Ποιους θα κατεβάσει η ΝΔ στην Εύβοια

BEAST

O πολίτης αξιολογεί το αποτέλεσμα

Καλημέρα σας. Η ακρίβεια παραμένει το πιο δύσκολο τεστ για την κυβέρνηση, καθώς η καθημερινότητα των νοικοκυριών δεν συμβαδίζει απαραίτητα με τους μακροοικονομικούς δείκτες. Η πολιτική δυσκολία βρίσκεται στο εξής: ακόμα και όταν η κυβέρνηση επικαλείται θετικές οικονομικές επιδόσεις, ο πολίτης αξιολογεί το αποτέλεσμα στο σούπερ μάρκετ, στο ενοίκιο και στον λογαριασμό του ρεύματος.

Με το βλέμμα στη Σύνοδο της ΕΕ

Αυτό το αναγνωρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου και γι’ αυτό δίνουν βάρος στις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ και το εύρος της κρατικής στήριξης. Το πραγματικό στοίχημα του Μαξίμου είναι να πείσει ότι διαθέτει λύσεις με διάρκεια και όχι απλώς προσωρινά αναχώματα και όλη η προσοχή στρέφεται στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το θέμα. Και όπως έμαθα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει από τις Βρυξέλλες με εκείνες τις αποφάσεις που θα τον βοηθήσουν να δώσει στήριξη σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Ήδη, όπως μου είπε ανώτερη κυβερνητική πηγή, ο πρωθυπουργός έχει κάνει τις σχετικές επαφές, ενώ προεργασία έγινε και από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ως πρόεδρος και του Eurogroup.

Το χαρτί της φραγής στα social media

Θα πάω τώρα σε ένα θέμα, αυτό της εξαγγελίας για περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου, που ανοίγει ένα πεδίο με σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί στόχο με ευρεία απήχηση, αλλά η επιτυχία μιας τέτοιας πολιτικής θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Πώς θα γίνεται η επαλήθευση ηλικίας, ποια θα είναι η ευθύνη των πλατφορμών και πώς θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάσει το μέτρο ως παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο.

Το πήρε πάνω του ο Σκέρτσος

Ωστόσο, η εφαρμογή του θα απαιτήσει τεχνική επάρκεια, σαφές θεσμικό πλαίσιο και πειστικές απαντήσεις στις ανησυχίες γονέων και ειδικών. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι για το μέτρο έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, και καλή πηγή μού είπε ότι ήθελε εδώ και καιρό να προβληθεί ως κυβερνητική κίνηση και μάλιστα την περίοδο που ανακοινώθηκαν οι 120 δόσεις, αλλά έμεινε πίσω και τώρα θεωρεί ότι είναι ευκαιρία, καθώς πιστεύουν στο Μαξίμου πως είναι θέμα που πουλάει. Βέβαια μου λένε ότι από εδώ και πέρα αυτό που θα βρει μπροστά της η κυβέρνηση είναι το κύμα των κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών και υπάρχουν σκέψεις για το πώς πρέπει να γίνει η διαχείρισή τους.

Ποιους θα κατεβάσει η ΝΔ στην Εύβοια

Πάμε στα ψηφοδέλτια ενόψει των εκλογών και αυτή τη φορά θα κάνω μία στάση στην Εύβοια. Και να σας πω ότι στη Νέα Δημοκρατία η λέξη-κλειδί όσον αφορά τα πρόσωπα ακούει στο όνομα «ανανέωση» και τα ονόματα που κυκλοφορούν δείχνουν ότι βαδίζει επί της ουσίας σε αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω ότι ο νομικός σύμβουλος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και απ’ ό,τι μαθαίνω συνεργάτης του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Απόστολος Σπανός, βρίσκεται στα ραντάρ της ηγεσίας, ενώ στο κάδρο έχουν μπει και άλλα δύο ονόματα. Το ένα είναι ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, πρώην συνεργάτης και διευθυντής του γραφείου του Σίμου Κεδίκολγου, και το άλλο είναι ο Γιώργος Μαρίνος, γιατρός και αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Άλλωστε, ένας γιατρός στο ψηφοδέλτιο είναι σχεδόν κανόνας, ανεξαρτήτως κόμματος.

