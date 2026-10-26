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Θα μιλήσει ο Μαραφάτσος;

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ελληνοαμερικανικοί δικηγορικοί κύκλοι στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για ενδεχόμενη συμφωνία του Μαραφάτσου να «μιλήσει» στις Αρχές ώστε να πέσει στα μαλακά – όσο πιο μαλακά γίνεται. Να πει δηλαδή την αλήθεια για διάφορα θέματα τα οποία γνωρίζει από πρώτο χέρι. Μαθαίνω, επίσης, ότι έχει πραγματοποιήσει και κάποια ταξίδια σε χώρες στις οποίες δεν έπρεπε και ερευνάται πολύ σχολαστικά για αυτές τις δράσεις του. Και αν μιλήσει ο Μαραφάτσος, δεν θα χάσουν κάποιοι μόνο τον ύπνο τους. Μπορεί να χάσουν και κάτι άλλο, πιο πολύτιμο.

Στον Άγιο Δημήτριο ο Μητσοτάκης

Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή σήμερα του Αγίου Δημητρίου ο πρωθυπουργός ο οποίος επέστρεψε χθες από το ταξίδι – αστραπή στην Σαουδική Αραβία θα βρεθεί στον ομώνυμο δήμο και θα παραστεί στην θεία λειτουργία στην εκκλησία της περιοχής. Άλλωστε στο ενοριακό Αρχονταρίκι γίνονται τα Δημήτρια 2026 τα οποία μαθαίνω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς θα βρεθεί στα νότια θα μιλήσει και σε κατοίκους της περιοχής.

Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης

Οι ημέρες βρίσκουν το πολιτικό σύστημα με ανοιχτά μέτωπα στην εξωτερική πολιτική, πιέσεις στην οικονομία και εντατική προετοιμασία για τις εκλογές του 2027. Το Μαξίμου θέλει να κρατήσει στο προσκήνιο τη σταθερότητα και την αυτοδυναμία. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στην ακρίβεια, στους θεσμούς και στην αξιοπιστία της κυβέρνησης. Παράλληλα, οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι κινήσεις πρώην πρωθυπουργών προσθέτουν ένα δεύτερο επίπεδο πολιτικής πίεσης.

Το Μαξίμου κοιτάζει προς το 2027

Θα σας μεταφέρω μια συζήτηση που είχα με κεντρικό υπουργό που μου είπε ότι η αυτοδυναμία παραμένει ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι ότι άλλο οι εκλογικοί σχεδιασμοί και άλλο η κοινωνική διάθεση, όπως μου διευκρίνισε. Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν πως οι κάλπες δεν κερδίζονται μόνο με διλήμματα σταθερότητας, αλλά χρειάζεται και απάντηση στην καθημερινότητα. Το παρασκήνιο της προετοιμασίας του προγράμματος για τις εκλογές του 2027 δείχνει ότι η μάχη έχει ήδη αρχίσει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει ήδη ζητήσει σημειώματα και προτάσεις.

Το κόμμα Σαμαρά στην ομιλία Καραμανλή

Ένα από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου ήταν η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Και πέρα από όσα είπε μεγάλο ενδιαφέρον είχε η ανθρωπογεωγραφία αλλά και όσα ακούγονταν στα πηγαδάκια με κυρίαρχο θέμα συζήτησης το κόμμα Σαμαρά και πότε θα ανακοινωθεί. Το πιο στενό πρέσινγκ γινόταν στον άνθρωπο του προέδρου, τον Κώστα Μπούρα τον οποίο πίεζαν χωρίς αποτέλεσμα να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος. Σε άλλα πηγαδάκια αρκετοί ήταν εκείνοι που συζητούσαν για την φθορά της ΝΔ στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο άνθρωπός μου που τα άκουσε όλα αυτά και σας τα μεταφέρω πήρε και παρουσίες. Έχουμε και λέμε: Είδε τρείς πρώην προέδρους της ΟΝΝΕΔ. Τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τον Γιώργο Βουλγαράκη και τον Βασίλη Μιχαλολιάκο οι οποίοι μάλιστα κάθονταν δίπλα δίπλα στην πρώτη σειρά. Επίσης παρόντες ήταν η πρώην ανώτατη δικαστικός και υπηρεσιακή πρωθυπουργός το 2015 Βασιλική Θάνου, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, ο πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Κωνσταντίνος Φορτσάκης, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, Νίκος Βαφειάδης, ο Θέμης Σοφός, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Κωνταντίνος Κυρανάκης Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος και ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Βλάχος, ο Γιάννης Βαληνάκης και η Μιμή Ντενίση. Παρών και ο βουλευτής της ΝΔ και εορτάζων σήμερα Δημήτρης Καλογερόπουλος ο οποίος εσχάτως ήρθε στην επικαιρότητα με το «τον ήπιαμε» όταν αναφέρθηκε στο τουρκολυβικό μνημόνιο. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους επικρότησαν με την φράση «γεια σου ρε Καλογερόπουλε! Ωραία το είπες».

