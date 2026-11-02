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Ενεργειακό κόστος και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μπορεί η συζήτηση των τελευταίων ημερών να επικεντρώθηκε στα funds, ωστόσο στην κυβέρνηση υπάρχει ακόμη ένα ζήτημα με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο: το ενεργειακό κόστος. Η παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 15 Νοεμβρίου και οι πληροφορίες για πρόσθετα μέτρα στήριξης μέχρι τα Χριστούγεννα δείχνουν ότι η ακρίβεια παραμένει βασική προτεραιότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται, σύμφωνα προτάσεις για νέα παρέμβαση τύπου Fuel Pass και εορταστικό καλάθι. Οι τελικές αποφάσεις, όμως, δεν έχουν ανακοινωθεί. Το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο εύρος των παρεμβάσεων και στο κατά πόσο θα μπορέσουν να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις των νοικοκυριών.

Η διάταξη για τα funds

Η απόσυρση του άρθρου 23 για τα funds και τους servicers άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, τον οποίο το Μέγαρο Μαξίμου θα προτιμούσε να είχε αποφύγει. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν ήταν μόνο οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως η αρνητική δημοσιότητα γύρω από μια διάταξη που συνδέθηκε με τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Η υπαναχώρηση έδωσε επιχειρήματα στους επικριτές της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι η απόσυρση εντάσσεται στη διαδικασία της κοινοβουλευτικής διαβούλευσης. Το πολιτικό ερώτημα, πάντως, παραμένει. Πώς έφθασε μια τόσο ευαίσθητη ρύθμιση στη Βουλή χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι αντιδράσεις;

Αλλαγή κλίματος με επίκεντρο τους οφειλέτες

Να μεταφέρει τη συζήτηση από τη διάταξη που αποσύρθηκε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες επιχειρεί η κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κάλεσε ήδη την αντιπολίτευση να ξεκαθαρίσει εάν θα υπερψηφίσει τα μέτρα προστασίας των οφειλετών που παραμένουν στο νομοσχέδιο. Πρόκειται για μια σαφή αλλαγή επικοινωνιακής κατεύθυνσης. Aπό την υπεράσπιση μιας αμφιλεγόμενης διάταξης, στην ανάδειξη των ευνοϊκών παρεμβάσεων. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο επικοινωνιακό. Η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει με συγκεκριμένες προβλέψεις ότι οι νέες ρυθμίσεις βελτιώνουν πραγματικά τη θέση των πολιτών απέναντι στα funds. Εκεί θα κριθεί και η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας.

Υπουργικό με το βλέμμα στην τελική ευθεία

Με το βλέμμα στις εκλογές του 2027 συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πέρα από την επίσημη ημερήσια διάταξη, ιδιαίτερη πολιτική σημασία αποκτά η ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Ο χρόνος μέχρι τις κάλπες περιορίζεται και τα υπουργεία καλούνται να παρουσιάσουν απτά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και η αποτελεσματικότητα του κράτους αποτελούν κρίσιμα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης. Το μήνυμα που αναμένεται να κυριαρχήσει είναι ότι η κυβερνητική δραστηριότητα δεν πρέπει να υποχωρήσει μπροστά στην προεκλογική προετοιμασία. Άλλωστε, οι δύο διαδικασίες πλέον εξελίσσονται παράλληλα.

Συναγερμός στην Πειραιώς για τις εκλογές

Μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει τη Δευτέρα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για την πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας. Η ατζέντα έχει σαφές εκλογικό περιεχόμενο. Ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται να παρουσιάσει τον απολογισμό των περιοδειών και τον προγραμματισμό των επόμενων εξορμήσεων, καθώς και τις κινήσεις για την ανανέωση του κομματικού μηχανισμού και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Στην Πειραιώς γνωρίζουν ότι η οργανωτική προετοιμασία απαιτεί χρόνο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Γι’ αυτό και η συνεδρίαση σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πιο εντατική προεκλογική κινητοποίηση.

Εγρήγορση και περιοδείες

Σε διαρκή κινητοποίηση θέλει τον κυβερνητικό και κομματικό μηχανισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για τις εκλογές του 2027. Οι περιοδείες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, με την περιφέρεια να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο επόμενος κύκλος επισκέψεων, με τις Σέρρες να περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που περιγράφεις, στους προσεχείς σταθμούς. Η επιδίωξη είναι να διατηρηθεί η επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και να καταγραφούν τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Το μήνυμα προς υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη είναι σαφές: συνεχής παρουσία και όχι εφησυχασμός.