Συνεδριάσει πολιτική γραμματεία της ΕΛΑΣ

Σχεδόν πέντε μήνες ζωής κλείνει ο πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα και η μάχη στην Κεντροαριστερά ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ έχει ανάψει για τα καλά. Τσακώνονται οι μεν με τους δε, την ώρα που η κοινωνική κρίση έχει αποτύπωμα πανευρωπαϊκό και θα έπρεπε οι κοστολογημένες προτάσεις τους για την οικονομία να είναι η κορωνίδα των κομμάτων τους και όχι ο ένας να βρίζει τον άλλον. Και επειδή μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, την Παρασκευή στις δύο το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Grand Hyatt θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Πονοκεφαλιάζει τον Τσίπρα η Κρήτη

Η διήμερη παρουσία, από χθες, του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη αποκτά ενδιαφέρον πέρα από το πρόγραμμα των συναντήσεων με τους πληγέντες. Κάθε περιοδεία ενός πρώην πρωθυπουργού αποτελεί ευκαιρία να μετρηθεί η πολιτική του απήχηση, να επανασυνδεθεί με κοινωνικά ακροατήρια και να δοκιμάσει τον δημόσιο λόγο του. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία επιτρέπει να τεθεί το ερώτημα αν διαμορφώνεται χώρος για διαφορετική έκφραση της προοδευτικής παράταξης σε μια περιοχή όπου το ΠΑΣΟΚ, όπως μαθαίνω, έχει πάρει κεφάλι από την ΕΛΑΣ και αυτός είναι ένας πονοκέφαλος για τον Αλ. Τσίπρα.

Βγήκαν για τα καλά τα «πράσινα» μαχαίρια

Δεν έχει τέλος το beef μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Κορυφαία πράσινα στελέχη χαρακτηρίζουν το νέο κόμμα, κόμμα ΙΧ Τσίπρα, και μιλούν για πολιτικό υπόνομο. Μάλιστα πρώην υπουργός επί της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μου θύμιζε την επίθεση που δεχόταν από τα «τρολ του ΣΥΡΙΖΑ», η οποία εσχάτως όπως είπε αναβιώνει με τον χειρότερο τρόπο. Όταν του ζήτησα να σχολιάσει το γεγονός ότι στο πλαίσιο της διεύρυνσης η Χαριλάου Τρικούπη εντάσσει στους κόλπους της και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μου απάντησε ότι αυτά ασπάζονται πλήρως τις θέσεις της παράταξης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα. Πάντως, οι τόνοι δεν πρόκειται να πέσουν, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί στο ΠΑΣΟΚ που χαρακτηρίζουν τον Τσίπρα serial loser, υπενθυμίζοντας τις απανωτές εκλογικές συντριβές που έχει υποστεί.

Προοδευτικός πόλεμος

«Σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο, με την πολιτική έννοια του όρου», είπε ο Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας ότι «όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα ύβρεων και διαξιφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο», αναφερόμενος σε αυτό το νέο beef που άνοιξε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα και τα περί «βλακείας». Με απλά λόγια το προοδευτικό μέτωπο έχει προς το παρόν πάρει διαστάσεις πολεμικού μετώπου και δεν λέει να κοπάσει. Τώρα για το ΠΑΣΟΚ που έχει ανέβει στα κάγκελα, λένε «όπως στρώσεις θα κοιμηθείς», και κάπως έτσι το περιέγραψε και ο Μαρινάκης παραπέμποντας στις τακτικές της Χαριλάου Τρικούπη που μιλά για προοδευτικές δυνάμεις εντάσσοντας και όλους όσοι βρέθηκαν στις πάνω και τις κάτω πλατείες του 2011 και τους έσερναν τα εξ αμάξης.

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά ΕΛΑΣ

Ο Αλ. Τσίπρας δεν φτάνει που έχει την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ από αύριο θα έχει να αντιμετωπίσει και τα πυρά του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Η Κουμουνδούρου έχει στείλει μήνυμα και περιμένει έως αύριο οι παραιτηθέντες βουλευτές από την ΚΟ να παραδώσουν τις έδρες τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιστούν βίντεο με δηλώσεις τους παλαιότερες όπου ζητούσαν από βουλευτές που έφυγαν να παραδώσουν τις έδρες τους και συγκεκριμένα αναφέρονταν σε πρόσωπα που από τον ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στη Νέα Αριστερά.

