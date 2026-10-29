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Κινητοποιούνται όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί

Καλημέρα σε όλους. Στον απόηχο των παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έμαθα ότι αρχίζουν σιγά – σιγά να κινητοποιούνται όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί καθώς μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο. Και εάν λάβουμε υπόψιν την εκτίμηση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027 απομένουν λιγότερο από έξι μήνες. Πάντως ανεξάρτητα τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, είτε Μάρτιο, είτε Απρίλιο, είτε Μάιο, η προετοιμασία έχει ξεκινήσει και μαθαίνω ότι αρχίζουν και κλείνουν και τα ψηφοδέλτια σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες.

Σουτζουκάκια, κόκκινο κρασί και πολιτική κουβέντα

Το εστιατόριο «Διάβαση», στην οδό Παύλου Μελά, επέλεξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας για το δείπνο τους το βράδυ της Τρίτης, μετά την εκδήλωση για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου. Στο τραπέζι βρέθηκαν τα φημισμένα σουτζουκάκια, γύρος χοιρινός και κόκκινο κρασί. Το ενδιαφέρον, βεβαίως, δεν βρίσκεται μόνο στο μενού, αλλά και στον συμβολισμό της συνάντησης. Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκαν μαζί στη Θεσσαλονίκη, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση αναζητά πολιτικό βηματισμό και η συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας περιστρέφεται γύρω από την επαφή των στελεχών με την κοινωνία και τα φαινόμενα αλαζονείας.

Εθνική επέτειος με πολιτικά μηνύματα

Η Θεσσαλονίκη φόρεσε τα γιορτινά της για την 28η Οκτωβρίου, αλλά η εξέδρα των επισήμων είχε, όπως πάντα, το δικό της παραπολιτικό ενδιαφέρον. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Τασούλας και Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκαν στην παρέλαση, μαζί με εκπροσώπους των κομμάτων και της πολιτικής ηγεσίας. Το μήνυμα της ημέρας ήταν θεσμικό, με έμφαση στην εθνική ενότητα και στην αμυντική ισχύ. Ωστόσο, σε μια περίοδο που το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, ακόμη και οι παρουσίες αποκτούν συμβολισμό.

Δύο ξένοι στην ίδια πόλη ή τρεις;

Η γλώσσα του σώματος των πολιτικών μας στη χθεσινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, πάντως, ήταν πιο ηχηρή από τον λόγο τον ίδιο. Άνθρωπός μου στην εξέδρα των επισήμων παρατήρησε τα εξής: Τα χαμόγελα περίσσευαν από τους περισσότερους όχι όμως και η διάθεση να έχουν όλοι διάδραση μεταξύ τους. Αυτό που επίσης παρατήρησε ήταν ότι λίγο μετά την άφιξή του στο χώρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης του έμοιαζε λίγο αμήχανος. Αντάλλαξε χειραψίες με πολλούς όχι όμως και με τον Νίκο Δένδια με τον οποίο ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο. «Σα να γυρνούσαν», μου είπε, «ο ένας γύρω από τον άλλο προσπαθώντας να αποφύγουν τον χαιρετισμό». Αυτό που επίσης παρατήρησε ήταν το πόσο ψυχρή ήταν η χειραψία που αντάλλαξε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ίσως αν δεν έκανε την κίνηση ο πρωθυπουργός να μην είχε γίνει ούτε αυτό.

Μία ακόμη φορά στον Βορρά

Πριν από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στη Βόρεια Ελλάδα, με πρώτο σταθμό το Κιλκίς. Το πρόγραμμά του περιλάμβανε το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα, παραγωγικές μονάδες, τον οίκο ευγηρίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και τα έργα αναβάθμισης στον άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι. Στη συνέχεια συναντήθηκε με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι και μετέβη στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή της περιοχής δεν είναι πολιτικά αδιάφορη. Η κυβέρνηση θέλει να συνδέσει την παρουσία του πρωθυπουργού με έργα υποδομών, την παραγωγή και την καθημερινότητα της περιφέρειας. Ταυτόχρονα, οι επισκέψεις εκτός Αθήνας προσφέρουν ευκαιρίες για απευθείας επαφή με το κομματικό ακροατήριο και καταγραφή δυσαρεσκειών. Το πραγματικό στοίχημα, όμως, δεν είναι οι φωτογραφίες από τις περιοδείες, αλλά αν οι εξαγγελίες μεταφράζονται σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Στο εσωτερικό της ΝΔ, άλλωστε, η συζήτηση για την εκλογική ετοιμότητα έχει ήδη αρχίσει και έμαθα ότι την επόμενη εβδομάδα, εκτός από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα συνεδριάσει, μετά από πολλούς μήνες και η Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ.

Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ

Η Νέα Υόρκη είναι ο επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα τοπική ώρα 10 πμ θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια». Την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich, στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.

Στο «κάστρο» του Σαμαρά ο πρωθυπουργός

Με το βλέμμα στραμμένο στην αυτοδιοίκηση, αλλά και με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις, η παρουσία σύμφωνα πληροφορίες της στήλης του πρωθυπουργού στην Καλαμάτα στις 5 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα συγκεντρώνει δημάρχους, αιρετούς, κυβερνητικά στελέχη και εκροσώπους της αντιπολίτευσης σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα της χρηματοδότησης των δήμων, της στελέχωσης των υπηρεσιών και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Στο πολιτικό παρασκήνιο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην παρουσία του πρωθυπουργού, αλλά στρέφεται κυρίως στα μηνύματα που θα επιλέξει να εκπέμψει προς τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση των δήμων; Θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών; Με τη Μεσσηνία να αποτελεί «κάστρο» του Αντώνη Σαμάρα μένει να διαφανεί εάν θα δώσει το παρών και ο ίδιος γιατί το σίγουρο είναι ότι Σαμαρικοι θα είναι όλοι εκεί και σε επίπεδο στελεχών και αυτοδιοικητικών.

Η υποψηφιότητα της Ντόρας παραμένει ανοιχτή

Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έχει κλείσει ακόμη το κεφάλαιο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Σε πρόσφατη συνέντευξή της ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, προσθέτοντας ότι, όταν καταλήξει, θα το ανακοινώσει η ίδια δημόσια. Η δήλωση στα Νέα και στον Γιώργο Παπαχρήστο, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Στα πολιτικά πηγαδάκια, βεβαίως, η συζήτηση για τις υποψηφιότητες έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την επίσημη κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Η ίδια έχει κάθε λόγο να σταθμίσει τα δεδομένα πριν αποφασίσει. Μέχρι τότε, πάντως, η μόνη ασφαλής διατύπωση είναι ότι το ενδεχόμενο παραμονής ή αποχώρησης παραμένει ανοιχτό.

Κώστας Καραμανλής και Νατάσα Παζαΐτη στην Πρώτη Σερρών

Στην Πρώτη Σερρών βρέθηκε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη και με τον γιο τους Αλέξανδρο. Ο πρώην πρωθυπουργός παρακολούθησε την παρέλαση, χαιρέτησε κατοίκους και αντάλλαξε ευχές με τους παρευρισκόμενους. Η παρουσία του στον τόπο καταγωγής του είχε αναπόφευκτα και συμβολική διάσταση, καθώς κάθε δημόσια εμφάνιση ενός πρώην πρωθυπουργού αξιολογείται και μέσα από τη σημερινή πολιτική συγκυρία. Να σας πω την αλήθεια, έχω ακούσει για μελλοντική υποψηφιότητα του μικρού Καραμανλή σε ένα νομό όπου ο Κώστας Καραμανλής του Αχιλλέα δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος λόγω και της υπόθεσης των Τεμπών.

Καραμανλής, ΣΕΚΑΠ και Πιερρακάκης

Ενδιαφέρον είχε η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην Ξάνθη. Ο Καραμανλής υποδέχθηκε προσωπικά τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup στις εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑΠ, ενώ στη συνέχεια οι δύο άνδρες γευμάτισαν επί περίπου δύο ώρες στην παλιά πόλη. Και μάλιστα έμαθα ότι έγινε συζήτηση εφ’ όλης της ύλης και για την οικονομία με τον Κ. Καραμανλή να μου λένε ότι εκφράζεται πολύ θετικά για τον υπουργό.

Σηκώνει τηλέφωνο για τον Ανδρουλάκη ο Λαλιώτης

Συνεχίζεται ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας για την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς. Δεν χρειάζεται βέβαια να έχεις μάτια για να το δεις, αρκεί να συνομιλήσεις με ανθρώπους και από τα δύο στρατόπεδα. Και σε έναν τέτοιο πόλεμο, ως γνωστόν, ο καθένας βγάζει από τη φαρέτρα του τα βαριά όπλα.Ένα από αυτά, στην πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, ακούει στο όνομα «θείο βρέφος». Όπως πληροφορούμαι, σηκώνει ο ίδιος το τηλέφωνο προς ανεξάρτητους βουλευτές, με σκοπό να τους αποτρέψει από τον δρόμο προς την Αμαλίας και να τους στρέψει προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Το εγχείρημα ξέρω ότι δεν είναι εύκολο και η στήλη γνωρίζει και με ποιους έχει επικοινωνήσει και τα αποτελέσματα από την επικοινωνία. Κάποιος εξ αυτών έχει ήδη αποφασίσει ή έχει παρακολουθήσει ομιλία προέδρου από εξώστη. Για τους νεότερους, το προσωνύμιο «θείο βρέφος»ανήκει στον Κώστα Λαλιώτη, που δίνει και αυτός τη δική του μάχη για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η παραίτηση του Καλαματιανού και η σκόνη που σήκωσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Μετά το ομολογουμένως επιτυχημένο βίντεο που έδωσε η Κουμουνδούρου με δηλώσεις βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένουν ανεξάρτητοι, ήρθε το γραφείο Τύπου του κόμματος να βγάλει και ανακοίνωση κατά του πρώην συντρόφου τους, Διονύση Καλαματιανού. Οι βολές ή για να πω καλύτερα η αιτία, ήταν, η ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην βουλευτή Ηλείας με βίντεο την Παρασκευή και κατατέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής χθες. Αρκετός ο θόρυβος θα έλεγα και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα η οσμή σκανδάλου από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Βέβαια το λογικό θα ήταν από την πλευρά του Καλαματιανού να είχε κατατεθεί την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι το λογικό.

Παραίτηση Ζαμπάρα σήμερα

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως σας έχω πει, παίρνουν, ο ένας μετά τον άλλον, τον δρόμο προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα κομμάτια του παζλ στην Αμαλίας αρχίζουν να μπαίνουν στη βάση τους. Σήμερα το πρωί, πριν τις δέκα, αναμένεται ακόμη μια παραίτηση, που θα συνοδευτεί από ένταξη στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Η ανακοίνωση του Μίλτου Ζαμπάρα θα γίνει με βίντεο, στα χνάρια του Διονύση Καλαματιανού. Η επόμενη παραίτηση, απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, θα γίνει γύρω στα τέλη του Νοεμβρίου.

Στο τραπέζι σενάρια για την επόμενη ημέρα της Epsilon Net

Η συμφωνία για την εξαγορά του 70% της Entersoft από τη βρετανική επενδυτική εταιρεία Hg αναζωπύρωσε τη συζήτηση στην αγορά για τις κινήσεις στον χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η Epsilon Net, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ενδεχόμενη πώληση των συμμετοχών που διατηρούν στο μετοχικό της κεφάλαιο η Εθνική Τράπεζα και το αμερικανικό fund General Atlantic. Προς το παρόν, πρόκειται για σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς να προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι έχει δρομολογηθεί συγκεκριμένη συναλλαγή. Η συζήτηση, πάντως, τροφοδοτεί το ενδιαφέρον για τη μετοχική σύνθεση και την πορεία της εταιρείας, ενώ οι επόμενες κινήσεις των δύο μετόχων αναμένεται να δείξουν αν οι φήμες θα αποκτήσουν πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Το σχέδιο του «Mr Christmas Theater» για παγοδρόμιο στο Καλλιμάρμαρο

Σχέδιο για τη δημιουργία υπαίθριου παγοδρομίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στην πλατεία μπροστά από αυτό έχω μάθει ότι ετοιμάζει ο ιδιοκτήτης του Christmas Theater, Αντώνης Βλωτιδέλλης. Μάλιστα η εταιρεία συμφερόντων του CH Theater Μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχει υποβάλει αίτημα προσωρινής παραχώρησης της χρήσης του χώρου προς το υπουργείο Πολιτισμού για τη διοργάνωση εμπορικής δράσης με τίτλο «Ice Arena». Το σχέδιο περιλαμβάνει, πέρα από το παγοδρόμιο, την εγκατάσταση χριστουγεννιάτικου δέντρου και άλλων συναφών κατασκευών. Η δράση προγραμματίζεται για το διάστημα από τις 27 Νοεμβρίου 2026 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027. Το στήσιμο προβλέπεται από τις 11 έως τις 26 Νοεμβρίου και η αποξήλωση από τις 8 έως τις 11 Φεβρουαρίου.

Το δύσκολο στοίχημα της Speedex

Η γνωστή εταιρεία κούριερ, Speedex, που ανήκει στον όμιλο Σφακιανάκη καλείται να ανατρέψει μια έντονα επιβαρυμένη οικονομική εικόνα τα τελευταία χρόνια. Σας θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος όμιλος έχει στην ομπρέλα του μερικές από τις πιο γνωστές μάρκες αυτοκινήτων με αντίστοιχες αντιπροσωπείες και εκθέσεις, μεταξύ των οποίων BMW, Mini, Suzuki, Jeep, Fiat, BYD και άλλες. Σε ό,τι αφορά τη Speedex, θα θυμίσω ότι το 2024 ο τζίρος της υποχώρησε κατά 20,5%, στα 28 εκατ. και οι καθαρές ζημίες στα 10,3 εκατ. Το βάρος για τη συνέχιση της δραστηριότητας έπεσε και στη μητρική Σφακιανάκης ΑΕΒΕ. Στο τέλος του 2024, ο δανεισμός της Speedex προς τη μητρική ανερχόταν σε 14,5 εκατ. ευρώ και, έως την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, είχαν καταβληθεί επιπλέον 11 εκατ. Ευρώ για την κάλυψη των υποχρεώσεών της. Παράλληλα, στο τραπέζι τέθηκαν η κεφαλαιοποίηση μέρους του ενδοομιλικού δανεισμού και η μείωση κεφαλαίου για τον συμψηφισμό ζημιών. Το επιχειρησιακό σκέλος του σχεδίου προβλέπει αναδιάρθρωση του δικτύου συνεργατών, νέα εμπορικά συμβόλαια, αύξηση της μέσης τιμής ανά αποστολή και επενδύσεις σε τεχνολογία και αυτοματοποίηση. Η διοίκηση συνδέει την ανάκαμψη με την αύξηση των πωλήσεων, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Στοίχημα που μόνο εύκολο δεν είναι καθώς ο ανταγωνισμός από εταιρείες όπως η ACS και η Γενική Ταχυδρομική είναι πολύ ισχυρός. Ωστόσο μαθαίνω ότι οι προσπάθειες στο εσωτερικό της εταιρείες γίνονται με μεθοδικό τρόπο. Προκειμένου η άλλοτε ισχυρή Speedex να μπορέσει να επιστρέψει κάποια στιγμή εκεί που βρισκόταν.

Το Κέντρο Υγείας των 7 εκατ. ευρώ στη Φυλή και η αδυναμία του Δήμου

Σχέδιο για την κατασκευή νέου Κέντρου Υγείας, προϋπολογισμού σχεδόν 7 εκατ. ευρώ, προωθεί ο Δήμος Φυλής, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια και τη Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ. Η χρηματοδότηση της κατασκευής επιδιώκεται μέσω του προγράμματος «Αττική» του ΕΣΠΑ, με την προθεσμία υποβολής της πρότασης να λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Το έργο προβλέπει διώροφο κτίριο με υπόγειο στη Δροσούπολη, σε δημοτικό οικόπεδο στη συμβολή των οδών Παμβώτιδας, Αράχθου και Πηνειού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διαθέτει τμήμα επειγόντων περιστατικών, ιατρεία, παιδιατρικό τμήμα, μονάδα βραχείας παραμονής με 4 έως 6 κλίνες, καθώς και μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου δηλώνει αδυναμία να αναλάβει την επίβλεψη λόγω ελλιπούς στελέχωσης και φόρτου έργων, ενώ αντίστοιχη αδυναμία αναφέρεται και για τη 2η ΥΠΕ ως προς την ανάληψη της κατασκευής. Τη διαγωνιστική διαδικασία και την επίβλεψη προβλέπεται έτσι να αναλάβει η Νέα Μητροπολιτική Αττική. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 42 μήνες από την υπογραφή της, ενώ ανάδοχος για την κατασκευή θα αναδειχθεί μέσω διαγωνισμού.

Νέο «χτύπημα» στην εστίαση με φόντο την καφεστίαση

Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας στον κλάδο της εστίασης και, όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, σύντομα αναμένεται να υπάρξει και νέο «χτύπημα». Αυτή τη φορά η μπίλια φαίνεται να γυρίζει γύρω από παίκτη της καφεστίασης, με την αγορά να περιμένει τις επόμενες εξελίξεις. Μετά την υπόθεση της Pizza Fan, όσα ακολούθησαν για τους Φούρνους Χωριάτικο, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από τη σχέση του Βαγγέλη Λιόλιου με την Coffee Island, το ενδιαφέρον στον χώρο παραμένει έντονο.

Στο ίδιο τραπέζι η Διεπαγγελματική για το μέλλον της φέτας

Ταχύτατες είναι οι εξελίξεις στον κλάδο της φέτας, καθώς, ενώ στο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ βιομηχάνων για πιθανές αλλαγές στον φάκελο ΠΟΠ του εθνικού μας τυριού, όλα τα μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας αναμένεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη, μέσα στις επόμενες ώρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα όσα θα συζητηθούν, με τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι να έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε πλευρές της παραγωγικής αλυσίδας.