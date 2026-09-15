Ο σκληρός πυρήνας του Ανδρουλάκη στο Clochard

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Οι απώλειες στο δρόμου για την αυτοδυναμία

Καλημέρα σε όλους. Η στήλη θα ξεκινήσει σήμερα με όσα μαθαίνω για τις συζητήσεις που γίνονται εντός του Μεγάρου Μαξίμου για το πως μπορεί να επιτευχθεί αυτοδυναμία. Στο κυβερνών κόμμα μπορεί να συνεχίζουν να μιλούν για «αυτοδυναμία», αλλά το βλέμμα αρκετών στο Μαξίμου έχει στραφεί αλλού, δηλαδή πόσες ψήφους μπορεί να πάρει το υπό δημιουργία κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί άλλο να έχεις απέναντί σου, όπως έλεγε στη στήλη, πρώην υπουργός, έναν ακόμη αντίπαλο και άλλο να έχεις απέναντί σου έναν πρώην πρωθυπουργό που γνωρίζει πολύ καλά τον κομματικό μηχανισμό και τη δεξιά εκλογική βάση.

Υπολογίζουν μικρές απώλειες

Θα σταθώ όμως στα όσα μου είπαν τρεις υπουργοί με διαφορετική ιδεολογική ματιά για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και από πού μπορεί να κερδίσει ψηφοφόρους. Και οι τρεις συγκλίνουν στην άποψη ότι η ΝΔ δεν έχει να φοβηθεί από τον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα μου είπαν ότι οι όποιες απώλειες θα είναι πολύ μικρές που μπορεί να καλυφθούν στην πορεία και πως ο Μεσσήνιος πολιτικός θα αντλήσει δυνάμεις από υπερδεξιούς ψηφοφόρους που απείχαν τα τελευταία χρόνια ή είχαν μετακινηθεί σε κόμματα, όπως η Ελληνική Λύση, η Νίκη ή η Φωνή Λογικής. Πού τοποθετούν το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά; Κοντά στο 4-5%.

Ο Σαμαράς δεν βιάζεται

Σε αυτό το κλίμα, μαθαίνω ότι στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού φαίνεται πως το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον τόσο το «αν» θα υπάρξει κόμμα, όσο το «πότε» θα ανοίξουν τα χαρτιά. Και όσο καθυστερεί η επίσημη ανακοίνωση, τόσο παραμένει η συζήτηση ανοιχτή και τόσο περισσότερα ονόματα κυκλοφορούν στα γαλάζια πηγαδάκια. Βέβαια υπάρχουν και φωνές μήπως εάν αργήσει και άλλο η ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο κόσμος κουραστεί και δεν υπάρξει η ανταπόκριση που περιμένουν.

Οι διαφορετικές φωνές στη ΝΔ

Όμως, το ενδιαφέρον πλέον δεν είναι μόνο τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά τι λένε, όχι οι υπουργοί, αλλά και βουλευτές της ΝΔ. Ορισμένοι εξ αυτών σημείωναν στη στήλη, ότι θέλουν μετωπική σύγκρουση, άλλοι θεωρούν ότι η καλύτερη τακτική είναι να μην του δίνουν πολιτικό οξυγόνο. Με απλά λόγια, στη «γαλάζια πολυκατοικία» δεν υπάρχει ακόμη κοινό εγχειρίδιο αντιμετώπισης του πρώην πρωθυπουργού.

Οι κάλπες και ο ανασχηματισμός

Η διαβεβαίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 έκλεισε ένα κεφάλαιο πρόωρων εκλογών. Δεν έκλεισε όμως το κεφάλαιο των πολιτικών υπολογισμών. Από εδώ και πέρα κάθε δημοσκόπηση, κάθε μετακίνηση στελέχους και το πραγματικό άγχος της κυβέρνησης δεν είναι μόνο ο Σαμαράς, αλλά η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια. Η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο αγκάθι και ότι η κυβερνητική πρωτιά δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενθουσιασμό. Το Μαξίμου λοιπόν πρέπει να υπερασπιστεί την πρωτιά του και ταυτόχρονα να περιορίσει τις διαρροές προς τα δεξιά. Σε αυτό το κλίμα υπάρχουν ήδη στο παρασκήνιο, τώρα που τελείωσε η ΔΕΘ και συζήτηση για το ότι πρέπει να υπάρξει ένας διορθωτικός ανασχηματισμός που θα έχει και εκλογική στόχευση.