Η κριτική Σαμαρά που ερεθίζει το Μαξίμου

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν χρειάζεται να ανακοινώσει νέο κόμμα για να προκαλεί πολιτικό πονοκέφαλο. Αρκεί να επιμένει στην κριτική του για την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Η νέα αντιπαράθεση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο με βάση και το χθεσινό του άρθρο στην Εστία ανεβάζει το θερμόμετρο και αναγκάζει το κυβερνητικό επιτελείο να ισορροπεί ανάμεσα στην απάντηση και στην αποφυγή προσωπικής σύγκρουσης. Κανείς δεν θέλει να μετατρέψει έναν πρώην πρωθυπουργό σε πρωταγωνιστή της καθημερινής πολιτικής ατζέντας. Ωστόσο, όσο η κριτική του βρίσκει ακροατήριο, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αντιμετωπίζεται ως απλά γκρίνια.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο και διπλωματία

Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που η Αθήνα θα προτιμούσε να παραμένει διπλωματικά ελεγχόμενο. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η ελληνική θέση δεν αλλάζει από μονομερείς ενέργειες. Σωστό ως διατύπωση, αλλά ανεπαρκές ως πολιτική απάντηση, αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες κινήσεις. Οι επαφές με την Αίγυπτο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι χώρος για διπλωματικό εφησυχασμό. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η Αθήνα μπορεί να μετατρέψει τις διεθνείς της επαφές σε ουσιαστικά αντίβαρα.

Ο Γεραπετρίτης στο στόχαστρο

Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη προέρχεται από το εσωτερικό της ευρύτερης συντηρητικής παράταξης και, γι’ αυτό, αποκτά πρόσθετο βάρος. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την προσωπική πολιτική αντοχή του υπουργού, αλλά και την εικόνα της κυβερνητικής στρατηγικής στα εθνικά θέματα. Η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει καθαρά τι επιδιώκει, τι έχει πετύχει και ποια περιθώρια διαπραγμάτευσης διαθέτει. Όταν το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής γίνεται αντικείμενο εσωτερικής αμφισβήτησης, το Μαξίμου χρειάζεται επιχειρήματα και όχι μόνο επικοινωνιακή άμυνα.

Ο Νονός και ο Μαυρογυαλούρος

Η αιχμή του Αλέξη Τσίπρα για την κυβέρνηση και η άμεση απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, δείχνει ότι η πολιτική σύγκρουση διεξάγεται πλέον και στο πεδίο των συμβολισμών. Μια κινηματογραφική αναφορά, μια ειρωνική απάντηση και μια κατηγορία για πολιτική υποκρισία αρκούν για να τροφοδοτήσουν τον ημερήσιο κύκλο ειδήσεων. Το ερώτημα είναι τι μένει όταν σβήσουν οι τίτλοι. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την ταινία Νονός επιχειρεί να διατηρήσει πολιτική παρουσία και να αμφισβητήσει την κυβερνητική αξιοπιστία. Η κυβέρνηση απαντά επιθετικά, αρνούμενη να του παραχωρήσει μονοπώλιο στην κριτική με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να του χαρίζει τον Μαυρογιαλούρο. Έπεται συνέχεια.

Το ΠΑΣΟΚ και οι καταγγελίες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η επιδίωξη είναι σαφής. Να εμφανιστεί ως δύναμη αλλαγής χωρίς να εγκλωβιστεί σε μια ατέρμονη αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ και τους υπόλοιπους χώρους της αντιπολίτευσης. Το δύσκολο σημείο βρίσκεται αλλού. Η καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής δεν αρκεί, αν δεν συνοδεύεται από προτάσεις που να γίνονται κατανοητές από τον πολίτη. Στη διαδικασία της εκλογικής προετοιμασίας, κάθε δημοσκοπική μεταβολή αποκτά σημασία. Η πραγματική δοκιμασία, βέβαια, θα είναι να μετατραπεί η δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση σε θετική ψήφο υπέρ του ΠΑΣΟΚ.

