Η συμβουλή στον Δένδια για τις φωτογραφίες του

BEAST

Αποστάσεις για Γκιλφόιλ κρατά η κυβέρνηση

Καλημέρα σε όλους. Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα εξακολουθεί και βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Η αμερικανική πλευρά ζήτησε την παραίτησή της, ενώ στην Ελλάδα η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί και για τις πιθανές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι πρόκειται για απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης και σε αυτή τη γραμμή θα κινηθεί μου είπαν και επιμένουν πως δεν έχουν σχέση και άρα δεν τους επηρεάζει.

Η αντιπολίτευση βρήκε κοινό πεδίο πίεσης

Η υπόθεση της Γκιλφόιλ έδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ένα κοινό πεδίο κοινοβουλευτικής πίεσης, παρά τις διαφορές τους σε άλλα ζητήματα. Το αίτημα για εξηγήσεις σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης μεταφέρθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με την εξωτερική πολιτική να γίνεται αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Για την κυβέρνηση, το στοίχημα είναι να μην επιτρέψει στην υπόθεση να εξελιχθεί σε γενικευμένη συζήτηση περί αξιοπιστίας της διπλωματίας της. Για την αντιπολίτευση, το ζητούμενο είναι να μετατρέψει μια διεθνή εξέλιξη σε ερώτημα πολιτικής ευθύνης. Πάντως αυτό που είδα ήταν ότι η Γκιλφόιλ αποτελούσε θέμα συζήτησης σχεδόν σε όλα τα πηγαδάκια.

Η αυτοδυναμία παραμένει η επίσημη γραμμή της ΝΔ

Πάντως, σε αυτό το πολωτικό κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές παραμένει η αυτοδυναμία. Η θέση αυτή διατηρεί ανοιχτό το πολιτικό αφήγημα της αυτοτελούς κυβερνητικής πορείας, χωρίς να προδικάζει τις μελλοντικές κοινοβουλευτικές ισορροπίες. Να γνωρίζετε πως η επιμονή στον συγκεκριμένο στόχο λειτουργεί και ως μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος.

Κάποιοι ήθελαν να ακούσουν

Προετοιμασμένοι για αντιδράσεις ήταν στο κυβερνητικό επιτελείο από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα που περίμεναν στη γωνία τον πρωθυπουργό στη Λάρισα. Στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου κάποιοι έψαχναν αφορμή για να δημιουργήσουν εντάσεις. Όχι, όλοι όμως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει στα εγκαίνια της ομάδας αποθήκευσης ενέργειας ζήτησε να συναντηθεί με εκπροσώπους των αγροτών και τους εξήγησε την κατάσταση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τους άκουσε και δεσμεύτηκε να ξεκινήσει το μέτρο του αφορολόγητου πετρελαίου από την 1η Νοεμβρίου. «Οι καλοπροαίρετοι τον άκουσαν προσεκτικά», μου έλεγε συνεργάτης του. Κάποιοι άλλοι όμως είχαν σταθμεύσει έξω από το χώρο των εγκαινίων και κόρναραν διαρκώς πιστεύοντας ότι έτσι θα ακουστούν.

Η συμβουλή στον Δένδια για τις φωτογραφίες του

Στην πολιτική αυτό που δεν δείχνεις είναι συχνά πιο εύγλωττο από αυτό που δείχνεις. Και αυτό ο Νίκος Δένδιας φαίνεται να το έχει κατανοήσει καλύτερα από τον καθένα στην πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορία που επιβεβαιώνεται από πολλές πλευρές, η εταιρεία που έχει αναλάβει ένα μέρος της στρατηγικής του επικοινωνίας του υπουργού Εθνικής Άμυνας του έχει συστήσει να προσέχει τον φωτογραφικό φακό. Και τι εννοώ με αυτό. Να αποφεύγει δημοσίως τις φωτογραφίες με κυβερνητικά στελέχη που ανήκουν στο στενό κύκλο του Μαξίμου και δεύτερον, να μην εμφανίζεται γενικώς και αορίστως σε φωτογραφίες δημοσίων σχέσεων, κάτι που δεν ταιριάζει στο στιβαρό πολιτικό του προφίλ. Από την άλλη αυτό δεν σημαίνει ότι οι πόρτες του Πενταγώνου είναι κλειστές στον φωτογραφικό φακό. Βουλευτές και στελέχη όταν τον επισκέπτονται βγαίνουν την απαραίτητη φωτογραφία, αλλά με μία σημείωση. Την βγάζει ο δικός του φωτογράφος. Δηλαδή ο υπουργός κρατάει το πότε, το πώς και σε ποιο πλαίσιο εμφανίζεται η δική του εικόνα. Δεν πρόκειται για άρνηση της εικόνας όπως μου είπε κορυφαίος επικοινωνιολόγος, αλλά για τον έλεγχο της.