Η κοστολόγηση των προγραμμάτων και το «θαύμα»

ΔΕΘ ήταν και πέρασε αλλά έμεινε το μπάχαλο με τις κοστολογήσεις των προγραμμάτων των κομμάτων. Στην ΕΛΑΣ για παράδειγμα άλλα είπε ο αρχηγός άλλα λένε τα στελέχη με αποτέλεσμα τα 7,5 δισ. ευρώ της τετραετίας του Τσίπρα να γίνονται 7,5 δισ. ετησίως και είτε να πολλαπλασιάζονται είτε να διαιρούντα. Στον αντίποδα ακούσαμε τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει πως όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης κοστίζουν 4 δισ. ευρώ στην τετραετία. Όλα μαζί. Ίσως αυτή αν ήταν και η κεντρική ιδέα των προγραμμάτων των δύο κομμάτων που τελικά δικαιώνουν και τον Παύλο Μαρινάκη που μίλησε για «θαύμα». Έτσι όπως ανακοινώθηκαν κανείς δεν ξέρει πως κοστολογείται το κάθε μέτρο με αποτέλεσμα να κολλάει γάντι η φράση του εκπροσώπου «γράψε ό,τι θέλεις δίπλα». Μάλλον μέσα θα πέσεις.

Το ΠΑΣΟΚ και τα ξόρκια για την 3η θέση

Και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να θέλουν να αφήσουν πίσω τη φάση «είμαστε απλώς τρίτοι». Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στη ΔΕΘ ακόμη και για τα πρώτα επτά νομοσχέδια μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Πολιτικά, το μήνυμα είναι σαφές. Δεν θέλουμε να μας μετράτε μόνο για αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά ως πιθανή κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι πρώτα πρέπει να πείσει την κάλπη καθώς τα νούμερα δεν βγαίνουν, αν και από χθες είδα στελέχη πρώτης γραμμής, όπως ο Παύλος Γερουλάνος να λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που έχει την πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης.

Ο σκληρός πυρήνας του Ανδρουλάκη στο Clochard

Τα τραπέζια στο ιστορικό Clochard της Θεσσαλονίκης είχαν τη τιμητική τους και στην άνοδο των βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και του ΠΑΣΟΚ που ανέβηκαν για να ακούσουν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Σας είχα ενημερώσει ποιοι έδωσαν το παρών από την κυβέρνηση και σήμερα θα σας αποκαλύψω ποιοι έδωσαν το παρών από τη Χαριλάου Τρικούπη. Την παρασκευή το βράδυ η σκληρή ομάδα που στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν στο γνωστό εστιατόριο με θέμα της συζήτησης, κυρίως τις εκλογές, αλλά και την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Επίσης απ’ ό,τι έμαθα το ΠΑΣΟΚ θα κάνει εκδήλωση για την Αυτοδιοίκηση, ένας χώρος στον οποίο είχε τα σκήπτρα για πάρα πολλά χρόνια. Στο τραπέζι και απ’ αυτούς που μπόρεσα να ξεχωρίσω ήταν ο γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο γραμματέας του οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας και ο Δημήτρης Μάντζος.

O Αυλωνίτης, η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ και το timing

Επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι πληροφορίες της στήλης από την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τις μετακινήσεις των ανεξαρτήτων βουλευτών, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης έδωσε το «παρών» στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθώντας την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο Βελλίδειο. Είχαμε επικοινωνήσει μαζί του και είχαμε έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον βουλευτή για τη διεξαγωγή συνέντευξης στο περίπτερο του Newsbeast, με αντικείμενο τον επανακαθορισμό της πολιτικής του πορείας. Ωστόσο, η προγραμματισμένη εμφάνιση ματαιώθηκε μετά από δική του πρωτοβουλία καθώς επικαλέστηκε λόγους πολιτικής δεοντολογίας και θεσμικής τάξης. Όπως εξήγησε, έκρινε ότι δεν έπρεπε να δώσει συνέντευξη όπου θα αναφέραμε τους λόγους για τους οποίους ήταν στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Βασικά ένας λόγος είναι. H προσχώρησή του στο κόμμα. Η στήλη σεβάστηκε την απόφασή του, γιατί στην πολιτική, η εμπιστοσύνη και το σωστό timing έχουν μεγαλύτερη αξία από μια αποκλειστική είδηση.