Ο απόηχος της συνάντησης Τσουκαλά – Μελίδη

Πάμε τώρα στη συνάντηση του Κώστα Τσουκαλά με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μελίδη και να σας πω τι έγινε. Οι δύο τους γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια – δηλαδή από το 2023, ήταν μαζί στο πανεπιστήμιο. Μπορώ να σας πω ότι στο τραπέζι του Φίλιον το κυρίως πιάτο ήταν οι εξελίξεις στην ευρύτερη Κεντροαριστερά. Kαι όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν λέει όχι σε πολιτικές συζητήσεις ή συναντήσεις στον χώρο όλης της Κεντροαριστεράς. Επίσης, μετά βεβαιότητας μπορώ να σας πω, ότι όποιες και να είναι οι φιλικές ή μη κουβέντες, σε μία ενδεχόμενη συνεργασία, δεν υπάρχει περιθώριο σύγκλισης της Χαριλάου Τρικούπη με στελέχη όπως η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς. Κρατήστε αυτά τα δύο ονόματα έχω λόγο που σας το λέω.

Η αντιπολίτευση ψάχνει κοινό βηματισμό

Κυβερνητικά λάθη, κοινωνική δυσαρέσκεια και ανοιχτά ζητήματα θεσμών προσφέρουν στην αντιπολίτευση πεδίο δράσης. Δεν της εξασφαλίζουν, όμως, αυτόματα πολιτικό αποτέλεσμα. Κάθε κόμμα επιδιώκει να αναδείξει τη δική του ταυτότητα, να διατηρήσει το ακροατήριό του και να αποφύγει την πολιτική απορρόφηση από τους ανταγωνιστές του. Έτσι, η κοινή κριτική προς την κυβέρνηση δεν μεταφράζεται εύκολα σε κοινή στρατηγική. Το παρασκήνιο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης θα κριθεί και από το ποιος θα καταφέρει να επιβάλει την ατζέντα του. Για την ώρα, η αντιπολίτευση διαθέτει αρκετούς λόγους να επιτίθεται, αλλά χρειάζεται πιο πειστική απάντηση στο ερώτημα ποιος μπορεί να κυβερνήσει.

Η ακρίβεια δεν υποχωρεί

Η ακρίβεια παραμένει το πιο άμεσο τεστ για την κυβέρνηση. Οι οικονομικοί δείκτες και οι ανακοινώσεις μέτρων έχουν τη σημασία τους, αλλά ο πολίτης κρίνει με βάση τον λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, το ενοίκιο και τα έξοδα του μήνα. Η αντιπολίτευση γνωρίζει ότι εδώ βρίσκεται ένα από τα ισχυρότερα πεδία πολιτικής πίεσης. Η κυβέρνηση, από την άλλη, επιδιώκει να δείξει ότι διαθέτει σχέδιο και δημοσιονομικά περιθώρια στήριξης. Το κρίσιμο είναι η αποτελεσματικότητα, όχι η συχνότητα των ανακοινώσεων. Όσο η οικονομική πίεση παραμένει αισθητή στα νοικοκυριά, κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία θα περνά από το ίδιο αυστηρό φίλτρο. Φαίνεται πραγματικά στην τσέπη;

Η συμφωνία για τη Μονή Σινά δεν τελειώνει με μια υπογραφή

Η εξέλιξη γύρω από τη συμφωνία για τη Μονή Σινά προσφέρει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρουσιάσει μια διπλωματική επιτυχία. Η συγκατάθεση του Αρχιεπισκόπου Συμεών για την υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά δεν εξαφανίζει αυτομάτως όλα τα ερωτήματα. Η ουσία βρίσκεται στις εγγυήσεις που θα εφαρμοστούν στην πράξη και στη διασφάλιση του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της ιστορικής μονής. Για την κυβέρνηση, η υπόθεση έχει και πολιτική διάσταση: χρειάζεται να αποδείξει ότι οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις παράγουν σταθερά αποτελέσματα.

Pizza Fan και μπάσκετ, πολιτική ευθύνη και διαφάνεια

Οι υποθέσεις που απασχολούν τις αρχές γύρω από την Pizza Fan και το ελληνικό μπάσκετ έχουν ανοίξει έναν κύκλο δημόσιας αντιπαράθεσης. Η κυβερνητική θέση ότι πρέπει να φτάσει η έρευνα μέχρι τέλους, χωρίς εξαιρέσεις, είναι πολιτικά αναμενόμενη. Το κρίσιμο είναι να αποδειχθεί στην πράξη ότι οι έλεγχοι δεν σταματούν μπροστά σε ονόματα, διασυνδέσεις ή ισχυρά συμφέροντα. Το πολιτικό κόστος θα εξαρτηθεί από το αν οι αρμόδιες αρχές λειτουργήσουν ανεξάρτητα και αποτελεσματικά.

Το web ραδιόφωνο της ΕΟΚ

Το γνωρίζετε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης διαθέτει web radio από το 2022, το οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα; Το έμαθα τυχαία από συνάδελφο, τον οποίο ρώτησα πώς εξηγείται ότι, τόσο χρόνια, δεν έχει γραφτεί ούτε είχε ακουστεί σχεδόν κάτι επικριτικό για τον Βαγγέλη Λιόλιο. Με ύφος βιτριολικό μου είπε να απευθυνθώ στο web ραδιόφωνο που έστησε ο Βαγγέλης Λιόλιος και κάνουν εκπομπές πάνω από είκοσι συνάδελφοί αθλητικογράφοι. Βέβαια το να κάνεις εκπομπή δεν είναι μεμπτό. Αν με ρωτάτε πώς γινόταν η επιλογή, πάντως, δεν το γνωρίζω.

Οι Μανιάτες δείχνουν την προτίμησή τους

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι Μανιάτες στον Τάκη Θεοδωρικάκο κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας για τις εκλογές της Ένωσης των Απανταχού Μανιατών. Ο υπουργός Ανάπτυξης έγινε δεκτός με πολλά χαμόγελα από τους πατριώτες του, όταν πήγε να ψηφίσει μαζί με τα δυο του παιδιά. Η διαδικασία είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ο Θεοδωρικάκος έγινε αποδέκτης ζέστης υποδοχής, δείχνοντας για μια ακόμα φορά ήταν είναι παρών σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ο Βορίδης και ο κομματικός μηχανισμός

Η μαζική ανταπόκριση κομματικών στελεχών σε συγκέντρωση του Μάκη Βορίδη στην Ανατολική Αττική είναι ένδειξη ότι η κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού παραμένει σημαντική σε μια περίοδο εκλογικής προετοιμασίας. Τα στελέχη θέλουν να διατηρούν παρουσία, δίκτυα και επαφή με τη βάση. Η ηγεσία χρειάζεται να κρατά ενωμένη την παράταξη, χωρίς να αφήνει την εντύπωση ότι οι εσωτερικές ισορροπίες προηγούνται της κυβερνητικής δουλειάς. Στη Νέα Δημοκρατία, όπως και σε κάθε μεγάλο κόμμα, οι συγκεντρώσεις μετρούν και ως σήματα πολιτικής επιρροής.

Μετά τον Καλαματιανό, έρχεται ο Ζαμπάρας

Δεν λέει να κοπάσει ο πολιτικός αναβρασμός στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με τις παραιτήσεις βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη διαφαινόμενη συμπόρευσή τους με τον Αλέξη Τσίπρα να δημιουργούν νέα δεδομένα, τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στην περιφέρεια. Η παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού την Παρασκευή από τη βουλευτική έδρα της Ηλείας ήταν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των εξελίξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ίδιος ανακοίνωσε την απόφασή του να παραδώσει την έδρα και να συμπορευθεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, συνδέοντας την επιλογή του με την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου προοδευτικού πολιτικού πόλου υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Και αν στην Ηλεία το κεφάλαιο Καλαματιανού άνοιξε ήδη, στην Αιτωλοακαρνανία το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στον Μίλτο Ζαμπάρα. Ο ανεξάρτητος βουλευτής προχωρά κι αυτός στην παραίτησή του παραδίδοντας τη βουλευτική του έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η GlobiLED και οι συμφωνίες εκατομμυρίων με Περιφέρειες, Δήμους και μεγάλους οργανισμούς

Την εταιρεία GlobiLED ίσως να μην τη γνωρίζετε – εκτός κι αν η ενασχόλησή σας έχει να κάνει με Δήμους και Περιφέρειες. Γιατί οι Δήμοι και οι Περιφέρειες τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Αντικείμενο των εργασιών της είναι η τοποθέτηση λαμπτήρων και γενικότερα ο ηλεκτροφωτισμός. Η GlobiLED έχει ιδρυθεί στην Αθήνα και φαίνεται να ανήκει κατά 100% στην κυπριακή Stateria Holdings Limited. Μιλάμε για μια εταιρεία που έχει καταφέρει να αναλάβει μεγάλα δημόσια έργα σε ολόκληρη την επικράτεια, συνάπτοντας συμφωνίες εκατομμυρίων με περιφέρειες, δήμους και μεγάλους οργανισμούς. Εδώ γεννιέται το ερώτημα πώς έχει κατορθώσει να «καπελώσει» παγκόσμιες ηγέτιδες του χώρου, όπως Philips, Osram, Schréder κλπ; Είναι τέτοια η τεχνογνωσία της;

Η υπόθεση της Pizza Fan και το ερώτημα για την επόμενη μέρα

Το κλείσιμο μιας αλυσίδας με περίπου 110 καταστήματα και πωλήσεις δικτύου άνω των 100 εκατ. ευρώ συνιστά εξέλιξη πρωτοφανούς κλίμακας για την ελληνική αγορά μαζικής εστίασης. Στην περίπτωση της Pizza Fan, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πόσο θα διαρκέσει η διακοπή λειτουργίας και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα. Η έρευνα αφορά φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατ. ευρώ και δεν περιορίζεται σε μία μεμονωμένη παράβαση. Οι καταγγελλόμενες πρακτικές θέτουν ζητήματα για τον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου της αλυσίδας. Η αβεβαιότητα αγγίζει εργαζομένους, συνεργάτες franchise, προμηθευτές και εκμισθωτές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πότε και με ποιους όρους θα επανέλθει η δραστηριότητα. Η εταιρεία εμφάνισε το 2025 αύξηση τζίρου 18,58%, στα 60,4 εκατ. ευρώ. Μετά τις αποκαλύψεις, ωστόσο, τίθεται πλέον θέμα αξιοπιστίας των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα, κάθε ημέρα που τα καταστήματα παραμένουν κλειστά αφήνει χώρο στους ανταγωνιστές του delivery να εξυπηρετούν πελάτες της Pizza Fan, χωρίς να είναι βέβαιο ότι εκείνοι θα επιστρέψουν. Το Newsbeast είχε αποκαλύψει το Σάββατο το σενάριο για εξαγορά της Pizza Fan.

Το σπίτι του Γιαννακόπουλου στον Άλιμο

Συνεχίζονται τα κρούσματα φοροδιαφυγής στην εστίαση. Με το τελευταίο από αυτά να ακούει στο όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Εδώ όμως θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Όλοι έσπευσαν να σχετίσουν τον Γιαννακόπουλο με το Χωριάτικο. Αυτό όμως που ισχύει είναι ότι ο Γιαννακόπουλος έχει αναπτύξει πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα στους φούρνους όπου εκτός από το Χωριάτικο, βρίσκεται πίσω από τα Αττικά Αρτοποιεία και τα Bread Factory και από εκατοντάδες ακόμα εταιρείες που εμφανίζουν ξεχωριστούς διαχειριστές – εικονικούς μετόχους. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ο ίδιος έχει και σειρά άλλων επιχειρήσεων στο χώρο της εστίασης. Τα πολλά που έχουν κατά καιρούς συμβεί φαίνεται ότι δεν οδηγούν όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, να πέσουν από τα σύννεφα. Αυτό που επίσης ξέρω, ήταν ότι ο Γιαννακόπουλος βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες σε πολυτελές διαμέρισμα στον Άλιμο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, με θέα τη θάλασσα. Έχοντας έρθει από το Ντουμπάι όπου διέμενε τελευταία. Τον είδε άνθρωπος από το στενό μου περιβάλλον να κινείται στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Τελώντας παράλληλα υπό παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές και το ελληνικό FBI.

Τέλος εποχής για τον Οδυσσέα Αθανασίου στη Lamda

Με αρκετές εκκρεμότητες και μια διαδοχή που σηματοδοτεί αλλαγή εποχής αποχωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες μου, από την εκτελεστική διοίκηση της Lamda Development ο Οδυσσέας Αθανασίου, έπειτα από 17 χρόνια. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται τη Δευτέρα, με την Ευαγγελία Κωστάκη, πρόσωπο εμπιστοσύνης της οικογένειας Λάτση, να εμφανίζεται ως διάδοχός του. Ο Αθανασίου πιστώνεται την προώθηση του Ελληνικού, αλλά αφήνει πίσω και δύσκολους λογαριασμούς. Από τις αναθεωρήσεις σχεδιασμών και κόστους στον Riviera Tower και τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά, έως το Ellinikon Mall, όπου εγκαταλείφθηκε το αρχικό σχέδιο εγκατάστασης των Πειραιώς και Eurobank. Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνεται η συμφωνία με την ION του Ανδρέα Πινιατάρο, που σκοντάφτει σε απαιτήσεις για χρονοδιαγράμματα και υποδομές, αλλά και οι δικαστικές προσφυγές για το παραλιακό μέτωπο. Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό εμφάνισε αρνητικό EBITDA 44,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η μετοχή κινείται κοντά στα χαμηλά έτους. Η νέα διοίκηση θα κληθεί να μετατρέψει τις μεγάλες προσδοκίες σε παραδόσεις έργων και οικονομικά αποτελέσματα. Και εκεί θα δοθεί η πραγματική εξεταστική μάχη της επόμενης ημέρας, με τους μετόχους να ζητούν πλέον απτά αποτελέσματα.

Ο Βασιλείου ανοίγει την πόρτα της Eurobank στα αραβικά κεφάλαια

Κάτι περισσότερο από ένα ακόμη γραφείο στο εξωτερικό ακούω ότι σχεδιάζει η Eurobank, που ετοιμάζει την παρουσία της στο Άμπου Ντάμπι στις αρχές του 2027. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Κώστας Βασιλείου αποκάλυψε ότι εξετάζεται και η Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας ουσιαστικά δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Η τράπεζα επιδιώκει να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση σε επενδυτές με σημαντική ρευστότητα, σε μια περίοδο που τα αραβικά κεφάλαια αναζητούν ευκαιρίες στην ενέργεια, τις υποδομές και την τεχνολογία. Μάλιστα, έχει ήδη επιλεγεί το στέλεχος που θα αναλάβει την παρουσία της στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι. Αυτό που μένει να φανεί για την Eurobank θα είναι εάν η νέα αυτή βάση μεταφραστεί σε χρηματοδοτήσεις ελληνικών επιχειρήσεων και σε συμφωνίες με επενδυτές του Κόλπου.

Ναυπηγικό κρεσέντο 3,2 δισ. από τον Kούστα

Το πόδι από το γκάζι δεν φαίνεται διατεθειμένος να σηκώσει ο Γιάννης Κούστας, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με ταχείς ρυθμούς στην ανανέωση και επέκταση του στόλου της Danaos Corporation. Η τελευταία κίνηση αφορά δύο ακόμη πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρητικότητας 9.200 TEU το καθένα, με εκτιμώμενο κόστος 218 εκατ. δολαρίων και παράδοση στις αρχές του 2029. Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι η παραγγελία κατευθύνεται στα κινεζικά ναυπηγεία CSSC Hudong Zhonghua. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στη μεγάλη εικόνα. Από τις αρχές του 2022, ο Έλληνας εφοπλιστής έχει συνδεθεί με παραγγελίες συνολικά 41 πλοίων, εκ των οποίων 37 containerships και τέσσερα Newcastlemax, με τις επενδύσεις να υπολογίζονται σε περίπου 3,2 δισ. δολάρια. Και ενώ τα ναυπηγεία της Κίνας εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τις παραγγελίες του, ο Κούστας ανοίγει παράλληλα και το κεφάλαιο του LNG, μέσω της συμμετοχής στο ενεργειακό εγχείρημα Alaska LNG. Εκεί προβλέπεται δυνατότητα διάθεσης έως και δέκα πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μια κίνηση που δείχνει ότι οι φιλοδοξίες του πλέον εκτείνονται πέρα από τα εμπορευματοκιβώτια.

Τρίτη προσπάθεια πλειστηριασμού για το Ramada Plaza στην Αλεξανδρούπολη

Ακούω από ανθρώπους της αγοράς, ότι για τρίτη φορά οδηγείται σε πλειστηριασμό το πεντάστερο Ramada Plaza by Wyndham Thraki, στην Αλεξανδρούπολη. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 9,29 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλλιθέας. Οι δύο προηγούμενες απόπειρες, τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Ιούλιο του 2026, ανεστάλησαν. Έτσι, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίστοιχης εξέλιξης και στην τρίτη προσπάθεια. Το ξενοδοχείο, ένα από τα ακριβότερα που έχουν βρει προς πλειστηριασμό, αναπτύσσεται σε έκταση 43,4 στρεμμάτων και διαθέτει 149 δωμάτια. Γνωστό αρχικά ως «Thraki Palace», εντάχθηκε από το 2017 στο δίκτυο της Wyndham Hotel Group. Ιδιοκτήτρια είναι η Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θράκη Παλλάς Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Παλακίδη. Τη διαδικασία κινεί η Green Credit Services, ως διαχειρίστρια απαιτήσεων της Travel Heart Hotel Holdings, ειδικής διαδόχου της Tethys Securitization S.a.r.l.

Δύο ξενοδοχεία της Ρόδου στο χαρτοφυλάκιο της Allsun από το 2027

Δύο τετράστερα ξενοδοχεία στο Φαληράκι της Ρόδου λέγεται στην ξενοδοχειακή αγορά ότι εντάσσονται από το 2027 στο χαρτοφυλάκιο της allsun Hotels & Resorts. Πρόκειται για τα Calypso Beach και Calypso Palace, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την προσέγγιση της γερμανόφωνης αγοράς, μέσα από τον γερμανικό ταξιδιωτικό οργανισμό alltours. Οι δύο μονάδες διαθέτουν συνολικά 462 δωμάτια και προσφέρουν πακέτα all inclusive, αθλητικές δραστηριότητες και υπηρεσίες ευεξίας. Το Calypso Beach έχει 323 δωμάτια και βρίσκεται δίπλα στη μεγάλη παραλία του Φαληρακίου. Διαθέτει εκτεταμένους κήπους, εγκαταστάσεις για αναψυχή και δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και προγράμματα ψυχαγωγίας με παραστάσεις και ζωντανή μουσική. Το Calypso Palace διαθέτει 139 δωμάτια και βρίσκεται σε υπερυψωμένη θέση πάνω από το Calypso Beach. Στα στοιχεία που αναφέρονται για τη μονάδα περιλαμβάνονται η πισίνα στην ταράτσα και η θέα στο Αιγαίο. Οι επισκέπτες της έχουν, επίσης, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις του γειτονικού ξενοδοχείου.

Ο Πίτερ Μαρίνο και το νέο Αθηνών Αρένα

H Άννα Βίσση δεν θα προλάβει τελικά να εμφανιστεί σε αθηναϊκό κέντρο τη φετινή σεζόν κάτι που φαινόταν από την αρχή. Ο χώρος στο Αθηνών Αρένα που στήνεται από το μηδέν υπό την επίβλεψη του ζεύγους Κούστα, δύσκολα θα ολοκληρωνόταν εγκαίρως με τόσα μεγαλεπήβολα σχέδια. Για όσους δεν γνωρίζουν, την ταυτότητα του χώρου θα την υπογράψει ο Πίτερ Μαρίνο – ένας από τους πιο επιδραστικούς και ταυτόχρονα πιο ακραίους αρχιτέκτονες στον κόσμο. Κυκλοφορεί αποκλειστικά με μαύρα δερμάτινα ρούχα, διατηρεί συλλογή από μοτοσυκλέτες και έχει κάνει την εμφάνισή του σήμα κατατεθέν. Όσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν ότι δεν διστάζει να επισκεφθεί συντηρητικούς πελάτες του με καπέλο αστυνομικού, δερμάτινο σορτσάκι και αλυσίδες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, αν ο Πίτερ Μαρίνο αναλάβει να διακοσμήσει ένα πλακάκι σας από το μπάνιο ή το δάπεδο σας, η αμοιβή του θα ξεπερνούσε κατά πολύ την αξία του υπόλοιπου σπιτιού. Άρα μπορείτε να φανταστείτε τι κοστίζει η πλήρης μεταμόρφωση του κέντρου όπου θα τραγουδήσει η Βίσση. Αρκεί να σας μεταφέρω ότι κανένα project του δεν έχει προϋπολογισμό κάτω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται οι επαύλεις των Ανιέλι και του Ιβ Σεν Λοράν.