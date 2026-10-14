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Η Γκίλφοϊλ ακολούθησε τις υποδείξεις

Καλημέρα σε όλους. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μας άφησε από χθες, καθώς παραιτήθηκε από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και η εξέλιξη αυτή προκαλεί ποικίλες συζητήσεις. Επί της παραίτησης να σας αναφέρω ότι της ζητήθηκε να παραιτηθεί για να μην καρατομηθεί. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα πώς θα κινηθεί η αμερικανική πλευρά στην Αθήνα και στο πρωθυπουργικό επιτελείο έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Ουδέν σχόλιον

Εντύπωση προκάλεσε σε πολλούς η σπουδή με την οποία έσπευσαν σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκδώσουν ανακοίνωση μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ, ζητώντας μάλιστα εξηγήσεις από την κυβέρνηση και πειστικές απαντήσεις. Όπως σχολίαζε γαλάζιο στέλεχος, σε λίγο θα ζητηθούν εξηγήσεις από τον Μητσοτάκη και για τις μαθητικές εξεγέρσεις στη Γαλλία. Όπως και να έχει, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να κρατάει χαμηλά την μπάλα, καθώς η υπόθεση αυτή αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Όσο και αν προσπάθησα να εκμαιεύσω μια αντίδραση, αυτό που εισέπραττα ως απάντηση ήταν: «Ουδέν σχόλιον».

Ο διάδοχος της Κίμπερλι

Για να έχετε πλήρη εικόνα του παρασκηνίου, όσα έγιναν χθες για τους μυημένους δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Εδώ και μέρες υπήρχαν δημοσιεύματα σε μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ και θα ακολουθήσουν και άλλα τις επόμενες ημέρες. Η τύχη της Γκίλφοϊλ είχε προεξοφληθεί εδώ και 2-3 εβδομάδες, όπως μου είπε καλή πηγή από τις ΗΠΑ που έχει άκρες στο ελληνοαμερικανικό λόμπι που στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Όμως πίστευαν ότι θα μπορούσε να παραμείνει κάποιες εβδομάδες ακόμα και είχαν προγραμματίσει την αλλαγή φρουράς λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Όλα επιταχύνθηκαν και φτάσαμε στις χθεσινές εξελίξεις. Ο διάδοχος φέρεται να είναι ο διπλωμάτης Τζος Χακ που είναι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και θα ισχύσει μάλλον εδώ «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».

Η μάχη της Κρήτης

Οι διαδοχικές επισκέψεις Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα στην Κρήτη δεν θεωρούνται τυχαίες. Ειδικά οι δυο τελευταίοι στις επισκέψεις που έκαναν σε περιοχές της μεγαλονήσου μετρούσαν κεφάλια. Ο στόχος και για τους δυο είναι να βάψουν στο χρώμα του κόμματός τους όσο το δυνατόν περισσότερους νομούς. Σύμφωνα μάλιστα με ανθρώπους που κατοικοεδρεύουν στην οδό Αμαλίας, οι ανακοινώσεις νέων προσχωρήσεων στην ΕΛΑΣ θα έχουν και άρωμα Κρήτης.

Οι χειραψίες του Σπανάκη

Σε μία εποχή που η προώθηση μιας υποψηφιότητας για τις εθνικές εκλογές έχει μεταφερθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στα μέσα μαζικής δικτύωσης και στα τηλεοπτικά πάνελ, παραμένω από αυτούς που πιστεύουν στον παραδοσιακό τρόπο. Τον δοκιμαζόμενο. Το πεζοδρόμιο, το «πόρτα πόρτα» όπως το λέγαμε κάποτε και φυσικά το «a must» σφίξιμο του χεριού. Διότι κανένα like δεν συγκρίνεται με τη χειραψία. Το πιο πρόσφατο δείγμα αυτής της τέχνης, γιατί περί τέχνης πρόκειται, το πέτυχα στη Γλυφάδα. Όπου εκεί που περπατούσα βλέπω ένα αμάξι να σταματάει στον δρόμο, το παράθυρο να κατεβαίνει και από μέσα ο συνοδηγός να χαιρετάει δυο κουστουμαρισμένους τύπους που περπατούσαν αμέριμνοι. Αυτοί έμειναν άφωνοι, όχι από αμηχανία, αλλά γιατί δεν είχαν γνωριστεί με τον εν λόγω κύριο. Πρωταγωνιστής αυτής της σκηνής είναι ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος σε αυτό το άθλημα είναι ασυναγώνιστος. Δεν πτοήθηκε. Κατέβηκε και τους χαιρέτησε και, πριν φύγει, τους έδωσε και την κάρτα του. Δύο άγνωστοι περαστικοί λιγότεροι, δύο πιθανοί όμως ψηφοφόροι περισσότεροι. Μάστορας λοιπόν στον παραδοσιακό τρόπο αποδεικνύεται τελικά ο Σπανάκης, αλλά «η κάλπη είναι γκαστρωμένη» είχε πει κάποτε σοφά ο Χαρίλαος Φλωράκης. Το λέω αυτό γιατί έμαθα ότι και οι δύο περαστικοί ψηφίζουν στον Βόρειο Τομέα! E, όλο και κάποιον θα έχει να τους προτείνει ο υφυπουργός Εσωτερικών εκεί.

