Μητέρα συλληφθέντα για τον θάνατο της Νέστορα δούλευε σε βουλευτή

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Το δικαίωμα του πρώην πρωθυπουργού να τοποθετείται

Καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσω με όσα έμαθα χθες για την προχθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμανλή. Μπορεί να ενοχλήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο Πολεμικό Μουσείο, αλλά ρωτώντας τι γίνεται και πώς τον αντιμετωπίζουν μου είπαν ότι έχει το δικαίωμα να τοποθετείται. «Πέραν τούτου ουδέν». Όμως αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά στον δρόμο προς τις εκλογές και με την πίεση που υπάρχει από τα Δεξιά. Από εκεί και πέρα έχουν το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά, αν και τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά, και δεν θέλουν άλλο μέτωπο.

Τα μηνύματα Καραμανλή

Και επειδή άρχισα με τον Κώστα Καραμανλή, να σας πω ότι η ομιλία του ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει συζητήσεις, ιδίως λόγω των αιχμών του για την Τουρκία και τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα. Για το Μέγαρο Μαξίμου, η πρόκληση είναι να μην εγκλωβιστεί σε μια προσωπική αντιπαράθεση με έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά να εξηγήσει με συγκεκριμένα δεδομένα τη στρατηγική της χώρας. Όμως όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον, είναι αναπόφευκτο να αρχίζουν οι αναλύσεις για τα μηνύματα που εκπέμπουν. Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση όπου μίλησε ο Κώστας Καραμανλής τροφοδότησε ξανά τη σχετική συζήτηση, χωρίς από μόνη της να αποδεικνύει την ύπαρξη κοινής πολιτικής πρωτοβουλίας. Για την κυβέρνηση, το κρίσιμο είναι να διατηρήσει ανοιχτό τον διάλογο με διαφορετικές σχολές σκέψης της παράταξης, χωρίς να αφήνει τις εσωκομματικές διαφωνίες να υποκαθιστούν την κυβερνητική ατζέντα.

Γιατί έφυγε ο Μπεκίρης

Με μια προσεκτικά γραμμένη δήλωση ο μέχρι χθες διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης, ενημέρωνε ότι αποχωρεί προσωρινά από το πόστο αυτό μέχρι την δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η απόφαση αυτή ελήφθη αμέσως μετά τον χθεσινό πρωινό καφέ, οπότε και ο Μ. Μπεκίρης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό χωρίς μάλιστα η συνάντηση αυτή να κοινοποιείται ευρύτερα. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα και αλλεπάλληλες επιθέσεις από την αντιπολίτευση που δεν καταλάγιαζαν και αμφισβητούσαν τα ακαδημαϊκά του προσόντα ζητώντας επίμονα το ΦΕΚ του διορισμού του. Έτσι, κρίθηκε ότι το καλύτερο που είχε να κάνει, δεδομένου ότι πρόκειται για στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη επί χρόνια, είναι να μην μένει καμία σκιά για το περιβάλλον του πρωθυπουργού, παρότι όπως αναφέρει ο ίδιος η αποχώρησή του δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας.

Μητέρα συλληφθέντα για τον θάνατο της Νέστορα δούλευε σε βουλευτή

Θέλω να γυρίσουμε στις εμπρηστικές επιθέσειs της 1ης Ιουλίου που είχαν γίνει στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμα τεσσάρων ατόμων. Έφτασε στο γραφείο μου η πληροφορία ότι η μητέρα ενός εκ των τριών συλληφθέντων ήταν αποσπασμένη σε πολιτικό γραφείο. Το έψαξα και σας λέω ότι το ίδιο βράδυ της δημοσιοποίησης των συλλήψεων, η υπάλληλος υπέβαλε εγγράφως την παραίτησή της, η οποία έγινε αμέσως αποδεκτή από βουλευτή, λύνοντας έτσι τη συμβατική και υπηρεσιακή τους σχέση πριν το ζήτημα λάβει περαιτέρω δημόσιες διαστάσεις. Και ήταν λογικό γιατί ήταν προφανώς ηθικό το θέμα.

