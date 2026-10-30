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Άλλο οι ανακοινώσεις, άλλο η πραγματικότητα

Καλημέρα σας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επενδύει στη σταθερότητα και στην εικόνα της αποτελεσματικότητας. Το πρόβλημα είναι ότι η καθημερινότητα δεν ακολουθεί πάντα τον ρυθμό των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η ακρίβεια, το κόστος στέγασης και η πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα παραμένουν ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις. Οι πολίτες δεν ζητούν απαραίτητα μεγάλες υποσχέσεις. Ζητούν να βλέπουν διαφορά στην τσέπη τους. Και εκεί, στο τέλος της ημέρας, μετριέται η απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική εικόνα και στην κοινωνική πραγματικότητα.

Ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη και η διεθνής εικόνα

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την συνεδρίαση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας. Η συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια δίνει στην Ελλάδα σημαντικό διπλωματικό βήμα. Ο πρωθυπουργός όπως λέει σε συνομιλητές του θεωρεί αυτή την παρουσία ιδιαίτερα σημαντική και ενισχύει την διεθνή εικόνα της χώρας επί των ημερών του.

Το διπλωματικό βήμα και οι πολιτικές προσδοκίες

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προσφέρει στην Αθήνα τη δυνατότητα να αναδείξει ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο. Η ελληνική προεδρία αποτελεί ευκαιρία προβολής, αλλά δημιουργεί και υποχρέωση για ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κατά πόσο οι ελληνικές θέσεις θα αποκτήσουν απήχηση πέρα από την αίθουσα της συνεδρίασης. Στην πολιτική, άλλωστε, η διεθνής παρουσία έχει αξία όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και αυτό δεν κρίνεται μόνο από το βήμα στο οποίο ανεβαίνει ένας πρωθυπουργός, αλλά και από όσα καταφέρνει να πετύχει. Και εδώ μπορώ να σας πω ότι, με βάση όσα έχει υπόψη της η στήλη, υπάρχει αισιοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εσωκομματική ηρεμία δεν είναι δεδομένη

Πάντως μπορεί να βελτιώνεται η διεθνής εικόνα της χώρας, αλλά στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν ότι η διαχείριση της εξουσίας φέρνει αναπόφευκτα φθορά. Εκείνο που δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση είναι όταν η κριτική δεν προέρχεται μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από πρόσωπα με ισχυρό ιστορικό βάρος στην ίδια την παράταξη. Οι παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά επαναφέρουν ερωτήματα για την πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης. Όπως έλεγε χθες στη στήλη κεντρικός υπουργός, το Μαξίμου καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην υπεράσπιση των επιλογών του και στην αποφυγή μιας παρατεταμένης εσωτερικής συζήτησης που δύσκολα μένει κλειστή πίσω από τις κομματικές πόρτες.

Το στοίχημα με το καλώδιο

Οι παρεμβάσεις για τα ελληνοτουρκικά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου επαναφέρουν στο προσκήνιο δύσκολα ερωτήματα για τις κυβερνητικές επιλογές. Η κυβέρνηση έχει τη δική της στρατηγική και οφείλει να την εξηγεί με σαφήνεια και όπως μου λένε δεν θα δοθεί λογαριασμός σε κανέναν, ειδικά στην Τουρκία, για το τι θα γίνει με το καλώδιο και πότε θα προχωρήσει η Ελλάδα στις επόμενες ενέργειές της. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι έτοιμοι για όλα ακόμα και για ένταση με την Τουρκία στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δεν θεωρούν πως θα φθάσουμε σε σημείο που θα δημιουργήσει εμπλοκή πολεμική.

Το χαρτί της διαφθοράς

Πάντως, μπορεί τα εξωτερικά θέματα και ευρύτερα τα εθνικά να θεωρούνται ένα σημείο τριβής με τους πρώην πρωθυπουργούς, μαθαίνω ότι η κυβέρνηση από εδώ και πέρα θα παίξει το χαρτί της διαφθοράς, δηλαδή της αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς. Να είστε προετοιμασμένοι ότι θα σκάσουν και άλλες υποθέσεις και σύντομα και ακούω για δυο επιχειρήσεις μεγάλες στο πεδίο της εστίασης για την επόμενη περίοδο. Και απ’ ότι φαίνεται η κυβέρνηση θα παίξει πολύ δυνατά αυτό το χαρτί στην πορεία προς τις εκλογές. «Πατάσσουμε την διαφθορά και δεν κάνουμε χάρες» θα είναι το κεντρικό σύνθημα.

Το ΠΑΣΟΚ παίζει το χαρτί των καταγγελιών

Στη Χαριλάου Τρικούπη η συζήτηση για την πολιτική στρατηγική και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εμφανιστεί ως αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζεται μόνο με την κριτική στην κυβέρνηση. Χρειάζεται συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία, την υγεία, τη στέγαση και τη λειτουργία του κράτους. Χρειάζεται, επίσης, να εξηγεί τι θα έκανε διαφορετικά και με ποιο κόστος. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει αξία όταν συνοδεύεται από προτάσεις. Διαφορετικά, μένει στη διαπίστωση των προβλημάτων. Πάντως στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παίζει από εδώ και πέρα πολύ έντονα το χαρτί των καταγγελιών με συχνή παρουσία στη Βουλή, όπου θα παίρνει το λόγο, θέλοντας να δείξει ότι είναι θεσμικός και κυρίως να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι απουσιάζει από το Κοινοβούλιο ο Αλέξης Τσίπρας.

Η συνάντηση Χρηστίδη – Μώραλη στη Βουλή

Όσο πλησιάζουμε στις εθνικές εκλογές, τόσο πυκνώνουν τα πολιτικά ραντεβού. Και δεν αφορούν πάντα μόνο τη στήριξη που αναζητά κάθε βουλευτής ή κόμμα. Από όσα πέφτουν στην αντίληψή μου, κάποια αξίζει να σας τα μεταφέρω και κάποια όχι. Το χθεσινό, στο καφενείο της Βουλής, ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Πρωταγωνιστές ένας βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένας από τους πιο ισχυρούς δημάρχους της χώρας. Ο βουλευτής ακούει στο όνομα Παύλος Χρηστίδης και ο δήμαρχος στο όνομα Γιάννης Μώραλης και οι οποίοι τα έλεγαν χαμηλόφωνα. Τους δύο άνδρες τους ενώνει η αγάπη για τον Ολυμπιακό αν και θεωρώ ότι ο λόγος που βρέθηκαν στη Βουλή μόνο αυτός δεν ήταν. Σίγουρα το ραντεβού δεν ήταν τσάι αλλά καφές. Και ενδεχομένως στήριξη. Ε, το ποιος θα την θέλει αυτή δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ.

Η μάχη ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ για τον προοδευτικό χώρο

Η κινητικότητα γύρω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα για την αντιπολίτευση και αναγκάζει το ΠΑΣΟΚ να επανεξετάσει τις προτεραιότητές του. Οι μετακινήσεις στελεχών έχουν τη δική τους πολιτική σημασία, αλλά δεν αρκούν για να καθορίσουν την απήχηση ενός κόμματος. Το ζητούμενο είναι ποιος θα καταφέρει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης. Η αντιπαράθεση για τον χώρο της Κεντροαριστεράς δεν θα κριθεί μόνο από τις ανακοινώσεις προσχωρήσεων, αλλά από το περιεχόμενο των θέσεων και την αξιοπιστία όσων τις υποστηρίζουν. Χθες είχαμε νέες προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ αλλά δεν είναι αυτές, όπως μου έλεγαν έμπειρα στελέχη, που κάνουν την διαφορά, καθώς πρόκειται για γνωστά πρόσωπα που είχαν συμπορευθεί με τον Αλ. Τσίπρα εδώ και πολλά χρόνια, όπως για παράδειγμα η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου που δήλωσε επίσημα ότι συντάσσεται με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και εντάχθηκε οργανικά, όπως και η πρώην βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Μίλτος Ζαμπάρας που παρέδωσε και την έδρα του χθες.

Ο μαρτυριάρης Παππάς και η αλλαγή σχεδίων του Ζαμπάρα

Άλλη μία παραίτηση χθες, λοιπόν, άλλη μια προσχώρηση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο λόγος για τον Μίλτο Ζαμπάρα, ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα ως ανεξάρτητος, βάζοντας ένα τέλος σε ένα σήριαλ που μας είχε κουράσει με το πότε. Σας είχα πει πρωτίστως ότι θα το κάνει την περασμένη Δευτέρα, όπως ήταν το σχέδιο, αλλά του το έκαψε ο παλιός του πολιτικός σύντροφος Νίκος Παππάς. Ο Παππάς βρισκόταν σε περιοδεία στην Αιτωλοακαρνανία όπου οι δύο τους συναντήθηκαν, κατά τύχη, σε ένα καφέ. Εκεί, ο πρώην και με τη βούλα πλέον, βουλευτής του Νομού, του εκμυστηρεύτηκε ότι η παραίτησή του ήταν θέμα ημερών και, συγκεκριμένα τη Δευτέρα όπως είχε αναφέρει και η στήλη. Ο Παππάς, όπως με ενημέρωσαν, δεν κράτησε το μυστικό και το μετέφερε στους δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη του στο νομό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Δευτέρα να «καεί» και τον Ζαμπάρα να μεταθέσει την κίνηση του για χθες, όπως και έγινε.

Ακολουθεί ο Μεϊκόπουλος, ο Γαβρήλος θα κόψει πρώτα δύο-τρεις πίτες

Και οι παραιτήσεις, όπως πληροφορούμαι, δεν θα σταματήσουν εδώ. Τη σκυτάλη αναμένεται να πάρει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο οποίος θα προσχωρήσει και αυτός στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μην περιμένετε, πάντως, εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ο βουλευτής Μαγνησίας θα παραδώσει την έδρα του γύρω στις 20 του μηνός ενώ στον ίδιο δρόμο βαδίζει και ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος, με τη διαφορά ότι εκείνος δεν βιάζεται καθόλου. Όπως λέει και στην ομήγυρη θα κόψει δύο-τρεις πίτες και μετά θα παραιτηθεί. Θα μου πείτε έχει την πολυτέλεια; Από τα συμφραζόμενα ανθρώπων που γνωρίζουν, την έχει και απ’ ό,τι φαίνεται αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν θα έχει εσωκομματικό αντίπαλο στον νομό. Οι κακές γλώσσες, μάλιστα, λένε πως έχει εξασφαλίσει και τη στήριξη του συζύγου της Αθηνάς Λινού, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις. Και για κερασάκι στην τούρτα σας λέω ότι, συνεργάτης του είναι ήδη μέλος του Συντονιστικού Οργανωτικού Γραφείου της ΕΛΑΣ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ο οποίος όπως είχε γράψει η στήλη και παλαιότερα, κοιμόταν και ξυπνούσε με το τηλέφωνο ανά χείρας μήπως τον πάρει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Πώς θα κινηθεί Τσαπανίδου και Γεροβασίλη στην ΕΛΑΣ

Η Πόπη Τσαπανίδου θα είναι από τους τελευταίους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα παραιτηθούν για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η βουλευτής Επικρατείας η οποία έμεινε από το «πρόδρε έλα με φόρα» που είχε πει τις προηγούμενες εκλογές στον Αλέξη Τσίπρα, δεν πρόκειται να αφήσει την έδρα της στη Βουλή μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο λόγος; Αν παραιτηθεί, τότε τη θέση της θα πάρει ο Στέφανος Κασσελάκης κάτι το οποίο δεν θέλει η οδός Αμαλίας. Από τους τελευταίους που θα αποχωρήσουν θα είναι και η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη. Μαθαίνω ακόμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι σήμερα στην Ηλιούπολη για να συναντηθεί με μέλη του κόμματος και να τους εμψυχώσει όπως λένε και το ίδιο θα πράξει και σε άλλες περιοχές. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και άλλο κύμα προσχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ κάτι το οποίο όπως μαθαίνω έχει ενοχλήσει τα μέλη της ΕΛΑΣ καθώς θεωρούν ότι αυτό δε σημαίνει ανανέωση αλλά πισωγύρισμα.

Κι ένα κουίζ στην ΕΛΑΣ: Ποιος ζήτησε «βραχιολάκι» για συντρόφισσα;

Θα αναφερθώ στα συντροφικά μαχαιρώματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με ένα κουίζ. Ένα γρίφο που έχει να κάνει με την Λεωφόρο Αμαλίας. Ποιος, λοιπόν, πρότεινε σε κεντρικό στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μεταξύ σοβαρού και αστείου, για πρόσωπο που βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το περιορίσουν τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες πριν από τις εκλογές στο σπίτι, με «βραχιολάκι», όπως τη Βάσω Τσαρούχα, ώστε να μην εμφανιστεί πουθενά και να μην έχουν απώλειες; Βέβαια ξέχασε ότι υπάρχει και η σύνδεση μέσω Skype όπως επίσης ότι για το άτομο που αναφέρθηκε, δύσκολα το βάζει κάτω.

Ποιοι μπαίνουν στη μάχη για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιχειρηματική αναμέτρηση μαθαίνω από ανθρώπους της αγοράς ότι διαμορφώνεται στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διεκδικεί σημαντικό ρόλο στην επόμενη ημέρα των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Ο ελληνικός όμιλος κατεβαίνει στον διεθνή διαγωνισμό για τη μεταφορά και ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων των ΕΑΣ σε συμμαχία με τον ινδικό κολοσσό Kalyani Group, πίσω από τον οποίο βρίσκεται η Bharat Forge. Απέναντί τους βρίσκεται η γερμανική Rheinmetall, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους αμυντικής βιομηχανίας. Οι δύο υποψηφιότητες κατατέθηκαν για ένα έργο που περιλαμβάνει τη μεταφορά της οβιδουργίας και της καλυκοποιίας από τον Υμηττό στο Αίγιο, καθώς και την ανάπτυξη παραγωγής μεταλλικών μερών πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος. Ενδιαφέρον έχει ότι οι όροι του διαγωνισμού τροποποιήθηκαν, με χαμηλότερες απαιτήσεις παραγωγικής δυναμικότητας και δυνατότητα συμμετοχής κοινοπραξιών στις οποίες αρκεί ένα μέλος να διαθέτει συναφή βιομηχανική δραστηριότητα. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει ανάδοχος, καθώς ακολουθεί η αξιολόγηση των συμμετοχών και η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου. Όλο το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αξιολόγηση των δύο ισχυρών σχημάτων.

Η «υπέρβαση» της Alpha Bank

Περιθώριο να ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο κερδοφορίας της φαίνεται να έχει η Alpha Bank από όσα ακούω και μελετάω προσεκτικά. Κάτι που προκύπτει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που ανακοινώνονται σήμερα το πρωί, πριν ανοίξει το Χρηματιστήριο. Η πρόβλεψη τοποθετεί τα καθαρά κέρδη στα 242 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31% έναντι πέρυσι και περίπου 4% υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς. Στήριγμα αποτελούν τα αυξημένα έσοδα από τόκους και προμήθειες, με τα λειτουργικά έξοδα να παραμένουν περίπου σταθερά. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον λογαριασμό της χρονιάς. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα απαιτούνται περίπου 211 εκατ. ευρώ κέρδη στο τελευταίο τρίμηνο για να επιτευχθεί ο στόχος των 950 εκατ. ευρώ που έχει βάλει η διοίκηση του Βασίλη Ψάλτη και όπως φαίνεται θα τον πετύχει και πιθανώς θα τον ξεπεράσει.

Τόκοι και προμήθειες στηρίζουν το αφήγημα της Πειραιώς

Αλλά σήμερα είναι μέρα τραπεζών στην αγορά. Κι αυτό γιατί περιμένω μαντάτα και από την Πειραιώς μέσα στην ημέρα. Το ζητούμενο στα σημερινά οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, είναι αν θα παρουσιάσει κάτι καλύτερο από αυτό που ήδη περιμένει η αγορά. Η εκτίμηση προβλέπει καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου 312 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% έναντι πέρυσι και πολύ κοντά στα 310 εκατ. ευρώ που αναμένουν κατά μέσο όρο οι αναλυτές. Τα έσοδα από τόκους και οι αντοχές στις προμήθειες στηρίζουν την επίδοση, ενώ χαμηλότερα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές και αυξημένα ποσά για πιθανές ζημιές από δάνεια περιορίζουν το όφελος. Επειδή οι προσδοκίες των αναλυτών βρίσκονται ήδη πάνω από τον ετήσιο στόχο της διοίκησης, μια απλή αναβάθμισή του ενδέχεται να μην αρκεί για να εντυπωσιάσει τους επενδυτές. Η προσοχή στρέφεται στη δυνατότητα ακόμη υψηλότερων κερδών και στην ενίσχυση των κεφαλαίων που παραμένουν στην τράπεζα μετά τις διανομές που έγιναν προς τους μετόχους.

Πέντε μεγάλοι θα μείνουν στα σούπερ μάρκετ;

Πολύ συγκεκριμένο μήνυμα για το επόμενο κύμα συμφωνιών στα σούπερ μάρκετ στέλνει ο Απόστολος Πεταλάς. Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, λόγια του οποίου απέσπασα από την εκτενέστατη μελέτη της EY-Parthenon, εκτιμά ότι σε πέντε χρόνια η αγορά θα έχει πέντε μεγάλες αλυσίδες και πολύ λιγότερους τοπικούς παίκτες. Κατά την εκτίμησή του, ορισμένες επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να συγχωνευθούν, επειδή οι οικονομικές τους επιδόσεις πιέζονται σε βαθμό που η συνένωση θα γίνει αναγκαία. Σήμερα, όπως αναφέρει, λειτουργούν 45 αλυσίδες με περίπου 3.800 καταστήματα. Οι οικογενειακές δομές και οι παραδοσιακοί δεσμοί με τις επιχειρήσεις καθυστερούν τις αποφάσεις, αλλά η οικονομική πίεση αναμένεται να επιταχύνει τις εξελίξεις. Και υπάρχει ένας ακόμη αριθμός που εξηγεί πολλά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κέρδη του κλάδου δεν καλύπτουν ούτε το 50% των επενδύσεών του. Όταν η ανάπτυξη χρειάζεται διαρκώς δανεικά, η ανεξαρτησία γίνεται ακριβή υπόθεση.

Η Carpo χτίζει παρουσία στον Κόλπο

Από το Ντουμπάι στο Άμπου Ντάμπι και πλέον στην Ντόχα, η Carpo των αδελφών Κοντόπουλων διευρύνει την παρουσία της στον Κόλπο, επιλέγοντας εμπορικές διευθύνσεις που ταιριάζουν στην premium τοποθέτησή της. Η αρχή έγινε το 2022 στη Fashion Avenue του Dubai Mall και ακολούθησε τον Οκτώβριο του 2025 το Marina Mall στην πρωτεύουσα των Εμιράτων. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στη συνέχεια. Η συνεργασία με την Americana Restaurants απέκτησε τον Ιούνιο του 2026 το πρώτο της κατάστημα στην Ντόχα, στο Villaggio Mall, ανοίγοντας τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης. Η συμφωνία δίνει στην Americana αποκλειστικά δικαιώματα για Κατάρ και Κουβέιτ, με σχεδιαζόμενη επέκταση σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν. Για την ελληνική εταιρεία, οι ξηροί καρποί, η σοκολάτα και ο καφές αποτελούν το εισιτήριο σε απαιτητικές αγορές. Για την Americana, η Carpo είναι η είσοδος στην premium λιανική τροφίμων, δίπλα στο μεγάλο χαρτοφυλάκιο εστίασης που ήδη διαχειρίζεται.

Το νέο «Kali» του Γιάννη Μωράκη

Νέα κίνηση στην εστίαση μου είπαν ότι κάνει ο γνωστός και μη εξαιρετέος επιχειρηματίας της εστίασης, Γιάννης Μωράκης, αυτή τη φορά μέσω της JKM Holdings και μιας πενταμελούς ομάδας συνεταίρων. Το όχημα ονομάζεται Kali Living με έδρα στην Πατριάρχου Ιωακείμ 48, στο Κολωνάκι, και αρχικό κεφάλαιο 20.000 ευρώ. Η JKM Holdings συμμετέχει με 30%, ο Λάμπρος Πολίτης με 20%, ο σεφ Σταύρος Συγγρός με 15%, οι Δημήτρης και ο Βαγγέλης με 12,5% ο καθένας καθώς και ο Δημήτρης Σερπέζης με 10%. Η κύρια δραστηριότητα δείχνει εστιατόριο με πλήρη εξυπηρέτηση, ενώ προβλέπονται επίσης καφέ μπαρ, catering και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Σας θυμίζω ότι ο Μωράκης έχει μακρά διαδρομή στον χώρο, με το όνομά του να έχει συνδεθεί κατά καιρούς με το Cash στην Κηφισιά, το Guzel, το The Sowl στο Θησείο και τη διαχείριση εστιατορίων και μπαρ του Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι.