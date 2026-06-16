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Ένταση σε κάθε επίπεδο

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από όσα είδαμε χθες στη Βουλή και την ένταση που κυριάρχησε στην πρώτη ουσιαστικά συνεδρίαση της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Μου είπε πολύπειρος κοινοβουλευτικός παράγοντας ότι εάν σε μια τέτοια διαδικασία επικρατεί ένταση, φαντάσου τι έχει να γίνει όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές.

Μπαρούτι η Επιτροπή Αναθεώρησης λόγω Κωνσταντοπούλου

Ας πάμε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος που δεν έκανε καλό ποδαρικό, καθώς υπήρξε ένταση χθες το απόγευμα με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου που αποχώρησε της διαδικασίας προκειμένου να μην την «νομιμοποιήσει». Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε εξαπολύσει μύδρους κατά του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορίδη που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζοντας ότι «έχει καταγεγραμμένη πορεία αντιπαράθεσης με τη δημοκρατική λειτουργία, είναι πρόσωπο που στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο ενεπλάκη σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν το νόμο περί ευθύνης υπουργών και ανοιχτά σκάνδαλα, είναι πρόσωπο που στην έναρξη της πορείας του έχει τοποθετηθεί απέναντι στη δημοκρατική λειτουργία, ήταν εναντίον του Συντάγματος και φορέας τσεκουριών, είναι πρόσωπο που στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο βγάζει τη γλώσσα στις διαδικασίες λογοδοσίας». Η Κωνσταντοπούλου πάντως έδειξε ότι δεν έχει καμία διάθεση να ρίξεις τους τόνους όσο πιέζεται και δημοσκοπικά.

Ο ψύχραιμος Βορίδης

Σε αυτό το κλίμα της έντασης, είχε ενδιαφέρον η ψύχραιμη στάση του Μ. Βορίδη που είπε χαλαρός, «δεν με συμπαθείτε, να το λήξουμε». Ο πρώην υπουργός σχολίασε με νόημα, ότι «οι εκλογές στα δημοκρατικά σώματα γίνονται με βάση της αρχή της πλειοψηφίας. Μια πλειοψηφία είπε ότι θα είμαι πρόεδρος».

Τα έλεγε ο «ψηλός»

Η αλήθεια είναι ότι οι υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μειωμένα τιμολόγια ενέργειας, για αυξήσεις σε μισθούς, ακόμη και για τα funds -που με υπογραφή του μπήκαν στις ζωές μας- θυμίζουν έντονα το, όχι και τόσο μακρινό, παρελθόν (του). Θα λέγαμε ότι το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη ήρθε ως μια φυσική συνέχεια των δηλώσεων του πρώην πρωθυπουργού. «Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τελικά “rebranding”, αλλά μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα και επέστρεψε ίδιος και απαράλλαχτος». Και από κοντά ήρθε κι ο Ανδρουλάκης ζηλιάρης και σου λέει γιατί μόνο ο Αλέξης; Κι εγώ να τάξω». Και είχε πει ο Π. Μαρινάκης ότι για να κοντραριστούν αυτοί οι δύο στο ποιος τα δώσει τα πιο πολλά, έχουμε να ακούσουμε πολλά.

Οι 730 μέρες του Θεοδωρικάκου στο Ανάπτυξης

Αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων του έκανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την συμπλήρωση δύο χρόνων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τ. Θεοδωρικάκος παρέθεσε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες 730 μέρες στο τομείς αρμοδιοτήτων του, καλύπτοντας το χώρο της βιομηχανίας, της μεταποίησης, τον αναπτυξιακό νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, την εθνική πολιτική ποιότητας, την τεχνητή νοημοσύνη, την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Από όλα αυτά θα επιλέξω να επισημάνω ότι αυτή την περίοδο υλοποιούνται συνολικά 915 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% της συνολικής επιχορήγησης κατευθύνονται εκτός Αττικής. Ας τα κρατήσουμε αυτά στο μυαλό μας, σε μια περίοδο που ο αγώνας κατά της ανεργίας και της επιστροφής των νέων στη χώρα μας είναι διαρκής και κρίσιμος.