Ο πράσινος μεταγραφικός σχεδιασμός

Και να πάω στα πρόσωπα υπό μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ καθώς οι αναφορές σε αυτά που πλησιάζουν την Χαριλάου Τρικούπη δείχνουν ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην επικοινωνία. Υπάρχει προσπάθεια διεύρυνσης με πρόσωπα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Το στοίχημα όμως είναι λεπτό, καθώς άλλο διεύρυνση και άλλο να αρχίσει το κόμμα να θυμίζει πολιτικό συνονθύλευμα και αυτό αρχίζουν παρασκηνιακά να το συζητάνε διάφοροι, ενώ ουσιαστικά είναι εμφανές ότι το ΠΑΣΟΚ φοβάται περισσότερο την ΕΛΑΣ απ’ όσο παραδέχεται. Η σταθεροποίηση της ΕΛΑΣ στην δεύτερη θέση δημιουργεί πονοκέφαλο για τη Χαριλάου Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να εμφανιστεί ως η σοβαρή κυβερνητική εναλλακτική, αλλά αν η ΕΛΑΣ καταφέρει να παγιωθεί στη δεύτερη θέση, το αφήγημα «το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ» δυσκολεύει. Γι’ αυτό και η μάχη των επόμενων μηνών θα είναι πρωτίστως μάχη για τον χώρο της αντιπολίτευσης.

Μουρμούρες στην ΕΛΑΣ

Και να μετακινηθώ στην οδό Αμαλίας, όπου το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, στρατηγείο ουσιαστικά της ΕΛΑΣ. Μαθαίνω ότι υπάρχουν μουρμούρες για πολλά που συμβαίνουν στο νέο κόμμα και καλή πηγή μου ανέφερε ότι καταγράφηκε και η πρώτη διάσταση απόψεων μεταξύ του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Τσίπρα, του πρώην υφυπουργού Γιώργου Βασιλειάδη και του γραμματέα της ΕΛΑΣ για τα πρόσωπα που θα τρέξουν το κόμμα περιφερειακά. Είναι τα πρώτα τζαρτζαρίσματα σε ένα κόμμα που καταγράφονται φωνές για οργανωτικές αδυναμίες.

Η προτροπή του Γαβρόγλου

Σε αυτό το κλίμα στην ΕΛΑΣ, μαθαίνω ότι ο καθηγητής και καθοδηγητής τώρα του Αλέξη Τσίπρα, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, υποστηρίζει ότι πρέπει να ενταχθούν στο κόμμα και να μην καθυστερήσει άλλο η ένταξη προσώπων γνωστών στα ΜΜΕ και με υπουργική διαδρομή. Πρόσωπα όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου και πρόσωπα που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ – όπως η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Ο Λοβέρδος, ο Μάντζος και η εικόνα από τα παλιά

Όποτε βρίσκω ελεύθερο χρόνο παρακολουθώ τις ενημερωτικές εκπομπές και συγκεκριμένα τα τηλεοπτικά πάνελ. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεχώρισα την παρουσία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και πρώην προέδρου των Δημοκρατών, Ανδρέα Λοβέρδου. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η εμφάνισή του δεν αποτελεί είδηση, και τι κάθομαι και σας γράφω. Αλλά η ουσία είναι ότι τον είδα μετά από χρόνια να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με έναν άμεσο πολιτικό του αντίπαλο, και μάλιστα με τον νυν βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο. Μια εικόνα που με πήγε κάποια χρόνια πίσω.

ΝΑΤΟ, Χάγη, Τουρκία ένα τσιγάρο δρόμος

Στην προ ημερών συνέντευξη Τύπου της Μαρίας Καρυστιανού βρέθηκε και το Newsbeast. Δίπλα της, σε ρόλο εκπροσώπου Τύπου, η Μαρία Γρατσία, η οποία προσπαθούσε να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη και αυτό γινόταν μόνο με ένα βλέμμα της, προς τους τομεάρχες που έπαιρναν τον λόγο για να παρουσιάσουν μέρος του προγράμματος της. Γιατί όταν είσαι επιρρεπής στο μικρόφωνο, μπορεί εύκολα να εκτεθείς, και γι’ αυτό ήταν εκεί η Μαρία Γρατσία. Να παίζει τον ρόλο του σκύλου που γαβγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Ή δαγκώνει, όπως ξέρουμε από στελέχη που εκπαραθυρώθηκαν νύχτα από το κόμμα. Η δική μας ερώτηση βέβαια αφορούσε τα δώδεκα ναυτικά μίλια και του τουρκικό casus belli. Συγκεκριμένα τι θα έκανε ως πρωθυπουργός αν ασκούσε η κυβέρνηση της μονομερώς το κυριαρχικό της δικαίωμα και ποια θα ήταν η νομική και διπλωματική στρατηγική διαχείριση τη κρίσης που θα ακολουθούσε. Προσφυγή στη Χάγη, επίκληση της συμμαχικής υποχρέωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή διμερή διαπραγμάτευση εκτός διεθνών θεσμών; Η απάντηση της ήταν ή μία από τις τρεις ή και τις τρεις ή ίσως μία άλλη διπλωματική απάντηση. ΝΑΤΟ, Χάγη, Τουρκία ένα τσιγάρο δρόμος για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Το καρφί Αυγερινού στην Καρυστιανού

Δεν φείδεται καυστικών σχολίων κατά της Μαρίας Καρυστιανού ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός που αποχώρησε από το κόμμα. Ο Αυγερινός, εν μέσω των όσων αποκαλύπτονται για το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε μια καυστική ανάρτηση και σχολίασε με δεικτικό τρόπο την παρουσία δεκάδων θρησκευτικών εικόνων. Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού: «Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: “Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις “γκαλερί” από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!”. Ακόμη τρέχω». Να θυμίσω ότι ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ελπίδα προφανώς αναφέρεται εμμέσως και στις πάρα πολλές εικόνες που υπάρχουν στο γραφείο της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία, στενής συνεργάτη της Μαρίας Καρυστιανού.

Η στήριξη Φέσσα σε Φουρλή

Όπως σας έχω πει το προηγούμενο διάστημα, μπορεί ο όμιλος Φουρλή να περνά μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις του μετασχηματισμού του, όμως δεν λείπουν και τα μηνύματα στήριξης από ισχυρούς μετόχους. Η διοίκηση Βασιλάκου -στον οποίο τρέφει προσωπική εκτίμηση ο Θεόδωρος Φέσσας- προχωρά στη δημιουργία κοινής πλατφόρμας πωλήσεων, με ενιαίες υποδομές σε τεχνολογία, logistics, δεδομένα και κεντρικές λειτουργίες, όμως το σχέδιο περνά τώρα από το δύσκολο και όχι ιδιαίτερα δημοφιλές στάδιο του εξορθολογισμού. Ζημιογόνα σημεία κλείνουν, όπως το IKEA στον Πειραιά, ενώ στη Ρουμανία γίνεται αναδιάταξη του δικτύου Intersport λόγω της ισχυρής πτώσης της ζήτησης. Όλα αυτά εύλογα έχουν δημιουργήσει ερωτήματα στην αγορά για το κατά πόσο θα επιτευχθεί το πλάνο, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις της διοίκησης. Και κάπου εδώ αποκτά τη σημασία του το μήνυμα της Quest. Η εταιρεία του Θεόδωρου Φέσσα, ως μέτοχος μειοψηφίας, αύξησε με συμβολικές αγορές τη συμμετοχή της από 12,56% σε 12,76%. Μικρή κίνηση σε ποσοστό, αλλά σαφής σε μήνυμα. Σε μία περίοδο αμφιβολιών, ο Φέσσας δείχνει ότι εξακολουθεί να ποντάρει στο πλάνο Φουρλή.

Ο Παππάς χτυπά το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου

Στην Αθήνα και στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής αγοράς θα βρεθεί την Τετάρτη ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς, καθώς η ναυτιλιακή συμφερόντων του, Star Bulk Carriers, κάνει επίσημη πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Euronext Athens. Η τελετή έναρξης της συνεδρίασης έχει προγραμματιστεί για τις 10.30, με το «καμπανάκι» να χτυπούν από κοινού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος – παλιός γνώριμος του Χρηματιστηρίου ως πρώην επικεφαλής του- και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς. Με αυτόν τον τρόπο, η Star Bulk, μία από τις σημαντικότερες ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες ξηρού φορτίου με διεθνή χρηματιστηριακή παρουσία στον Nasdaq, κάνει πράξη και ενισχύει πλέον τη σύνδεσή της και με την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η κοινοπραξία του Τσουβέλα για την παράσταση στο Telekom Center

Μία εταιρική κίνηση ειδικού σκοπού μαθαίνω από πηγές που γνωρίζουν τα πράγματα, ότι έκανε ο γνωστός ηθοποιός και stand-up comedian, Αλέξανδρος Τσουβέλας για την παράστασή του στο Telekom Center το περασμένο Σάββατο. Για τη συγκεκριμένη παραγωγή συστάθηκε η κοινοπραξία Moonwalk Events Tsouvi Productions EE Αλέξανδρος Τσουβέλας, με αντικείμενο την οργάνωση, τον συντονισμό και την οικονομική διαχείριση της παράστασης. Η Tsouvi Productions Ε.Ε., εταιρεία του ίδιου του Τσουβέλα, συμμετείχε με 59%, η Moonwalk Ε.Ε. με 40% και ο ίδιος προσωπικά με 1%. Η Moonwalk είναι η εταιρεία του Νίκου Κουμεντάκη, ο οποίος έχει ήδη κάνει παραγωγές σε παραστάσεις του Τσουβέλα. Και το εγχείρημα κάθε άλλο παρά μικρό ήταν. Το Telekom Center γέμισε ασφυκτικά με περίπου 20.000 θεατές για την παράσταση «Εξωγήινος: Η επιστροφή», μετατρέποντας ένα stand-up comedy show σε διοργάνωση μαζικής κλίμακας. Η κοινοπραξία πάντως θα λυθεί μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών και εξοφληθούν οι σχετικές υποχρεώσεις.

