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Προγράμματα για τη ΔΕΘ

Καλημέρα σε όλους. Αρχίζω και παρακολουθώ μια προσπάθεια από ΝΔ, ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ, κυρίως, να ετοιμάσουν προγράμματα αξιόπιστα ενόψει της ΔΕΘ, ώστε να δείξουν στον ελληνικό λαό ότι έχουν λύσεις στα προβλήματά του. Τώρα τι από αυτά θα πείσει τους πολίτες να έρθουν κοντά στην πολιτική είναι ένα βασικό ερώτημα που δεν έχει απάντηση.

Το οικονομικό πακέτο της Θεσσαλονίκης

Για την κυβέρνηση μου λένε ότι το μεγάλο πολιτικό ορόσημο είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και μάλιστα επισημάνθηκε στις συζητήσεις μου ότι το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη εντοπίσει δημοσιονομικό χώρο της τάξης του 1 δισ. ευρώ για νέες παρεμβάσεις. Ο βασικός άξονας θα είναι περαιτέρω μειώσεις φόρων και μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Η στόχευση αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους – κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται κρίσιμες για τη διαμόρφωση του εκλογικού συσχετισμού.

Διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας

Μιλώντας στη στήλη κυβερνητικοί παράγοντες λένε ότι οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις σχεδιάζονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επόμενοι μήνες αποκτούν διπλή σημασία για το κυβερνητικό επιτελείο. Από τη μία πλευρά, η μάχη των Βρυξελλών για τη διατήρηση ισχυρών ευρωπαϊκών πόρων και από την άλλη, η ΔΕΘ, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων που θα αποτελέσει τον βασικό κορμό της κυβερνητικής στρατηγικής προς τις επόμενες κάλπες.

Οργανωτική συγκρότηση στην ΕΛ.Α.Σ.

Το βλέμμα στη ΔΕΘ έχει και ο Αλέξης Τσίπρας όπου θέλει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, ενώ στην παρούσα φάση η ΕΛ.Α.Σ. εισήλθε στη φάση της οργανωτικής της συγκρότησης. Το επόμενο διάστημα το βάρος θα πέσει στην πανελλαδική οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος. Στόχος είναι η υβριδική λειτουργία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας – στην οποία μέχρι τώρα έχουν εγγραφεί περισσότερα από 35.000 μέλη. Εκεί τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να λένε τη γνώμη τους, να διαβουλεύονται και να ψηφίζουν για διάφορα ζητήματα.

Εθνική Επιτροπή και πολιτικά γραφεία

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν, σε πρώτη φάση, μια Εθνική Επιτροπή σε πανελλαδική κλίμακα, με Συντονιστικές Επιτροπές και Πολιτικά Γραφεία ανά εκλογική περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά τη στόχευση του κόμματος, τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. επεσήμαναν ότι ο πρώτος στόχος που ήταν η αναδιάταξη του πολιτικού χώρου επιτεύχθηκε. Εξέφρασαν δε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. δημιουργήθηκε όχι για να γίνει ξεκαθάρισμα στην αντιπολίτευση, αλλά να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση του τόπου.

Κριτική Λιάκου κατά Τσίπρα

Από την άλλη, άρχισαν τα όργανα με το καλημέρα. Ο Αντώνης Λιάκος που υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για τις δωρεάν μετακινήσεις στα ΜΜΜ σε σημείο που έγινε θέμα συζήτησης εσωτερικά στο νέο κόμμα. «Όποιοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός, προαστιακός) ξέρουν πολύ καλά, γνωρίζουν βιωματικά πως το πρόβλημα δεν είναι καθόλου η τιμή του εισιτηρίου», ανέφερε σε ανάρτηση ο πανεπιστημιακός καθηγητής. Όμως δεν στάθηκε μόνο εκεί. Με καυστικό τρόπο ταυτόχρονα σχολίασε: «Είπαμε ότι το κύριο ζήτημα της Αριστεράς σήμερα είναι η αξιοπιστία. Και η αξιοπιστία θέλει σοβαρότητα. Και στα μικρά και στα μεγάλα. Γιατί ο κόσμος κρίνει εξ όνυχος τον λέοντα».

Η λάθος έκφραση και η ανάρτηση

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ όπου η κόντρα Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα καλά κρατεί. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν τη δυσαρέσκεια για την τροπή που πήρε το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρούν λάθος την έκφραση «γελοία προσέγγιση» της Α. Διαμαντοπούλου και σφάλμα την ανάρτηση του Χ. Δούκα. Κάνουν λόγο για «κοκορομαχίες» και υπογραμμίζουν πως οι δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών δεν οδηγούν πουθενά.

Έπρεπε να απαντήσει

Βέβαια πριν από την τελευταία ένταση, η πληροφορία που έβγαινε από το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα ήταν ότι οι τόνοι μεταξύ Πλατείας Κοτζιά και Χαριλάου Τρικούπη θα έπεφταν. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που ο δήμαρχος Αθηναίων πηγαίνει σε όλες τις συσκέψεις για την Α’ Αθηνών, ενώ σε αυτό το κλίμα, όπως έμαθα εκ των υστέρων, δόθηκε διαρροή πως θα επικρατήσει σιωπή ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Ένα είδος σιωπής, θα έλεγε κανείς, που μετά τις προηγούμενες εντάσεις φάνταζε σαν χρυσός. Τι ήταν, λοιπόν, αυτό που εξόργισε τον Χάρη Δούκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιχμή της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε για «γελοία προσέγγιση», σχολιάζοντας έντονα τη στάση και τις δηλώσεις του δημάρχου. Στο «γελοία», όπως με ενημέρωσαν, ο Χάρης Δούκας θεώρησε ότι δεν μπορούσε να κάνει πίσω και έπρεπε να απαντήσει.

Η αδιέξοδη ομφαλοσκόπηση

Ρώτησα, πάντως, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ γιατί συνεχίζεται το βραχυκύκλωμα και με το νέο μπιφ Δούκα – Διαμαντοπούλου και μου απάντησε ότι όλη αυτή η κουβέντα περί συνεργασιών, ενώ έχει αποφασιστεί η αυτόνομη πορεία του κόμματος, αποτελεί «αδιέξοδη ομφαλοσκόπηση» που δεν οδηγεί πουθενά. Αντίθετα θολώνει το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει η ηγεσία του κόμματος και απομακρύνει τη συζήτηση από το βασικό θέμα που είναι -όπως μου τόνιζε- το πράσινο προεκλογικό πρόγραμμα. Πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν βρει ακόμη τον βηματισμό που θα ήθελαν.

Η μαύρη τρύπα της Αττικής

Το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει σημειωθεί από τη στήλη πολλές φορές, έχει σοβαρό πρόβλημα στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αττική. Ως εκ τούτου έχει εκπονηθεί ένα ευρύτερο σχέδιο μήπως αλλάξει το κλίμα με την υψηλή εποπτεία ενός κεντρικού στελέχους σε καθεμία από τις οκτώ εκλογικές περιφέρειες. Στην Α΄ Αθηνών θα είναι ο Χρήστος Πρωτόπαπας που μέχρι πρότινος ήταν στενός συνεργάτης του Χάρη Δούκα και ο Θεόδωρος Μαργαρίτης θα αναλάβει την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Στον Βόρειο Τομέα ο Γιώργος Παπαβασιλείου και στον Νότιο Τομέα θα πάει ο πρώην νομάρχης, Γιάννης Μίχας. Στην Ανατολική Αττική θα βρεθεί ο πρώην δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης, ενώ στη Δυτική Αττική θα είναι υπεύθυνος ο Κώστας Παπαδημητρίου. Ο Νίκος Μήλης αναλαμβάνει την περιοχή της Α΄ Πειραιά και η Έφη Χαλάτση στη Β΄ εκλογική περιφέρεια του Πειραιά.

Καθυστερήσεις για Κωνσταντοπούλου

Η τρίτη αναβολή χθες στη συζήτηση για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναδεικνύει τις δυσκολίες που συχνά συνοδεύουν τέτοιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Από τη μία πλευρά, κάθε βουλευτής δικαιούται να ζητήσει χρόνο για την προετοιμασία της υπεράσπισής του και από την άλλη, οι επαναλαμβανόμενες αναβολές δημιουργούν την εντύπωση καθυστέρησης σε μια υπόθεση που θα έπρεπε να κλείσει θεσμικά και με διαφάνεια. Το γεγονός ότι η στάση των βουλευτών της ΝΔ δεν ήταν ενιαία δείχνει πως το ζήτημα αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως θέμα διαδικασίας παρά ως καθαρά κομματική υπόθεση.

Σκεπτικισμός για Καραμανλή

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Κώστα Καραμανλή προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και όταν διατυπώνονται με έμμεσο τρόπο. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες και να ξεχωρίσει τη στάση της απέναντι στον Καραμανλή από εκείνη απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο κάθε παρέμβαση ενός πρώην πρωθυπουργού αποκτά αναπόφευκτα πολιτικό βάρος. Είτε οι αναφορές του προχθές στη Θεσσαλονίκη σε τελετή αποφοίτησης στο Αριστοτέλειο Κολέγιο ήταν γενικές συμβουλές προς τους νέους είτε έμμεσες αιχμές προς την εξουσία, το βέβαιο είναι ότι επιβεβαιώνουν πως οι παρεμβάσεις των ιστορικών στελεχών εξακολουθούν να επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Το εορταστικό τηλεφώνημα

Νιώθω άβολα αρκετές φορές αν ξεχαστώ ή δεν προλάβω να πάρω κάποιους σε μία γιορτή ή τους καλέσω την επόμενη ημέρα. Βέβαια η λαϊκή έκφραση λέει ότι οι γιορτές κρατάνε σαράντα ημέρες και για κάποιους ισχύει. Σαν τη γιορτή του Κωνσταντίνου και Ελένης που για μερικούς πολιτικούς είναι σαν εθνική υπόθεση, αφού γιορτάζει η μισή Ελλάδα και θες ολόκληρο μεροκάματο για να τους πάρεις όλους. Κι ακόμα έτσι, κάποιοι ξεχνιούνται. Και αυτό το ξέρουν καλά στο γραφείο του υφυπουργού Γιάννη Λοβέρδου. Γιατί, όπως με πληροφόρησε φίλος μου τον οποίο τον λένε Κώστα, τον πήραν να του ευχηθούν αυτές τις ημέρες – μέσα Ιουνίου. Θα μου πείτε πού είναι το κακό. Πουθενά, όπως είπαμε σαράντα ημέρες κρατάνε οι γιορτές, αλλά το παράδοξο είναι ότι ο Κώστας δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.

Το ενωτικό προσκλητήριο του Θεοδωρικάκου

Μπορεί η χρονική απόσταση που μας χωρίζει από τις κάλπες να είναι μεγάλη, μια και σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις τοποθετούνται για το 2027, όμως ο Τάκης Θεοδωρικάκος επιμένει στην απευθείας επαφή με τους πολίτες, με βασικό άξονα την επικοινωνία του κυβερνητικού έργου. Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών της ΝΔ διοργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με σύνθημα «Όλοι μαζί πιο δυνατά!» τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 19:30, στο Peñarrubia Lounge. Κεντρικό μήνυμα του Τ. Θεοδωρικάκου είναι η ενότητα της ΝΔ, με τον υπουργό Ανάπτυξης να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, δίνοντας έμφαση στη συσπείρωση και στην ανάγκη κοινής πορείας μπροστά στις πολιτικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της επόμενης περιόδου. Άλλωστε είπαμε ότι ο δρόμος προς τις κάλπες είναι μαραθώνιος.

Η πανελλαδική δημοσκόπηση του Κασσελάκη

Οι δημοσκοπήσεις γίνονται ολοένα και με πιο γοργούς ρυθμούς και αυτό είναι αυτονόητο ότι θα γινόταν, αφού έχουμε μπει σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Ο Στέφανος Κασσελάκης, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στη στήλη, θέλοντας να δει με αριθμούς πού κυμαίνεται το ποσοστό του, παρήγγειλε δημοσκόπηση για ολόκληρη την επικράτεια. Την εταιρεία που ανέλαβε τη διενέργειά της τη γνωρίζουμε. Δεν πρόκειται να την αποκαλύψουμε, όπως κάνουμε και με άλλους, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το κόστος έφτασε σε πενταψήφιο ποσό – κάτι που είναι απολύτως λογικό, όταν θες μεγάλο δείγμα από όλη τη χώρα. Όσον αφορά την απάντηση που του έδωσε η έρευνα κυμαινόταν στο 2%. Προσωπικά αναρωτιέμαι αν έχει αυτό το ποσοστό, όμως επειδή η στήλη εμπιστεύεται τους δημοσκόπους και το έχει αποδείξει στο παρελθόν, θα το κρατήσουμε ως έχει. Εξάλλου θα φανεί στο χειροκρότημα – δηλαδή στην κάλπη.