Έρχεται παραίτηση Ζαχαριάδη

Μαθαίνω ότι μέσα στις επόμενες ώρες ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο άνθρωπος που είναι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρότινος η φωνή του προς τα έξω θα παραιτηθεί από τη θέση αυτή για να διευκολύνει τον Σωκράτη Φάμελλο και θα αντικατασταθεί μέσα στην εβδομάδα. Όπως μου έλεγαν άνθρωποι στην Κουμουνδούρου ο Κ. Ζαχαριάδης θα αρχίσει να απομακρύνεται σταδιακά από το κόμμα που τον ανέδειξε προκειμένου να κατευθυνθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όταν ρώτησα γιατί θα παραιτηθεί από εκπρόσωπος Τύπου και όχι και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μου είπαν ότι αυτό θα γίνει σιγά σιγά μέσα στο καλοκαίρι και θα περιμένει κάποιου είδους πρόσκληση από τον Τσίπρα.

Η συμμετοχή στη Νίκαια

Και να πάμε στην πλατεία 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, εκεί λίγα μέτρα κοντά από τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς, απ’ όπου ξεκίνησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας τον κύκλο των περιοδειών. Οι πολίτες μιλάνε έλεγαν οι επιτελείς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και δόθηκε μεγάλη προβολή στην συγκεκριμένη εκδήλωση που όμως όπως μου μετέφεραν καλές πηγές, δεν είχε τη συμμετοχή με βάση τον κόσμο που περίμεναν οι διοργανωτές. Σε μια πλατεία με καρέκλες, πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, μίλησαν εννέα πολίτες που μετέφεραν τις αγωνίες τους, όπως για παράδειγμα μια μαθήτρια που έδωσε φέτος εξετάσεις, η Μελίνα Καρά που όταν ρωτήθηκε μετά τον χειμαρρώδη λόγο της είπε πως θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Πάντως στην Αμαλίας περίμεναν μια συγκέντρωση με παλμό και νέο κόσμο, αλλά τουλάχιστον ήταν ευχαριστημένοι με τη νέα δημοσκόπηση της Αlco αυτή τη φορά που τους εμφανίζει παγιωμένους στην δεύτερη θέση. Εκεί είδα και στελέχη που πλέον συμπορεύονται με τον Αλ. Τσίπρα και έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας που ήταν στην πρώτη γραμμή.

Ένας Μητσοτάκης στον Τσίπρα!

Θα μείνω λίγο ακόμα στην εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. στη Νίκαια, όπου ανάμεσα στα εννέα άτομα που πήραν το λόγο και μίλησαν ήταν και ένας Μητσοτάκης! Πολλοί ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν ότι θα μιλήσει ένας Μητσοτάκης. Ξαφνικά είδαν έναν ελεύθερο επαγγελματία, που ασχολείται με το γενικό εμπόριο, σιδηρικά και έχει μαγαζί -τρίτη γενιά αυτός- στη Νίκαια. Ο άνθρωπος, αν και αγχωμένος, τα είπε καλά και ουσιαστικά παρουσίασε τα προβλήματα που υπάρχουν στο ελεύθερο εμπόριο και στην οικονομία και χειροκροτήθηκε. Το ωραίο ήταν ότι ο παρουσιαστής της εκδήλωσης είπε δημόσια πως πίστευε ότι τον τρόλαραν όταν διάβασε το όνομα, Δημήτρης Μητσοτάκης.

Οι περιοδείες Μητσοτάκη

Και να πάμε τώρα στον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, που μετά τη Ρόδο όπου περιόδευσε μου λένε ότι θα έχει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών το επόμενο διάστημα για να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση. Παράλληλα, το άλλο που έμαθα είναι ότι έχει δώσει εντολή να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος και να υπάρξει συμμετοχή και πολλών νέων προσώπων. Θα υπάρξει στοχοπροσήλωση στην στρατηγική να εμφανίζουν ως βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα. Θεωρούν ότι με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., ως κεντρικό αντίπαλο θα έχουν και αύξηση της συσπείρωσης.