Με όπλο την πάταξη της φοροδιαφυγής και διαφθοράς

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς παραμένει ένα πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση μπορεί να αξιολογηθεί με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια. Στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην κυβερνητική πολιτική για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην εφαρμογή της νομιμότητας. Για το κυβερνητικό αφήγημα, η σημασία του ζητήματος είναι προφανής. Το ζητούμενο είναι η συνεπής εφαρμογή των κανόνων αφορά τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και την ισονομία μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών. Το κρίσιμο, όμως, είναι τα αποτελέσματα να αποτυπώνονται σε στοιχεία, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διαφορετικά μέτρα για διαφορετικούς φορολογουμένους.

Με το βλέμμα στον Βορρά

Και λόγω της κινητικότητας Σαμαρά και των μηνυμάτων Καραμανλή, αλλά και τις απώλειες προς τα δεξιά, ο πρωθυπουργός ανεβαίνει πάλι στον Βορρά για μια ακόμη περιοδεία. Σήμερα θα βρεθεί στο Κιλκίς, πατρίδα του Γιώργου Φλωρίδη, υπουργού Δικαιοσύνης, θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί παραγωγικές μονάδες της περιοχής, τον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και τα έργα αναβάθμισης στον οδικό άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι, ενώ το μεσημέρι θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι. Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ), ενώ αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη και ο Ανδρουλάκης

Στον Βορρά βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για τους εορτασμούς του Αγίου Δημητρίου, της απελευθέρωσης της πόλης και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, σήμερα θα βρεθεί στον Δρυμό Ωραιοκάστρου, όπου θα μιλήσει σε στελέχη και φίλους της παράταξης. Είναι μια ακόμη κίνηση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες.

«Σιγά μην τα βάλω με τον Σαμαρά και πάθω ό,τι έπαθε ο Ιωαννίδης»

Ρωτώ κατά καιρούς βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης γιατί δεν αντιπαρατίθεται ευθέως με τις επιλογές του Αντώνη Σαμαρά. Όπως θα περίμενε κανείς οι απαντήσεις κινούνται συνήθως στα αναμενόμενα. Ότι προέρχεται από την Νέα δημοκρατία, υπήρξε πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός, με συνέπεια να υπάρχει ένας σεβασμός προς το παρελθόν του και το πρόσωπό του. Βέβαια την πιο αφοπλιστική απάντηση, ωστόσο, μου την έδωσε βουλευτής της Αττικής, όταν τον ρώτησα γιατί δεν βγαίνει πιο επιθετικά απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, όταν είναι καλεσμένη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. «Σιγά μην τα βάλω με τον Σαμαρά και πάθω ό,τι έπαθε ο Ιωαννίδης» μου είπε. «Όταν κατέβηκε στον Βόρειο Τομέα, του έκανε ολόκληρο πόλεμο, με αποτέλεσμα να βγει πρώτος αναπληρωματικός το 2019». Να σας θυμίσω ότι ο πρώην πρόεδρος της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, Σάκης Ιωαννίδης, είχε απευθύνει το 2015, ευθεία μομφή κατά του τότε προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά ζητώντας του εμμέσως πλην σαφώς να παραιτηθεί. Αυτό είχε ως συνέπεια οι πολιτικοί τους δρόμοι να χωρίσουν και τον Μεσσήνιο πολιτικό, να μην ξεχνά.

Οι σημερινές εγκληματίες επί Τσίπρα πήγαιναν στην Εκκλησία;

Από την κινηματογραφική κριτική στην πολιτική κόντρα πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Παύλο Μαρινάκη να του απαντά σε ανάλογο ύφος. Αφορμή το βίντεο του πρώην πρωθυπουργού με την αναφορά στον «Νονό», που έδωσε στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο την ευκαιρία να θυμίσει τον νόμο -όχι Παρασκευόπουλου αλλά νόμο- Τσίπρα και τις αποφυλακίσεις καταδικασμένων, καταλογίζοντας στον Τσίπρα θράσος. Η πιο αιχμηρή ατάκα, πάντως, ήρθε στη συνέχεια. Με αφορμή την εξάρθρωση 259 κυκλωμάτων και εγκληματικών οργανώσεων από το ελληνικό FBI, ο Μαρινάκης αναρωτήθηκε: «Εκτός αν όλοι αυτοί μέχρι το 2019 ήταν μεταξύ σπιτιού και εκκλησίας και ξαφνικά έγιναν εγκληματίες μετά». Το υπονοούμενο σαφές. Oi εξαρθρώσεις, κατά την κυβέρνηση, πρέπει να της πιστώνονται ως επιτυχίες και όχι να εμφανίζονται ως αποτυχίες της. Όσο για τον «Νονό», η συζήτηση μάλλον ξέφυγε από την κινηματογραφική αίθουσα.