Η Στοά Αρσακείου ανοίγει ύστερα από πολλές περιπέτειες

Ύστερα από πολλές καθυστερήσεις, αλλαγές χρονοδιαγραμμάτων και περιπέτειες που κράτησαν για καιρό το project μακριά από την τελική του μορφή, η Στοά Αρσακείου είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι θέμα ημερών να επιστρέψει και επισήμως στον αστικό χάρτη της Αθήνας. Το κάλεσμα προς τους δημοσιογράφους για την 1η Ιουλίου σηματοδοτεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση του concept ΣΤΟΑ και την επίσημη παράδοση ολόκληρου του Μεγάρου Αρσακείου στην πόλη. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναμενόμενα projects στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η Στοά Αρσακείου επιχειρεί να ξανασυστηθεί στο κοινό όχι απλώς ως εμπορικός ή γαστρονομικός χώρος, αλλά ως σημείο αναφοράς για την ευρύτερη αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου. Το εγχείρημα πέρασε από αρκετές φάσεις, με καθυστερήσεις, τεχνικές εκκρεμότητες και αναπροσαρμογές, ωστόσο πλέον φαίνεται ότι φτάνει η ώρα των αποκαλυπτηρίων.

Το παλιό «Έθνος» αλλάζει σελίδα στο Χαλάνδρι

Άνθρωπος που μιλάω καθημερινά μου έλεγε ότι το πρώην κτίριο του «Έθνους» στο Χαλάνδρι έχει μπει για τα καλά σε τροχιά επόμενης ημέρας. Το ακίνητο, που για δεκαετίες ήταν ταυτισμένο με μία ολόκληρη περίοδο του ελληνικού Τύπου αλλά και την περίοδο της οικογένειας Μπόμπολα στο Έθνος, βρίσκεται ήδη σε φάση ανακατασκευής, με στόχο να αποκτήσει νέα χρήση και νέο ρόλο. Πρόκειται για ένα κτίριο περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων στη Μεταμόρφωση Χαλανδρίου, σε θέση που μόνο αδιάφορη δεν περνά από την αγορά ακινήτων. Το ακίνητο βρισκόταν στο χαρτοφυλάκιο της Reds, του ομίλου Ελλάκτωρ, ωστόσο πλέον έχει περάσει σε νέο ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, αποκτήθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», στο πλαίσιο επένδυσης που συνδέεται με την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών στην Αττική. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στα 19 εκατ. ευρώ.

Ο Λιβανέζος που έφερε τα Joe & The Juice στην Ελλάδα

Ο Λιβανέζος, Καρίμ Σμάιρα, μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός, είμαι σε θέση όμως να γνωρίζω ότι έχει γράψει πορεία στη διεθνή φαρμακοβιομηχανία και βιοτεχνολογία, διαχειριζόμενος αγορές σε περισσότερες από 80 χώρες και κατέχοντας κορυφαίες θέσεις σε πολυεθνικούς ομίλους. Ήταν συνιδρυτής της Genpharm, εταιρείας που εξειδικεύτηκε στις θεραπείες για σπάνια και γενετικά νοσήματα μέχρι την εξαγορά της από διεθνή όμιλο το 2025. Στο πλαίσιο αυτό έφερε στην Ελλάδα τη διεθνή αλυσίδα Joe & The Juice, αποκτώντας τα δικαιώματα ανάπτυξής της μέσω της εταιρείας Kraveit. Οι πρώτες κινήσεις έγιναν σε δύο από τις ακριβότερες εμπορικές πιάτσες της χώρας, το Κολωνάκι και τη Γλυφάδα, περιοχές που ανταποκρίνονται στο προφίλ του δημοφιλούς δανέζικου brand. Η στρατηγική του δεν περιορίζεται στα δύο πρώτα καταστήματα, καθώς σχεδιάζει τη σταδιακή επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές της Αθήνας και σε τουριστικούς προορισμούς, επενδύοντας στη δυναμική της ελληνικής αγοράς premium εστίασης.

