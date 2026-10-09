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Τι άφησε ο Ρούμπιο

Καλημέρα σας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφυγε, αλλά παραμένει ψηλά στη συζήτηση. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναχώρησε χθες από την Αθήνα, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του με ιδιαίτερα θετικές αναφορές για την Ελλάδα και τη διμερή συνεργασία. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι το μήνυμα της Ουάσιγκτον είχε σαφή στρατηγική διάσταση, με έμφαση σε άμυνα, ενέργεια και ΝΑΤΟ. Η αντιπολίτευση, πάντως, διαβάζει διαφορετικά την επίσκεψη, ζητώντας συγκεκριμένες τοποθετήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Έτσι, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφυγε, η πολιτική συζήτηση στην Αθήνα μόλις τώρα φαίνεται να αρχίζει. Στο παρασκήνιο της επίσκεψης Ρούμπιο, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην επαφη του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια και η σχέση με την Τουρκία βρέθηκαν στο επίκεντρο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν τη σημασία της αμερικανικής παρουσίας στην Αθήνα, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει να αναζητά πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για το καλώδιο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η Χαλκιδική έστειλε πολλαπλά μηνύματα

Θα πάω τώρα στη χθεσινή παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στη Χαλκιδική που δεν περιορίστηκε στα εγκαίνια της λειτουργίας του μεταλλείου στις Σκουριές. Ο πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύει επενδύσεις και συνέδεσε την οικονομική πολιτική με την αξιοπιστία της χώρας. Παράλληλα, από την Αρναία έστειλε μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση και γρήγορες αποφάσεις. Το παραπολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι, μέσα σε ένα έντονα προεκλογικό πολιτικό περιβάλλον, η κυβέρνηση επιμένει να συνδυάζει οικονομία, επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα. Τι άλλο είδα; Για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της περιοδείας του, σταματάει και σε ένα μοναστήρι για συνάντηση με τον εκάστοτε Ηγούμενο.

Νέα συζήτηση για τις επενδύσεις

Η χθεσινή εικόνα από τη Χαλκιδική επανέφερε στο προσκήνιο ένα από τα βασικά κυβερνητικά αφηγήματα. Την προσέλκυση επενδύσεων. Το ζήτημα έχει ήδη μεταφερθεί και στο νομοθετικό επίπεδο, καθώς στη Βουλή βρίσκεται σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για νέα κίνητρα στις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Το ντέρμπι της ΝΔ στη Χαλκιδική και η «σκιά» Σαμαρά

Σε εκλογικό θερμόμετρο εξελίσσεται η Χαλκιδική για τη Νέα Δημοκρατία. Το νέο «ντέρμπι» ανάμεσα στον βουλευτή Γιάννη Γιώργου και τον Γρηγόρη Τάσιο, που είχε κριθεί στις εκλογές του 2023 μόλις με 86 ψήφους, αναμένεται να έχει και τρίτο πρόσωπο, καθώς ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας εμφανίζεται ως πιθανός υποψήφιος. Και οι τρεις έδωσαν το «παρών» στην χθεσινή περιοδεία Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, η ΝΔ κοιτάζει προς τα δεξιά, όπου στις ευρωεκλογές η Ελληνική Λύση έφτασε το 13,8% και η Νίκη το 6,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σταθερές δυνάμεις. Στο παρασκήνιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η κινητικότητα προσώπων που συνδέονται με το περιβάλλον Αντώνη Σαμαρά, με χαρακτηριστική περίπτωση τον πρώην πολιτευτή της ΝΔ και αυτοδιοικητικό Δημήτρη Τσούφη. Με τη Χαλκιδική να αποτελεί περιφέρεια ειδικής στόχευσης για τη ΝΔ, οι κάλπες φαίνεται πως θα κρίνουν περισσότερα από μία έδρα.

Η αλιεία μπήκε δυνατά στο πολιτικό κάδρο

Οι αλιείς φαίνεται πως αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στην πολιτική ατζέντα. Ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Χαλκιδική, συνομίλησε με αλιείς και δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστούν επιπλέον μέτρα, δηλώνοντας μάλιστα ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Το ζήτημα αποκτά και κοινωνική και καθαρά πολιτική διάσταση αλλά προβλέπω, με όσα μαθαίνω, ότι θα κλείσει με προσωπική εμπλοκή του Κυριάκου Μητσοτάκη που αποφάσισε να ανοίξει το πουγκί για τους αλιείς.