Η μάχη για την κοινωνική ατζέντα

Η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις εξελίσσεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τις παρεμβάσεις της, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά ευρύτερες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον περιορισμό των πρακτικών των servicers. Και γι’ αυτό και έκανε την κίνηση με την πρόταση νόμου.

Ο Ανδρουλάκης θέλει να φανεί διεκδικητής της διακυβέρνησης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αγωνίζεται για τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη, συνδέοντας τον στόχο αυτό με ένα πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής. Ρώτησα κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τι σημαίνει αυτό και μου είπε ότι η διατύπωση έχει ενδιαφέρον πέρα από την επικοινωνιακή της διάσταση. Και αυτό διότι επιχειρεί να ορίσει το κόμμα ως διεκδικητή της διακυβέρνησης και όχι απλώς ως τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, η αναφορά του σε θεσμική κρίση και στην ανάγκη πραγματικής διάκρισης των εξουσιών μεταφέρει τη συζήτηση από την καθημερινή αντιπαράθεση σε ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η πίεση προς τους ανεξάρτητους

Νέο επεισόδιο στην εσωτερική αντιπαράθεση της Αριστεράς καταγράφηκε χθες, όπως σας είχα ενημερώσει έγκαιρα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ζήτημα επιστροφής των εδρών από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, διατυπώνοντας παράλληλα αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη δυσκολία συνεννόησης ανάμεσα σε διαφορετικά κέντρα επιρροής της ευρύτερης Αριστεράς. Το επόμενο ενδιαφέρον στοιχείο θα είναι αν οι δημόσιες αιχμές θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή θα παραμείνουν σε επίπεδο πολιτικών δηλώσεων. Το βίντεο όμως που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ με παλαιότερες δηλώσεις βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν ενόχλησε το επιτελείο του Τσίπρα έμαθα και τους ίδιους τους παραιτηθέντες. Και σήμερα θα γίνει και νέα επίθεση αυτή τη φορά από την επικεφαλής της ΚΟ, Ρένα Δούρου, που θα το κλιμακώσει με συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Στο κόκκινο.

Δεν παραδίδουν τις έδρες

Επικοινώνησα με ορισμένους παραιτηθέντες και μου είπαν ότι δεν παραδίδουν την έδρα. Την δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη την είδατε που είπε ότι δεν είναι αυτός ΣΥΡΙΖΑ αλλά τα παιδιά του Κασσελάκη. Η Γεροβασίλη δίνει τον τόνο μου είπαν και τις εξελίξεις έμαθα συζήτησαν χθες στη Βουλή και ορισμένοι εκ των παραιτηθέντων πίνοντας καφές. Στην παρέα μου είπαν ήταν μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ένας εκ των προσώπων που παραιτήθηκαν και παρέδωσαν όμως την έδρα, ο Βασίλης Κόκκαλης.

Η μάχη Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη δείχνει ότι το ζήτημα της ανασύνθεσης της προοδευτικής αντιπολίτευσης παραμένει ανοιχτό, όπως μου έλεγε χθες πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που κατάλαβα όμως είναι ότι υπάρχει μια παρασκηνιακή κινητικότητα να πέσουν γέφυρες και να αποφευχθούν από εδώ και πέρα οι επιθέσεις εκατέρωθεν. «Το πρόβλημά μας και ο αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης» είναι το μότο τους.

Εμφανίστηκε ο Κασσελάκης

Και λόγω της αναφοράς από την Γεροβασίλη στον Κασσελάκη αναρωτήθηκα τι κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ρώτησα και έμαθα ότι χθες συναντήθηκε με τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό, Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας. Το άλλο που μου είπαν είναι ότι στις 23-24 Οκτωβρίου, στην Αθήνα θα γίνει το συνέδριο του PDE/EDP – Ευρωπαίων Δημοκρατών όπου συμμετέχει το κόμμα του Κασσελάκη, Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο. Δημοσκοπικά δεν τους βλέπω καλά πάντως, αλλά κάνουν και αυτοί συνέδριο τις επόμενες μέρες και μάλιστα στη Θεσσαλία.

Από πρόεδρος, δήμαρχος ο Φάμελλος;

Χάσαμε τον Σωκράτη Φάμμελο. ΣΤΟΠ. Έχουμε να τον δούμε και να τον ακούσουμε πολύ καιρό. ΣΤΟΠ. Κάπως έτσι θα ξεκινούσε ένα τηλεγράφημα, αν κάποιος ήθελε σήμερα να περιγράψει την πολιτική παρουσία του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγους μήνες πριν, βρισκόταν στο κέντρο των εξελίξεων στην Κεντροαριστερά και δήλωνε εγγυητής για την επόμενη μέρα. Η διαδρομή του είναι σε όλους μας λίγο πολύ γνωστή. Την τελευταία φορά που τον συνάντησα ήταν πριν από αρκετό καιρό στο Χαλάνδρι. Περπατούσε μόνος, χωρίς συνοδεία, παρότι ο νόμος του επιτρέπει. Έβλεπα μπροστά μου έναν άνθρωπο που δεν βιάζεται να ξαναβρεθεί στο προσκήνιο. Και επειδή τον έχω χάσει αρκετό καιρό από τα ραντάρ όπως σας είπα, άρχισα να ψάχνω. Το πρώτο που διαπίστωσα είναι ότι τον τελευταίο καιρό ανεβαίνει τακτικά στη πόλη που μεγάλωσε, τη Θεσσαλονίκη, και εκεί που είναι η μόνιμη κατοικία του. Στη Θέρμη. Εκεί που έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και διατηρεί μέχρι και σήμερα στενούς δεσμούς. Εκεί ψήφισε και στις εσωκομματικές εκλογές και για το συνέδριο του κόμματος. Εξάλλου ήταν βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης. Άνθρωπος λοιπόν που ξέρει καλά το πολιτικό του παρελθόν και παρόν μου είπε ότι η δράση του, η πολιτική, έχει περιοριστεί στα της περιοχής του δηλαδή στη Β’ Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στο δήμο Θέρμης με ερωτήσεις που κάνει στη βουλή. «Αν δεν τα βρει με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να τον δεις υποψήφιο δήμαρχο Θέρμης», μου τόνισε. Από πρόεδρος κόμματος, δήμαρχος; Ποτέ δεν ξέρεις.

Μάρδα ανάγνωσμα

Όχι μην πάει το μυαλό σας, λόγω του τίτλου στην Κυβέλη Μάρδα, σύζυγο του Δημήτρη Πέλκα, ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, η οποία μάλλον θα είναι και υποψήφια με την ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα, αλλά στον πατέρα της. Έλαβα το νέο μυθιστόρημα του καθηγητή και πρώην υπουργού Δημήτρη Μάρδα, ένα συναρπαστικό πολιτικό και αστυνομικό θρίλερ που διεισδύει στα άδυτα της διαφθοράς και των μηχανισμών του «μαύρου» χρήματος. Το βιβλίο ξετυλίγει ένα περίπλοκο κουβάρι που ενώνει τη Wall Street της Νέας Υόρκης με την καρδιά της Αθήνας. Ενδιαφέρον.

Η άγνωστη επένδυση του Γιάννη Κούστα στη Σόφια

Μπορεί το όνομα του Γιάννη Κούστα να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ναυτιλία και τον όμιλο Danaos, ωστόσο ο γνωστός εφοπλιστής έχει και μία λιγότερο προβεβλημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτή τη φορά στην αγορά εμπορικών ακινήτων της Βουλγαρίας. Και μάλιστα όχι σε κάποιο μικρό ακίνητο, αλλά στο Sofia Ring Mall, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Σόφιας, στο οποίο διατηρεί συμμετοχή 50% μέσω των επιχειρηματικών του συμφερόντων. Το υπόλοιπο 50% ανήκει το τελευταίο διάστημα στην Trade Estates ΑΕΕΑΠ, στην οποία σημαντική μετοχική παρουσία έχουν οι όμιλοι Φουρλή και Βασιλάκη, καθώς και η Latsco της Μαριάννας Λάτση. Για την ιστορία, η κοινή επένδυση Κούστα και Φουρλή ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια, όταν οι δύο επιχειρηματίες δημιούργησαν το Sofia Ring Mall, με αρχικό επενδυτικό κόστος περίπου 130 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό κέντρο εγκαινιάστηκε το 2014, δίπλα στο IKEA της Σόφιας, δημιουργώντας έναν από τους σημαντικότερους πόλους οργανωμένου λιανεμπορίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Σήμερα, το συγκρότημα διαθέτει συνολική δομημένη επιφάνεια περίπου 174.500 τ.μ., από τα οποία 69.000 τ.μ. είναι εκμισθώσιμοι χώροι, φιλοξενεί περισσότερους από 180 μισθωτές και παρουσιάζει πληρότητα που φτάνει το 98%.

Πάνω από 500 εκατ. ευρώ οι προσφορές για τη ναυτιλιακή του Μαρινάκη

Άκουσα χθες το βράδυ από χρηματιστηριακούς, ότι το κοντέρ έχει αρχίσει να γράφει για τα καλά στη δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν αποφασίσει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, αλλά και στους ξένους θεσμικούς, που φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να παίρνουν θέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, ήδη από τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, οδηγώντας την υπερκάλυψη πάνω από τις δύο φορές, με την έκδοση να στοχεύει στην άντληση 250 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά ενώ το βιβλίο προσφορών κλείνει σήμερα, με τους ανθρώπους της αγοράς να περιμένουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των θεσμικών εντολών θα έρθει στο φινάλε. Το επόμενο στοίχημα για τον Μαρινάκη είναι η ανάπτυξη του στόλου στα 36 containerships, με 23 επιπλέον πλοία, ενώ το χαρτοφυλάκιο συμβασιοποιημένων εσόδων των 3,9 δισ. δολαρίων και οι ναυλώσεις μέσης υπολειπόμενης διάρκειας 9,4 ετών αποτελούν βασικά επιχειρήματα προς τους επενδυτές. Προσθέστε και τη σχεδιαζόμενη διανομή του 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 6%-8%, και αντιλαμβάνεστε γιατί η έκδοση έχει συγκεντρώσει τόσο έντονο ενδιαφέρον. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσες φορές θα καλυφθεί το αρχικό ποσό στόχος των 250 εκατομμυρίων, αλλά και πού θα σταματήσει τελικά το κοντέρ.

Οι κινήσεις του νέου ιδιοκτήτη των Goody’s και Everest

Μου λένε ότι η εξαγορά της Evergood (Goody’s, Everest, Jackaroo, La Pasteria, Flocafe) από την καναδική Recipe Unlimited, συμφερόντων της Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, δεν θα είναι η τελευταία κίνηση στη σκακιέρα της ελληνικής εστίασης. Κάθε άλλο. Άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα, υποστηρίζουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται ήδη η προοπτική νέων εξαγορών, με επίκεντρο ανερχόμενες ελληνικές αλυσίδες που διαθέτουν ισχυρό εμπορικό σήμα και δυνατότητες ανάπτυξης. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Καναδοί δεν έρχονται με τη λογική ενός fund που αγοράζει για να πουλήσει λίγα χρόνια αργότερα, αλλά με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo ήδη στο χαρτοφυλάκιο, η Recipe φαίνεται να βλέπει την Ελλάδα ως αφετηρία για τη δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου ομίλου οργανωμένης εστίασης. Επομένως, εγώ όπως και πολλοί ακόμα που μεγαλώσαμε στις ουρές των Everest στην Τσακάλωφ στο Κολωνάκι, περιμένουμε με ζωηρό ενδιαφέρον την επόμενη αυτή μέρα.

Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι στο Ελληνικό

Μπορεί στο Ελληνικό οι γερανοί να εξακολουθούν να κυριαρχούν, όμως το 2027 θα είναι η χρονιά που η μεγάλη επένδυση της Lamda Development θα αρχίσει να αποκτά ουσιαστικά ζωή. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από όσα ανέφερε ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Επικεφαλής Επενδύσεων της εταιρείας, σε κλειστό τραπέζι στελεχών της Prodexpo για τον κλάδο real estate. Και το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένονται οι πρώτοι κάτοικοι, ενώ έως το φθινόπωρο του 2027 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση του Riviera Galleria και η ανάπτυξη της Μαρίνας Αγίου Κοσμά. Παράλληλα, έως το τέλος της χρονιάς θα έχει διαμορφωθεί περίπου το 40% του Μητροπολιτικού Πάρκου, με τη νέα λίμνη και την Ολυμπιακή Πλατεία, ενώ θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού πεζόδρομου που συνδέει την παραλιακή με τη Βουλιαγμένης. Όσο για τον Riviera Tower, τέτοια εποχή του χρόνου θα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ μεγάλο μέρος των Cove Residences κάτω από την λεωφόρο Ποσειδώνος θα έχει παραδοθεί. Το πρώτο δείγμα της νέας πόλης αναμένεται λοιπόν να φανεί μέσα στους επόμενους δεκατέσσερις μήνες.

Το σχέδιο των 13 εκατ. ευρώ της Telekom Estate

Μπορεί ο ΟΤΕ να έχει ταυτιστεί με τις τηλεπικοινωνίες, ωστόσο η Telekom Estate, η εταιρεία ακινήτων του ομίλου στην Ελλάδα, έχει αρχίσει να αποκτά το δικό της ενδιαφέρον στην αγορά του real estate. Και όπως πληροφορούμαι, το επενδυτικό της σχέδιο δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση των ακινήτων που χρησιμοποιεί ο όμιλος, αλλά επεκτείνεται και στην αναζήτηση νέων μισθωτών, με το Δημόσιο να βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς μισθώνει κτίριο όπου κατασκευάζονται νέο κτίριο για τα δικαστήρια της Πάτρας. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που διατηρεί στο τραπέζι είναι η αξιοποίηση του ακινήτου ΥΜΑ-ΝΥΜΑ στην Πατησίων, όπου προβλέπονται περίπου 20.000 τ.μ. γραφειακών χώρων. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει το αδειοδοτικό σκέλος και βρίσκεται πλέον στο στάδιο προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών. Ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής υπολογίζεται σε περίπου ενάμιση έως δύο χρόνια, ενώ το ύψος της επένδυσης για την παρούσα φάση εκτιμάται στα 13 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξωτερική όψη και σημαντικό μέρος των διαμορφώσεων του κτιρίου, το οποίο έχει ήδη δεχθεί εργασίες στατικής ενίσχυσης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Πάτρας που σας προανέφερα, όπου προχωρά η ανακατασκευή του πρώην τηλεπικοινωνιακού κέντρου, το οποίο είχε σταδιακά εκκενωθεί, προκειμένου να στεγάσει υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα δικαστικές λειτουργίες. Ο χρονικός ορίζοντας που τίθεται για το συγκεκριμένο έργο είναι το 2027.

Η Alter Ego βγάζει τις σειρές του Mega στη διεθνή αγορά

Μαθαίνω ότι η Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη ανεβάζει ταχύτητα σε ένα πεδίο που μέχρι πρότινος δεν βρισκόταν ιδιαίτερα στο προσκήνιο, αυτό της διεθνούς εμπορικής εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών παραγωγών του Mega. Το όχημα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η MEGA Distributions, η οποία αυτές τις ημέρες δίνει το «παρών» στη MIPCOM των Καννών, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αγορές τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η εταιρεία συμμετέχει στη διοργάνωση με δικό της περίπτερο, επιδιώκοντας να φέρει τις ελληνικές σειρές του Mega σε επαφή με ξένα τηλεοπτικά δίκτυα, πλατφόρμες streaming και διεθνείς διανομείς. Πρακτικά λοιπόν, ο όμιλος δεν αντιμετωπίζει πλέον τις πρωτότυπες τηλεοπτικές παραγωγές αποκλειστικά ως περιεχόμενο για την ελληνική αγορά, αλλά και ως προϊόν που μπορεί να αποκτήσει δεύτερη εμπορική ζωή στο εξωτερικό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει αναζήτηση συμφωνιών για δικαιώματα προβολής, διεθνή διανομή και πιθανές συνεργασίες αξιοποίησης των ελληνικών παραγωγών σε άλλες αγορές. Πρόκειται για μία δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες πηγές εσόδων για τον όμιλο, αξιοποιώντας επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην τηλεοπτική μυθοπλασία.