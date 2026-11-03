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Άρωμα εκλογών

Καλημέρα σε όλους. Η χθεσινή μέρα είχε έντονο άρωμα εκλογών τόσο με την εισήγηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο υπουργικό συμβούλιο όσο και με την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής της ΕΛΑΣ στη Μεσσηνία και τη συνεδρίαση της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ με την ανακοίνωση νέων ονομάτων που συντάσσονται με το κόμμα στην πορεία προς τις κάλπες.

Μια κυβέρνηση υποψήφιων βουλευτών

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο είχε συγκεκριμένους αποδέκτες. Τους υπουργούς που έχουν αρχίσει να σκέφτονται περισσότερο την εκλογική τους περιφέρεια παρά τις εκκρεμότητες του χαρτοφυλακίου τους. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε οδικό χάρτη 90 προτεραιοτήτων μέχρι το τέλος της θητείας, ζητώντας να μη χαμηλώσουν οι κυβερνητικοί ρυθμοί. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται στην πολιτική μετάφραση της παρέμβασης. Το Μαξίμου γνωρίζει ότι όσο πλησιάζουν οι κάλπες τόσο μεγαλώνει ο πειρασμός της προσωπικής προεκλογικής εκστρατείας. Και ο Μητσοτάκης θέλει να προλάβει ακριβώς αυτό. Να προλάβει μια κυβέρνηση που θα λειτουργεί σαν άθροισμα υποψήφιων βουλευτών.

Οι προτεραιότητες και το στοίχημα της καθημερινότητας

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε να βάλει συγκεκριμένο αριθμό στις κυβερνητικές εκκρεμότητες. Οι προτεραιότητες που έθεσε δημιουργούν έναν μετρήσιμο οδικό χάρτη, αλλά ταυτόχρονα και ένα πολιτικό τεστ για κάθε υπουργό. Φορολογία, εργασία, εκπαίδευση και πολεοδομίες βρίσκονται μεταξύ των πεδίων στα οποία ζητούνται αποτελέσματα. Το πρόβλημα για το Μαξίμου είναι ότι οι πολίτες δεν αξιολογούν την κυβέρνηση με βάση πόσα νομοσχέδια ψηφίστηκαν, αλλά με βάση όσα άλλαξαν στην καθημερινότητά τους. Γι’ αυτό και η κυβερνητική αποτελεσματικότητα μετατρέπεται πλέον σε βασικό προεκλογικό επιχείρημα. Με μία λεπτομέρεια: οι εξαγγελίες πρέπει να προλάβουν να γίνουν πράξη.

Δύο διαφορετικά ακροατήρια

Η χθεσινή διπλή παρουσία του Μητσοτάκη, πρώτα στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στην Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, έδειξε μια μάχη σε διπλό μέτωπο. Το πρωί μίλησε ως επικεφαλής της κυβέρνησης, το απόγευμα είχε απέναντί του τον κομματικό μηχανισμό. Και εκεί αλλάζουν οι προτεραιότητες. Συσπείρωση, περιοδείες, οργανώσεις, ψηφοδέλτια και επανασύνδεση με παραδοσιακά ακροατήρια. Στη συνεδρίαση δόθηκε βάρος στον οργανωτικό σχεδιασμό της ΝΔ με εισηγητή και τον γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να έχει κεντρικό ρόλο. Η πολιτική ουσία είναι ότι η ΝΔ μπαίνει σε εκλογική ετοιμότητα και αρχίζει να τρέχει.

Η γαλάζια βάση ζητάει ξανά τον λόγο

Στην Πειραιώς αντιλαμβάνονται ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα κριθούν μόνο από τις κυβερνητικές επιδόσεις, αλλά και από το κατά πόσο θα κινητοποιηθεί ο παραδοσιακός κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πρόβλεψη για συμμετοχή της κομματικής βάσης στη διαμόρφωση του νέου κυβερνητικού προγράμματος. Οι περιοδείες σε Πελοπόννησο, Μακεδονία, Ήπειρο και νησιά αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Το ερώτημα είναι αν οι τοπικές οργανώσεις θα αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο ή θα περιοριστούν στη γνωστή προεκλογική κινητοποίηση. Διότι άλλο να καλείς τα στελέχη να χειροκροτήσουν και άλλο να τους ζητάς να συνδιαμορφώσουν πολιτική. Για παράδειγμα, είναι ενδεικτικό ότι πάνε σε πολλούς νομούς μαζί αρκετά κυβερνητικά στελέχη, όπως έγινε και στην περιφέρεια της Ηπείρου προ ημερών που ανέβηκε πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Δεν θα ψηφίσουμε στις 2 Μαΐου

Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών ετέθη χθες στη συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας της ΝΔ. Ορισμένα μέλη ρώτησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον εκλογικό σχεδιασμό και αυτός αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν θα ψηφίσουμε στις 2 Μαΐου. Γιατί 2 Μαΐου είναι η Κυριακή του Πάσχα.

Τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες στο Επικρατείας της ΝΔ

Όσο πλησιάζουν οι κάλπες, στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει ανοίξει ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια της πολιτικής, που αφορά το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Δηλαδή το τι έχει στο μυαλό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις έξι πιθανότητα εκλόγιμες θέσεις. Η λίστα των φημών μεγάλη. Ακούγεται όπως θα έχετε διαβάσει κατά καιρούς, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο οποίος θεωρείται γέφυρα προς την καραμανλική πλευρά, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αν και η στήλη σας έχει πει εδώ και καιρό, ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, ασχέτως των διαρροών και επίσης ο Άκης Σκέρτσος που συνδέεται με τον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της προεκλογικής εκστρατείας. Και φυσικά Σταύρος Παπασταύρου, ο Νίκος Αλιάγας, όπως και ο πρώην ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Η στήλη δεν θα μπει στη διαδικασία για το ποιοι είναι εκλεκτοί για τις εκλόγιμες θέσεις. Μπορεί όμως να σας πει με σιγουριά ότι δεν θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και τη σύνθεση των εκλόγιμων θέσεων. Αν η Νέα Δημοκρατία εκλέξει έξι βουλευτές Επικρατείας, η αναλογία θα είναι τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες. Να σας θυμίσω επίσης ότι ο νόμος προβλέπει ότι στις τρεις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος του Απόδημου Ελληνισμού.

Ο Βενιζέλος, η επιλεκτική στήριξη στην κυβέρνηση και η εθνική

O Eυάγγελος Βενιζέλος όποτε μιλά, δεν περνά απαρατήρητος. Αυτή τη φορά είπε κάτι, που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, κι όμως στην Ελλάδα της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου ακούστηκε ως είδηση. Στο άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής, υποστήριξε ότι η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων δεν μπορεί να κρίνεται με στενά κομματικά κριτήρια. Χαρακτήρισε μάλιστα «αναμφίβολα σημαντική» την παρέμβαση του πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Την επομένη λοιπόν, στο ραδιόφωνο του MEGA έδωσε και την εξήγηση. Όταν η χώρα μιλά στον ΟΗΕ, μιλά η χώρα και όχι η κυβέρνηση μόνο. Γι’ αυτό θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίζει τον πρωθυπουργό σε αυτό το πεδίο, όπως θα στήριζε τον κάθε υπουργό και πρέσβη. Να θυμίσω ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος μπορεί να φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣΟΚ, αλλά πρώτα φόρεσε τη φανέλα της εθνικής. Το έχει αποδείξει και στο περιβόητο ραντεβού στο υπόγειο με τον Σόιμπλε, όταν ο τελευταίος του μίλησε για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Και κάτι ακόμη. Ο ίδιος γράφει ότι η μακρά προεκλογική περίοδος δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για ευρείες συναινέσεις. Αν όμως οι κάλπες οδηγήσουν σε κυβέρνηση ανοχής η ευρείας συνεργασίας, εκεί θα προτιμηθούν όσοι έχουν ιδρώσει τη φανέλα. Ειδικά αν είναι της Εθνικής και αυτό ο Βαγγέλης Βενιζέλος το γνωρίζει.

Ο Τσίπρας στην Καλαμάτα και η σημειολογία της Μεσσηνίας

Η χθεσινή περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα είχε μεγαλύτερη πολιτική σημασία από μια συνηθισμένη κομματική επίσκεψη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επέλεξε να ξεκινήσει από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, να επισκεφθεί τα νέα γραφεία της ΕΛΑΣ και να συναντήσει στελέχη και φίλους του κόμματος. Υπάρχει, όμως, και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Η Μεσσηνία, πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, είναι και η εκλογική περιφέρεια του Αλέξη Χαρίτση. Επομένως, η παρουσία Τσίπρα απέκτησε αναπόφευκτα και άλλη διάσταση, αν και δεν υπήρξε κοινή εμφάνιση.

