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Το 25% και η επόμενη ημέρα στη ΝΔ

Καλημέρα σε όλους. Η συζήτηση για το όριο του 25% που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι κυβερνητικές επιλογές ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να οργανώσει τον νέο πολιτικό του φορέα και η μάχη για την εκπροσώπηση του προοδευτικού χώρου συνθέτουν ένα σκηνικό με αρκετές πολιτικές αλλά και παραπολιτικές προεκτάσεις. Το ποσοστό του 25% δεν είναι απλώς ένας αριθμός στη συζήτηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι το σημείο γύρω από το οποίο αναπτύσσονται σενάρια για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη θεσμική ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας. Σε συνέντευξή του την περασμένη Παρασκευή στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναγνώρισε ότι κάθε αρχηγός κρίνεται από το εκλογικό αποτέλεσμα και ότι ένα 25% θα προκαλούσε εύλογα εσωκομματική συζήτηση. Δεν προανήγγειλε, όμως, κάποια διαδικασία διαδοχής. Εντούτοις στο γαλάζιο παρασκήνιο άρχισε μια μεγάλη συζήτηση τι εννοεί ο Κ. Μητσοτάκης. Ουσιαστικά είναι το δίλημμα και στο εσωκομματικό σύστημα για ομαλή πορεία αλλιώς θα υπάρξει περιπέτεια εν μέσω ακυβερνησίας στη χώρα με ό,τι σημαίνει αυτό.

Ο δύσκολος χειμώνας και το στοίχημα της καθημερινότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να απορρίπτει δημόσια την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της. Ο πρωθυπουργός δίνει μονίμως έμφαση στην πολιτική σταθερότητα, στις δημοσιονομικές δυνατότητες στήριξης των πολιτών και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κυβερνητικών εργασιών για το επόμενο εξάμηνο. Η πραγματική δοκιμασία, ωστόσο, βρίσκεται στην καθημερινότητα όπως έλεγαν στη στήλη κεντρικοί υπουργοί αξιολογώντας τα επόμενα βήματα. Ακρίβεια, καύσιμα, ενέργεια και στέγαση. Εκεί είναι το στοίχημα. Σε αυτά τα σημεία και χθες η αντιπολίτευση επέμεινε ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα, αμφισβητώντας την επάρκεια των κυβερνητικών μέτρων.

Η ανησυχία στο Μαξίμου για τις Βρυξέλλες

Στο Μαξίμου παρακολουθούν με προσοχή τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στις Βρυξέλλες, καθώς κάθε ευρωπαϊκή απόφαση μπορεί να μετατραπεί σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς να βρεθεί εκτεθειμένη απέναντι σε επιλογές που ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις στο εσωτερικό. Η συζήτηση για τη δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχτούν συγκεκριμένες πολιτικές, τις αμυντικές δαπάνες και τα περιθώρια εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες για την περίοδο 2025-2028, γεγονός που προσφέρει συγκεκριμένο περιθώριο χειρισμών, χωρίς να καταργεί τις απαιτήσεις δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Το πολιτικό ερώτημα είναι εάν οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες θα δημιουργήσουν πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση και αν οι όποιες αποκαλύψεις ή δημόσιες παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές ισορροπίες. Το βέβαιο είναι ότι η ευρωπαϊκή ατζέντα δεν αποτελεί μόνο πεδίο διαπραγμάτευσης, αλλά και παράγοντα που επηρεάζει την εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση.

