Οι συναντήσεις στην Παναγή Κυριακού

BEAST

Φόκους στα πραγματικά προβλήματα

Καλημέρα σε όλους. Η κυβέρνηση άλλαξε γραμμή πλεύσης και αποφάσισε να εστιάσει περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση στα πραγματικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό ήρθε και η χθεσινή ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για το νόμο Κατσέλη που αποτελεί, αντικειμενικά, ανάσα για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα και όπως έμαθα θα δούμε και άλλα.

Σημαία του Μητσοτάκη

Πάντως αυτό που έμαθα είναι ότι ο πρωθυπουργός το πήρε πάνω του και ήταν αυτός που «πάτησε πόδι» και από τις αρχικές δηλώσεις περί εξέτασης του βέλτιστου τρόπου εφαρμογής της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, πέρασε η κυβέρνηση σε μια άκρως ευνοϊκή ρύθμιση. Στο Μέγαρο Μαξίμου έγιναν μυστικά τουλάχιστον 3-4 συσκέψεις επί του θέματος και κομβικός ήταν και ο ρόλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός απρόοπτου, σήμερα θα βρεθεί στη Βουλή για τη συγκεκριμένη ρύθμιση που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Έρχονται προσφυγές

Από την τροπολογία με την οποία οι τόκοι υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι του κεφαλαίου και μάλιστα θα έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν προέβλεπε η απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση περιμένει να κερδίσει πόντους. Πόσους θα εξαρτηθεί στην πορεία, καθώς υπάρχουν και άλλοι χιλιάδες δανειολήπτες που αισθάνονται αδικημένοι. Ως εκ τούτου υπάρχουν εκτιμήσεις από δικηγόρους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο πεδίο, ότι θα έχομε κύμα προσφυγών.

Το πικάρισμα Σαμαρά

Και μέσα σε αυτό το κλίμα της ευφορίας για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τα μηνύματα από τους βουλευτές της ΝΔ ήταν θετικά για την διάταξη, ήρθε η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά να προκαλέσει εκνευρισμό. Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν άκουσαν καλά την δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι δικαιώθηκε, καθώς ο ίδιος είχε καλέσει από την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο εκνευρισμός όμως δεν ήταν γι’ αυτή την επισήμανση, αλλά για την κριτική του ότι εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσοι είχαν απωλέσει ή ολοκληρώσει την ρύθμισή τους.

Συνταγματικές ανησυχίες Ντόρας

Και να πάω στη Βουλή όπου γίνεται η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εκεί έμαθα ότι πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης διαφώνησαν με την αλλαγή του άρθρου 30 του Συντάγματος που αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά το ενδιαφέρον και αυτό που προκάλεσε έκπληξη και στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν οι διαφοροποιήσεις από την πλευρά της ΝΔ ειδικά στην πρότασή της η θητεία του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα να είναι μια και μοναδική και θα έχει διάρκεια έξι χρόνια, από πέντε που είναι έως σήμερα. Η παρέμβαση που έκανε αίσθηση ήταν της Ντόρας Μπακογιάννη η οποία είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει το ισχύον άρθρο, ενώ ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου ήταν στο ίδιο μήκος κύματος λέγοντας να παραμείνει η διάταξη όπως είναι.

Οι συναντήσεις στην Παναγή Κυριακού

Ρώτησα στενό συνεργάτη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη ποιο ήταν το περιεχόμενο της πρόσφατης συνάντησής του με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή στην Παναγή Κυριακού και μου απάντησε σχεδόν αφοπλιστικά: «Μα συναντιούνται συχνά, τι σας κάνει εντύπωση;». Όπως και να έχει αυτό που μπορώ να μεταφέρω με βεβαιότητα είναι ότι από πλευράς του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό η οποία γίνεται μεθοδικά και με σεβασμό στην πολιτική του διαδρομή. Ρόλο σε αυτό αναμένεται να παίξει ο νέος γραμματέας, Κωνσταντίνος Κυρανακης. Μένει να φανεί πως θα αντιδράσει ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα δεν φείδεται κριτικής ειδικά για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τη διαχείριση τους.