Δικαίωση με Κόκκαλη

H στήλη σάς είχε ενημερώσει πριν από λίγες ημέρες ότι ο Βασίλης Κόκκαλης, θα ήταν ο επόμενος που θα ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής είχε δηλώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, έκανε αυτό που έπρεπε, και τώρα βρίσκεται εκεί που πρέπει για τον ίδιο. Να σας πω όμως την αλήθεια, είχα προβληματιστεί για το αν πρέπει να σας το μεταφέρω. Δεν είχα αμφιβολία ότι θα γίνει, αυτό φαινόταν με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Το ερώτημα μου ήταν το πότε, αλλά η πηγή που μου το έδωσε ως πληροφορία δεν με έχει εκθέσει ούτε μία φορά. Κάτι που δεν έγινε ούτε τώρα.

Ο Σκανδαλίδης, ο Κατρίνης και η Απολογία του Σωκράτη

Την Παρασκευή το βράδυ περπατούσα στην Πλάκα και κάποια στιγμή πέρασα έξω από το θέατρο Μπέλλος, την ώρα που έπεφτε η αυλαία για την τελευταία παράσταση της «Απολογίας του Σωκράτη». Πρόκειται για τον θεατρικό μονόλογο που παρουσιάζει ο πρώην υπουργός και καθηγητής, Θεοδόσης Πελεγρίνης, και όπως λένε και οι φίλοι του, ένας φιλόσοφος που δανείζει τη φωνή του στον πιο διάσημο κατηγορούμενο της αρχαιότητας. Βέβαια είχα ξεχάσει ότι είναι μέρος της αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – αν και μεταξύ μας μπορεί να το έχει ξεχάσει και ο ίδιος. Μου το θύμισαν όμως δύο εκ των θεατών την ώρα που έβγαιναν από την παράσταση, τους οποίους πέτυχα εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Ήταν ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Τον βουλευτή Ηλείας τον πρόλαβα να τον χαιρετήσω, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ τον έχασα. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω αν είχαν πάει μαζί να δουν τον μονόλογο. Ελπίζω να τους αποτυπώθηκε στη μνήμη το πιο γνωστό σωκρατικό δίδαγμα, ότι τον ανεξέταστο βίο δεν αξίζει να τον ζει κανείς. Και ευτυχώς για όλους, χωρίς το κώνειο. Αν και αυτό θα δείξει αν θα το πιουν ή όχι το βράδυ των εκλογών.

Το κατηγορώ της Νίκης

Καταγγελίες για τις δημοσκοπήσεις και το γεγονός ότι στις ερωτήσεις των γκάλοπ δεν συμπεριλαμβάνουν -όπως είπε- το κόμμα Νίκη, έκανε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιώργος Ρούντας. Το κοινό μάς είπε δεν συμπαθεί αυτές τις έρευνες και γενικά δεν συμμετέχει επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί η Νίκη αποτυπώνεται σε αυτές εκτός Βουλής. Πάντως έσπευσε να τονίσει ότι και δουλειά γίνεται και «πρωινός καφές» για προετοιμασία της ατζέντας. Όσο για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος απάντησε «εμείς ποτέ δεν φωτογραφιζόμαστε», γιατί δεν κάνουμε πολιτική εκμετάλλευση με την πίστη.

Η σούμα των μεγάλων αλυσίδων στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ

Μπορεί τα φυσικά καταστήματα να εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά των σούπερ μάρκετ, ωστόσο το ηλεκτρονικό καλάθι μεγαλώνει με ταχύτητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έξι μεγάλων λιανεμπόρων, δηλαδή Σκλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλου, Μασούτη, My Market, Χαλκιαδάκη και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός (πλέον Μασούτης), έφτασαν τα 284,8 εκατ. ευρώ έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, από 236 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 20,6%, όταν οι πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων των ίδιων λιανεμπόρων ενισχύθηκαν κατά 6,5%. Για την ιστορία, το 2024 οι ηλεκτρονικές πωλήσεις βρίσκονταν στα 212,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή διεύρυνση του συγκεκριμένου καναλιού. Το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στις συνολικές πωλήσεις των συγκεκριμένων λιανεμπόρων έχει πλέον φτάσει το 3,2%, από 3% το 2025 και 2,6% το 2022.