Επιχείρηση συσπείρωσης από γαλάζιους και πράσινους

Η επιχείρηση συσπείρωσης αλλά και η προεκλογική δραστηριότητα καλά κρατούν και πλέον έως και την άνοιξη τα κομματικά επιτελεία θα προσπαθούν να κινητοποιήσουν την βάση τους αλλά και να προσελκύσουν νέους ψηφοφόρους. Πρώτο παράδειγμα είναι η μεγάλη επετειακή εκδήλωση που ετοιμάζει στα δυτικά το ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από τον ιστορικό εκλογικό θρίαμβο του κόμματος και την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην κυβέρνηση στις 18 Οκτωβρίου 1981. Όσο και αν προσπάθησα να εκμαιεύσω από ανώτατα πράσινα στελέχη κάτι για να μάθω τι έχουν ετοιμάσει ήταν μάταιο. Το κρατούν επτασφράγιστο μυστικό. Το μόνο που μου είπαν είναι ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας από τις εκπλήξεις που θα δούμε στο γήπεδο του Αιγάλεω. Και το κυβερνών κόμμα όμως δυο ημέρες νωρίτερα στις 16 Οκτωβρίου ετοιμάζει ένα μεγάλο happening υπό την καθοδήγηση του Κωστή Χατζηδάκη στις 19:30, στο Glasshouse, στο Γουδί. Ο παλιός ΟΝΝΕΔίτης Κωστής έχει απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα παλιά στελέχη που ξεκίνησαν την πορεία τους από την ΟΝΝΕΔ η οποία γιορτάζει τα 52 της χρόνια όπως και η ΝΔ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν ξεχνά τα πρώτα του βήματα στην γαλάζια παράταξη και θεωρείται ο ιδανικός ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και γραμματέας της ΔΑΠ να φέρει κοντά και να ενεργοποιήσει ενόψει της μεγάλης μάχης των εκλογών στελέχη που είτε είχαν ακολουθήσει άλλο δρόμο εκτός της πολιτικής αλλά και να τους φέρει σε επαφή με τις νέες γενιές της ΝΔ. Όπως μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στην Πειραιώς αυτό που αναμένεται να τονιστεί είναι ότι κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη μάχη για μια τρίτη θητεία αλλά και σε όσους (βλέπε Σαμαράς) εποφθαλμιούν και θέλουν κομμάτια από την εκλογική πίτα.

Οι μάχες του Κούστα με τον Άδωνι

Ομολογώ ότι πρέπει να είμαι από τους ελάχιστους που δεν ασχολήθηκαν με την κόντρα Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση. Και για να επανορθώσω, λοιπόν με τον τρόπο μου, θα σας μιλήσω και εγώ για το περιβάλλον της κορυφαίας ερμηνεύτριας, αλλά από αθλητική σκοπιά. Ο λόγος για τον κουμπάρο και στενό της φίλο, τον γνωστό επιχειρηματία Γιάννη Κούστα. Τον Ιούλιο του 2025, μαζί με τη σύζυγο του και την Άννα Βίσση, βρέθηκαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες του Wimbledon. Και δεν σας το αναφέρω τυχαία την αγάπη του γνωστού επιχειρηματία για το τένις. Όπως μαθαίνω στα courts δίνονται ομηρικές μάχες ανάμεσα στον Γιάννη Κούστα και σε γνωστό υπουργό ο οποίος λατρεύει το άθλημα. Αναφέρομαι, φυσικά, στον Άδωνι Γεωργιαδη, με τον οποίο συναντιούνται για να αναμετρηθούν στο αγαπημένο τους σπορ. Το ποιος κερδίζει δεν έχει φτάσει ακόμα στα αυτιά μου.