Η Αλεξία Έβερτ και το σενάριο για κάθοδο στις εκλογές

Πριν λίγες ημέρες, η κόρη του ιστορικού ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Έβερτ, επέλεξε να πάρει ξεκάθαρη θέση στο εσωκομματικό σκηνικό, εξαπολύοντας ιδιαίτερα αιχμηρά βέλη κατά του Αντώνη Σαμαρά και των σεναρίων που τον θέλουν να κυοφορεί έναν νέο πολιτικό φορέα. Αυτό έγινε μέσω άρθρου που δημοσιεύτηκε τα Νέα Σαββατοκύριακο. Όπως ήταν φυσικό, η δημόσια αυτή παρέμβαση άναψε ς φωτιές, με πολλούς να σπεύδουν να ερμηνεύσουν την κίνηση ως προαναγγελία εισόδου της στην ενεργό πολιτική σκηνή. Δεν άργησαν, λοιπόν, να φουντώσουν τα σενάρια που την ήθελαν να προετοιμάζει το έδαφος για μια θέση στα γαλάζια ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών. Και συγκεκριμένα στην Ά Αθηνών εκεί όπου έβγαινε και δημοτικός σύμβουλος. Βέβαια απόσταση ανάμεσα στις εκτιμήσεις και στην πραγματικότητα, είναι μεγάλη. Από τη μία πλευρά, η ίδια η Αλεξία Έβερτ δεν είναι στη σκέψη της τέτοιες φιλοδοξίες, δηλαδή μία για κάθοδο στον στίβο των βουλευτικών εκλογών. Ενώ από την άλλη πλευρά, ούτε στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου, φαίνονται ιδιαίτερα «ζεστοί» με μια τέτοια προοπτική.

Το κράτος πρέπει να κάνει πίσω;

Άστραψε και βρόντηξε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά και την υπόθεση του τέλους της κατάληψης των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας. Η Πολιτεία για να ξέρουμε τι μας γίνεται, θέλει να κάνει τον χώρο αυτό, στον οποίο υπάρχει κατάληψη απ’ το 2009, ξενώνες φιλοξενίας για συγγενείς καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα. «Οι καταλήψεις πρέπει να εκκενώνονται από την αστυνομία» τόνισε, λέγοντας πως η μόνη Κυβέρνηση που σταμάτησε αυτή την παραδοξότητα του να αφήνονται οι καταλήψεις να συνεχίζονται είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ειδικά για τα προσφυγικά σημείωσε ότι ο χώρος πρέπει να αποδοθεί στους «ιδιοκτήτες» του, δηλαδή στους Έλληνες φορολογούμενους. Ο Π. Μαρινάκης είναι από εκείνους που δεν έχουν φοβηθεί να πουν τα πράγματα όπως τα πιστεύουν – και ίσως όπως τα πιστεύει και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών: ότι δηλαδή το κράτος δεν πρέπει να κάνει πίσω όταν κάποιοι μπαχαλάκηδες ξεβολεύονται από την νομιμότητα και εννοείται πως διευκρίνισε ότι για όσους μένουν σήμερα στα προσφυγικά και έχουν αληθινή ανάγκη θα υπάρξει πρόβλεψη για να μην βρεθούν στο δρόμο.

Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση Θεοδωρικάκου στα νότια

Τεράστια συμμετοχή, όπως είδα, είχε η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε παραλιακό κέντρο στον Άλιμο. Η παρουσία περίπου 3.000 ανθρώπων κάθε ηλικίας -με πολύ σημαντική εκπροσώπηση των νέων ανθρώπων- ερμηνεύεται ως μια ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο του Τ. Θεοδωρικάκου. Από την μεγάλη προσέλευση μάλιστα κάποια στιγμή δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην παραλιακή λεωφόρο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης έστειλε μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης. Το παρών έδωσε και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν θα μπορούσε φυσικά να μην στείλει και τα πολιτικά μηνύματά του, σε μια περίοδο που «η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και δεν χωρούν άλλα πειράματα και πισωγυρίσματα», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Θεοδωρικάκος ήταν ξεκάθαρο: ενότητα, σοβαρότητα και σκληρή δουλειά απ’ όλους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε μία σύντομη παρουσίαση των πεπραγμένων που φέρουν την σφραγίδα του κατά την παρουσία του σε τρία διαφορετικά υπουργεία, έκανε ειδική αναφορά στην θεσμοθέτηση της ψήφου των ομογενών, στην κατασκευή του φράκτη στον Έβρο και στα έργα του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» που υλοποιήθηκαν στους δήμους του νοτίου τομέα. Από την τοποθέτηση του δεν έλειψαν και οι εκτενείς αναφορές στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με έμφαση στις 916 επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ήρθαν κοντά Άδωνις – Στέφανος

Και να μείνω στη ΝΔ καθώς έμαθα ότι προκάλεσε ευρύτερες συζητήσεις σε κάποιους κύκλους η εμφάνιση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασσελάκη. Έμαθα ότι και οι δυο ευχαριστήθηκαν το ντιμπέιτ όπως το είπαν, αλλά εγώ να πω την αλήθεια, όπως το είδα, για φιλικό διάλογο το κατάλαβα. Και όπως μου είπαν κακεντρεχείς, μην εκπλαγείς εάν δεις τον Στ. Κασσελάκη και συνεργαζόμενο με τη ΝΔ. Δεν το πιστεύω, αλλά θα σημειώσω ότι πολύ κοντά ήρθε ο υπουργός με τον Τάιλερ, τον σύζυγο του Κασσελάκη, για ένα θέμα που αφορά τους νοσηλευτές υγείας που υπάρχει ως θεσμός στις ΗΠΑ, αλλά και με την Φάρλεϊ που έπαιξε και μαζί της.

Η δημοσκόπηση που θα αλλάξει τις ισορροπίες

Πολιτικό σεισμό αναμένεται να προκαλέσει η νέα δημοσκόπηση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας σήμερα ή αύριο το πολύ, ανατρέποντας κατά κάποιο τρόπο τις υφιστάμενες ισορροπίες. Η στήλη γνωρίζει ακριβώς την πρόθεση των πολιτών αλλά ως φύση και θέση δεν θα μπει στη διαδικασία να σας το αποκαλύψει σεβόμενη τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι στην κατάταξη των κομμάτων αλλά κόμματα θα προσεγγίσουν τα όρια της εκλογικής εξαΰλωσης, ενώ κρατήστε ότι θα υπάρχει double score. Προφανώς και υπάρχει χρόνος για αναδιάταξη των κομμάτων και των στρατηγικών τους, αλλά για μερικούς που πλέον είναι όνειρο απατηλό το να πιάσουν το όριο για να μπουν στη Βουλή.

Η Ζωή και η πλατφόρμα για πολιτική διεύρυνση

Η Πλεύση Ελευθερίας επιλέγει τον ιστορικό και φορτισμένο χώρο των Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα για μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση – συναυλία έχει ανακοινώσει και η πρόεδρος της Η ημερομηνία μόνο τυχαία δεν είναι. Η 5η Ιουλίου επιλέχθηκε σημειολογικά, αφού συμπίπτει με την επέτειο του «Όχι» του ιστορικού δημοψηφίσματος του 2015, μια περίοδο που η Ζωή Κωνσταντοπούλου κρατά ψηλά στην πολιτική της ατζέντα. Γνωρίζω ότι το μενού θα έχει πολύ Αλέξη Τσίπρα μιας και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό για τη διαχείριση της λαϊκής εντολής του ’15. Τώρα θα μου πείτε, σιγά το νέο. Αυτό κάνει τον τελευταίο καιρό. Την ευθύνη και την επιμέλεια της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο γνωστός graphic designer και ακτιβιστής Jo Di κατά κόσμον Δημήτρης Ιωακειμίδης ο οποίος στο παρελθόν ανήκε στο ΜέΡΑ25, με το οποίο μάλιστα ήταν και υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Οι πληροφορίες που μου έρχονται αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη συναυλία θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα και για στοιχεία πολιτικής διεύρυνσης.