Τι συμβαίνει με Τζάκρη και Κασιμάτη

Ομολογώ ότι εδώ και καιρό είχα χάσει από τα ραντάρ μου την Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν φταίω μόνο εγώ, έχει αραιώσει και η ίδια της δημόσιες εμφανίσεις της. Και τι να πει, άλλωστε, όταν θα την καλούν στα κανάλια και θα την ρωτάνε τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ. Η οποία έχει κλείσει τη συμφωνία με την Χαριλάου Τρικούπη και για να σας προλάβω, το θεωρώ δεδομένο απλά δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθεί. Σίγουρα, όχι σύντομα. Οι δύο πλευρές έχουν δώσει οριστικά τα χέρια και στις ερχόμενες εθνικές εκλογές θα την δούμε με τα πράσινα χρώματα. Πιο νωρίς θα δούμε τη Νίνα Κασιμάτη, της οποίας η ένταξη έχει εξελιχθεί σε σήριαλ με περισσότερους κύκλους κι από τη Δυναστεία. Βέβαια το γνωστό σήριαλ το έβλεπε η μισή Ελλάδα, ενώ το σήριαλ της ευρύτερης κεντροαριστεράς έχει πολλά επεισόδια, πολλούς πρωταγωνιστές και όχι όσους θα ήθελε τηλεθεατές. Να σας πω επίσης οι όποιες εσωκομματικές αντιρρήσεις πλέον έχουν καμφθεί για το καλό του ΠΑΣΟΚ.

Βλάχος κατά του σχεδίου για τη Ραφήνα

Ο Γιώργος Βλάχος ξαναχτυπά μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, αυτή τη φορά για το σχέδιο επέκτασης του λιμανιού της Ραφήνας. Ο καραμανλικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζητά να ανασταλεί η διαδικασία περιβαλλοντικής έγκρισης και θεσμοθέτησης του Master Plan, επικαλούμενος τις αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας και τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις της αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του στο κόστος, που σύμφωνα με τον ίδιο φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ, αλλά και οι αιχμές του για το ποιοι πιέζουν ώστε να προχωρήσει το έργο.

Επιστροφή Καμμένου, σενάρια και πολιτικές ισορροπίες

Οι αναφορές του Πάνου Καμμένου σε νέες πολιτικές πρωτοβουλίες και πιθανή επιστροφή στο προσκήνιο προσθέτουν ένα ακόμη στοιχείο στην κινητικότητα του πολιτικού σκηνικού. Το ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται μόνο στις δηλώσεις ενός πρώην κυβερνητικού εταίρου, αλλά και στο πώς διαμορφώνεται ο ευρύτερος χώρος δεξιότερα του κέντρου. Κάθε νέα πρωτοβουλία μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση, όμως η πραγματική της σημασία θα φανεί από τις συγκεκριμένες θέσεις, τις συμμαχίες και την απήχησή της. Μέχρι τότε, οι πολιτικές επιστροφές παραμένουν ενδιαφέρον παρασκήνιο, όχι ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο.

Η METAGORA του Κασσελάκη

Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, ο Στέφανος Κασσελάκης επιχείρησε μέσω της METAGORA να δώσει το δικό του στίγμα για το πολιτικό εγχείρημα των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο. Το διήμερο συνέδριο, που ολοκληρώθηκε στην Αθήνα και μάλιστα στο ανακαινισμένο Χίλτον, είχε στο πρόγραμμα θεματικές συζητήσεις για την εργασία, την παιδεία, την αυτοδιάθεση και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και ζωντανές ψηφοφορίες. Το ζητούμενο, βεβαίως, δεν είναι μόνο η διαφορετική σκηνοθεσία μιας πολιτικής διοργάνωσης, αλλά κατά πόσο αυτή θα μεταφραστεί σε οργανωμένη παρουσία, σαφείς προτάσεις και πραγματική σύνδεση με την κοινωνία. Ο Κασσελάκης επενδύει σε ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στη συμμετοχή και στον διάλογο. Η συνέχεια θα δείξει αν η METAGORA θα αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικής πολιτικής διεύρυνσης ή κυρίως μια επικοινωνιακά προσεγμένη επανεκκίνηση.