Η Παπαδοπούλου θα σύρει στα δικαστήρια τον Κωνσταντόπουλου

Αν νομίζει κάποιος ότι η μάχη για τα σκήπτρα της Κεντροαριστεράς έχει κοπάσει, κάνετε λάθος. Η σειρά συνεχίζεται με νέα επεισόδια, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον γνωστό δημοσιογράφο και αρθρογράφο Θανάση Καρτερό. Το άρθρο του το οποίο φιλοξενήθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών άναψε φυτίλι στη Χαριλάου Τρικούπη, αφού χρειάστηκε μόλις ένα ουσιαστικό για να χαρακτηρίσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση ήρθε από τη Χαριλάου Τρικούπη με συνέπεια από εκεί και πέρα να ανοίξει ο χορός. Στην επίθεση μπήκε και ο γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κατσικάρης, ο οποίος μέσω ανάρτηση έκανε λόγο για «πένα βοθρολυμάτων». Πάντως εδώ που έχουμε φτάσει η λέξη «συνεργασία» στον χώρο της Κεντροαριστεράς ακούγεται πλέον σαν ανέκδοτο παρά σαν προοπτική. Και μέσα σε όλα αυτά, σήμερα το μεσημέρι έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Όπως μαθαίνω, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, θα υποβάλει έγκληση, δηλαδή μήνυση κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για εξυβριστική επίθεση, κάτι που το είχε αναφέρει η στήλη ότι πρόκειται να συμβεί. Από τον πόλεμο των ανακοινώσεων και των μέσων κοινωνικών αναρτήσεων, η αντιπαράθεση θα μεταφερθεί και στις δικαστικές αίθουσες.

Το κόμμα Τσίπρα τρέχει οργανωτικά

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, έχει περάσει πλέον από το επίπεδο της συζήτησης για μια νέα πολιτική πρωτοβουλία σε εκείνο της δημόσιας παρουσίας και της οργανωτικής δραστηριότητας. Η περιοδεία στην Κρήτη σήμερα και αύριο αποτελεί ένα από τα πρώτα πρακτικά τεστ αυτής της προσπάθειας. Στην ατζέντα βρίσκονται οι πρόσφατες πλημμύρες, οι ζημιές στις τοπικές κοινωνίες, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, τα νοσοκομεία και οι αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού. Τη Δευτέρα προβλέπονται επισκέψεις στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, ενώ την Τρίτη σε χωριά του Ρεθύμνου. Παράλληλα, στελέχη της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιήσουν επαφές στα Χανιά, ενώ το ενδιαφέρον είναι ότι στο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχει και η πρόσφατα προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, Ρόζα Βρεττού.

Ο Κορωνιός στην πολιτική ομάδα του Τσίπρα

Από το παρκέ στην πολιτική και από τα τρίποντα στις κάλπες. Ο Άγγελος Κορωνιός γίνεται η νέα προσθήκη του Αλέξη Τσίπρα. Με ένα βίντεο που αξιοποιεί το μπάσκετ, το χιούμορ και τις πολιτικές ατάκες, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής ανακοινώθηκε χθες ως υποψήφιος με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Η επιλογή του δεν είναι απλώς μια επικοινωνιακή κίνηση με αναγνωρίσιμο πρόσωπο του αθλητισμού. Είναι και ένα μήνυμα ότι ο Τσίπρας επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική του ομάδα, αναζητώντας πρόσωπα με δική τους διαδρομή και απήχηση πέρα από τα στενά κομματικά όρια. Το ερώτημα είναι αν η μεταγραφή αυτή θα μείνει στο επίπεδο του εντυπωσιασμού ή αν θα αποκτήσει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο. Ο Κορωνιός φέρνει μαζί του τη δημοφιλία μιας σημαντικής αθλητικής διαδρομής, ενώ ο Τσίπρας επιχειρεί να μετατρέψει το συμβολικό μήνυμα της συνεργασίας σε πολιτική δυναμική. Το βίντεο, πάντως, έδωσε ήδη το στίγμα: η νέα ομάδα θέλει να δείξει ότι βρίσκεται σε προεκλογική ετοιμότητα και αναζητά παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η Όλγα και η Έφη

Πάντως στην ΕΛΑΣ αναμένουν βουλευτές που παραιτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό να παραδώσουν και τις έδρες τους. Ακούγεται ότι πρώτη το χορό μετά από καιρό, θα ανοίξει η Όλγα Γεροβασίλη. Έχει βάσει, από την άλλη κρατήστε και αυτό: η Γεροβασίλη είναι χρήσιμη μέσα στη Βουλή, ενώ απουσιάζει ο Τσίπρας, γιατί μπορεί να κρατάει τα μπόσικα σε κάποιες καταστάσεις. Με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ αφενός μιλάει και η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία έκανε την κίνηση και γράφτηκε μέλος στο νέο κόμμα.

Τι ψάχνει το ΠΑΣΟΚ

Από την άλλη, στη Χαριλάου Τρικούπη το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, αλλά και η διαμόρφωση διακριτής ταυτότητας απέναντι στον νέο φορέα του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι χρειάζεται διαφορετική πολιτική πρόταση, ενώ έχει ασκήσει κριτική τόσο στη ΝΔ όσο και στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές τους έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε κρίσιμα ζητήματα. Η αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο αποκτά έτσι μεγαλύτερη ένταση. Το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ είναι να μετατρέψει την κριτική σε σαφή προγραμματική πρόταση, χωρίς να εγκλωβιστεί σε μια διαρκή συζήτηση για τις κινήσεις του Τσίπρα.

Ο άλλος Αργυρός, ο άλλος Τσαλίκης και το γραφείο 111

Θέλω να σας ενημερώσω για μία είδηση που δεν την θεωρώ καθόλου αμελητέα. Έμαθα λοιπόν ότι ο Αργυρός και ο Τσαλίκης συναντήθηκαν την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Και επειδή ξέρω ότι το μυαλό σας θα πάει αμέσως, όπως πήγε και το δικό μου σε μία ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα στο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στους γνωστούς καλλιτέχνες, να σας ενημερώσω ότι ούτε μεταγραφές στα ψηφοδέλτια ετοιμάζονται, ούτε χοροεσπερίδα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ με τα συγκεκριμένα ονόματα της πίστας, όπως τις παλιές ένδοξες ημέρες. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, δεν έχουν καμία σχέση με τις πίστες, και θα σας εξηγήσω αμέσως. Στο γραφείο 111 του κοινοβουλίου βρέθηκαν μία εκ των στενών συνεργατών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η Έλλη Κοκολιού, ο Γιώργος Τσαλίκης (απλή συνωνυμία) και ο Πάνος Αργυρός, CEO της εταιρείας ACT Social Media Experts. Απέναντι τους κάθισαν οι επιστημονικοί συνεργάτες των βουλευτών του κόμματος. Αντικείμενο της συνάντησης, όπως πληροφορήθηκα, ήταν η παρουσίαση ευθυγράμμισης και συνεργασίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτός ακριβώς ήταν ο τίτλος. Δηλαδή, κόμμα και βουλευτές να μιλούν την ίδια ψηφιακή γλώσσα, χωρίς παραφωνίες. Ένα μέτωπο στο οποίο η Χαριλάου Τρικούπη ρίχνει τελευταία ιδιαίτερο βάρος. Και για όσους πίστεψαν, ανάμεσά τους και εγώ, ότι θα είχαμε πολιτικό γάμο ΠΑΣΟΚ με βαριά ονόματα της πίστας, πέσαμε παταγωδώς έξω. Αν και μεταξύ μας, δύσκολα θα έλεγε όχι η Χαριλάου Τρικούπη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η μάχη για την πολιτική πρωτοβουλία

Το ιδιωτικό χρέος εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με το ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τις γενικές εξαγγελίες σε συγκεκριμένες προτάσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία του κόμματος για ολοκληρωμένη πρόταση νόμου που θα κατατεθεί αύριο, με αιχμή τις ρυθμίσεις οφειλών, την προστασία της κύριας κατοικίας και τη λειτουργία τραπεζών, funds και servicers, επιδιώκει να αναδείξει ένα πρόβλημα που αφορά μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Για το ΠΑΣΟΚ, το στοίχημα είναι διπλό: αφενός να παρουσιάσει εφαρμόσιμες λύσεις για όσους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους και αφετέρου να αποδείξει ότι διαθέτει συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση αφορά τόσο τους όρους των ρυθμίσεων όσο και το κατά πόσο οι υφιστάμενες λύσεις ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών.

Ο Σακελλαρίδης ακύρωσε εκδήλωση λόγω κορονοϊού

Χτες το απόγευμα έφτασε στο κινητό μου, μία ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά που έλεγε ότι λόγω αδιαθεσίας, ο επικεφαλής της Γαβριήλ Σακελλαρίδης ακυρώνει τη σημερινή συμβολική του επίσκεψη στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Και επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι δεν θα ακύρωνε μία επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για τον ίδιο, ομολογώ ότι η λέξη αδιαθεσία με ανησύχησε. Και αυτό γιατί κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης στεντ, η οποία και ευτυχώς, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Και επειδή πάντα το μυαλό πάει στα χειρότερα, σήκωσα το τηλέφωνο για να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αδιαθεσία αφορά έναν παλιό γνώριμο μας. Τον κορονοϊό, που όπως όλα δείχνουν, τον κόλλησε από τη σύζυγό του, τη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα. Έτσι γίνεται πάντως στα σπίτια. Μοιραζόμαστε χαρές λύπες, ακόμα και τους ιούς. Περαστικά και στους δύο.

Η ώρα των αποφάσεων για την ACS

Σε μία περίοδο κατά την οποία η αγορά περιμένει τις επόμενες κινήσεις της Quest, η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα αφορά την ACS, όπου όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, το ενδιαφέρον εξακολουθεί να παραμένει ζωντανό. Η συμφωνία με τη γερμανική GLS για την απόκτηση ποσοστού 80% της εταιρείας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να συνδέεται με το 2026, έχει τοποθετήσει τον πήχη της αποτίμησης στα 300 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το επόμενο κεφάλαιο για την Quest δεν περιορίζεται στις ταχυμεταφορές. Ο όμιλος εξετάζει ευκαιρίες για νέες εξαγορές και επενδύσεις, αναζητώντας δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προσθέσουν αξία στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό του. Το διακύβευμα είναι ποιος κλάδος θα αποτελέσει τον επόμενο στόχο και κατά πόσο οι επικείμενες αποφάσεις θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αναδιάταξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του.

Στο κατώφλι λουκέτου η ζυθοποιία Solo;

Σοβαρά σύννεφα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από την κρητική ζυθοποιία Solo, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής της λειτουργίας της. Σύμφωνα με πληροφορίες μου από πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, η ζυθοποιία έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από την αγορά, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων και οικονομικές. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το οριστικό λουκέτο αποτελεί πλέον θέμα χρόνου, καθώς τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί φαίνεται να περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια συνέχισης της δραστηριότητάς της.

Ο Καψάλης, το Asotos και όσα συμβαίνουν μακριά από τα εργοτάξια

Στο Παγκράτι και συγκεκριμένα στο Asotos, ένα από τα στέκια της περιοχής, εντοπίστηκε ο Ανδρέας Καψάλης, ένα πρόσωπο που συνδυάζει ισχυρή παρουσία στον χώρο του real estate με ένα παρελθόν που έχει απασχολήσει και τις κοσμικές στήλες. Ο πρώην σύζυγος της Έλενας Παπαρίζου και σήμερα υψηλόβαθμο στέλεχος της Lamda Development βρέθηκε στο πατάρι του καταστήματος, με μεικτή παρέα ανδρών και γυναικών. Ο Καψάλης είναι γνωστός για την πολυετή διαδρομή του στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Από το 2022 βρίσκεται στη Lamda Development, κατέχοντας τη θέση του Chief Programme Execution Officer, ενώ προηγουμένως είχε περάσει από την Άκτωρ, την Premia και τη Hines. Με εμπειρία 30 ετών στον κλάδο, ανήκει στα στελέχη που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις των μεγάλων αναπτύξεων. Αυτή τη φορά, πάντως, το σκηνικό δεν είχε εργοτάξια, επενδυτικά σχέδια και χρονοδιαγράμματα, αλλά χαλαρή κουβέντα στο πατάρι του Asotos. Άλλωστε, ακόμη και όσοι ασχολούνται καθημερινά με τα μεγάλα projects χρειάζονται πού και πού μια έξοδο χωρίς επαγγελματική ατζέντα.