Τα πέντε χρόνια της Ideal Holdings και οι επόμενες κινήσεις Παπακωνσταντίνου

Με εκλεκτές παρουσίες από τον επιχειρηματικό, επενδυτικό και πολιτικό κόσμο επέλεξε να γιορτάσει τα πέντε χρόνια της επενδυτικής της δραστηριότητας η Ideal Holdings, με τον πρόεδρο του ομίλου, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, να δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στην επετειακή εκδήλωση της εταιρείας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η επιλογή του χώρου αλλά κυρίως του επίτιμου προσκεκλημένου, Τζορτζ Όσμπορν, πρώην υπουργού Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν στα «σουξέ» της χθεσινής βραδιάς, καθώς η Ideal επιχειρεί να ενισχύσει το διεθνές επενδυτικό της αποτύπωμα. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, περιλαμβανόταν χαιρετισμός του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης με τον Όσμπορν είχε αναλάβει ο διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς. Παρών ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Νότης Μηταράκης, ο Σπήλιος Λιβανός. Στους παρόντες ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου, Γιάννος Κοντόπουλος, τα αδέλφια Αναστάσης και Χάρης Δαυίδ της Coca Cola, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος της Dimand, ο Άλεξ Φωτακίδης της CVC. Να σας θυμίσω εδώ ότι Ideal Holdings συμπλήρωσε μια πενταετία κατά την οποία προχώρησε σε σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες, εξαγορές (π.χ. Μπάρμπα Στάθης και Attica) και αναδιαρθρώσεις συμμετοχών, με τον Παπακωνσταντίνου να ακολουθεί τη στρατηγική της απόκτησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων με δυνατότητες δημιουργίας υπεραξίας. Άλλωστε, μία από τις σημαντικές κινήσεις του 2026 ήταν η εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε και η απόκτηση του μειοψηφικού ποσοστού 25% της Kymora, εταιρείας που έχει τα Attica και τον Μπάρμπα Στάθη από την OHA.

Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα

Να σταθώ όμως και λίγο στην ομιλία του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στους δύο πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Και δεν είναι τυχαία φράση σε μία αίθουσα γεμάτη ανθρώπους της αγοράς, αλλά μία τοποθέτηση για το πού βλέπει το Μέγαρο Μαξίμου τη μηχανή της ανάπτυξης. Κλείνοντας, είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολλές Ideal Holdings, μια φράση που λειτούργησε ως επιβράβευση για την εταιρεία και ένα μήνυμα ότι σε μία περίοδο που η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι η οικονομία κινείται, η καλύτερη απόδειξη είναι οι επιχειρήσεις που μεγαλώνουν.

Ποιος είναι ο Κουβελιώτης που παίρνει το πηδάλιο της Aegean

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι γνωστός στον πολύ κόσμο, ο Μιχάλης Κουβελιώτης δεν είναι κάποιο νέο πρόσωπο που εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο. Ο άνθρωπος δηλαδή που αναλαμβάνει τα ηνία της Aegean, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Γερογιάννη ύστερα από 20 χρόνια. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και πλέον έμπιστα στελέχη του ομίλου Βασιλάκη, με διαδρομή 34 ετών στις επιχειρήσεις της οικογένειας. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1987, ο Κουβελιώτης είχε διατελέσει για έντεκα χρόνια οικονομικός διευθυντής της Technocar του ομίλου Βασιλάκη, πριν αναλάβει κεντρικό ρόλο στην Aegean. Από το 2003 βρίσκεται στην οικονομική διοίκηση της αεροπορικής, έχοντας ζήσει από πρώτο χέρι την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, την εξαγορά της Olympic Air, τις περιόδους ισχυρής ανάπτυξης, αλλά και τις μεγάλες κρίσεις του κλάδου. Μάλιστα, κατέχει και τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Olympic Air. Η διαδοχή του είχε ουσιαστικά προετοιμαστεί από τις αρχές του 2025, όταν ανέλαβε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των επιχειρησιακών διευθύνσεων. Η οικογένεια Βασιλάκη επέλεξε τη συνέχεια ενός δικού της ανθρώπου αντί μιας εξωτερικής μεταγραφής, παραδίδοντας το τιμόνι σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα οικονομικά και τις εσωτερικές ισορροπίες της εταιρείας. Όσο για τον Γερογιάννη, δεν αποχωρεί από την Aegean, αλλά παραμένει σύμβουλος διοίκησης με εποπτεία στην Τεχνική Βάση και το Εκπαιδευτικό Κέντρο, δύο τομείς στους οποίους ο όμιλος επενδύει σημαντικά.

Ο Μαρινάκης έτοιμος για καμπανάκι στο Χρηματιστήριο

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες χρηματιστηριακές αφίξεις της χρονιάς ετοιμάζεται για τις 20 Οκτωβρίου, όταν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Προηγείται η δημόσια προσφορά από σήμερα έως τις 15 Οκτωβρίου, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο της έκδοσης και δυνατότητα άντλησης έως 300 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στα πρόσωπα που συντάσσονται με το νέο χρηματιστηριακό εγχείρημα του εφοπλιστή. Στο μετοχικό σχήμα αναμένεται να μπουν σημαντικά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, καθώς μέσω επενδυτικών σχημάτων συμφερόντων τους έχουν δεσμευτεί να τοποθετήσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ ως βασικοί επενδυτές της έκδοσης.

O διαγωνισμός των 2 εκατομμυρίων για το Κτηματολόγιο

Σύμβαση πληροφορικής βγάζει στην αγορά το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Μου λένε ότι ψάχνει τον ανάδοχο που θα αναλάβει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης κινδύνων. Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 1,33 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, αλλά με την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων προαιρέσεων μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 2 εκατ. ευρώ. Το Κτηματολόγιο επιδιώκει να αποκτήσει μηχανισμό εντοπισμού, αξιολόγησης και παρακολούθησης επιχειρησιακών κινδύνων και κινδύνων συμμόρφωσης. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει ή θα προμηθεύσει ειδικό λογισμικό, θα εκπονήσει μελέτη αξιολόγησης κινδύνων και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό μητρώο για την παρακολούθησή τους. Η σύμβαση έχει διάρκεια 18 μηνών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης του αντικειμένου κατά 214.320 ευρώ και πρόσθετες υπηρεσίες συντήρησης ύψους έως 321.480 ευρώ για τρία χρόνια, χωρίς ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Κτηματολογίου.

Ούτε ένας εργολάβος για την ανάπλαση της Ελευσίνας

Κι όμως, ούτε μία προσφορά μαθαίνω από πολύ έγκυρες πηγές, δεν κατατέθηκε για την ανάπλαση της ανατολικής εισόδου της Ελευσίνας. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός, που προκήρυξε η Νέα Μητροπολιτική Αττική, ο αναπτυξιακός οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, κατέληξε άγονος, καθώς κανένας κατασκευαστικός όμιλος ή εργοληπτική επιχείρηση δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον υποβάλλοντας προσφορά. Η προθεσμία έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου και, κατά την αποσφράγιση της 1ης Οκτωβρίου, η αρμόδια επιτροπή διαπίστωσε ότι ο κατάλογος συμμετεχόντων ήταν κενός. Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, υπό την προεδρία του Δημήτρη Φραγκάκη και με διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιώργο Κορμά, ενέκρινε στις 12 Οκτωβρίου το σχετικό πρακτικό. Να σας πω ανάμεσα σε άλλα, ότι η επιλογή αναδόχου δεν βασιζόταν αποκλειστικά στη χαμηλότερη τιμή, αλλά στη βέλτιστη σχέση ποιότητας και κόστους. Παρ’ όλα αυτά, δεν εμφανίστηκε ούτε ένας υποψήφιος.

Ο δραστήριος Πέτρος Παππάς, η Star Bulk και το ιαπωνικό deal

Δεν αφήνει τις ευκαιρίες να περνούν ο ιδιαίτερα δραστήριος εφοπλιστής Πέτρος Παππάς, ο οποίος συνεχίζει να κινείται στρατηγικά στη διεθνή ναυτιλιακή σκακιέρα, αυτή τη φορά ενισχύοντας τους δεσμούς της Star Bulk Carriers με την Ιαπωνία. Η τελευταία επιχειρηματική του κίνηση αφορά τη συμφωνία με τον ιαπωνικό κολοσσό Itochu Corporation, στον οποίο η Star Bulk πούλησε μειοψηφικές συμμετοχές στα δύο νεότερα πλοία του στόλου της. Πρόκειται για μια συναλλαγή που σηματοδοτεί την είσοδο ενός ισχυρού διεθνούς ομίλου στη μετοχική τους σύνθεση. Η Itochu, άλλωστε, ακολουθεί την πρακτική απόκτησης μειοψηφικών ποσοστών σε φορτηγά πλοία άλλων ναυτιλιακών εταιρειών, επιδιώκοντας την ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς πλοιοκτήτες. Για τον Πέτρο Παππά, που βρίσκεται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου διεθνώς, με στόλο που πλησιάζει τα 150 πλοία, η συμφωνία προσθέτει έναν ακόμη ισχυρό επιχειρηματικό εταίρο στο δίκτυο της Star Bulk. Ταυτόχρονα, η πώληση μειοψηφικών συμμετοχών επιτρέπει την αξιοποίηση κεφαλαίων που είναι δεσμευμένα σε πλοία, χωρίς να απαιτείται η πλήρης αποεπένδυση από αυτά.