήτρης Παπαδημούλης χθες που με ανάρτησή του στο Facebook ζήτησε να υπάρχει απόφαση για το τι θα γίνει διότι όλο αυτό που εξελίσσεται αδικεί το κόμμα που κυβέρνησε. Σε αυτό το κλίμα 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν την άμεση σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του οργάνου. Το πρώτο κείμενο, με 65 υπογραφές, εστιάζει στην ανάγκη επαναξιολόγησης των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, ζητώντας τον σαφή προσδιορισμό του πολιτικού σχεδίου και την εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων για τις προοδευτικές συνεργασίες. Το δεύτερο κείμενο, με 8 υπογραφές, κινείται σε σαφώς πιο αιχμηρό πολιτικό τόνο, ζητώντας την άμεση επανεκτίμηση της απόφασης για διερεύνηση συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, καταγγέλλοντας τη δημόσια άρνηση στελεχών του για κοινή συμπόρευση.

Για πού το έβαλε η Τζάκρη;

Την ίδια στιγμή η Θεοδώρα Τζάκρη αποχώρησε από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη αν και ο ίδιος επιμένει ότι της ζήτησε να φύγει. Ψάξτε βρείτε την αλήθεια. Η ίδια δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση της αντιπροέδρου και από μέλος του κόμματος και έκανε λόγο για «δεξιά απόκλιση» που, όπως υποστηρίζει, νομιμοποιείται από τον Στ. Κασσελάκη, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συμπορευθεί μαζί του πολιτικά. Η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας σημειώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τις αρχές της σοσιαλιστικής και αντιδεξιάς της ταυτότητας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πορεία του κόμματος. Από την άλλη πλευρά ο Στ. Κασσελάκης τονίζει ότι ζήτησε την παραίτησή της από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και έριξε το καρφί του, ότι στη νέα προσπάθειά του, δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Τώρα που θα πάει η Θ. Τζάκρη; Στον Νίκο Ανδρουλάκη και σας το είχα αναφέρει στο θέμα Οι βουλευτές που πάνε στο ΠΑΣΟΚ.

Εκδήλωση με ΓΑΠ και Βενιζέλο

Και επειδή αναφέρθηκα στο ΠΑΣΟΚ να σας πω ότι μετά την επιτυχημένη προ ημερών εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας για τον Ανδρέα Παπανδρέου ετοιμάζονται και για άλλες δυο εκδηλώσεις. Η μια θα γίνει στις αρχές Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη και θα αφορά τα εθνικά θέματα και θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα μαθαίνω ότι θα είναι ομιλητές τόσο ο Γιώργος Παπανδρέου όσο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος μαζί με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο. Η δεύτερη εκδήλωση θα γίνει στην Αθήνα και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει αδιαμεσολάβητο διάλογο με τα «περήφανα γηρατειά» και θα εξειδικεύσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ΕΚΑΣ, αλλά και την πρόταση έκπληξη για επαναφορά της 13ης σύνταξης.

«Ζωντανεύει» στο Λαύριο ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»

Με πληροφορούν ότι προχωρά το έργο εγκατάστασης του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο ιστορικό κτίριο του Ηλεκτρικού Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, μέσα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Και η περίπτωση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς δεν πρόκειται απλώς για μία τεχνολογική υποδομή, αλλά για τη συνύπαρξη βιομηχανικής ιστορίας και ψηφιακού μέλλοντος. Ο σταθμός, που χτίστηκε το 1905 και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα μεγάλα ενεργειακά κέντρα της χώρας, μετατρέπεται σήμερα σε χώρο φιλοξενίας ενός υπερυπολογιστή που θα υποστηρίζει κρίσιμα δημόσια ψηφιακά δίκτυα, μεταξύ των οποίων και εκείνα των ελληνικών πανεπιστημίων. Το έργο υλοποιείται μέσω συνεργασίας του ΕΔΥΤΕ – GRNET με το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ. Αυτό που μαθαίνω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η φιλοσοφία της παρέμβασης. Στα περίπου 4.000 τετραγωνικά μέτρα του Ηλεκτρικού Σταθμού, των Υποστέγων Καμινείας και του Πλινθοποιείου, η επιλογή ήταν να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του ιστορικού συγκροτήματος όπως στέγες, τοιχοποιίες, ανοίγματα, γερανογέφυρα, πίνακες ηλεκτρικών, μηχανές, ακόμη και τα υπόγεια κανάλια. Οι νέες εγκαταστάσεις τοποθετούνται μέσα στα παλαιά κελύφη, με τη λογική box-in-the-box, ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός χωρίς να αλλοιώνεται η αρχιτεκτονική των μνημείων. Στην καρδιά του παλιού Ηλεκτρικού Σταθμού, ο «Δαίδαλος» θα βρίσκεται μέσα σε μονωμένο γυάλινο κλωβό, ορατός από τον χώρο.