Στα δικαστήρια η Europcar για το όνομά της στην Ελλάδα

Μια ενδιαφέρουσα δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη στην ελληνική αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων, με πρωταγωνίστρια τη διεθνή εταιρεία Europcar. Όπως μου λένε έγκυρες πηγές η εταιρεία Europcar International S.A. προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της ελληνικής εταιρείας «Hellenic Automotive S.A.». Η υπόθεση έφτασε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, το οποίο με την απόφαση του έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας της Europcar, διατάσσοντας την ελληνική εταιρεία να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα του διεθνούς ομίλου. Για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προβλέπεται χρηματική ποινή 3.000 ευρώ σε βάρος της εταιρείας και προσωπική κράτηση έξι μηνών σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου της καθώς και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Μετά τα εργοστάσια, στο σφυρί και τα καπνά

Δεν έχουν τέλος όπως με πληροφορούν οι εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της Καπνικής Μιχαϊλίδη, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένονται νέοι πλειστηριασμοί που αφορούν καπνά και αποθέματα της εταιρείας. Ήδη, τον περασμένο Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν δύο βασικοί πλειστηριασμοί για ακίνητα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς, με διαφορετική κατάληξη. Η μονάδα στη Νεοχωρούδα, με βιομηχανοστάσιο συνολικής επιφάνειας 31.839 τ.μ., κατακυρώθηκε έναντι 5,11 εκατ. ευρώ, περίπου 1 εκατ. ευρώ πάνω από την τιμή πρώτης προσφοράς. Αντίθετα, το συγκρότημα στο Πολύκαστρο, με εγκαταστάσεις 81.602 τ.μ., δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον, παρά τη μείωση της τιμής εκκίνησης στα 4,22 εκατ. ευρώ. Η επόμενη πράξη αφορά αποθέματα καπνού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διαδικασία αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Για τις 11 Νοεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός που αφορά 437 κιβώτια καπνού, συνολικού βάρους 21.950 κιλών, τα οποία βρίσκονται σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία προβλέπει τιμή πρώτης προσφοράς 369.583 ευρώ, ενώ επισπεύδουσα εμφανίζεται η ΑΑΔΕ για οφειλές συνολικού ύψους 15,17 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο ξενοδοχείο της Fairmont στην Ελλάδα

Και θα κλείσω με μία νέα άφιξη στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά. Κι αυτό γιατί τη δική της απόβαση μαθαίνω ότι ετοιμάζεται να κάνει η Fairmont, ένα από τα πολυτελή brands του ομίλου Accor, με την Κρήτη να αποτελεί τον πρώτο σταθμό. Το Fairmont Chania Resort σχεδιάζεται στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές νέες αφίξεις στην αγορά πολυτελούς φιλοξενίας. Το εγχείρημα συνδέεται με τον Γιώργο Καλουτσάκη, επικεφαλής της Hersonissos Group Hotels, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε λειτουργία το 2029. Το επενδυτικό σχέδιο, που είχε εγκριθεί το 2021, αφορούσε ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 216 κλινών, σε έκταση περίπου 27 στρεμμάτων. Ωστόσο, οι σχεδιασμοί έχουν πλέον αναθεωρηθεί, καθώς η προσθήκη όμορων εκτάσεων οδηγεί σε σημαντική διεύρυνση του εγχειρήματος. Σύμφωνα με τη νέα Περιβαλλοντική Μελέτη, η επένδυση στα Χανιά επεκτείνεται σε συνολική έκταση 40,8 στρεμμάτων, από περίπου 27 στρέμματα που προέβλεπε η αρχική έγκριση. Η νέα μονάδα θα διαθέτει 224 κλίνες, έναντι 216 του προηγούμενου σχεδιασμού, ενώ θα περιλαμβάνει συνολικά 104 δωμάτια και σουίτες.