Η σούπα του Τσίπρα

Και να πάμε τώρα στην ΕΛΑΣ, όπου είδα με πολύ προσοχή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα και μάλιστα από συγκεκριμένα ΜΜΕ δίνεται μεγάλη προβολή λες και είναι έτοιμος να κυβερνήσει αύριο. Να πω την αλήθεια δεν είδα τα δυνατά ονόματα για τα οποία μας είχαν προϊδεάσει αλλά εάν έπαιρνα τη λίστα του Ινστιτούτου Αλ. Τσίπρα θα τους εντόπιζα. Χαρακτηριστικά είδα ως τομεάρχες πρόσωπα που είναι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, όπως Χάρης Τζήμητρας, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Γιώργος Πετράκος, Λάλη Ζωρζέττα, Βανέσσα Κατσαρδή, Σπύρο Κίντζιο, Φραγκίσκο Κουτεντάκη, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, κ.α. Και επικεφαλής των τομεαρχών, ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Ο Τεμπονέρας και οι πασόκοι

Στη λίστα είδα, όπως ανέμενα εδώ και καιρό, τον Διονύση Τεμπονέρα, ως τομεάρχη Εργασίας. Λογικό, εργατολόγος είναι, αλλά ήταν ο καημός του Αλ. Τσίπρα εδώ και χρόνια να τον έχει στην πρώτη γραμμή, κάτι που γίνεται τώρα. Και από εκεί και πέρα αρκετούς Πασόκους, όπως π.χ. τον Μαρίνο Σκανδάμη που μόλις προχθές παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ως τομέαρχη Προστασίας του Πολίτη με αναπληρωτή τον επίσης Πασόκο, Αντώνη Σαουλίδη. Άρωμα ΠΑΣΟΚ έχει και η τοποθέτηση του Γιώργου Παππά από την Αχαΐα ως αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών, αλλά και του γιατρού Γιώργου Μπουλμπασάκου (ήταν παλαιότερα στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ως μέλος της ΔΗΜΑΡ) ως αναπληρωτή τομεάρχη Υγείας.

Δικηγορικό γραφείο η ΕΛΑΣ

Πάντως αυτό που είδα στα βιογραφικά είναι ότι πάρα πολλοί είναι δικηγόροι σε σημείο που κάποιοι σχολίασαν περιπαικτικά πως το νέο κόμμα θυμίζει δικηγορικό γραφείο. Και δεν έχουν άδικο καθώς εάν μετρήσει κανείς θα εκπλαγεί από τους νομικούς. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν στη λίστα και δυο μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η αντιπρόεδρός του Χριστίνα Τσαγκλή που είναι αναπληρωτής τομεάρχης Δικαιοσύνης υπό την πρώην δικαστικό Μαρία Λεπενιώτη και το μέλος του ΔΣ Δημήτρης Λυρίτσης ως νέος τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής.

Η αναβάθμιση Βασιλειάδη

Αυτό που εντόπισα και μου επεσήμαναν, δεν είναι τόσο οι τομεάρχες, αλλά η αναβάθμιση ενός άλλου δικηγόρου που εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Αλέξης Τσίπρας, του Γιώργου Βασιλειάδη. Ο πρώην υφυπουργός με θητεία και στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο νέος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλ. Τσίπρα με ότι αυτό σημαίνει για τον ευρύτερο και ουσιαστικό ρόλο που θα έχει σε πολλά θέματα. Ο μέχρι πρότινος διευθυντής του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού, ο επίσης δικηγόρος Μιχάλης Καλογήρου είναι ο νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Το νέο LNG carrier στο στόλο του Μαρινάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ένα ακόμη βήμα στην αγορά των LNG carriers κάνει η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, Capital Clean Energy Carriers. Πρόσφατα παρέλαβε από τη HD Hyundai Samho το νεότευκτο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, με την ονομασία Agamemnon. Πρόκειται για LNG carrier χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων, το οποίο δεν έμεινε καθόλου «ανενεργό», καθώς μπήκε άμεσα σε ναύλωση από τις 17 Ιουνίου. Το πλοίο απασχολείται ήδη με χρονοναύλωση σε ενεργειακή εταιρεία, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό. Η αρχική συμφωνία έχει διάρκεια έως τον Μάρτιο του 2027, με δυνατότητα συνέχειας, εφόσον ενεργοποιηθεί η σχετική επιλογή από τον ναυλωτή. Η απόκτηση του πλοίου χρηματοδοτήθηκε με διαθέσιμα της εταιρείας και με νέο δάνειο «γέφυρα» ύψους 216 εκατ. δολαρίων, το οποίο αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί τον Ιούλιο του 2026. Το Agamemnon είναι το 14ο LNG carrier που παραλαμβάνει η Capital Clean Energy Carriers, η οποία έχει ακόμη επτά υπό ναυπήγηση πλοία, με παραδόσεις έως το πρώτο τρίμηνο του 2029.

Από τις μακέτες στις πρώτες παραδόσεις το Ελληνικό

Αυτό που παρατηρώ είναι ότι στη Lamda Development θέλουν πλέον να αλλάξουν πίστα στο Ελληνικό. Περνώντας από τις εξαγγελίες και τις μακέτες στις πρώτες χειροπιαστές παραδόσεις. Οι πωλήσεις κατοικιών και οικοπέδων έχουν φτάσει ήδη τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ στο ακίνητο βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 20 ενεργά εργοτάξια, στοιχείο που δείχνει ότι το έργο έχει μπει σε φάση πλήρους ανάπτυξης. Το επόμενο ορόσημο έρχεται σε περίπου έναν μήνα, με την παράδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται η λίμνη του πάρκου, που παρουσιάζεται ως η πρώτη ουσιαστική απόδειξη ότι το έργο απευθύνεται και στην κοινωνία, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στη χθεσινή γενική συνέλευση. Του χρόνου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο παραλιακό μέτωπο, όπου θα λειτουργήσει το εμπορικό και θα αρχίσουν να κατοικούνται περίπου 500 διαμερίσματα, μαζί με τα πρώτα σπίτια στη Little Athens έως το επόμενο Πάσχα. Εκεί έχει ήδη προπωληθεί το 87%, δηλαδή 671 κατοικίες, ενώ 200 θα είναι έτοιμες το 2027. Όσο για τον ουρανοξύστη, έχει πιάσει πλέον το τελικό του ύψος, βάζοντας και συμβολικά την Ελλάδα στον χάρτη των ψηλών κτιρίων.

Η ελληνική φιλοξενία μπαίνει στο 2026 με αυτοπεποίθηση

Ακούω ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι και οι πάροχοι καταλυμάτων μπαίνουν στη σεζόν του 2026 με αρκετά ανεβασμένη ψυχολογία, παρότι στο κομμάτι των επενδύσεων κρατούν σαφώς πιο μετρημένη στάση. Σύμφωνα με το European Accommodation Barometer 2026 της Booking.com και της Statista, το 73% των Ελλήνων επαγγελματιών του κλάδου αναμένει θετικές επιχειρηματικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Η Ελλάδα εμφανίζεται ανάμεσα στις πιο ισχυρές αγορές της Ευρώπης ως προς το κλίμα και τις προσδοκίες, μαζί με την Ισπανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Μάλιστα, το 57% των ελληνικών καταλυμάτων κατέγραψε αύξηση πληρότητας το τελευταίο εξάμηνο, ενώ το 36% είδε άνοδο στη μέση ημερήσια τιμή. Πίσω όμως από την αισιοδοξία υπάρχει και μία πιο προσεκτική ανάγνωση. Μόλις το 21% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις του, ενώ το 28% σχεδιάζει μείωση και το 51% διατήρηση στα ίδια επίπεδα.

Πρεμιέρα για το Lidl House στην Ελλάδα

Πρεμιέρα επί της ουσίας κάνει το Lidl House Athens στη Στοά Αρσακείου, καθώς αυτή την Παρασκευή ανοίγει τις πόρτες του για την εκδήλωση του προγράμματος Agrifood Leadership του φορέα Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά 2025-2026. Πρόκειται για μία κίνηση ενδιαφέρον, καθώς η Lidl Ελλάς επιχειρεί να συνδέσει ακόμη πιο έντονα την παρουσία της με τον χώρο της αγροδιατροφής, της εκπαίδευσης και της δικτύωσης στελεχών του κλάδου. Και όπως μαθαίνω οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η νέα κίνηση της οικογένειας Σκλαβενίτη

H οικογένεια Σκλαβενίτη ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο δραστηριότητας, αυτή τη φορά πιο κοντά στην παραγωγή και τη συσκευασία αγροτικών προϊόντων. Η νεοσύστατη «Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια Μονοπρόσωπη Α.Ε.» έρχεται να δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα με αντικείμενο ξηρούς καρπούς, όσπρια, μπαχαρικά, βότανα, αποξηραμένα προϊόντα και υπηρεσίες συσκευασίας. Μοναδικός μέτοχος στη νεοσύστατη εταιρεία εμφανίζεται η Ελληνική Χαρτοβιομηχανία Γλάρος, ενώ στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν η Μαρία, ο Γεράσιμος και η Βασιλική Σκλαβενίτη. Με κεφάλαιο 3,5 εκατ. ευρώ και έδρα στη λεωφόρο Κηφισού, η νέα εταιρεία δείχνει πως ο μεγαλύτερος παίκτης του ελληνικού λιανεμπορίου κοιτάζει πλέον πιο προσεκτικά και την πίσω πλευρά της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο «αλυσιδάρχης» της ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος το βάρος πέφτει πλέον όλο και περισσότερο στο franchise, καθώς από εκεί περνά μεγάλο μέρος της ανάπτυξης έως και το 2028. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι φιλόδοξος προκειμένου όπως πληροφορούμε, το δίκτυο να φτάσει τα 900 καταστήματα έως το 2028, με περίπου 700 από αυτά να λειτουργούν με το μοντέλο της δικαιόχρησης, σε συνεργασία με 213 franchisees. Το πιο juicy της υπόθεσης πάντως, δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των νέων καταστημάτων, αλλά και στο πώς διαμορφώνεται σταδιακά ο χάρτης των συνεργατών. Διότι μέσα στο δίκτυο της ΑΒ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται franchisees που δεν περιορίζονται σε ένα ή δύο σημεία, αλλά χτίζουν μικρές δικές τους «αλυσίδες» κάτω από την ομπρέλα του σήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο επιχειρηματίας Τάσος Κάπος. Η αφετηρία του ήταν η μετατροπή του οικογενειακού καταστήματος στη Ζαχάρω Ηλείας σε κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος. Από εκεί, η δραστηριότητά του διευρύνθηκε σταδιακά και σήμερα φέρεται να ελέγχει ένα δίκτυο περίπου 40 σημείων, με παρουσία στη Δυτική Πελοπόννησο αλλά και στην Αθήνα.