Στην Πειραιώς παίρνουν θέσεις μάχης

Καλαμάτα και Σέρρες, λοιπόον, οι επόμενοι σταθμοί των περιοδειών του πρωθυπουργού ο οποίος βγαίνει και πάλι μπροστά συνδυάζοντας την παρουσία του ανά την Ελλάδα και με συνεντεύξεις όπως πχ αύριο που θα μιλήσει το πρωί στο ραδιόφωνο του Alpha. Η task force των Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Γιάννη Σμυρλή, Στέλιου Κονταδάκη και Θανάση Νέζη έχει πάρει «φωτιά» συντονίζοντας τις περιοδείες του επόμενου διαστήματος καθώς και τα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια τα οποία και θα «οργώσουν» όλη την Ελλάδα. Ο Γραμματέας της ΝΔ θα κάνει τον απολογισμό των περιοδειών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Ήπειρο, Δωδεκάνησα και Ιόνια νησιά, μέχρι τον σχεδιασμό για τις επόμενες εξορμήσεις. Στην κομματική γαλάζια ατζέντα βρίσκονται επίσης η συμμετοχή της κομματικής βάσης στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος, η ανανέωση του κομματικού μηχανισμού και, φυσικά, η προετοιμασία των ψηφοδελτίων. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον: γιατί όταν μια κυβέρνηση αρχίζει να μιλά τόσο οργανωμένα για ανανέωση, στελέχη και ψηφοδέλτια, κάποιοι έχουν κάθε λόγο να αρχίσουν να κοιτούν λίγο πιο προσεκτικά τη θέση τους. Άλλωστε, στην Πειραιώς γνωρίζουν καλά ότι άλλο η κυβερνητική θητεία και άλλο η μάχη του σταυρού. Και στη δεύτερη, κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη θέση από τώρα!

Ο Τσίπρας στη Μεσσηνία και η πολιτική σημειολογία

Στη Μεσσηνία βρίσκεται τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας τις περιοδείες της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, συναντήσεις με εργαζομένους και επαφές με την τοπική οργάνωση. Υπάρχει, όμως, και μια ενδιαφέρουσα πολιτική παράμετρος: η Μεσσηνία αποτελεί την εκλογική περιφέρεια του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει τις επόμενες κινήσεις του. Η παρουσία Τσίπρα στην περιοχή τροφοδοτεί, επομένως, συζητήσεις για ενδεχόμενες πολιτικές συνεννοήσεις. Εάν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, μένει να φανεί. Προς το παρόν, η περιοδεία έχει σαφές κοινωνικό και οργανωτικό περιεχόμενο.

Οργανώνει τα ψηφοδέλτια η ΕΛΑΣ

Οι περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα δεν περιορίζονται στην παρουσίαση των πολιτικών θέσεων της ΕΛΑΣ. Αποτελούν και ευκαιρία για επαφές με στελέχη, τοπικούς παράγοντες και πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην εκλογική προσπάθεια. Η συγκρότηση ψηφοδελτίων είναι μια σύνθετη διαδικασία για έναν νέο πολιτικό φορέα, καθώς απαιτεί συνδυασμό εμπειρίας, ανανέωσης και εκπροσώπησης των τοπικών κοινωνιών. Οι συναντήσεις σε κάθε περιφέρεια αποκτούν έτσι πρόσθετο ενδιαφέρον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε συνομιλητής είναι και υποψήφιος. Ο Τσίπρας επιδιώκει να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανθρώπων που θα στηρίξει την οργανωτική ανάπτυξη της ΕΛΑΣ και θα διατηρήσει ενεργή την παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες.

Παραδίδει την έδρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Στην Ηλιούπολη, την Παρασκευή το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε τον δεύτερο κύκλο της ΕΛΑΣ – αυτόν των οργανώσεων στις γειτονιές. Θα σταθώ στο γεγονός ότι ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν πρώην ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα τους, όπως και νυν ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι πρόκειται οσονούπω να παραδώσουν την έδρα. Ανάμεσά τους και ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Θα έλεγα ότι η παρουσία του δεν ήταν έκπληξη ασχέτως αν ακόμη δεν έχει παραιτηθεί. Για τον ίδιο η παραίτηση και η ένταξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι μονόδρομος, κάτι το οποίο έχει δηλώσει από τον Ιούνιο. Ε, να σας ενημερώσω ότι μέσα στην εβδομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σκέφτεται να παραδώσει την βουλευτική του έδρα και να ενταχθεί και τυπικά στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Σημειολογικά να σας πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του στην περιοχή του Νότου Τομέα, μνημονεύοντας τη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, εκεί όπου εκλέγεται ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η δήλωση της Νοτοπούλου και η υποψηφιότητα

Η Κατερίνα Νοτοπούλου εντάχθηκε και επισήμως στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αφού εγγράφηκε ψηφιακά ως μέλος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του πολιτικού φορέα. Να σας θυμίσω ότι τον Ιούλιο η πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε παραδώσει την έδρα της. Από την άλλη την τιμά η δήλωση, η οποία αναφέρει ότι εκφράζει τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα και ξεκαθαρίζει ότι αυτή δεν προϋποθέτει συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Το ζήτημα της υποψηφιότητας, πάντως, παραμένει ανοιχτό. Όπως μαθαίνω, η πλάστιγγα γέρνει περισσότερο προς το να μην είναι υποψήφια στις ερχόμενες εκλογές με την Αμαλίας. Θα το μάθουμε σύντομα.

Διαμάχη της ΕΛΑΣ με την ΚΕΔΕ

Από την Πέμπτη 5 έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου η Καλαμάτα γίνεται πρωτεύουσα της αυτοδιοίκησης. Το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα συγκεντρώσει δημάρχους απ’ όλη τη χώρα, και φυσικά τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Πριν όμως ξεκινήσει το συνέδριο, ξεκίνησε beef από το πουθενά. Ο Γιώργος Ιωακειμίδης, τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛΑΣ, ζήτησε γραπτώς από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Λάζαρο Κυρίζογλου, να πάρει το λόγο από το βήμα του συνεδρίου εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση ήταν αρνητική λέγοντας ότι ο νέος πολιτικός φορέας δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και ως εκ τούτου, δεν έχει θέση στο βήμα. Βέβαια η απάντηση από την πλευρά της Αμαλίας ήταν άμεση, όχι με διαμαρτυρία αλλά αποφασίστηκε να κάνει τη δική της εκδήλωση. Την Παρασκευή λοιπόν στις 6 Νοεμβρίου, δεύτερη ημέρα του συνεδρίου και κοντά από εκεί που θα χτυπά η καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανώνει τη δική της εκδήλωση για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης. Ομιλητές θα είναι η δήμαρχος Ζωγράφου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, και, φυσικά, ο Γιώργος Ιωακειμίδης. Αυτή ουσιαστικά ήταν η απάντηση στην αρνητική απάντηση του Λάζαρου Κυρίζογλου και τώρα μένει να δούμε ποιοι από τους δημάρχους του προοδευτικού χώρου θα δώσουν το παρών στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ο Ανδρουλάκης σηκώνει τη σημαία των δανειοληπτών

Στο ζήτημα των funds ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να ανεβάσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ζητώντας την απόσυρση του άρθρου 23 πριν από την κυβερνητική υπαναχώρηση. Αντίστοιχες αντιδράσεις εκδηλώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα το ιδιωτικό χρέος να μετατραπεί σε κοινό πεδίο πίεσης προς την κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, πολιτική σύμπλευση των κομμάτων. Αντιθέτως, το καθένα επιχειρεί να αναδείξει τη δική του συμβολή στην απόσυρση της διάταξης. Για τον Ανδρουλάκη, το ζήτημα συνδέεται με την προσπάθεια να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη συγκεκριμένων νομοθετικών παρεμβάσεων. Η συνέχεια της αντιπαράθεσης αναμένεται στις υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Γιατί έχει παγώσει η ένταξη της Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ

Τις τελευταίες, ημέρες οι λέξεις «τον ήπιαμε» είναι της μόδας. Μετά την δήλωση του Δημήτρη, για τους φίλους του Μήτσου, Καλογερόπουλου ότι η κυβέρνηση τον ήπιε αλλά μετά ανασκέυασε, ήρθε η σειρά της Θεοδώρας Τζάκρη που σε ερώτηση συναδέλφου αν μετά το 2015 τον ήπιαν με τον Αλέξη Τσίπρα, το πήγε σε άλλο επίπεδο, λέγοντας ότι «τον ήπιαμε δεν θα πει τίποτα. Τον ρουφήξαμε». Η ανεξάρτητη βουλευτής με αυτή της την επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό κλείνει το μάτι στον Νίκο Ανδορυλάκη. Δήλωσε, μάλιστα, ότι μιλάει ανοιχτά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η στήλη, που σας είχε ενημερώσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η βουλευτής Πέλλας, κλείνει, και θα είναι υποψήφια με τα πράσινα χρώματα, μπήκε στη διαδικασία να ρωτήσει άνθρωπο που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα για το αν έχει υπάρξει γκρίνια από διάφορα στέλεχη για την ένταξη της στη Χαριλάου Τρικούπη. Μου είπε λοιπόν ότι τα περισσότερα στελέχη θέλουν την ένταξη της και οι γκρίνιες που διαβάζουμε κατά καιρούς δεν ισχύουν. Όσον αφορά την ένταξη της, γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι αυτή τη στιγμή είναι παγωμένη από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και αυτό επειδή υπάρχουν άλλες προτεραιότητες όπως το να περάσει η Νίνα Κασιμάτη το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη. Κάτι που θεωρείται δεδομένο και φάνηκε αυτό και από την ίδια όπου έδωσε το παρών στο μνημόσυνο της Φώφης Γεννηματά. Θα έλεγα όμως να τελειώνουν με αυτό γιατί ήδη κούρασε αυτό το σήριαλ.

Η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ και η πόρτα των συνεργασιών

Κυκλοφόρησε η πληροφορία, εμένα μου τη μετέφερε κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία διατυπώθηκε πρόταση να παραμείνει ανοιχτή η πόρτα των συνεργασιών με κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η αναφορά παραπέμπει αναπόφευκτα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να σημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί κάποια συνεργασία. Η δημόσια γραμμή Ανδρουλάκη, άλλωστε, παραμένει ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης η κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η στεγαστική πολιτική, τα εθνικά θέματα και οι προεκλογικές πρωτοβουλίες. Το ερώτημα είναι εάν η συζήτηση περί συνεργασιών θα αποκτήσει συνέχεια.

Ο Δένδιας, τα ελληνοτουρκικά και η προσεκτική αναφορά στον Σαμαρά

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη του Νίκου Δένδια στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις εσωκομματικές ισορροπίες. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί ακρωτηριασμό της εθνικής κυριαρχίας, ασκώντας κριτική στη «Γαλάζια Πατρίδα» και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία είχε η προσεκτική τοποθέτησή του για τον Αντώνη Σαμαρά. Ερωτηθείς εάν ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να αποτελέσει μετεκλογικό συνομιλητή της ΝΔ, απέφυγε να απαντήσει ευθέως, τονίζοντας ότι ο Σαμαράς δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Παράλληλα, επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, χαρακτηρίζοντας πρόωρη τη συζήτηση περί συνεργασιών.

Ο «Νέαρχος» και οι ελληνικές εταιρείες στο στοίχημα των Belharra

Η παράδοση της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας τύπου FDI, «Νέαρχος», στο Πολεμικό Ναυτικό συνοδεύεται από ένα σημαντικό αποτύπωμα για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Περίπου 70 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υπογράψει περισσότερες από 120 συμβάσεις με τον γαλλικό ναυπηγικό όμιλο, συμμετέχοντας στην κατασκευή και τον εξοπλισμό των φρεγατών. Το πρόγραμμα έχει ήδη ανοίξει συνεργασίες με εταιρείες όπως οι Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Mevaco και Άκμων, ενώ η συνεργασία συνδέεται και με μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα.

Η Lidl και το εμβληματικό κτίριο της Θεσσαλονίκης

Ένα ενδιαφέρον στοίχημα στο real estate της Θεσσαλονίκης με πληροφορούν ότι έχει μπροστά της η Lidl Ελλάς, μετά την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να μην χαρακτηρίσει ως μνημεία τα δύο κτίρια στο ακίνητο που απέκτησε το 2025, στη συμβολή της Βασιλίσσης Όλγας 63 με τη Φλέμινγκ 1. Πρόκειται για το συγκρότημα του πρώην Ιταλικού Μονοπωλίου Καπνού, που είχε στεγάσει και το Ιταλικό Ινστιτούτο. Η απόφαση της 27ης Οκτωβρίου του ΥΠΠΟ δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν αρθεί όλες οι πολεοδομικές και αδειοδοτικές προϋποθέσεις. Στα σενάρια που εξετάζονται ως πιθανές χρήσεις βρίσκεται η δημιουργία καταστήματος Lidl στο ισόγειο, επιλογή με ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον, καθώς η αλυσίδα δεν διαθέτει κατάστημα στην άμεση περιοχή. Ωστόσο, το μέγεθος του ακινήτου αφήνει ανοιχτό και ένα δεύτερο ενδεχόμενο, τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών, ενδεχομένως σε συνδυασμό με εμπορική χρήση. Σήμερα, η Lidl έχει γραφεία διοίκησης στη Σίνδο και διοικητικές υπηρεσίες στη Θέρμη. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι αποφάσεις για την επόμενη ημέρα του ακινήτου συμπίπτουν με την επικείμενη αλλαγή ηγεσίας στην εταιρεία, καθώς από την 1η Μαρτίου 2027 ο Γιώργος Τοκατλής αναλαμβάνει CEO στη θέση του Μίλτου Φοροζίδη. Επομένως, το ακίνητο της Όλγας αποτελεί μία από τις εκκρεμότητες στρατηγικής αξιοποίησης που θα βρει μπροστά της η νέα διοίκηση, με το κατάστημα να συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες, αλλά χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί το τελικό σχέδιο.

Ο ΕΦΚΑ ξοδεύει πάνω από 1,5 εκατ. για τα ακίνητα

Σε ανοικτή διαδικασία πληροφορούμαι ότι προχωρά ο e-ΕΦΚΑ για την ανάθεση μελετών και την προετοιμασία των έργων αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων στην Αθήνα και τον Πειραιά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1,57 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση περιλαμβάνει τρία τμήματα, με το πρώτο να αφορά το διατηρητέο κτίριο στην οδό Σοφοκλέους 39, με προϋπολογισμό 352.584,22 ευρώ. Για το δεύτερο, που αφορά ακίνητο στην οδό Πειραιώς 26, αναφέρεται εκτιμώμενη αξία 397.405,85 ευρώ. Στο τρίτο τμήμα εντάσσονται κτίρια στις οδούς Παπαναστασίου 3-5, Δαφνίου 2 και Γαβριήλ 2, στον Πειραιά όπου εκεί θα διατεθεί και το υπόλοιπο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού. Η διαδικασία που θα τρέξει το επόμενο διάστημα αποσκοπεί στην προετοιμασία των παρεμβάσεων, με την ολοκλήρωση του μελετητικού και αδειοδοτικού σκέλους, ώστε σε δεύτερο χρόνο να καταστεί δυνατή η προκήρυξη των αντίστοιχων έργων αποκατάστασης.

Τα McDonald’s στο Σύνταγμα κατέβασαν ρολά και γίνονται «Μακ»

Κλειστό παραμένει τις τελευταίες ημέρες το ιστορικό McDonald’s στο Σύνταγμα, σε μία μάλλον ασυνήθιστη εικόνα για ένα κατάστημα που έχει συνδέσει την παρουσία του με την πορεία της αμερικανικής αλυσίδας στην Ελλάδα εδώ και περίπου 35 χρόνια. Για όσους θυμούνται την προηγούμενη περίοδο της McDonald’s στη χώρα μας, το συγκεκριμένο σημείο αποτελούσε κάτι σαν σταθερή αξία. Ακόμη και όταν καταστήματα της αλυσίδας έκλειναν το ένα μετά το άλλο και το δίκτυο συρρικνωνόταν, εκείνο παρέμενε ακλόνητο, διατηρώντας τον χαρακτήρα της ναυαρχίδας σε ένα από τα εμπορικότερα σημεία της Αθήνας. Αυτή τη φορά, πάντως, τα κατεβασμένα ρολά δεν σηματοδοτούν αποχώρηση, αλλά ανακαίνιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Νοέμβριο, με το κατάστημα να επιστρέφει ανανεωμένο. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στην πρόσοψη. Όπως μαθαίνω, η νέα επιγραφή δεν θα αναγράφει το γνωστό McDonald’s, αλλά τη λέξη «Μακ», σηματοδοτώντας μια διαφορετική αισθητική προσέγγιση για το εμβληματικό σημείο. Επομένως, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καταστήματα γρήγορης εστίασης της πρωτεύουσας ετοιμάζεται να αλλάξει όψη, διατηρώντας τη θέση του στην καρδιά της Αθήνας και αφήνοντας πίσω του την εικόνα που το συνόδευε επί δεκαετίες.

Ο διαγωνισμός για την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και οι νέες ψηφιακές άμυνες

Στην ενίσχυση της προστασίας των ψηφιακών της υποδομών προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες μου η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, υπό τον διοικητή της Μιχάλη Μπλέτσα, δρομολογώντας διαγωνισμό για προηγμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά μηχανισμούς προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών και διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs), τόσο από κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS), οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν διακοπή λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων, όσο και από επιθέσεις σε επίπεδο εφαρμογών. Μάλιστα για να μπορέσει να γίνει ο διαγωνισμός συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή με αντικείμενο και την αποσφράγιση των προσφορών. Η κίνηση αναδεικνύει τη στροφή προς εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοπροστασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των διαδικτυακών εφαρμογών αποκτά αυξανόμενη σημασία για τη λειτουργία δημόσιων οργανισμών και κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών. Το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή αναδόχου, με την Αρχή να επιδιώκει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικών της συστημάτων απέναντι σε σύνθετες ψηφιακές απειλές.

Τα ακίνητα-φιλέτα που βγάζει στο σφυρί η Εθνική Leasing

Εννέα ακίνητα, από επαγγελματικά κτίρια και καταστήματα στην Αττική έως μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς, ακούω από την αγορά ακινήτων και ανθρώπους με τους οποίου μιλάω, ότι διαθέτει προς πώληση η Εθνική Leasing. Η διαδικασία θα γίνει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και κλειστές προσφορές, στις 16 Νοεμβρίου 2026, με τις πρώτες τιμές προσφοράς να ξεκινούν από 240.000 ευρώ και να φτάνουν τα 4,2 εκατ. ευρώ. Το ακριβότερο ακίνητο είναι εξαώροφο κτίριο γραφείων στην οδό Άγγελου Πυρρή, στους Αμπελόκηπους, συνολικής επιφάνειας 1.217,6 τ.μ., μαζί με δύο υπόγεια γκαράζ 202,4 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ για τη συμμετοχή απαιτείται εγγύηση 420.000 ευρώ. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης αυτοτελές βιοτεχνικό κτίριο στη συμβολή των οδών Αιγάλεω και Φωκίδος, στον Πειραιά, με υπόγειο και πέντε ορόφους. Η συνολική επιφάνεια των χώρων που περιγράφονται στην ανακοίνωση ξεπερνά τα 1.200 τ.μ., με την πρώτη τιμή προσφοράς να ανέρχεται σε 2,05 εκατ. ευρώ. Στα 2 εκατ. ευρώ έχει οριστεί η τιμή εκκίνησης για αυτοτελές κτίριο καταστημάτων στην οδό Κολοκοτρώνη και Τσαμαδού, επίσης στον Πειραιά. Το ακίνητο περιλαμβάνει ισόγειο, ημιώροφο, δύο ορόφους και δώμα. Στον Άγιο Δημήτριο, τριώροφο βιοτεχνικό κτίριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.747 τ.μ., διατίθεται με τιμή εκκίνησης 1,55 εκατ. ευρώ. Προς αξιοποίηση βγαίνουν ακόμη ένα αυτοτελές διώροφο επαγγελματικό κτίριο στο Κερατσίνι, με τιμή εκκίνησης 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς και δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Μοσχάτο, συνολικής επιφάνειας 997,73 τ.μ., με πρώτη προσφορά 1,2 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνουν τρία βιομηχανικά ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα με τιμές 500.000, 360.000 και 240.000 ευρώ το καθένα από αυτά.