Στην πρώτη γραμμή ο Μητσοτάκης

Πάντως, αυτό που θεωρώ βέβαιο είναι ότι ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να βγαίνει μπροστά με ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Σήμερα έχει συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Άρη Πορτοσάλτε και λίγο αργότερα, στις 10:30, θα βρεθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τελετή ονοματοδοσίας αίθουσας σε «Στέφανος Μάνος». Η πρωινή συνέντευξη αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα είναι η πρώτη μεγάλη δημόσια πολιτική παρέμβαση του πρωθυπουργού μετά την επίσκεψη Ρούμπιο και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Η αίθουσα «Στέφανος Μάνος»

Η σημερινή τελετή στο υπουργείο Περιβάλλοντος έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η αίθουσα θα φέρει το όνομα «Στέφανος Μάνος», με τον Κ. Μητσοτάκη να παρίσταται στην ονοματοδοσία. Η επιλογή αποκτά ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει την οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ενεργειακή πολιτική με τη μεταρρυθμιστική παράδοση. Και φυσικά, οι πολιτικοί συνειρμοί δεν θα λείψουν, καθώς ο Στέφανος Μάνος άφησε ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα στον χώρο της οικονομικής πολιτικής.

Το οικονομικό μέτωπο έρχεται από Δευτέρα

Μπορεί σήμερα να μην υπάρχει συζήτηση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, όμως το οικονομικό επιτελείο ήδη κοιτάζει την επόμενη εβδομάδα. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 έχει κατατεθεί και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συζήτησή του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ξεκινά τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, τα κομματικά επιτελεία έχουν χρόνο να μελετήσουν αριθμούς και προβλέψεις. Βέβαια, όλοι γνωρίζουν ότι οι αριθμοί του προϋπολογισμού θα αποτελέσουν σύντομα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ένταση Κικίλια – Βελόπουλου στη Βουλή

Δεν έλειψαν ούτε χθες οι υψηλοί τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής. Ένταση σημειώθηκε μεταξύ του Βασίλη Κικίλια και του Κυριάκου Βελόπουλου, με αφορμή αναφορές για το Λιμενικό και τα τουρκικά αλιευτικά. Ο υπουργός αντέδρασε έντονα στις αιχμές και η συζήτηση πήρε γρήγορα πολιτική τροπή. Το περιστατικό προστέθηκε στη γενικότερη εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ημέρας με αρκετές αντιπαραθέσεις.

Η Γκιλφόιλ στη Βουλή

Και επειδή αναφέρομαι στη Βουλή η ημέρα σήμερα έχει ενδιαφέρον καθώς μετά τα τελευταία δημοσιεύματα στις ΗΠΑ για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα γίνει σχετική συζήτηση για αυτά. Πώς; Με αφορμή την ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά και έχει ενδιαφέρον πως θα τοποθετηθεί εκ νέου η κυβέρνηση ειδικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο.

Συναγερμός στην Αμαλίας

Αναβρασμός μαθαίνω ότι επικρατεί στην οδό Αμαλίας. Κι αν όχι αναβρασμός, έχει πάντως σημάνει συναγερμός καθώς οι δημοσκοπήσεις έπαψαν να είναι καλές για την ΕΛΑΣ όσο το προηγούμενο διάστημα. Όπως παρατηρούσαν παλιές καραβάνες της επικοινωνίας, δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του και στα ΜΜΕ, ούτε και ότι τραπέζωσε τους δημοσιογράφους χθες το μεσημέρι. Οι ίδιοι μου έλεγαν επίσης ότι κάθε πρωί γίνεται μια μίνι σύσκεψη τύπου πρωινός καφές με πολύ στενούς του συνεργάτες, ενώ γίνεται και αξιολόγηση των προσώπων που έχουν βγει μπροστά και υπερασπίζονται τις θέσεις της ΕΛΑΣ. Το διάστημα έως και τα Χριστούγεννα το θεωρούν κομβικό για την συνέχεια και δεν αποκλείεται να ριχτούν στη μάχη και άλλα νέα πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να μιλήσουν στους ψηφοφόρους.