Ενίσχυση του Αγίου Όρους

Μεγάλη κινητικότητα επιδεικνύει ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις στους Ηγουμένους των Μονών καθώς έχουν δίπλα τους έναν πολύτιμο συμπαραστάτη όπως λένε. Στο πλαίσιο αυτό ο Στεφανής συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη με αντικείμενο την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καρυών σε στελεχιακό δυναμικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η πρωτιά του Ταραντίλη

Δεν ξέρω εάν τον θυμάστε. Υπήρξε βουλευτής της ΝΔ για 4 χρόνια (2019 – 2023), αλλά δεν άντεξε παραπάνω. Τι έμαθα; Κέρδισε διεθνή αναγνώριση καθώς για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στη λίστα «World’s Top 2% Scientists».

Ονειρεύονται Παρίσι στη Νέα Αριστερά

Στη Νέα Αριστερά θέλουν να ξεσηκωθεί η Αθήνα, όπως στο Παρίσι, και κάνουν εκδήλωση με τίτλο, «κάν’ το όπως το Παρίσι μεθαύριο το απόγευμα στην ΕΣΗΕΑ. Εκεί θα μιλήσουν, ο γραμματέας της Ν.Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο ⁠Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής, ο ⁠⁠Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής Ιατρικής στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης, κ.ά.

Η GlobiLED και ο διακόπτης των διαγωνισμών

Χθες σας έγραφα για την GlobiLED και τις συμφωνίες εκατομμυρίων με περιφέρειες, δήμους και μεγάλους οργανισμούς. Για τους γνώστες του χώρου, θεωρείται ότι η GlobiLED έχει τη μοναδική ιδιότητα να «ξεκλειδώνει» τους διαγωνισμούς. Να εξασφαλίζει χρηματοδότηση και σχεδόν όλοι οι φορείς του Δημοσίου να επιζητούν τη συνεργασία μαζί της. Κατά ένα παράξενο τρόπο, στη σφαίρα του ανεξήγητου πολλές φορές, η GlobiLED πατάει έναν διακόπτη και παίρνει τον έναν διαγωνισμό μετά τον άλλον.

Τα Mango στο Mall με λογαριασμό που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ

Στα 900 τ.μ. θα απλωθεί σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης το νέο κατάστημα της Mango στο The Mall Athens, αλλά η μετακόμιση συνοδεύεται από έναν ιδιαίτερα βαρύ λογαριασμό. Ενοίκιο και κοινόχρηστα υπολογίζονται συνολικά κοντά στο 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ανεβάζοντας ψηλά τον πήχη των πωλήσεων που θα πρέπει να κάνει το κατάστημα από την πρώτη ημέρα. Η Lamda Development, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζητά εγγυητική επιστολή που να καλύπτει έξι μήνες ενοικίων και κοινόχρηστων. Το ποια τράπεζα θα την εκδώσει παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία της Mango στο εμπορικό κέντρο θα ξεκινήσει με μια μεγάλη οικονομική δέσμευση-και με την αγορά να περιμένει να δει αν ο τζίρος θα δικαιολογήσει το κόστος.

Τα ραντεβού του Αθανασίου με τον Σπύρο Λάτση και τον Άλεξ Λάτση

Μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για το παρασκήνιο της αποχώρησής του από τη Lamda Development έκανε ο Οδυσσέας Αθανασίου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Athens Plaza. Όπως είπε, η απόφαση δεν ελήφθη τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά είχε συζητηθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ενημέρωσε προσωπικά τον Σπύρο και τον Άλεξ Λάτση ότι επιθυμούσε να αποχωρήσει μέσα στους επόμενους 12 έως 15 μήνες. Οι δύο βασικοί συνομιλητές του αρχικά επιχείρησαν να τον κρατήσουν περισσότερο, ωστόσο τελικά συμφωνήθηκε η ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση, με τον ίδιο να παραμένει συνδεδεμένος με τον όμιλο. Ο Αθανασίου παραδέχθηκε ότι εδώ και χρόνια ήθελε να δημιουργήσει κάτι δικό του, μια προσωπική φιλοδοξία που είχε αναβάλει εξαιτίας του Ελληνικού. Μάλιστα, χαρακτήρισε μεγάλη τύχη το γεγονός ότι βρέθηκε επικεφαλής ενός τόσο μεγάλου έργου, στο οποίο, όπως είπε, αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις. Έχει ενδιαφέρον ότι επιλέγει να αποχωρήσει στις 31 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που το Ελληνικό περνά από τις κατασκευές στις πρώτες παραδόσεις. Φεύγει, επομένως, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το μεγάλο στοίχημα της Lamda, αφήνοντας όμως στην επόμενη διοίκηση τις δυσκολότερες ίσως υποχρεώσεις της υλοποίησής του. Το επόμενο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το προσωπικό επιχειρηματικό εγχείρημα του Αθανασίου, για το οποίο δεν αποκάλυψε περισσότερα.

Τι αφήνει πίσω του στη Lamda Development και Ελληνικό

Αρκετά αποκαλυπτικός ήταν ο Οδυσσέας Αθανασίου και για το τι αφήνει πίσω του στη Lamda Development. Μίλησε για έναν όμιλο που, από καθαρή αξία ενεργητικού περίπου 400 εκατ. ευρώ όταν ανέλαβε τη διοίκηση το 2009, έφτασε σήμερα να διαθέτει χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 5 δισ. ευρώ και καθαρή αξία ενεργητικού 1,5 δισ. ευρώ. Στο μεταξύ, άντλησε περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ από κεφαλαιακές ενισχύσεις και ομολογιακές εκδόσεις. Ωστόσο, πίσω από τα μεγάλα νούμερα βρίσκεται και η ουσία της επόμενης ημέρας. Ο Αθανασίου παραδίδει μια εταιρεία με περισσότερους από 700 εργαζομένους, αλλά και ένα τεράστιο κατασκευαστικό πρόγραμμα, στο οποίο η πραγματική δοκιμασία αρχίζει τώρα. Από τις περίπου 9.000 κατοικίες του Ελληνικού, μόλις 1.500 προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028, με τις υπόλοιπες περίπου 7.000 να αποτελούν αντικείμενο της επόμενης φάσης ανάπτυξης. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Ο απερχόμενος CEO παραδέχθηκε ότι ο αρχικός σχεδιασμός του 2021 δεν επιβεβαιώθηκε πλήρως, τόσο ως προς τα χρονοδιαγράμματα όσο και ως προς το κόστος, επικαλούμενος την πανδημία, τις ανατιμήσεις και τις ελλείψεις προσωπικού στις κατασκευές. Το ενδιαφέρον πλέον είναι ότι η νέα διοίκηση θα κληθεί να αποδείξει στην πράξη ότι το Ελληνικό μπορεί να παραδίδει έργα με ρυθμούς που δικαιολογούν τις επενδυτικές προσδοκίες. Με τους πρώτους κατοίκους να αναμένονται από τον Ιανουάριο, τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά και το Riviera Galleria να βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών, το βάρος μεταφέρεται από τις εξαγγελίες στην εκτέλεση. Εκεί θα κριθεί και η επόμενη περίοδος της Lamda.

Γιατί η αγορά δεν βλέπει έναν νέο Μαρινόπουλο

Ακούω συγκρίσεις της Pizza Fan με τον Μαρινόπουλο, αλλά η αφετηρία των δύο υποθέσεων είναι διαφορετική. Στον Μαρινόπουλο το ζητούμενο ήταν η εξυγίανση μιας υπερχρεωμένης αλυσίδας, η αποκατάσταση της τροφοδοσίας και η προστασία εργαζομένων και προμηθευτών, μέσα από τη συμφωνία με τον Σκλαβενίτη. Στην Pizza Fan βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για φερόμενη μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Και εδώ υπάρχει μια πλευρά που δεν χωρά εύκολα στις συγκρίσεις περί «διάσωσης». Από τις συζητήσεις με ανθρώπους του κλάδου αναδεικνύεται το ερώτημα πώς επηρέασαν τον ανταγωνισμό οι πολύ χαμηλές τιμές, οι συνεχείς εκπτώσεις και τα «κεράσματα». Σε αυτό το περιβάλλον οι εταιρείες του κλάδου έπρεπε να διαμορφώνουν την εμπορική τους πολιτική σε μια αγορά όπου ο καταναλωτής είχε συνηθίσει στις διαρκείς προσφορές. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι οι προσφορές χρηματοδοτούνταν από φοροδιαφυγή, ούτε ότι η αποχώρηση κάποιας επιχείρησης οφειλόταν αποκλειστικά στην Pizza Fan. Εφόσον, όμως, επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, το ζήτημα θα αφορά και τους όρους με τους οποίους μοιραζόταν η αγορά.

Ο Λασκαρίδης επιστρέφει στα «μεγάλα» με 312 εκατ. δολάρια

Στα μεγάλα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου επιστρέφει ο Πάνος Λασκαρίδης, βάζοντας στο τραπέζι περίπου 312 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πληροφορίες, η Lavinia Bulkers παρήγγειλε τέσσερα Newcastlemax, χωρητικότητας 212.000 τόνων το καθένα, στο κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong International. Ο λογαριασμός διαμορφώνεται κοντά στα 78 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, με παραδόσεις το 2030. Η λεπτομέρεια είναι ότι πρόκειται για την πρώτη παραγγελία νεότευκτων αυτής της κατηγορίας έπειτα από 13 χρόνια. Είχαν προηγηθεί έξι Newcastlemax το 2013, τα οποία παραμένουν σε λειτουργία. Ενδιάμεσα, η εταιρεία είχε επικεντρωθεί σε μικρότερα Kamsarmax, παραγγέλνοντας οκτώ τη διετία 2023–2024. Και επειδή οι κινήσεις δεν περιορίζονται στο ξηρό φορτίο, η αδελφή εταιρεία Lavinia Tankers έχει παραγγείλει φέτος τέσσερα Suezmax, περίπου 356 εκατ. δολαρίων. Οι δύο παραγγελίες ανεβάζουν έτσι τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις κοντά στα 668 εκατ. δολάρια, με ορίζοντα παραδόσεων το 2029–2030. Πρόκειται ουσιαστικά για επενδυτικό άνοιγμα με βάθος χρόνου και παρουσία σε δύο διαφορετικές αγορές της ναυτιλίας.

Το μέτωπο των δημάρχων απέναντι στο ειδικό καθεστώς της παραλιακής

Μέτωπο εννέα δημάρχων σχηματίζεται για τα καταστήματα εστίασης στα τουριστικά ακίνητα της ΕΤΑΔ, από τον Φαληρικό Όρμο έως την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το άρθρο 339 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις «εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής». Πίσω από τον τεχνικό τίτλο, οι δήμαρχοι βλέπουν μετατόπιση εξουσίας προς το υπουργείο Τουρισμού και διαφορετικούς όρους λειτουργίας για επιχειρήσεις της ίδιας αγοράς. Το ερώτημα που θέτουν αφορά ποιος θα αδειοδοτεί και ποιος θα ελέγχει, ιδιαίτερα για μουσική και ωράρια, όταν τα παράπονα των κατοίκων καταλήγουν στους δήμους. Στην κοινή γραμμή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Κονδύλης, Κωνσταντέλλος, Παπανικολάου και Μώραλης. Ζητούν απόσυρση και διάλογο, αφήνοντας σαφώς ανοιχτή τη δικαστική οδό. Η αντιπαράθεση έχει και επιχειρηματικό βάρος, καθώς οι αιρετοί προειδοποιούν για άνιση μεταχείριση εις βάρος καταστημάτων που λειτουργούν εκτός ακινήτων της ΕΤΑΔ.

Έκλεισε το deal Αλαφούζου – Protagon

Όσοι περιμένουν νέα από το μέτωπο των συζητήσεων μεταξύ του ομίλου Αλαφούζου και του Protagon, να ξέρουν ότι η συμφωνία έχει επιτευχθεί και το γνωστό site, του οποίου τα ηνία κρατούσε ο Χρήστος Μεμής από το 2015, αλλάζει οριστικά χέρια. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν παγώσει διάφορα projects, εν αναμονή των αποφάσεων της νέας ιδιοκτησίας. Αναμένονται οι επόμενες κινήσεις.