Οι εξαγορές και τα εκατομμύρια των ασφαλιστικών

Για τις αποτιμήσεις των εισηγμένων ακούω να γίνονται καθημερινά πολλές συζητήσεις, εκτιμήσεις και συγκρίσεις. Στις εξαγορές, όμως, είναι που μπαίνουν πραγματικά χρήματα πάνω στο τραπέζι. Αυτό ακριβώς συζητείται στην αγορά με αφορμή τη συμφωνία της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings, αλλά και τη χθεσινή γενική συνέλευση της τελευταίας. Η συναλλαγή των 289,57 εκατ. ευρώ αποτελεί ένα σαφές σημείο αναφοράς για τον ασφαλιστικό κλάδο, σε μία περίοδο που οι τράπεζες, οι επενδυτές και οι όμιλοι συμμετοχών κοιτούν ξανά με ενδιαφέρον την ασφαλιστική αγορά. Το ενδιαφέρον είναι ότι, όταν το ποσό αυτό τοποθετηθεί δίπλα στα περίπου 128 εκατ. ευρώ της Interlife, η συζήτηση αλλάζει επίπεδο. Η περίπτωση της Ευρώπη Holdings δείχνει ότι η ασφαλιστική αγορά δεν βρίσκεται μόνο στο ραντάρ των μεγάλων παικτών, αλλά αρχίζει να αποκτά νέα δεδομένα, διότι αποτυπώνει με πραγματικούς όρους την αξία που αναγνωρίζει η αγορά σε ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια, δίκτυα, πελατολόγια και μελλοντικές συνέργειες, όπως γίνεται στην περίπτωση τραπεζών-ασφαλιστικών.

Τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Μου αρέσει να κάνω πάντα ένα βήμα πιο πέρα για ορισμένες από τις ειδήσεις που συμβαίνουν στο εγχώριο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Και στην προκειμένη περίπτωση η είδηση για απόδοση επενδυτικής βαθμίδας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τη Moody’s και την S&P αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην πιστοληπτική εικόνα της εταιρείας. Οι αξιολογήσεις Baa1 και BBB+, με σταθερή προοπτική, δείχνουν ότι οι διεθνείς οίκοι θεωρούν τον Αερολιμένα εταιρεία με ισχυρή δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών της και περιορισμένο πιστωτικό κίνδυνο. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ενισχύσει τη χρηματοδοτική ευελιξία της εταιρείας και να βελτιώσει την πρόσβασή της στις αγορές κεφαλαίου. Με απλά λόγια ο ΔΑΑ πετυχαίνει διευκόλυνση σε χρηματοδότηση, μπορεί να βελτιώσει τους όρους δανεισμού και να ενισχύσει έτι περαιτέρω την εμπιστοσύνη επενδυτών και τραπεζών.

Τι συμβαίνει με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς

Στα σκαριά, μαθαίνω, μπαίνει πλέον οργανωμένα η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, με τη ΓΑΙΑΟΣΕ να κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να περάσουν ορισμένα από τα σημαντικότερα σιδηροδρομικά ακίνητα της χώρας από τη θεωρία στην πράξη. Η εταιρεία, που ανήκει στο Υπερταμείο, κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών τους φακέλους των Ειδικών Πολεοδομικών Μελετών, των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των Μελετών Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για τέσσερα ακίνητα υψηλής στρατηγικής σημασίας. Στη λίστα βρίσκονται ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών, δηλαδή ο Σταθμός Λαρίσης, ο Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πειραιά και ο Νέος Επιβατικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ακίνητα που για χρόνια παρέμεναν σε ένα καθεστώς ασαφούς προοπτικής, με υψηλή μεν αξία λόγω θέσης, αλλά χωρίς το πολεοδομικό και θεσμικό πλαίσιο που θα μπορούσε να τα καταστήσει πραγματικά ώριμα προς ανάπτυξη. Για να γίνω όμως και πιο αναλυτικός, η ΓΑΙΑΟΣΕ προσπαθεί να δημιουργήσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούν στη συνέχεια να «πατήσουν» επενδυτικά σχήματα, εμπορικές χρήσεις, αναπλάσεις, χώροι εξυπηρέτησης επιβατών, ενδεχομένως και μεικτές αναπτύξεις, ανάλογα με το τελικό μοντέλο που θα επιλεγεί για κάθε ακίνητο.

Με δωρεά Μαρτίνου το Οικοτροφείο στη Χάλκη

Στα 35 εκατ. ευρώ μου είπε ο πληροφοριοδότης μου ότι θα ανέλθει τελικώς το κόστος ριζικής ανακαίνισης του Οικοτροφείου στη Χάλκη. Την πλήρη χρηματοδότηση του project έμαθα ότι έχει αναλάβει ο εφοπλιστής, Αθανάσιος Μαρτίνος. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων τιμών που έχει λάβει ο γνωστός εφοπλιστής, το 2017 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τού απένειμε το οφφίκιο του Άρχοντος Εξάρχου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Τα εγκαίνια του Οικοτροφείου αναμένονται το προσεχές φθινόπωρο.