Ο Τσίπρας άνοιξε πολλά μέτωπα

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, στη χθεσινή του συνέντευξη στα «Παραπολιτικά», επέλεξε να μιλήσει για πολλά και διαφορετικά μέτωπα: ακρίβεια, ελληνοτουρκικά, Κάσο, Ρούμπιο και πολιτικές συνεργασίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ΕΛΑΣ και στις μετακινήσεις βουλευτών, αποκλείοντας τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας μέσω τέτοιων μετακινήσεων. Η παρέμβαση προκάλεσε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δείχνει ότι η συζήτηση για τον χώρο της Κεντροαριστεράς αποκτά ξανά ένταση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αντιπαράθεση δεν έμεινε μόνο στη Βουλή, αλλά πέρασε και στα κομματικά επιτελεία.

Ο Μαρινάκης δεν άφησε να πέσει κάτω το λάθος του Τσίπρα

Ακούγοντας τον Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει τον Αλέξη Τσίπρα και την αναφορά του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, μου θύμισε την παροιμία «να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι». Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; ότι οι αναφορές Τσίπρα (δύο για την ακρίβεια) ήταν ατυχέστατες αφού, όπως είπε, δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα αφού, για όσους δεν γνωρίζουν, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στο Συνέδριο του Βήματος έκανε λόγο για «τηλεπικοινωνιακό καλώδιο». Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Επισήμανε πως οι αναφορές Τσίπρα χάθηκαν από το βίντεο που ανάρτησε η ΕΛΑΣ λέγοντας ότι μάλλον κατάλαβαν το λάθος. Το καλό πάντως το άφησε για το τέλος. «Νομίζω» είπε «κρατάμε τη σημερινή του (χθεσινή) συνέντευξη και τη σημερινή του διατύπωση, όπου αντιλαμβάνεται το έργο αυτό στη σωστή του διάσταση» αφού στη συνέντευξη του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών προσδιορίζει «σωστά» το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το υπηρεσιακό συμβούλιο που δεν συνεδριάσει

Έφτασε στα αυτιά μου η πληροφορία ότι σε υπουργείο, ένα υπηρεσιακό συμβούλιο έχει να συνεδριάσει σχεδόν τέσσερις μήνες με την δικαιολογία ότι ήταν καλοκαίρι και δεν υπήρχαν ουσιαστικά θέματα για συζήτηση. Και επειδή τέτοιες πληροφορίες θέλουν διασταύρωση, το έψαξα και όντως ισχύει. Το τι θεωρείται «ουσιαστικό» θέμα δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι για τον υπάλληλο που έχει ζητήσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, η οποία δίνεται μέσω του υπηρεσιακού συμβουλίου, το θέμα κάθε άλλο παρά ασήμαντο είναι. Ειδικά τη στιγμή που οι μισθοί στο δημόσιο δεν είναι και οι καλύτεροι και ένα δεύτερο εισόδημα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Η χορήγηση των αδειών δεν θα πρέπει να κρέμεται από μία συνεδρίαση που μπορεί να γίνεται στη χάση και τη φέξη. Με συνέπεια και να πάει για δουλεία μέχρι να βγει η απόφαση και να υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Γιατί όπως γνωρίζετε στο ιδιωτικό τομέα κανένας εργοδότης δεν περιμένει τέσσερις μήνες και είναι και λογικό.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Τσίπρα

Δεν άφησε αναπάντητη και το ΠΑΣΟΚ την παρέμβαση Τσίπρα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη διατυπώθηκε η θέση ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να διαιρέσει τον προοδευτικό χώρο, ενώ παράλληλα του καταλογίστηκε ότι αφήνει στο απυρόβλητο τον Κ. Μητσοτάκη. Η ανταλλαγή δηλώσεων έχει ιδιαίτερο παραπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι η συζήτηση για τις μελλοντικές ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης παραμένει ανοιχτή.

Δύο τροπολογίες και ένα πολιτικό μήνυμα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε λίγο αργότερα, το δικό του στίγμα στη Βουλή, καθώς το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες. Η μία αφορά τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και η δεύτερη την ενίσχυση των αλιέων. Ο πρόεδρος του κόμματος συνέδεσε τις προτάσεις με την ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων και ενίσχυσης της παραγωγικής οικονομίας. Πολιτικά, πάντως, το μήνυμα ήταν ευρύτερο: το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εμφανίζεται με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και όχι μόνο με κριτική προς την κυβέρνηση.