Ο «ωραίος» Ανδρουλάκης

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε στο Ίλιον, μια δράση που εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο των περιοδειών για να αλλάξει το κλίμα στην προβληματική Αττική. Εκεί άκουσε να του λένε ότι είναι ωραίος από κοντά και τον αδικεί η τηλεόραση. Μπορεί να γέλασε, αλλά το βασικό είναι, όπως μου είπαν, ότι το κλίμα ήταν καλό για το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι εκεί είναι η περιοχή του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τα νεότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που όμως έχει και δυναμική στο εσωκομματικό.

Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Πρωτόπαππα

Διαβάζω με προσοχή τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα που τοποθετούν τον Χρήστο Πρωτόπαππα ως Αττικάρχη του ΠΑΣΟΚ στη μάχη για τις εθνικές εκλογές και εκτός δήμου. Θα έλεγα να κρατήσετε μία πισινή γιατί πρώτον δεν αναλαμβάνει Αττικάρχης αλλά θα έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ίδιου του ψηφοδελτίου στην Α’ Αθηνών. Θα χτίσει δηλαδή αυτός το παιχνίδι. Επίσης δεν θα φύγει από τον δήμο σύμφωνα με πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Άρα δύο τα κρατούμενα. Και εδώ αξίζει να θυμηθώ μία κορυφαία ατάκα του Βαγγέλη Βενιζέλου όταν ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κάποιος από το περιβάλλον του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ πήγε και του έκανε παράπονα για τον Χρήστο Πρωτόπαππα, υπονοώντας πως δεν χρειάζεται και ότι είναι περιττός. Με το γνωστό του ύφος που δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας του είπε: «Του δίνω το ποτήρι μισό και μου το φέρνει γεμάτο» δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την πολιτική αξιολόγηση του Βαγγέλη Βενιζέλου προς το πρόσωπο του Χρήστου Πρωτόπαππα.

Ή στην Α’ Αθήνας ή για δημαρχία

Να σας γυρίσω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2023 όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τα 20 πρόσωπα του ψηφοδελτίου Επικρατείας ενόψει των εθνικών εκλογών. Ανάμεσα τους, σε μη εκλόγιμη θέση, ένα όνομα που τότε ελάχιστοι γνώριζαν, ο Στέφανος Κασσελάκης. Μετά την παρουσίαση και ξέροντας ότι δεν έχει ελπίδες να εκλεγεί, έλεγε σε εκείνη την προεκλογική περίοδο σε βουλευτές της Κουμουνδούρου, ότι θα τον ενδιέφερε να κατέβει υποψήφιος στον Δήμο των Αθηναίων και μάλιστα ένας εκ των βουλευτών δεν το άφησε στον αέρα. Σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον τότε τομεάρχη Εσωτερικών, Κώστα Ζαχαριάδη. Ο οποίος είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του να είναι υποψήφιος για την πλατεία Κοτζιά και απάντησε λακωνικά ότι «θα το δει». Μία απάντηση που, υπό τις συνθήκες εκείνες, σήμαινε ελάχιστα. Και σας το λέω αυτό γιατί μπορεί να τον δείτε υποψήφιο στην Α’ Αθηνών ή υποψήφιο για τον δημαρχιακό θώκο. Το ρητό «στην πολιτική, είναι το αναπάντεχο που συμβαίνει πάντα», που αποδίδεται συχνά στον Γάλλο στρατηγό και πολιτικό Σαρλ ντε Γκωλ, εξηγεί απόλυτα τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Πότε ανοίγουν τα IKEA στο Ελληνικό

Περίπου 25 χρόνια έψαχνε, όπως έχει πει ο ίδιος ο Βασίλης Φουρλής, προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για να αποκτήσει η ΙΚΕΑ παρουσία στα νότια προάστια. Και τελικά, το σημείο που «κλείδωσε» είναι το Ελληνικό, εκεί όπου ο Όμιλος Fourlis ετοιμάζει ένα από τα πιο σημαντικά του βήματα στην Αττική, μέσω του νέου εμπορικού πάρκου που αναπτύσσεται στην περιοχή. Το project μπήκε σε πιο ώριμη φάση μέσα στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, καθώς, σύμφωνα με τη διοίκηση, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες που ανοίγουν τον δρόμο για την πλήρη ανάπτυξή του. Το νέο εμπορικό πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο για τον όμιλο στα νότια, με αιχμή το πρώτο κατάστημα ΙΚΕΑ στην ευρύτερη περιοχή. Το κατάστημα θα έχει επιφάνεια περίπου 12.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ δίπλα του θα λειτουργήσει και Intersport 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Το σχήμα, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί μόνο στις δύο αλυσίδες του ομίλου. Περίπου το 50% των διαθέσιμων χώρων αναμένεται να καλυφθεί από διεθνείς εμπορικές αλυσίδες, δίνοντας στο συγκρότημα χαρακτήρα ευρύτερου εμπορικού προορισμού για το Ελληνικό και συνολικά τα νότια προάστια. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028. Στη συνέχεια, στις αρχές του 2029, θα ξεκινήσει η διαμόρφωση των καταστημάτων, με στόχο το εμπορικό πάρκο να ανοίξει επίσημα τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Πώς έβγαλε ζεστό χρήμα ο Λασκαρίδης

Την ευνοϊκή χρονική συγκυρία στην αγορά των βαποριών μεταφοράς ξηρού φορτίου φαίνεται πως αξιοποιεί ο Πάνος Λασκαρίδης της Lavinia Bulk, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των Ελλήνων εφοπλιστών που εκμεταλλεύτηκαν το ανοδικό momentum στα μεγάλα δεξαμενόπλοια αυτής της κατηγορίες για να κλειδώσουν υπεραξίες και να βγάλουν ζεστό χρήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ναυτιλιακής αγοράς, η Lavinia Bulk του Έλληνα εφοπλιστή κινήθηκε το τελευταίο διάστημα στην πώληση παλαιότερου δεξαμενοπλοίου τύπου capesize, σε μία συγκυρία όπου τα μεγάλα φορτηγά πλοία απολαμβάνουν ενισχυμένους ναύλους, τουλάχιστον στα επίπεδα των 28.000 δολαρίων ημερησίως και επομένως έχουν ζήτηση από νέους αγοραστές. Η εικόνα αυτή έχει ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για εφοπλιστές που είχαν αγοράσει αντίστοιχα πλοία σε χαμηλές τιμές πριν από περίπου έξι χρόνια, όταν η διάθεση της αγοράς για τέτοιου τύπου και ηλικίας βαπόρια ήταν σαφώς πιο περιορισμένη. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η έξοδος γίνεται σήμερα με καλύτερους όρους, καθώς Κινέζοι αγοραστές εμφανίζονται πρόθυμοι να αποκτήσουν παλαιότερα capesizes, υπολογίζοντας ότι μπορούν να συνεχίσουν να τα απασχολούν σε μία αγορά που εξακολουθεί να προσφέρει ισχυρές αποδόσεις.

Η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ μετά το δυνατό ξεκίνημα

Γκρίνια ακούω τις τελευταίες ημέρες από ανθρώπους των σούπερ μάρκετ. Όχι γιατί η χρονιά ξεκίνησε άσχημα. Κάθε άλλο. Το πρώτο τετράμηνο του 2026 ήταν εντυπωσιακό, με τον τζίρο του κλάδου να φτάνει τα 4,64 δισ. ευρώ, από 4,36 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Με άλλα λόγια, τα ταμεία των αλυσίδων ξεκίνησαν και φέτος δυνατά, σχεδόν τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Το ζήτημα, όμως, είναι τι συμβαίνει μετά. Όπως μου λένε άνθρωποι της αγοράς, το τελευταίο διάστημα η κίνηση δεν είναι αντίστοιχα ικανοποιητική. Η κατανάλωση δείχνει σημάδια κόπωσης, οι αγορές γίνονται πιο μετρημένες και ο καταναλωτής μοιάζει να επιστρέφει σε πιο αυστηρή διαχείριση του καλαθιού του. Η αγορά περνάει μια περίοδο εσωστρέφειας, με τους παίκτες του κλάδου να παρακολουθούν προσεκτικά τις καθημερινές πωλήσεις. «Άλλο το ισχυρό ξεκίνημα και άλλο η διάρκεια. Και εκεί ακριβώς εστιάζεται πλέον η ανησυχία», μου έλεγε άνθρωπος που παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά.

Στο σφυρί ξενοδοχείο στην Κέρκυρα

Την ώρα που η Κέρκυρα βρίσκεται σταθερά ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα, τόσο τουριστικά όσο και επενδυτικά, ένα μικρό ξενοδοχειακό ακίνητο στο βόρειο τμήμα του νησιού επιστρέφει στο προσκήνιο των πλειστηριασμών. Ο λόγος για το Acharavi Garden στην Αχαράβη, το οποίο αναμένεται βγαίνει στο σφυρί την Τετάρτη, με τιμή πρώτης προσφοράς 1,485 εκατ. ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η Intrum Hellas. Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Λιπουνάτικα» Αχαράβης, σε απόσταση περίπου 190 μέτρων από την παραλία, στοιχείο που του δίνει σαφές τουριστικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για οικόπεδο εμβαδού, κατά τους τίτλους, 2.049,74 τ.μ., ενώ σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα η επιφάνειά του ανέρχεται σε 2.084,81 τ.μ. Στο χώρο υπάρχει πισίνα, ενώ η μονάδα έχει δυναμικότητα 20 δωματίων και 50 κλινών.

«Ιερά» ακίνητα πωλούνται και ενοικιάζονται

Νέο γύρο αξιοποίησης ακινήτων ανοίγει η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών, βγάζοντας στην αγορά σειρά περιουσιακών στοιχείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πέραμα και Ηράκλειο Κρήτης. Πρόκειται για ακίνητα διαφορετικού χαρακτήρα, από διαμερίσματα προς πώληση και επαγγελματικούς χώρους προς μίσθωση έως οικοπεδικές εκτάσεις που μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφέρον από επενδυτές και developers.

Το επόμενο βήμα του Λιαρέλλη μετά τον ΑΝΤ1

Το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα μου λένε οι άνθρωποί μου πως δρομολογεί ο Στρατής Λιαρέλλης, μετά την ολοκλήρωση της μακράς διαδρομής του στον ΑΝΤ1. Το νέου του εγχείρημα ακούει στην επωνυμία «Λιαρέλλης Ευστράτιος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Ενδιαφέρον όμως έχει και ο εταιρικός σκοπός της νέας ΙΚΕ, καθώς οι δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί αφορούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης για το λιανεμπόριο. Πρόκειται για ένα πεδίο που δεν παραπέμπει ευθέως στη μέχρι σήμερα διαδρομή του στον χώρο των media, αλλά ανοίγει το ενδεχόμενο μιας νέας επαγγελματικής κατεύθυνσης, με επιχειρηματικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η σύσταση της εταιρείας έρχεται σε μία περίοδο μετακινήσεων και ανακατατάξεων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπου στελέχη με πολυετή εμπειρία αναζητούν πλέον ρόλους εκτός των παραδοσιακών τηλεοπτικών σχημάτων. Στην περίπτωση Λιαρέλλη, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν η νέα εταιρική οντότητα θα αποτελέσει απλώς όχημα παροχής υπηρεσιών ή την αφετηρία για ευρύτερη δραστηριοποίηση σε νέους κλάδους.