O Θεοδωρικάκος, ο Τσίπρας, ο νόμος και το άρθρο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια

Την βεβαιότητα του ότι η επιχείρηση rebranding του Αλέξη Τσίπρα έχει πέσει στο κενό εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Ertnews. «Προσπάθησε να κάνει rebranding, αλλά είναι ολόιδιος» σημείωσε ο Θεοδωρικάκος, συνδέοντας τα όσα έλεγε ο Τσίπρας για να υφαρπάξει την ψήφο των Ελλήνων στις εκλογές του 2015, με τα όσα υποστηρίζει σήμερα για την ακρίβεια: «Την περίοδο ’12-’15 έλεγε στους Έλληνες κάντε με πρωθυπουργό για να σκίσω με έναν νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Έρχεται λοιπόν τώρα και λέει τι κακό πράγμα είναι αυτή η ακρίβεια. Θα έρθω εγώ. Εάν όμως ήξερε το νόμο και το άρθρο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, θα όφειλε, να το πει».

Ο κομμένος λογογράφος

Τι τρέχει με τον Θανάση Καρτερό; Αυτό το ερώτημα πλανάται σε ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού τμήματος. Ο δημοσιογράφος μετά την προσβλητική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και τη σύγκρουση που έχει ξεσπάσει έγραψε στην Εφημερίδα των Συντακτών περί της ανεξαρτησίας του. Όμως μου λένε ότι δεν είναι έτσι. Σας τα έγραφα και χθες πως είναι μυστικοσύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα που προσπαθεί να πάρει αποστάσεις καθώς δεν θέλει να υπάρχει πολεμικό κλίμα με το ΠΑΣΟΚ αν και παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Άλλοι μου λένε ότι ο Θ. Καρτερός πηγαίνει σπάνια στο γραφείο του Αλ. Τσίπρα στην οδό Αμαλίας και εάν πάει συναντά συνήθως τον διευθυντή του γραφείου του Γιώργο Βασιλειάδη, αν και αυτό δεν το επιβεβαιώνω. Σε κάθε περίπτωση επαφή με το προεδρικό σύστημα υπάρχει και αυτό το υπογράφω, όπως και ότι το καλοκαίρι ήταν στη λίστα με τα ονόματα της Πολιτικής Επιτροπής και εάν τώρα ψάξει κανείς δεν θα τον βρει.

Νέες αφίξεις στην ΕΛΑΣ

Σχετικά με τις νέες αφίξεις στην ΕΛΑΣ, σας είχα προαναγγείλει την ένταξη του Κώστα Ζαχαριάδη, όπως και έγινε το χθεσινό πρωινό, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν και άλλοι. Πάντως από σήμερα θα δούμε φουλ επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ και σε βουλευτές που δεν έχουν παραδώσει ακόμα την έδρα και είναι με το ενάμιση πόδι στο κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν κάνουν ακόμα την κίνηση.

Ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ

Και επειδή λέμε για την ΕΛΑΣ να πάμε και στο ΠΑΣΟΚ όπου και εδώ θα έχουμε και νέες αφίξεις. Είναι ζήτημα ημερών μου λένε να ανακοινωθεί ότι προσχωρεί στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση που θα συναντηθεί με τον Ν. Ανδρουλάκη με τον οποίο έχει μιλήσει τηλεφωνικά.

Ποιος ακούγεται για τη θέση του Γιάννη Κουτσούκου

Νέος διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει ο Γιάννης Κουτσούκος, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει πλέον το βάρος του πρωτίστως στις εθνικές εκλογές, ζεσταίνοντας την κομματική μηχανή με στόχο την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα με έναν άνθρωπο ακόμα, που ανήκει στον στενό του κύκλο. Εξάλλου όποιος χάσει στη μάχη της πρωτοκαθεδρίας της Κεντροαριστεράς, χάνεται. Το ερώτημα βέβαια που ανακύπτει είναι το ποιος θα καλύψει το κενό στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο διάδοχος του έμπειρου Γιάννη Κουτσούκου, ενώ δεν αποκλείεται η θέση να παραμείνει κενή έως τις εκλογές. Ωστόσο, το όνομα που ακούγεται στους διαδρόμους της Βουλής, είναι του Χάρη Δημακαρέα. Ο οποίος είναι προϊστάμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, συγκεντρώνει θετικές γνώμες μεταξύ των βουλευτών, ενώ κάνει αθόρυβα και ουσιαστικά τη δουλειά του. Γνωρίζει τις ανάγκες των βουλετών ενώ και αυτός θεωρείται άνθρωπος είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο ρόλος του Λαλιώτη

Στη Χαριλάου Τρικούπη επί των ψηφοδελτίων τρέχει κυρίως ο Πάνος Λάμπρου που ακούει όμως μου λένε και τον πολύπειρο Κώστα Λαλιώτη που ξέρει τα πάντα και η άποψη του έχει βαρύνουσα σημασία. Μου λένε ότι ο Κ. Λαλιώτης θα είναι δίπλα στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και δεν θα είναι ο μόνος. Ρώτησα τι γίνεται και μου είπαν ότι στο παρασκήνιο βοηθάνε πολύπειρα στελέχη, όπως οι πρώην υπουργοί Πέτρος Ευθυμίου και Δημήτρης Ρέππας, ενώ πολλοί έχουν να λένε για τον αεικίνητο Απόστολο Κακλαμάνη βλέποντας τον 90χρονο πρώην Πρόεδρο της Βουλής να μοιράζει φυλλάδια, όπως μου είπαν, προ ημερών σε λαϊκή αγορά με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στα βόρεια προάστεια.

Το νεύμα του Κακλαμάνη στον Χυτήρη για τον Χρυσοχοΐδη

Μια που ανέφερα τον Κακλαμάνη. Ξεχωριστή τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε αφιερωμένη στον πρώην δήμαρχο Περιστερίου, Θεόδωρο Δημητρακόπουλο. Ο δήμος επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη και το έργο του δίνοντας του το όνομα του στον νέο πολυχώρο πολιτισμού της πόλης. Για όσους δεν το γνωρίζουν ο τιμώμενος προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, όμως είχε κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των ανθρώπων από όλους τους πολιτικούς χώρους, κάτι καθόλου αυτονόητο στην εποχή μας. Θα σταθώ σε ένα παρασκήνιο που εκτυλίχθηκε στο περιθώριο της εκδήλωσης. Ανάμεσα στους πολλούς προσκεκλημένους που έδωσαν το παρών ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς και τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Κακλαμάνης και Τηλέμαχος Χυτήρης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, μόλις ο Κακλαμάνης αντιλήφθηκε την παρουσία του Υπουργού, γύρισε στον Χυτήρη και του είπε κάτι του στυλ «πήγαινε, αν θες, να υποβάλεις τα σέβη σου» – κάτι που μου το επιβεβαίωσε άνθρωπος που ήταν μπροστά. Βέβαια δεν παίρνω όρκο αυτό που μου μεταφέρθηκε, επίσης, ότι όταν ο Χρυσοχοΐδης κινήθηκε προς το μέρος του Κακλαμάνη για να τον χαιρετήσει, ο τελευταίος αρνήθηκε τη χειραψία. Αν συνέβη αυτό, αποτυπώθηκε ανάγλυφα μια πραγματικότητα που συζητιέται εδώ και χρόνια. Η βαθιά πληγή που άνοιξε στο ΠΑΣΟΚ η «αποψίλωση» των στελεχών του από τη Νέα Δημοκρατία.

Η μεγάλη πράσινη γιορτή

Και να σας πω επίσης, ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση ενόψει της κεντρικής συγκέντρωσης που θα κάνει το πρωί της προσεχούς Κυριακής στο Αιγάλεω. Τι είναι την Κυριακή; Η επέτειος από την ιστορική νίκη της 18ης Οκτωβρίου του 1981. Σπάσιμο στον Τσίπρα που λέει ότι πρώτη φορά Αριστερά ήταν όταν κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές το 2015 κάτι που δεν συμμερίζεται το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για το 1981 και τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Έρχεται σκληρό ροκ από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σήμερα εκπνέει το τελεσίγραφο που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στους δώδεκα ανεξάρτητους βουλευτές, ζητώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους. Για όσους δεν παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση, η Κουμουνδούρου επιμένει σταθερά ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα και όχι στα πρόσωπα, και διεκδικεί την επιστροφή τους από όσους υποχώρησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μαθαίνω όμως ότι η προθεσμία δεν θα λήξει σιωπηλά. Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαι, σήμερα στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει και θα ειπωθούν πράγματα για τους δώδεκα. Η μάλλον για τους δεκατρείς, καθώς στο στόχαστρο φαίνεται να μπαίνει και ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο οποίος είχε ανεξαρτητοποιηθεί, το Νοέμβριο του 2024. Και όπως μου είπε κορυφαίο στέλεχος της Κουμουνδούρου, ας μην τρέφουν αυταπάτες. Θα υπάρξει σκληρό ροκ και όσα ακουστούν σήμερα θα είναι τα προεόρτια γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν.

Το δύσκολο στοίχημα Γεωργιάδη, Αντετοκούνμπο, Καραλή στο κρασί

Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση αυτή που έχει αναλάβει ο επιχειρηματίας Ηλίας Γεωργιάδης, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν ισχυρό όμιλο στο ελληνικό κρασί. Κάτω από την ομπρέλα των Ελληνικών Οινοποιείων έχουν συγκεντρωθεί ιστορικά ονόματα όπως η Μπουτάρης, το Κτήμα Σεμέλη και οι Αμπελώνες Navarino, οι τελευταίοι σε συνεργασία με την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου. Στο μετοχικό σχήμα, εκτός από τους αδελφούς Γεωργιάδη, συμμετέχουν η οικογένεια Αντετοκούνμπο, ο επιχειρηματίας Γιώργος Δασκαλάκης και, πιο πρόσφατα, ο Εμμανουήλ Καραλής. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι ότι άλλο πράγμα οι εξαγορές και η συγκέντρωση γνωστών σημάτων και άλλο η δημιουργία ενός κερδοφόρου και λειτουργικά ενιαίου ομίλου. Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Μαθαίνω μάλιστα ότι στο εσωτερικό του μετοχικού σχήματος έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται κάποιες γκρίνιες για την πορεία του εγχειρήματος. Χωρίς προς το παρόν να προκύπτει κάποια ανοιχτή αντιπαράθεση, το ζητούμενο είναι πότε οι επενδύσεις και οι συνέργειες θα αρχίσουν να αποδίδουν τα αναμενόμενα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Γεωργιάδης είχε τοποθετήσει σε ορίζοντα τριετίας την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εγχειρήματος. Και όσο μεγαλώνει ο όμιλος, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις όσων έχουν βάλει τα χρήματά τους σε αυτόν.

Οι Έλληνες εφοπλιστές και οι 1.005 παραγγελίες πλοίων

Μπορεί η διεθνής ναυτιλία να βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετές αβεβαιότητες, ωστόσο οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να ρίχνουν δισεκατομμύρια στα ναυπηγεία, επενδύοντας στην επόμενη ημέρα του παγκόσμιου εμπορίου. Και οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Το Σεπτέμβριο του 2026 το ελληνικό βιβλίο παραγγελιών αριθμούσε 1.005 πλοία, από δεξαμενόπλοια και φορτηγά χύδην φορτίου μέχρι containerships και πλοία μεταφοράς LNG και LPG. Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στα δεξαμενόπλοια, όπου περισσότερα από ένα στα τέσσερα πλοία που ναυπηγούνται για μελλοντική παράδοση παγκοσμίως είναι ελληνικών συμφερόντων. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μερίδιο που δείχνει πόσο δυνατά παίζουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες στην αγορά μεταφοράς πετρελαίου. Πέρα από τις νέες παραγγελίες, πάντως, υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος. Η σταδιακή ανανέωση του ελληνόκτητου στόλου με νεότερα πλοία, που ενισχύει τη θέση των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η MHV πήρε το Moxy της Ομόνοιας

Μία ακόμη κίνηση στο ξενοδοχειακό σκάκι έκανε η MHV, η οποία συνεχίζει να μεγαλώνει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά, αυτή τη φορά βάζοντας στην ομπρέλα της το Moxy Athens City, στην πλατεία Ομονοίας. Πρόκειται για το ξενοδοχείο που στεγάζεται στο ιστορικό Σαρόγλειο Μέγαρο, το οποίο μεταμορφώθηκε από τη Dimand σε σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα, με επενδυτή την Prodea. Το ακίνητο λειτουργεί από το 2022 με το σήμα Moxy της Marriott και διαθέτει 200 δωμάτια, αποτελώντας ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα μετατροπής παλαιών κτιρίων γραφείων σε ξενοδοχεία. Η ένταξη του Moxy στο χαρτοφυλάκιο της MHV δεν αποτελεί μία μεμονωμένη επιχειρηματική πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Prodea να συγκεντρώσει τις ξενοδοχειακές της δραστηριότητες κάτω από μία ισχυρή πλατφόρμα φιλοξενίας, με επενδυτικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, με το Moxy η MHV αποκτά παρουσία και στο κέντρο της Αθήνας, συμπληρώνοντας τις τοποθετήσεις της σε Πόρτο Χέλι και Πάρο. Και, όπως μαθαίνω από την αγορά, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων που συγκεντρώνονται κάτω από την ίδια ομπρέλα. Άλλωστε, η φιλοδοξία δεν περιορίζεται στην κατοχή ξενοδοχειακών ακινήτων, αλλά επεκτείνεται και στην επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το βέβαιο είναι ότι η Prodea και η MHV δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους λέξη στον ξενοδοχειακό χάρτη.

Κυβερνοεπίθεση στη ΦΑΓΕ και επιστροφή στο χαρτί και το μολύβι

Μια όχι και τόσο ευχάριστη περιπέτεια αντιμετώπισε σύμφωνα με πληροφορίες μου τις τελευταίες ημέρες η ΦΑΓΕ στην Ελλάδα. Όπως πληροφορούμαι, η γνωστή γαλακτοβιομηχανία βρέθηκε στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης πριν από λίγες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετές από τις διαδικασίες που υπό κανονικές συνθήκες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, χρειάστηκε να διεκπεραιώνονται χειρόγραφα, με τους εργαζομένους να επιστρέφουν προσωρινά στο παραδοσιακό χαρτί και μολύβι. Η κατάσταση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των συστημάτων και στην επιστροφή στην κανονικότητα. Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η έκταση της επίθεσης, ούτε εάν υπήρξε διαρροή δεδομένων ή άλλου είδους παραβίαση πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα περιστατικό που αναδεικνύει πόσο ευάλωτες μπορούν να αποδειχθούν ακόμη και μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις απέναντι στις ψηφιακές απειλές.

Φουσκώνει το ταμείο των μηχανικών

Με γεμάτο ταμείο και ολοένα μεγαλύτερες φιλοδοξίες μαθαίνω ότι κινείται το ΤΜΕΔΕ, το ταμείο των μηχανικών, που φαίνεται ότι δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό του ρόλο ως εγγυοδοτικός φορέας των μηχανικών. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν σημαντική ενίσχυση των μεγεθών του, με την περιουσία του να αυξάνεται κατά 28%, τα συνολικά κέρδη κατά 21,5% στα 17,8 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω της ΤΜΕΔΕ Properties επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρότερο αποτύπωμα στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, ενώ η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions προσφέρει χρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ. Στο παιχνίδι βρίσκεται και το κοινό ταμείο εγγυοδοσίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που καλύπτει κεφάλαια κίνησης έως 400.000 ευρώ. Κάπως έτσι, το Ταμείο χτίζει σταδιακά ένα ευρύτερο οικοσύστημα χρηματοδοτήσεων, εγγυήσεων και ακινήτων, αποκτώντας ρόλο που ξεπερνά την παραδοσιακή εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου.

Πώς διαχειρίζεται ο Σκλαβενίτης ψηφιακά 36.500 εργαζομένους

Μια τεράστια επιχείρηση ψηφιακής αναδιοργάνωσης μαθαίνω ότι ολοκλήρωσε ο Σκλαβενίτης, συνεργαζόμενος την Epsilon Net. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το εγχείρημα αφορά περισσότερους από 36.500 εργαζομένους και πάνω από 500 σημεία λειτουργίας, δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα λιανεμπορίου στη χώρα. Με 466 καταστήματα, έξι κέντρα διανομής παραγγελιών eMarket και επτά κέντρα διανομής, η αλυσίδα χρειαζόταν ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας και Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η συνεργασία με την Epsilon Net οδήγησε στην πλήρη ψηφιοποίηση 44 διαδικασιών, με την αποδοτικότητα των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού να αυξάνεται κατά 45% και τον χρόνο επεξεργασίας της μισθοδοσίας να μειώνεται έως 60%. Το έργο απέσπασε μάλιστα Gold βραβείο στα BITE Awards 2026. Και κάπως έτσι, πίσω από τα γεμάτα ράφια και τα ταμεία των καταστημάτων, ο Σκλαβενίτης χτίζει μια εξίσου μεγάλη ψηφιακή υποδομή για τη διαχείριση των ανθρώπων του.