Η επόμενη μέρα για το Μακεδονία Παλλάς και το στοίχημα Σαββίδη

Μία χρονιά με θετικό πρόσημο στο τζίρο αλλά και έκτακτες επιβαρύνσεις ήταν το 2025 για το Μακεδονία Παλλάς, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη. Ο τζίρος του ξενοδοχείου ενισχύθηκε στα 17,23 εκατ. ευρώ από 17,02 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής του σε μία περίοδο κατά την οποία η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον τουριστικό και συνεδριακό χάρτη. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές 3,07 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που είναι πρόσκαιρη πάντως, καθώς συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με αυξημένες δαπάνες προβολής του ξενοδοχείου αλλά και με την αναγνώριση υποχρεώσεων προς τον ΕΦΚΑ που αφορούν παλαιότερες χρονιές. Και επομένως για φέτος δεν υπάρχουν στο χάρτη. Η διοίκηση του εμβληματικού ξενοδοχείου είναι συγκρατημένα αισιόδοξη για τη συνέχεια, εκτιμώντας ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη, η ενίσχυση της επισκεψιμότητας και η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω τα μεγέθη. Για το φέτος οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 2%-3% σε σχέση με το 2025, με έμφαση στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και στην καλύτερη αξιοποίηση της ανοδικής πορείας της πόλης, η οποία έχει αποκτήσει πολλά και αξιόλογα νέα ξενοδοχεία τα τελευταία χρόνια.

Συνεχίζει το ράλι ο Σκλαβενίτης

Μαθαίνω ότι και το 2026 το μεγαλύτερο βάρος της κατανάλωσης στα ελληνικά σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να σηκώνει ο Σκλαβενίτης, ο οποίος συνεχίζει την ανοδική του πορεία με ρυθμό ανάπτυξης που παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της αγοράς. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι στο οκτάμηνο, όπου συνολικά τα σούπερ μάρκετ κινούνται με ανάπτυξη περίπου 5,5%, ο Σκλαβενίτης καταγράφει ισχυρό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης τζίρου, διατηρώντας έτσι το προβάδισμά του και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του. Η εικόνα αυτή έχει τη σημασία της, καθώς δείχνει ότι ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς δεν ακολουθεί απλώς τη γενική άνοδο της κατανάλωσης, αλλά συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται. Και όπως μου λένε άνθρωποι της αγοράς, όταν ο πρώτος παίκτης συνεχίζει να τρέχει πάνω από το σύνολο, τότε η πίεση μεταφέρεται αναπόφευκτα στους υπόλοιπους. Για την ώρα πάντως, ο Σκλαβενίτης εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά.

Κάτι ψήνεται στη Ροδούλα και στο βάθος επενδυτής

Μου μυρίζεται κινητικότητα γύρω από τη Ροδούλα, την εταιρεία κατεψυγμένης ζύμης της οικογένειας Καραχάλιου. Η εταιρεία είχε μπει πριν από αρκετό καιρό σε κύκλο συζητήσεων με την Ideal Holdings, η οποία έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της τον Μπάρμπα Στάθη και τα Attica, χωρίς τότε να προκύψει συμφωνία. Το τελευταίο διάστημα, όμως, ακούγεται στην αγορά ότι η οικογένεια Καραχάλιου αναζητά εκ νέου το επόμενο βήμα για την εταιρεία. Και αυτό το βήμα δεν αποκλείεται να περάσει μέσα από την είσοδο στρατηγικού ή χρηματοοικονομικού επενδυτή. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η υπόθεση έχει αρχίσει πάλι να ζεσταίνεται και πως το ενδεχόμενο αλλαγών στη μετοχική σύνθεση θεωρείται πλέον αρκετά πιθανό. Μένει να φανεί ποιος θα είναι τελικά ο παίκτης που θα καθίσει στο τραπέζι και με ποιους όρους.