Τα Λουτρά Θερμοπυλών ψάχνουν επενδυτή

Σε τροχιά αξιοποίησης μπαίνει εκ νέου το ακίνητο της Ιαματικής Πηγής Λουτρών Θερμοπυλών, με το Υπερταμείο να προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας και τη σύναψη μακροχρόνιας μίσθωσης. Πρόκειται για έκταση 128.483,65 τ.μ., δυτικά του οικισμού των Θερμοπυλών, στη Φθιώτιδα, με στόχο την ανάπτυξη επενδυτικού σχεδίου που θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα ενισχύσει τον θερμαλιστικό και ποιοτικό τουρισμό. Το ενδιαφέρον είναι ότι για το ακίνητο έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτη ΕΣΧΑΔΑ, βάσει της οποίας υπάγεται στη γενική χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή». Επιτρέπονται οι περισσότερες χρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας, πλην τουριστικών λιμένων, καζίνο και γηπέδων γκολφ, ενώ προβλέπονται και ζώνες προστασίας της ιαματικής πηγής. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 16:00. Το ακίνητο προσφέρεται για τουριστικές εγκαταστάσεις και ιαματικό τουρισμό, σε μία περίοδο όπου οι ιαματικές πηγές επανέρχονται στο επενδυτικό ραντάρ.

Τι κυνηγά το fund που ανέδειξε τις Blueground και InstaShop

Κινητικότητα μαθαίνω ότι υπάρχει γύρω από τη VentureFriends, το fund του Απόστολου Αποστολάκη και του Γιώργου Δημόπουλου, καθώς η αγορά των venture capital στην Ευρώπη αναζητά ξανά μεγάλες ιστορίες αποεπένδυσης. Το ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο φαίνεται πως βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής του, με συζητήσεις στην αγορά να κάνουν λόγο για δύο πιθανά exits μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Δεν θα είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η VentureFriends θα βρεθεί πίσω από ένα ηχηρό deal. Το fund έχει ήδη στο ενεργητικό του την περίπτωση της InstaShop, της startup με ελληνικό DNA, η οποία εξαγοράστηκε από τη Delivery Hero έναντι 360 εκατ. δολαρίων, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα exits του εγχώριου οικοσυστήματος. Στο χαρτοφυλάκιο της VentureFriends υπάρχουν επίσης εταιρείες που έχουν εξελιχθεί σε success stories της ελληνικής startup σκηνής, όπως η Blueground, η Spotawheel, η FlexCar και η Plum. Πρόκειται για συμμετοχές που έχουν αποκτήσει μέγεθος, αναγνωρισιμότητα και διεθνή παρουσία, στοιχεία που τις καθιστούν υποψήφιες για κινήσεις επόμενης φάσης. Την ίδια ώρα, το fund βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων για το τέταρτο επενδυτικό του όχημα, με στόχο τα 80-90 εκατ. ευρώ. Το πρώτο κλείσιμο κεφαλαίων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ το επόμενο αναμένεται το φθινόπωρο, με συμμετοχές από επενδυτές όπως το European Investment Fund, η Mubadala και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η νέα εταιρεία του Θυμιόπουλου

Τα κρασιά του κάπου θα τα έχετε πιθανότατα συναντήσει και ίσως να τα έχετε πιει. Μαθαίνω λοιπον ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον Απόστολο Θυμιόπουλο, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του διεθνούς αμπελώνα. Ο οινοποιός από την Ημαθία, που έχει καταφέρει να βάλει δυνατά στον χάρτη το ξινόμαυρο και τη Νάουσα μέσα από κρασιά με αναγνωρίσιμη ταυτότητα, περνά πλέον σε πιο ώριμη εταιρική φάση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, ο οινοποιός προχώρησε στη σύσταση της Οινοποιίας Θυμιόπουλου Α.Ε. με έδρα στον Τρίλοφο Βέροιας και μετοχικό κεφάλαιο 2,2 εκατ. ευρώ. Η νέα εταιρεία προέρχεται στην πραγματικότητα από μετασχηματισμό και εισφορά σε είδος της ατομικής επιχείρησης του Απόστολου Θυμιόπουλου, αξίας 2,1 εκατ. ευρώ, καθώς και καταβολή 100.000 ευρώ σε μετρητά.

Η μοναδική προϋπόθεση εξαγοράς της Δέλτα

Πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα στην αγορά για το ενδεχόμενο να υπάρξει ενδιαφέρον από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη για τη Δέλτα. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν καλά τις ισορροπίες στον κλάδο επιμένουν ότι υπάρχει μία και μοναδική προϋπόθεση για να μπορούσε να προχωρήσει μία τέτοια συζήτηση. Δεν είναι άλλη από την τιμή. Σήμερα, οι απαιτήσεις για τη Δέλτα κινούνται, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ. Σε αυτά τα νούμερα, όπως μου λένε οι ίδιες πηγές, δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον από την πλευρά των Σαράντηδων. Για να μπει η οικογένεια σε πραγματική διαδικασία αξιολόγησης, το τίμημα θα έπρεπε να υποχωρήσει πολύ χαμηλότερα, πιθανότατα κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το CVC, εφόσον θέλει να ανοίξει σοβαρά τον δρόμο πώλησης προς έναν στρατηγικό παίκτη όπως τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, θα πρέπει να αποδεχθεί σημαντική έκπτωση σε σχέση με τις σημερινές προσδοκίες αποτίμησης. Διαφορετικά, η συζήτηση δύσκολα θα περάσει από το επίπεδο της φημολογίας στο επίπεδο της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Όχι μόνο για τους Σαράντηδες αλλά και για άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους. Σας θυμίζω ότι μεταξύ άλλων και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έχει εκφράσει ενδιαφέρον, αλλά κοντά στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Πάντα προς το παρόν.