Ο Χαρίτσης κρατάει την πόρτα ανοιχτή

Ως εκ τούτου, ο Αλέξης Χαρίτσης, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον στις διεργασίες της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Η συζήτηση για συγκλίσεις με την ΕΛΑΣ δεν σημαίνει αυτομάτως και προσωπική ένταξη στο κόμμα του Τσίπρα. Και αυτή ακριβώς η απόσταση έχει πολιτική σημασία. Ο Χαρίτσης διαθέτει δική του διαδρομή, πολιτικό ακροατήριο και παρουσία στη Μεσσηνία. Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα υπάρξει συνεργασία, αλλά με ποιους όρους και με ποια πολιτική φυσιογνωμία. Γιατί η προοδευτική σύγκλιση ακούγεται εύκολη ως σύνθημα, αλλά δυσκολεύει όταν αρχίζει η συζήτηση για ρόλους. Αν και ορισμένοι περίμεναν ότι θα έκανε δήλωση στήριξης της ΕΛΑΣ, ο Χαρίτσης σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84 προέταξε την ανάγκη σύγκλισης, συνένωσης και συνεργασίας των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών πρωτοβουλιών και με προτεραιότητα τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας «κόντρα στην πολιτική του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στην ανάσχεση της ανόδου της ακροδεξιάς».

Ο Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους

Πάντως η νέα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δεν περιορίζεται στην οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ. Ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός εκφραστής μιας σκληρής, αλλά και κυβερνητικά προσανατολισμένης αντιπολίτευσης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη χθεσινή του δημόσια παρέμβασή του από τη Μεσσηνία έδωσε έμφαση στη διαφθορά και στην ανάγκη μιας ισχυρής προοδευτικής παράταξης. Το μήνυμα έχει δύο αποδέκτες. Ο πρώτος είναι το Μέγαρο Μαξίμου, απέναντι στο οποίο επιδιώκει μετωπική αντιπαράθεση. Ο δεύτερος είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, στις οποίες υπενθυμίζει ότι θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασύνθεση του χώρου.

Το «όχι» του Πρίντεζη στον Τσίπρα

Ο Γιώργος Πρίντεζης αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες, ότι απέρριψε την πρόταση που δέχτηκε να διεκδικήσει την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εξηγώντας πως δεν του «κάθεται καλά» επειδή είναι ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό. Θα έλεγα ότι είναι μία καθαρή άποψη που τιμά τον ίδιο τον αθλητή ο οποίος έχει συμπάθειες απ’ όλους τους χώρους. Το τι θα γίνει βέβαια θα το δούμε στο προσεχές μέλλον. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι η μόνη πρόταση που έχει απορρίψει ο πρώην διεθνής μπασκεμπολίστας. Υπάρχει και ένα όχι από την πλευρά του που αφορά την πολιτική. Και για να είμαι ακριβής δεν το είπε ο ίδιος αλλά ειπώθηκε μέσω του μάνατζερ του, στην Αμαλίας. Για όσους δεν κατάλαβαν ο πάουερ φόργουορντ που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του στον Ολυμπιακό, είπε όχι σε μία ενδεχόμενη υποψήφιοτητα στις ερχόμενες εθνικές εκλογές με τα χρώματα του μπλε και του κόκκινου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Οι διάδοχοι της Λαγκάρντ

Και επειδή πολλά λέγονται παρασκηνιακά στην Αθήνα για την ευρωπαϊκή πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπό τη σκιά σεναρίων για την προοπτική να αναλάβει ο πρωθυπουργός τη θέση της Κριστίν Λαγκάρντ, κάτι που δεν το θεωρώ πιθανό, σας έχω ορισμένα νέα από την Φρανκφούρτη. Μαθαίνω ότι θα γίνει μονομαχία μεταξύ δύο πραγματιστών κεντρικών τραπεζιτών από τον ευρωπαϊκό Βορρά και τον Νότο, οι οποίοι έχουν επιδείξει και οι δύο προθυμία να επανεξετάσουν παγιωμένες πεποιθήσεις τους σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Ως εκ τούτου, με βάση τα σημερινά δεδομένα, φαβορί για να αναλάβουν τη θέση του πέμπτου προέδρου της ΕΚΤ από τον Φεβρουάριο του 2027 είναι ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, ο οποίος ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) από το 2025, και ο ολλανδός ομόλογός του, Κλάας Κνοτ.

Οι νέες business του Θωμά Βαρβιτσιώτη

Νέο επιχειρηματικό σχήμα στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών απέκτησε ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, γιος του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και αδελφός του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ο επιχειρηματίας, γνωστός από τη διαδρομή του στην εταιρεία επικοινωνίας V+O και πρώην επικεφαλής της, προχώρησε στις 2 Νοεμβρίου στη σύσταση της Alveo Capital Advisors Μονοπρόσωπη ΑΕ. Ο ίδιος κατέχει το 100% των μετοχών. Ως προς το εύρος των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει το καταστατικό. Πέρα από τις επιχειρηματικές συμβουλές και τη στρατηγική διαχείριση, προβλέπονται υπηρεσίες αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, αποτιμήσεων πριν από συγχωνεύσεις και εξαγορές, συμβουλών κεφαλαιακής διάρθρωσης και επενδύσεων, αλλά και διαχείρισης ρευστότητας. Στον κατάλογο προστίθενται χρηματοοικονομικές και φορολογικές συμβουλές, καθώς και υπηρεσίες αξιοποίησης εταιρικής περιουσίας.

Η Coca-Cola Hellenic και ο αστερίσκος του τέλους της χρονιάς

Με προσδοκίες για ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο αναμένεται να βγουν στο φως τα οικονομικά της Coca-Cola HBC την Τετάρτη, πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου. Η χρηματιστηριακή εκτίμηση τοποθετεί τα έσοδα του τρίτου τριμήνου στα 3,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4%, με οργανική ανάπτυξη 8,7%. Πίσω από την πρόβλεψη βρίσκονται αύξηση όγκων 5,1% και ενίσχυση των οργανικών εσόδων ανά κιβώτιο κατά περίπου 3,5%. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην απόσταση από τον ετήσιο στόχο. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, η οργανική ανάπτυξη εσόδων στο εννεάμηνο θα κινηθεί κοντά στο 9%, αισθητά υψηλότερα από την καθοδήγηση 6%–7% για το σύνολο του 2026. Την ισχυρότερη ώθηση αναμένεται να δώσουν οι αναδυόμενες αγορές, με προβλεπόμενη οργανική αύξηση 11%. Υπάρχει, ωστόσο, λόγος που η προσοχή στρέφεται ήδη στο τέταρτο τρίμηνο. Οι τέσσερις λιγότερες ημέρες πωλήσεων και το υψηλότερο κόστος αναμένεται να περιορίσουν τη δυναμική. Συνεπώς, το ισχυρό εννεάμηνο δεν προεξοφλεί αναβάθμιση στόχων. Οι διευκρινίσεις της διοίκησης για το κλείσιμο της χρονιάς και την πορεία ολοκλήρωσης της συναλλαγής για την Coca-Cola Beverages Africa, που αναμένεται έως το τέλος του 2026, θα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και πολλοί είναι αυτοί που στην αγορά θέλουν να ακούσουν τα μαντάτα.

Η Cavino μεγάλωσε, στοίχημα οι συνέργειες με Κουρτάκη

Η Cavino ανέβηκε κατηγορία με την εξαγορά της Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Δ. Κουρτάκης και έγινε ο μεγαλύτερος παίκτης στο κρασί στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει την Μπαμπατζίμ, το κτήμα Νέμειον στη Νεμέα αλλά και τον Κουρτάκη, ενώ έχει στη φαρέτρα του το εμβληματικό Κτήμα Μέγα Σπήλαιο. Το διακύβευμα πλέον βρίσκεται στο τι θα αποδώσει η διεύρυνση του ομίλου. Το 2025 οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 55%, στα 54,4 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA, όμως, ενισχύθηκαν κατά 22%, στα 6,24 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη κινήθηκαν αρκετά πιο συγκρατημένα, στα 3,67 εκατ. από 3,47 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, η μεγαλύτερη επιχειρηματική κλίμακα δεν μεταφέρθηκε με την ίδια ένταση στην κερδοφορία. Η ίδια η διοίκηση τοποθετεί στις προτεραιότητές της την ενοποίηση των δραστηριοτήτων, τις συνέργειες σε παραγωγή, προμήθειες και διανομή και την πειθαρχημένη διαχείριση δανεισμού και κεφαλαίου κίνησης. Υπάρχει και μία ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Στη μητρική, ο τζίρος αυξήθηκε στα 39,3 εκατ. ευρώ από 36,1 εκατ., αλλά οι εξαγωγές υποχώρησαν ελαφρά, στα 20,6 εκατ. από 21 εκατ. ευρώ. Η εγχώρια αγορά ήταν επομένως εκείνη που έδωσε την ώθηση. Με τον Κουρτάκη πλέον στο χαρτοφυλάκιο, το επόμενο στοίχημα είναι η αξιοποίηση των πρόσθετων υποδομών και σημάτων, ώστε η ανάπτυξη να αφήνει αναλογικά περισσότερο κέρδος.

Η Φτέλος, το νέο δημαρχείο Σαντορίνης και ο «χορός» εκατομμυρίων

Στις συζητήσεις για τη στέγαση νέου δημαρχείου στη Σαντορίνη μαθαίνω από έγκυρες πηγές ότι έχει μπει το κτίριο της ζυθοποιίας Φτέλος, στην οποία είχε συμμετάσχει μετοχικά κατά το παρελθόν και ο Σαντορινιός οινοποιός Ματθαίος Αργυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμος έχει προσεγγίσει τον επιχειρηματία Μανώλη Χλωρίδη, διερευνώντας το ενδεχόμενο απόκτησης του ακινήτου. Πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία έχουν επενδυθεί σημαντικά κεφάλαια και η οποία θεωρείται ακίνητο «φιλέτο». Αντίστοιχου μεγέθους είναι και οι συζητήσεις για το πιθανό τίμημα, καθώς στην τοπική αγορά ακούγονται ποσά αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς πάντως να υπάρχει επιβεβαιωμένο οικονομικό σκέλος συμφωνίας. Το ερώτημα, βεβαίως, δεν περιορίζεται στο πόσο θα μπορούσε να κοστίσει η αγορά. Είναι και τι θα συμβεί με την παραγωγή της μπύρας, εφόσον το ακίνητο αλλάξει χέρια και προοριστεί για τις εγκαταστάσεις του νέου δημαρχείου του νησιού. Προς το παρόν, πάντως, τίποτα δεν είναι οριστικό και οι επαφές δεν συνιστούν κλεισμένη συμφωνία.

Το επενδυτικό comeback 85 εκατ. ευρώ από την Κολιός

Μια επένδυση που σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας για την Κολιός ακούω ότι δρομολογείται στο Κιλκίς. Η γαλακτοβιομηχανία, που τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις, σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 85 εκατ. ευρώ για την επέκταση της παραγωγής γιαουρτιού στον Λιμνότοπο Πολυκάστρου. Η γαλακτοβιομηχανία σύμφωνα με τους ανθρώπους που μιλάω, επιδιώκει την ένταξη του σχεδίου στις Στρατηγικές Επενδύσεις, ζητώντας τον χαρακτηρισμό του ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας», ώστε να εξασφαλίσει ταχεία αδειοδότηση και επιχορήγηση. Το πλάνο περιλαμβάνει νέο εργοστάσιο μέσα στην ιδιόκτητη έκταση των 216 στρεμμάτων, γραμμές υψηλής δυναμικότητας, αυτοματοποιημένες αποθήκες και εφαρμογές ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται, επομένως, για παρέμβαση που καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή από την παραλαβή του γάλακτος μέχρι την αποθήκευση του τελικού προϊόντος, αξιοποιώντας και τις υφιστάμενες υποδομές. Για την Κολιός, το στοίχημα πλέον είναι να περάσει από την αντιμετώπιση των πιέσεων του παρελθόντος σε μια νέα φάση παραγωγικής ανάπτυξης. Η πορεία του φακέλου και η υλοποίηση της επένδυσης θα δείξουν τον ρυθμό αυτής της μετάβασης.