Θα κινηθεί νομικά εναντίον του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

O ανταγωνισμός ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έχει μεταφερθεί για τα καλά και στα τηλεοπτικά πάνελ όπου μερικές φορές, όπως χθες, ξεπερνά και τον χρόνο της εκπομπής. Θα μάθατε για την αντιπαράθεση ανάμεσα στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, και στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, όπου η «συζήτηση» πήρε δρόμο εκτός πλάνου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Παπαδοπούλου, μετά το πέρας της εκπομπής ο Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε σκουπίδι ενώ κινήθηκε προς το μέρος της απειλητικά. Ο ίδιος αρχικά της απάντησε ότι δεν την είπε ποτέ, αν και η συγγνώμη ήρθε με ανακοίνωσή του λίγο μετά, άρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Όπως πληροφορείται η στήλη, ρόλο πυροσβέστη ανέλαβε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Κτιστάκης, ο οποίος όπως έμαθα δεν πρόκειται να κρατήσει το στόμα του κλειστό αν ερωτηθεί από συναδέρφους και θα πει τα πράγματα όπως έγιναν. Η συγγνώμη πάντως δεν φαίνεται να κλείνει την υπόθεση. Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η Άννα Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά εναντίον του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

«Πού βαδίζουμε κύριοι;» της Αριστεράς

Και από τις καταστάσεις των πάνελ, πάμε σε ένα σήριαλ με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και αναφέρομαι σε αυτό, της Αριστεράς. Σας το έχω ξαναπεί, η Νέα Αριστερά φλερτάρει με τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος κρατάει στάση αναμονής. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τη Νέα Αριστερά, όμως ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και στελέχη που είναι δίπλα του, δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και όλο αυτό μου θυμίζει το τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη «Χώρισε ο Χρηστάκης με την Τέτα, και τα ‘φτιαξε ξανά με την Ζωζώ, και τα’ φτιαξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη, που τα είχε με την Ρένα και μετά με την Νανά, κι ο Μιχάλης με την Άννυ που τα είχε με το Γιάννη, μπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά». Ε, κάπως έτσι είναι σήμερα η Αριστερά. Και μια ο λόγος για την Αριστερά στέλεχος της Κουμουνδούρου ρώτησε τη στήλη αν το πρόβλημα με όσους λένε όχι στη σύμπλευση δυνάμεων είναι ο Παύλος Πολάκης. Να ενημερώσω λοιπόν την Κουμουνδούρου ότι αφορά ένα σύνολο προσώπων και καταστάσεων απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και μέχρι να ενωθεί η Αριστερά το τραγούδι του «φτωχού και μόνου καουμπόι», θα παίζει λούπα.

Δήμαρχος Χανίων ο Πολάκης;

Και αφού μείναμε στην πλατεία Κουμουνδούρου, ας σταθώ και στο πρόσωπο που απασχολεί όλους εκεί, φίλους και εσωκομματικούς αντιπάλους και αναφέρομαι στον Παύλο Πολάκη. Το ερώτημα δεν είναι μόνο το τι θα κάνει αύριο, αλλά και που βλέπει τον εαυτό του πολιτικά τα επόμενα χρόνια. Ρώτησα άνθρωπο που ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά τα της Αριστεράς και γνωρίζει προσωπικά τον πολιτικό από την Κρήτη. Η απάντησή του ήταν ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Πολάκης θα δώσει τον αγώνα του, όπως κάνει πάντα, αλλά γιατί δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Βέβαια όταν αναφέρθηκα στο πολιτικό του μέλλον, ο οποίος προφανώς και είναι ο μόνος που το γνωρίζει, μου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει αργότερα τον δήμο Χανίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές. «Είναι κάτι στο οποίο δεν θα έλεγε όχι» μου είπε χαρακτηριστικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παύλος Πολάκης δεν πρόκειται να αποσυρθεί, πολιτικά.

Η νορβηγική Neuver Maritime ρίχνει άγκυρα στην Ελλάδα

Μία ακόμη διεθνής εταιρεία με ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλιακή βιομηχανία πήραν τ’ αυτί μου ότι επιλέγει την Ελλάδα για την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Ο λόγος για τη νορβηγική Neuver Maritime, η οποία προχώρησε στη σύσταση ελληνικής θυγατρικής, αποκτώντας πλέον αυτοτελή εταιρική παρουσία σε μία από τις σημαντικότερες αγορές της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πίσω από τη νορβηγική επιχείρηση βρίσκεται το επενδυτικό κεφάλαιο Norvestor, το οποίο απέκτησε το 2025 από την Kongsberg Maritime τον κλάδο συστημάτων διεύθυνσης και πηδαλίων πλοίων, δημιουργώντας τη Neuver ως ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα. Η είσοδος στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω της Neuver Maritime Greece Α.Ε. Η επιλογή της ελληνικής αγοράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη το αντικείμενο της Neuver. Πρόκειται για εξειδικευμένο κατασκευαστή συστημάτων διεύθυνσης και πηδαλίων πλοίων, με τεχνολογική κληρονομιά που ξεκινά από το 1953 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ίδια, περισσότερα από 14.000 πλοία παγκοσμίως χρησιμοποιούν την τεχνολογία της.

Αλλαγή σκυτάλης και ανακάτεμα της τράπουλας στη ΣΕΚΑΠ

Νέες διοικητικές αλλαγές άκουσα ότι έγιναν πράξη στην ιστορική καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ της Ξάνθης, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ιαπωνικού κολοσσού Japan Tobacco International. Στο τιμόνι της εταιρείας περνά πλέον ο Yazan Abu Rashideh, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 8 Οκτωβρίου. Ο νέος επικεφαλής δεν είναι άγνωστος στη βιομηχανία της Ξάνθης, καθώς είχε ήδη αναλάβει καθήκοντα διευθυντή του εργοστασίου, με την παρουσία του να έχει γνωστοποιηθεί στις αρχές του 2026, κατά τον εορτασμό των 50 χρόνων της ΣΕΚΑΠ. Η αλλαγή έρχεται μετά από μια περίοδο διαδοχικών διοικητικών ανακατατάξεων. Τον Ιανουάριο του 2026 είχε αποχωρήσει από την προεδρία ο Cleber Da Rodda, ο οποίος είχε αναλάβει την ηγεσία της μονάδας τον Απρίλιο του 2024. Τη θέση του προέδρου και εντεταλμένου συμβούλου είχε αναλάβει τότε ο Χαράλαμπος Θαμνίδης, ο οποίος με τη νέα ανασυγκρότηση μετακινείται στη θέση του αντιπροέδρου. Στο διοικητικό συμβούλιο παραμένουν επίσης ο Βασίλης Μαντάς και η Δήμητρα Μπένου ως μέλη.

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με τα 263 εκατομμύρια στο ταμείο

Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές αντιπαραθέσεις γύρω από ακίνητο-φιλέτο στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη, με πρωταγωνιστές το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της θυγατρικής της PICAR. Στο επίκεντρο είναι το εμβληματικό Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπου στεγάζονται τα πολυκαταστήματα Attica, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν τόσο για τη διάρκεια της μίσθωσης όσο και για το τίμημα που καταβάλλεται για την εκμετάλλευσή του. Το Ταμείο θεωρεί ότι η σύμβαση λήγει τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ η PICAR υποστηρίζει ότι διαθέτει δικαίωμα παραμονής έως το 2052. Την ίδια στιγμή, το ΜΤΣ διεκδικεί ετήσιο μίσθωμα 28,2 εκατ. ευρώ, έναντι 12,95 εκατ. ευρώ που έχει καθοριστεί δικαστικά, ζητώντας ουσιαστικά υπερδιπλασιασμό του τιμήματος. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στην οικονομική επιφάνεια του Ταμείου. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2024, διαθέτει καταθέσεις 263,3 εκατ. ευρώ, συνολικό ενεργητικό 719,1 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 619,7 εκατ. ευρώ. Το δε πλεόνασμα της χρήσης ανήλθε σε 126,4 εκατ. ευρώ, έναντι 97,2 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ οι διανομές μερισμάτων και προμερίσματος στους δικαιούχους έφτασαν συνολικά τα 97,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται επομένως για έναν οικονομικά ισχυρό φορέα, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερες αποδόσεις από ένα από τα πολυτιμότερα ακίνητά του. Και ενώ Πειραιώς και ΜΤΣ συνεχίζουν τη δικαστική τους αναμέτρηση, η διοίκηση των Attica διαβεβαιώνει ότι η δική της μισθωτική σύμβαση με την PICAR είναι ισχυρή και έχει διάρκεια έως το 2052.

Ο Πολιτόπουλος διαφημίζει ο ίδιος το Tuvunu από το γειτονικό Conrad

Σε ρόλο διαφημιστή του ίδιου του προϊόντος του εμφανίζεται ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, ο γνωστός επιχειρηματίας που βρίσκεται πίσω από το κρύο τσάι Tuvunu και την μπύρα Βεργίνα. Ο ίδιος έχει αναλάβει να προωθήσει προσωπικά το συσκευασμένο τσάι, επιλέγοντας μάλιστα ένα μέρος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάθεται σε τραπέζι του Nynn, στο γειτονικό ξενοδοχείο Conrad, λίγα μόλις βήματα από το Hotel Ilisia, ιδιοκτησίας του. Η εικόνα έχει τη δική της σημειολογία, καθώς ο επιχειρηματίας, με δραστηριότητα τόσο στον χώρο των ποτών όσο και στη φιλοξενία, επιλέγει να προβάλει το προϊόν του από έναν χώρο που δεν ανήκει στη δική του ξενοδοχειακή επιχείρηση. Και κάπως έτσι, ο Πολιτόπουλος αποδεικνύει ότι, όταν πρόκειται για την προώθηση του Tuvunu, δεν διστάζει να βγει ο ίδιος μπροστά από την κάμερα, ακόμη κι αν το σκηνικό βρίσκεται στην αυλή του γείτονα.

Η επόμενη μέρα για τα αδέρφια Τσαρούχα μετά το deal για τον «Πρόεδρο»

Κινητικότητα καταγράφεται όπως μαθαίνω στο επιχειρηματικό στρατόπεδο των αδελφών Βασίλη και Ιάσονα Τσαρούχα, λίγους μήνες μετά την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στα σουβλάκια «Ο Πρόεδρος» προς την Golden Age Capital του Περικλή Μαζαράκη. Οι δύο επιχειρηματίες σύμφωνα με τις πληροφορίες μου προχώρησαν στη δημιουργία νέου εταιρικού οχήματος, με την επωνυμία FS Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, το οποίο συστάθηκε με κεφάλαιο 250.000 ευρώ. Μοναδικός μέτοχος είναι η IBS Group Α.Ε., την οποία εκπροσωπεί ο Βασίλης Τσαρούχας, ενώ τη διαχείριση της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο αδελφός του, Ιάσων. Το αντικείμενο της FS Holding περιλαμβάνει τη διαχείριση συμμετοχών και δραστηριότητες χρηματοδοτικών φορέων. Η κίνηση δημιουργεί ερωτήματα για τις επόμενες επιχειρηματικές επιδιώξεις των αδελφών Τσαρούχα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επενδύσεων και συμμετοχών, πέρα από τον «Πρόεδρο».

Τι ετοιμάζει η Ντίνα Κουρή στα media;

Νέα επιχειρηματική κίνηση «ζυμώνεται» από την Ντίνα Κουρή, σύζυγο του άλλοτε ισχυρού εκδότη και δημοσιογράφου Γιώργου Κουρή, με ενδιαφέρον που εκτείνεται από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης έως την αγορά ακινήτων. Η ίδια δημιούργησε τη Yellow Holdings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την οδό Γεωργίου Σταύρου 6, στο κέντρο της Αθήνας, και αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ. Η Ντίνα Κουρή είναι μοναδική μέτοχος και διαχειρίστρια της εταιρείας, η οποία εμφανίζει ιδιαίτερα ευρύ αντικείμενο δραστηριοτήτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών, ενώ προβλέπονται επίσης η παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, η διαφήμιση στο διαδίκτυο και η διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. Εκείνο που παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον είναι ότι στο καταστατικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες εταιρείας συμμετοχών, αγοραπωλησίας και διαχείρισης ακινήτων. Μένει επομένως να φανεί εάν η νέα εταιρική ομπρέλα θα αξιοποιηθεί για κάποια νέα κίνηση στα media, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικογένεια Κουρή, ή εάν θα αποτελέσει όχημα για ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες.